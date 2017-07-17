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Кому звонят "лесные братья". Не надо злиться на прибалтийский агитпроп НАТО

12:2917.07.2017
01730
© NATOКадр из фильма Лесные братья. Сражение за Балтию, снятый документалистами НАТОКадр из фильма Лесные братья. Сражение за Балтию, снятый документалистами НАТО
© NATO

Андрей Сорокин, советник министра культуры России

Самое удивительное в натовском агитпроповском ролике про прибалтийских "лесных братьев" — то, что такое нас до сих пор злит. С момента публикации "кина" возмутиться успело все официальное, медийное и гражданское пространство — кто от чистого сердца и уважения к исторической правде, кто по долгу службы, кто в целях саморекламы в модном тренде патриотизма.
Хотя ничего такого не стряслось.

Латвийский город Елгава (Митава), разрушенный немецкими захватчиками. 1945 год. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Шагин
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Во-первых: что в ролике неправда? Да, "лесные братья" были — это исторический факт. Да, они убивали "русских" — то есть людей всех национальностей, принявших на себя права и обязанности граждан СССР. На то и "лесные братья": они создавались, существовали и финансировались "западными партнерами" исключительно для диверсионной войны против России/СССР (что одно и то же). Никто никого не обманывает.

Во-вторых: ну да, именно за это современные наши "международные партнеры" и хвалят "лесных братьев". "Глорифицируют" то есть нацистов и нацистских пособников. И вот такими возмутительными, на наш вкус, трактовками — фальсифицируют историю в целом и итоги Второй мировой в частности.

© NATOКадр из фильма "Лесные братья. Сражение за Балтию", снятый документалистами НАТО
© NATO
Кадр из фильма "Лесные братья. Сражение за Балтию", снятый документалистами НАТО

Ну и что не так-то? Быть активным приверженцем высших европейских ценностей у них похвально. Нацисты — это "свои", европейские. Быть их пособником и вообще ублажать белого господина — естественно и почетно для восточного холопа. А убивать русских — с их точки зрения, как минимум непредосудительно. Вот и нобелевский лауреат Алексиевич подтвердит.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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…Только все это делается попросту не для нас.

Ключевые слова в определении данного ролика, как и большинства других примеров "фальсификации истории", — пропаганда и агитация. Это, конечно, фронт идеологической войны, но в данном случае внутренний. Натовские "Лесные братья" адресованы гражданам Евросоюза. Как и "Александр Невский" (с поправкой на талантливость исполнения) в 1938 году был адресован гражданам СССР в преддверии очевидно грядущих событий.

Для восточноевропейских/постсоветских лимитрофов "война против русских" — это вообще основа современной национальной идентичности. А для остальных бюргеров — это нормальная агитка, утверждающая в сознании образ врага и рекомендующая конкретный образец действия по отношению к нему. Вполне в русле текущей западной информационной шоу-политики.

Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Virginia Mayo
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Но это, повторяю, для внутреннего европейского пользования. Никаких наших духовных скреп такая продукция евроатлантического агитпропа не подрывает. Строго говоря, она даже полезна, потому что отрезвляет тех, кто склонен впадать в самообольщение по поводу цивилизованности "партнеров".

И еще один вывод.

История — не только наука, но и источник образцов и аксиом, легенд и мифов для гражданского воспитания. Фундамент, на котором выстраивается национальная идеология. И, конечно, оружие информационной войны — когда речь идет о позиционировании страны в мировой политике.

Натовский ролик лишний раз напоминает нам, что историю пишут не только победители, но и побежденные. Каждый для себя. Синдром исторически потерпевшего — естественная составляющая современной европейской культуры и идеологии. Причем настолько мощная, что некоторые наши недавние братья по СССР и соцлагерю приняли ее как свою национальную идентичность.

© NATOКадр из фильма "Лесные братья. Сражение за Балтию", снятый документалистами НАТО
© NATO
Кадр из фильма "Лесные братья. Сражение за Балтию", снятый документалистами НАТО

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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И вопрос не в том, хорошо это или плохо для самих европейцев. Вопрос не в том, хорошо это или плохо для нас. Вопроса вообще нет. Есть ответ: это не наша история, не наша культура, не наша идеология. У народа-победителя просто неоткуда взяться синдрому "исторической пострадатости".

У нас есть своя шкала оценки всего, что случилось в прошлом вообще и в XX веке в частности (применительно к прошлому столетию эту шкалу установил вместе со знаменем на Рейхстаге советский солдат).

Эта шкала вполне внятно расставляет по своим местам Брусилова и Краснова, Карбышева и Власова, Солженицына и Шолохова.
Конечно, попытки навязать "идеологию проигравших" и нам тоже — предпринимаются регулярно. Что в книгах, что в фильмах. Эти произведения собирают почетные цацки в европах, но брезгливо отторгаются дома. И не потому, что они слишком тонко сделаны и нам не понять. А потому, что они тоже не про нас и не для нас.

И когда мы говорим о внутреннем идеологическом фронте — а он и есть главный, — то не надо спорить с критериями чужой "шкалы". Как не надо и разбавлять свою собственную шкалу исторических оценок комплексами исторических неудачников.

Нужно просто продолжать воспитывать самих себя так, как у нас заведено. Воспитывать победителями.

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