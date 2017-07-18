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Испытание нового оружия ВМС США: лазеры или лузеры

17:0118.07.2017
(обновлено: 17:20 18.07.2017)
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CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by John F. Williams / Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS PonceЛазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by John F. Williams /

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Американские ВМС испытали в Персидском заливе "активное лазерное оружие" LaWS (Laser Weapons System) и поразили невидимым импульсом беспилотный летательный аппарат. При этом официальный представитель ВМС капитан первого ранга Кристофер Уэлл отметил универсальность установки, высокую точность и низкую себестоимость "выстрела".

Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by John F. Williams /
Эксперт прокомментировал испытания лазерного оружия США в Персидском заливе

О планах оснащения боевых кораблей новейшим лазерным оружием американцы сообщили еще весной 2013 года. И контр-адмирал Мэтью Кландер тогда заявил: "Новейшие технологии позволяют создавать лазерные лучи, которые могут фиксироваться на цели и не терять ее вне зависимости от движения корабля в условиях сильного ветра и волн. Лазер будет резать цель подобно паяльной лампе. Кроме того, новое оружие сможет "ослеплять" фотокамеры самолетов-разведчиков". Правда, адмирал допустил снижение эффективности лазерного оружия против быстро движущихся целей — сверхзвуковых самолетов и ракет.

Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
© AFP 2017 / John F. Williams/Navy Media Content Services
Эксперт об испытаниях LaWS: США совмещают для себя "приятное с полезным"
Действительно, боевой лазер максимальной дальности поражения достигает лишь в безвоздушном пространстве, и пафос американских заявлений на эту тему всегда превосходит убедительность испытаний. Читатели, хорошо усвоившие курс школьной физики, скептически отнеслись к новому достижению американской оборонки (свидетельство тому — три сотни комментариев к этой новости на сайте ria.ru). Эксперты оказались единодушны: подобные испытания и системы пока не угрожают боевым кораблям и самолетам, лазерные пушки слишком зависимы от мощности генератора и расстояния до цели. Упомянутое Кристофером Уэллом "электричество от небольшого штатного генератора" вызывает тем большие сомнения, что лазерную установку разместили на огромном транспортном корабле длиной 173 метра и водоизмещением свыше 16 тысяч тонн.

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by John F. Williams / Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by John F. Williams /
Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce

Световые иллюзии и коллизии

Как правило, демонстрации "супер-оружия" США при ближайшем рассмотрении оказываются рекламой, основная цель которой — оправдать вложенные в разработку гигантские средства или произвести впечатление на страны третьего мира. В сегодняшнем Персидском заливе акция адресована, безусловно, Ирану. Однако что нас ждет в перспективе?

Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
© Flickr / U.S. Navy photo by John F. Williams
Военный эксперт: испытание LaWS рассчитано на впечатлительных инвесторов

Система лазерного оружия (LaWS) на транспорт-доке USS Ponce впервые была испытана в Персидском заливе в 2014-м, и прогресс с тех пор неочевиден. Сегодня нет ответов на целый ряд принципиальных вопросов. Какова мощность лазерной установки? На каком расстоянии поражена цель? Из какого материала сделан беспилотник? Имел ли он отражающее покрытие и с какой скоростью летел? Исключена ли маркетинговая мистификация?

Преимущества лазерного оружия — скорость и точность, возможность "ослепления" цели, отсутствие демаскирующих эффектов в виде огня и дыма, относительная дешевизна выстрела (боекомплект определяется только мощностью источника энергии). Луч не имеет массы и не требует баллистических поправок. Почему же удобные боевые лазеры еще не вытеснили традиционные системы вооружений?

Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II. Архивное фото
© Flickr / Lockheed Martin
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Ключевой недостаток — высокий уровень энергопотребления. А если когда-нибудь появится компактный и неиссякаемый источник энергии, не исчезнет рефракция — лазерный луч в атмосфере расширяется и теряет фокусировку (снижается его температура). Поэтому дистанция боевого применения ограничивается тремя-пятью километрами (длина волны и прочие фокусы особой роли не играют). И даже на этом расстоянии непогода (дождь, туман) или отражающее покрытие цели (зеркало отражает лазерный луч независимо от уровня мощности) превращают сверхоружие в бесполезную игрушку.

