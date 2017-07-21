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Коктебель, джаз, вино: как крымские виноделы привлекают туристов

21:4421.07.2017
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоФестиваль In Vino Veritas в КоктебелеФестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Александр Полегенько

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Туристам в Крыму уже мало просто моря и солнца — это они могут найти и на других курортах как в России, так и за рубежом. Но чем точно может привлечь в ближайшее время Крым, помимо великолепной природы и многочисленных достопримечательностей, так это событийным туризмом. Эффектные фото, яркие впечатления, хорошее настроение остаются с нами надолго. Одним из таких ярких воспоминаний может стать новый винно-гастрономический фестиваль в Коктебеле In Vino Veritas, который проходит с 21 по 23 июля.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и телеведущая Арина Шарапова на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и телеведущая Арина Шарапова на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле

Также там состоится конкурс летних вин: когда виноделы, сомелье, журналисты, рестораторы выберут лучшие российские розовые вина.

Винодельческое хозяйство UPPA Winery в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Красное и белое: триумф российского виноделия
Они пока мало популярны в нашей стране, но весьма перспективны (особенно от крымских производителей). Для сравнения: 29,7% вин, проданных в супермаркетах Франции, — это розовые, а в России их продажи составляют лишь около 2% (по данным компании Simple). Однако для жаркого крымского лета розовые вина (а также так называемые оранжевые сорта) вполне подойдут. Надо только уметь правильно их выбирать — что сложно, но возможно.

Крымские виноделы сейчас — пожалуй, самые продвинутые жители полуострова. Они знают, как это бывает: когда приезжаешь в Италию, Францию или Испанию и потом долго восхищаешься — качеством вина, уровнем сервиса и гостеприимства, многолетними ухоженными виноградниками.

© РИА Новости / Александр ПолегенькоФестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Александр Полегенько
Фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле

Настоящие крымские виноделы становятся "звездами" не только у себя в регионе, но и по всей стране: их любят рестораторы, сомелье, эксперты, ресторанные критики, у них много подписчиков в соцсетях. Среди них — Олег Репин, Павел Швец, Сергей Бескоровайный, Валерий Захарьин, Алексей Акчурин, Игорь Самсонов, Иван Бурдинский и другие.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВладелец винодельческого хозяйства "UPPA Winery" Павел Швец
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Владелец винодельческого хозяйства "UPPA Winery" Павел Швец

Распробовав наконец, пусть достаточно дорогое, но качественное крымское вино, знатоки заказывают его вновь и вновь — так, что у некоторых виноделен будущий урожай уже расписан по срокам поставок.

Как повысилось качество крымских вин

Крымские вина попали в самый известный справочник российских вин совсем недавно. "После присоединения Крыма к России мы сразу же, как положено для российского винного гида, начали объезжать все крымские винодельни, — рассказывает Артур Саркисян, автор бюллетеня "Российские вина", руководитель Союза сомелье и экспертов России. — Положение многих из них на тот момент было плачевным, качество вина было очень низким, мы уехали разочарованные".

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПереработка винограда в винодельческом хозяйстве "UPPA Winery" в селе Родное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Переработка винограда в винодельческом хозяйстве "UPPA Winery" в селе Родное

Винодельческое хозяйство UPPA Winery в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Какая надо лоза: как делают вино в Крыму
В Крыму не делали хороших вин, потому что не для кого было их делать, считает Саркисян. То есть приезжали импортеры для закупки, им нужно было купить вина как можно дешевле.

"Порой там была просто надпись "Крым" — и не более того, — рассказал эксперт. — На тот момент продавали вина не только крымских виноградников, а еще и из привозных виноматериалов из другой части Украины, да и из других стран туда свозили так называемые балковые вина (балка — это емкость, в которой перевозится вино)".

Но чем действительно славились крымские вина во все времена — так это креплеными, полусладкими, десертными видами.

© РИА Новости / Александр ПолегенькоФестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Александр Полегенько
Фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле

"Наша технология, которая была придумана еще в советское время, — крепить вино спиртом, имеет как бы абсолютно свою нишу, и это действительно вина высокого уровня, — говорит Артур Саркисян. — А что касается сухих, то особо не было производителей, которые бы делали в Крыму хорошие сухие вина. И буквально за последние годы мы видим действительно серьезный рост производств, которые приглашали иностранных консультантов и уделяли внимание высокому качеству, потому что понимали, что продать можно сегодня крымские вина гораздо дороже, чем то, что было раньше".

