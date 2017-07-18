Испытание нового оружия ВМС США: лазеры или лузеры

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Американские ВМС испытали в Персидском заливе "активное лазерное оружие" LaWS (Laser Weapons System) и поразили невидимым импульсом беспилотный летательный аппарат. При этом официальный представитель ВМС капитан первого ранга Кристофер Уэлл отметил универсальность установки, высокую точность и низкую себестоимость "выстрела".
О планах оснащения боевых кораблей новейшим лазерным оружием американцы сообщили еще весной 2013 года. И контр-адмирал Мэтью Кландер тогда заявил: "Новейшие технологии позволяют создавать лазерные лучи, которые могут фиксироваться на цели и не терять ее вне зависимости от движения корабля в условиях сильного ветра и волн. Лазер будет резать цель подобно паяльной лампе. Кроме того, новое оружие сможет "ослеплять" фотокамеры самолетов-разведчиков". Правда, адмирал допустил снижение эффективности лазерного оружия против быстро движущихся целей — сверхзвуковых самолетов и ракет.
Световые иллюзии и коллизии
Как правило, демонстрации "супер-оружия" США при ближайшем рассмотрении оказываются рекламой, основная цель которой — оправдать вложенные в разработку гигантские средства или произвести впечатление на страны третьего мира. В сегодняшнем Персидском заливе акция адресована, безусловно, Ирану. Однако что нас ждет в перспективе?
Система лазерного оружия (LaWS) на транспорт-доке USS Ponce впервые была испытана в Персидском заливе в 2014-м, и прогресс с тех пор неочевиден. Сегодня нет ответов на целый ряд принципиальных вопросов. Какова мощность лазерной установки? На каком расстоянии поражена цель? Из какого материала сделан беспилотник? Имел ли он отражающее покрытие и с какой скоростью летел? Исключена ли маркетинговая мистификация?
Преимущества лазерного оружия — скорость и точность, возможность "ослепления" цели, отсутствие демаскирующих эффектов в виде огня и дыма, относительная дешевизна выстрела (боекомплект определяется только мощностью источника энергии). Луч не имеет массы и не требует баллистических поправок. Почему же удобные боевые лазеры еще не вытеснили традиционные системы вооружений?
Впечатляющей бессмыслицей выглядит, к примеру, американский боевой лазер воздушного базирования, "противоракетная мечта" стоимостью 5,3 миллиарда долларов. Проект закрыли, несмотря на действующий прототип YAL-1А, размещенный на самолете Boeing-747-400F. Система разрабатывалась для уничтожения баллистических ракет противника. Лазер вроде бы успешно испытали, но максимальная дальность "стрельбы" оказалась неприемлемой для реальных боевых условий.
Киловаттная гонка
Несмотря на тернистый путь лазерного луча в земной атмосфере, можно предположить, что в ближайшие годы тактическое лазерное оружие будет принято на вооружение в нескольких странах мира. Так, американцы намерены установить лазерные пушки на истребителе F-35, на авианосце Gerald R. Ford и эсминцах класса Zumwalt.
Боевые лазерные системы настойчиво разрабатывают британские, немецкие, индийские, китайские, японские и, конечно, российские специалисты. Заместитель министра обороны России Юрий Борисов в 2016 году заявил о принятии на вооружение "отдельных образцов лазерного оружия", которые могут быть размещены на самолетах, колесных и гусеничных боевых машинах, а также на кораблях ВМФ. Продолжаются испытания российского лазерного комплекса воздушного базирования (носитель — транспортный самолет Ил-76). Возможно, лазерное вооружение получит новейший истребитель Миг-35.
Кстати, не новая российская сверхзвуковая противокорабельная ракета П-700 "Гранит" пролетает эту зону лазерного обстрела примерно за шесть секунд.
На оружейной выставке в Сингапуре в 2014 году Израиль презентовал боевой лазерный комплекс Iron Beam, предназначенный для поражения снарядов, ракет и мин на дистанции до двух километров. Можно заметить, что во всех примерах дальнобойность лазерных систем не оправдывает капиталовложений. И в среднесрочной перспективе создание дальнобойного атмосферного лазера выглядит маловероятным.
Как бы то ни было, лазерные разработки нашли применение в самых разных сферах науки и техники (проигрыватели компакт-дисков, приборы определения точного расстояния, голография, хирургия, металлообработка). И, возможно, нынешние "атмосферные" усилия специалистов-оборонщиков будут иметь непредсказуемый полезный результат для мирных землян.