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by John F. Williams / Пункт управления системой лазерного оружия (LaWS) на борту корабля USS Ponce
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by John F. Williams /
Пункт управления системой лазерного оружия (LaWS) на борту корабля USS Ponce

Впечатляющей бессмыслицей выглядит, к примеру, американский боевой лазер воздушного базирования, "противоракетная мечта" стоимостью 5,3 миллиарда долларов. Проект закрыли, несмотря на действующий прототип YAL-1А, размещенный на самолете Boeing-747-400F. Система разрабатывалась для уничтожения баллистических ракет противника. Лазер вроде бы успешно испытали, но максимальная дальность "стрельбы" оказалась неприемлемой для реальных боевых условий.

Киловаттная гонка

Несмотря на тернистый путь лазерного луча в земной атмосфере, можно предположить, что в ближайшие годы тактическое лазерное оружие будет принято на вооружение в нескольких странах мира. Так, американцы намерены установить лазерные пушки на истребителе F-35, на авианосце Gerald R. Ford и эсминцах класса Zumwalt.

Эсминец. Архивное фото
© AFP 2017 / U.S. Navy/ Felix Garza
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Боевые лазерные системы настойчиво разрабатывают британские, немецкие, индийские, китайские, японские и, конечно, российские специалисты. Заместитель министра обороны России Юрий Борисов в 2016 году заявил о принятии на вооружение "отдельных образцов лазерного оружия", которые могут быть размещены на самолетах, колесных и гусеничных боевых машинах, а также на кораблях ВМФ. Продолжаются испытания российского лазерного комплекса воздушного базирования (носитель — транспортный самолет Ил-76). Возможно, лазерное вооружение получит новейший истребитель Миг-35.

Малый ракетный корабль (МРК) нового поколения Град Свияжск
© Фото : предоставлено пресс-службой ЮВО
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Лазерную систему ПРО Nautilus в конце 90-х годов совместно разрабатывали американские и израильские специалисты. Однако Израиль вышел из этой программы. Американцы использовали опыт для создания лазерной ПРО Skyguard (испытания начались в 2008 году). Позднее в США компаниями Boeing и ВАЕ Systems разрабатывалась новая оборонительная система TLS, которая, по замыслу разработчиков, должна поражать крылатые ракеты, вертолеты, самолеты и надводные цели на дистанциях до пяти километров. Компания Lockheed Martin в 2012 году представила компактный лазерный комплекс ПВО ADAM для уничтожения БПЛА, снарядов, ракет и мины на дистанциях до пяти километров.

© Фото : Lockheed Martin CorporationЛазерный комплекс ПВО ADAM компании Lockheed Martin
© Фото : Lockheed Martin Corporation
Лазерный комплекс ПВО ADAM компании Lockheed Martin

Кстати, не новая российская сверхзвуковая противокорабельная ракета П-700 "Гранит" пролетает эту зону лазерного обстрела примерно за шесть секунд.

Новый фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен
© РИА Новости / Василий Батанов
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США в 2013 году испытали лазерную систему мощностью 10 киловатт, вроде бы сбили несколько мин и беспилотник. В нынешнем году планировали испытать установку мощностью в 50 киловатт. Возможно, к 2020 году появится и 100-киловаттный образец. Однако для поражения в атмосфере баллистических и крылатых ракет необходима мощность в сотни раз большая.

На оружейной выставке в Сингапуре в 2014 году Израиль презентовал боевой лазерный комплекс Iron Beam, предназначенный для поражения снарядов, ракет и мин на дистанции до двух километров. Можно заметить, что во всех примерах дальнобойность лазерных систем не оправдывает капиталовложений. И в среднесрочной перспективе создание дальнобойного атмосферного лазера выглядит маловероятным.

Американский авианосец George H.W. Bush. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. Bush
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Боевыми лазерами человечество занимается с начала 1960-х. И Советский Союз в этой гонке не уступал США. Испытания советских боевых лазеров проводились на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По информации из открытых источников, в 1982 году установка поразила радиоуправляемую мишень. Самоходные комплексы "Сжатие" и "Сангвин" разрабатывались для выведения из строя оптико-электронных систем бронетехники и вертолетов противника соответственно. Состоялась попытка вывода на околоземную орбиту боевой лазерной станции "Скиф" для уничтожения американских спутников наведения системы ПРО.

Как бы то ни было, лазерные разработки нашли применение в самых разных сферах науки и техники (проигрыватели компакт-дисков, приборы определения точного расстояния, голография, хирургия, металлообработка). И, возможно, нынешние "атмосферные" усилия специалистов-оборонщиков будут иметь непредсказуемый полезный результат для мирных землян.

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