В Крыму есть и свои автохтонные сорта, которые не растут нигде, кроме как на полуострове. Это, к примеру, "кокур", из которого делают или сухое белое (тихое), или игристое. Из этого сорта производят вина в Солнечной долине или в Бахчисарайском районе на Инкерманском заводе марочных вин. А винодел Валерий Захарьин работает с автохтонами "красная кефессия" и "сары пандас".

© РИА Новости / Александр ПолегенькоФестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Александр Полегенько
Фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле

После присоединения Крыма к России местным виноделам пришлось привыкать к другим требованиям на землю, сертификации, получать акцизные марки. Семейные винодельни более мобильны, многим из них удалось быстро оформить все необходимые документы. Большим предприятиям, созданным еще в советское время, было сложнее.

"Но почти никто из них не остановил производство. Российское государство сделало все возможное, чтобы помочь и сгладить переходный период, — рассказал винодел Павел Швец. — В России около 60 тысяч гектаров виноградников, для сравнения: в одном Бордо — 120 тысяч. А страна-то большая. Из континентальной части России высокий спрос на поставки, это большое подспорье для нас".

Крым идеально подходит для выращивания винограда, у него свои, особенные терруары (совокупность особенностей почвы, климата, истории и культуры региона).

Шедевры и подделки

"Я 30 с лишним лет готовил шампанские и игристые вина и всегда делал продукт "со своим лицом". Я также занимаюсь археологическим виноделием: восстановил древнегреческие технологии и сорта винограда, — рассказал РИА Новости винодел Алексей Акчурин из "Шато Люсьен" Балаклавского района Севастополя. — Наш район предназначен для того, чтобы нести свою славу. Но подобное чему-либо создавать нет смысла. Мы способны производить свой продукт высочайшего качества".

© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкОтжим виноградного сока в винодельческом хозяйстве "Шато Люсьен" в селе Хмельницкое
© РИА Новости / Василий Батанов
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Отжим виноградного сока в винодельческом хозяйстве "Шато Люсьен" в селе Хмельницкое

При этом среди вин (или винных напитков), которые называются "крымскими", было и остается множество подделок, не имеющих к настоящим, честным винам никакого отношения. Теперь вина из российского винограда будут обозначаться как ВЗГУ (вина защищенного географического указания). Первую лицензию уже получила легендарная "Массандра".

Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму: карнавал на черноморском побережье
Ну а для того, чтобы российские и зарубежные покупатели "знали в лицо" настоящих производителей крымского вина, на полуострове устраивается все больше презентаций и фестивалей.

"Мы против надуманной конкуренции между двумя ведущими винными регионами (Кубань и Крым). Черноморское побережье России должно дышать обоими легкими, — считает Константин Мешков, директор фестиваля In Vino Veritas. — И разумеется, ждем на фестивале в Коктебеле виноделов и ценителей вина с Дона, Ставрополья, Волги и из республик Северного Кавказа".

На фестивале In Vino Veritas организаторы хотят показать гостям настоящих, честных виноделов. "Месседж всему миру из Коктебеля — будьте честны!" — говорит Дмитрий Киселев, основатель знаменитого фестиваля Koktebel Jazz Party.

Коктебель примет еще и первый в России симпозиум молодых виноградарей и виноделов, также будет проведена первая в стране винная эстафета, подобная винным марафонам Бордо и Калифорнии. Три километра, шесть этапов по самому главному маршруту поселка — от Дома-музея Максимилиана Волошина до могилы художника и поэта на горе Кучук-Енишар.

© РИА Новости . Александр ПолегенькоГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на фестивале In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости . Александр Полегенько
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на фестивале In Vino Veritas в Коктебеле

Отдыхающие гуляют на центральной набережной Ялты. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крымских отельеров и рестораторов призвали снизить цены
Гостеприимство местных жителей и властей, конечно, должно подкрепляться достойным уровнем сервиса, с которым в Крыму пока есть проблемы: не получится сразу научить всех отельеров и рестораторов правильно принимать туристов, как невозможно быстро реконструировать или построить красивые и стильные набережные и пляжи, убрать непонятные постройки, заасфальтировать дороги. 
Но вот что можно сделать гораздо быстрее — это организовать фестивали, конкурсы, мастер-классы, интересные вечеринки, концерты, винные туры и многое другое. При относительно небольших вложениях и правильной организации — максимум позитивных впечатлений у туристов, а значит, потом появятся отзывы, рассказы в соцсетях, рекомендации друзьям и родным.

Радушие и честное гостеприимство, добрая атмосфера и, конечно, уникальные вина станут красивыми воспоминаниями гостей об отдыхе в Крыму.

© РИА Новости / Александр ПолегенькоФестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Александр Полегенько
Фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
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