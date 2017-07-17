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Инклюзивное завтра: плохие новости для Илона Маска и стартапера Василия

11:1517.07.2017
(обновлено: 11:16 17.07.2017)
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© AP Photo / Jeff ChiuСборка автомобилей Tesla на заводе в Фремонте, КалифорнияСборка автомобилей Tesla на заводе в Фремонте, Калифорния
© AP Photo / Jeff Chiu

Руслан Карманов, для РИА Новости

На фоне сообщений о гамбургских погромах и о том, что писал в твиттер Дональд Трамп и какое было выражение лица у Эммануэля Макрона, потерялись многие важные детали настоящей глобальной повестки, озвученной в последнее время на самом высшем уровне. Из тех, что действительно определяют картину завтрашнего дня.

К примеру.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Страны G20 обеспокоились растущим протекционизмом в мире
"Глава КНР Си Цзиньпин отметил, что саммит в Ханчжоу выдвинул план для G20: создавать инновационную, динамичную, совместную и инклюзивную мировую экономику. Саммит в Гамбурге обозначил в качестве своей темы "Формирование совместного мира", что является продолжением идей встречи в Ханчжоу. Си Цзиньпин выдвинул следующие предложения. Во-первых, важно неизменно задавать общее направление на создание мировой экономики открытого типа. Во-вторых, следует задавать новую движущую силу мировому экономическому росту. В-третьих, необходимо совместно добиваться еще более инклюзивного мирового экономического роста. В-четвертых, важно продолжать совершенствовать глобальное экономическое управление".

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Тереза Май, президент США Дональд Трамп, президент Китая Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангела Меркель на первом рабочем заседании саммита G-20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Тереза Май, президент США Дональд Трамп, президент Китая Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангела Меркель на первом рабочем заседании саммита G-20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Концептуальным моментом здесь является упоминание инклюзивности.

Это удивительно непопулярное в последние несколько десятилетий слово — противоположность манящей и сверкающей эксклюзивности, нежно массирующей гротескно набухающее эго отдельного землянина.

Эксклюзивность меняет целеположение на "главное в результате любого действия — это сделать что-то уникальное". В своем категоричном варианте культ эксклюзивности доводит стимуляцию нарциссизма до абсолютной величины, разделяя все сущее на "для массовки, для серости — значит, абсолютно бессмысленно и не нужно" и "необычное, а значит, лучшее". Гонка за эксклюзивностью и самовыражение через потребление необычных товаров и услуг формируют специфический тип личности, который считает любую необычную комбинацию двух-трех шаблонов уникальным произведением искусства или уникальным товаром, при этом презирает тех, кто не гонится за подчеркнутой штучностью-уникальностью-необычностью. Аксиомой считается "необычное = хорошее".

Рабочий на заводе Tesla в Фремонте, Калифорния
© AP Photo / Paul Sakuma, File
На фабрике Tesla надрываются нелегалы. А вы ожидали роботов?
"Зачем мне эта обыденность?" — стонет на диване недоросль Василий, просматривая объявления о работе. Василий не работает уже давно, но каждый день с мамой и бабушкой обсуждает, что это так, потому что страна неправильная попалась, не ценят талантливых и мудрых, кругом завистники, а вообще, Василий вот-вот сделает прорывной стартап на много-много миллионов, ведь он [Василий] — мудрый и хитренький, про это он тоже каждый день с мамой и бабушкой говорит. Делать что-то Василий не планирует изначально — он рожден творить и управлять. Время Василий коротает за сайтами с подборками "Семь советов ослепительного личного финансового успеха", на которых рисуются всплывающие окна "Поделись в социальных сетях той дрожью, с которой мы создаем это чудо сопричастности к чуду сопричастности роскоши-эксклюзивности-уникальности-необычности, а то лох". К лицу Василия уже приклеена кривая усмешка мудрого и понимающего, в какой серости приходится существовать ему — ребенку индиго. Все должно быть VIP и "эксклюзив" — Василий изучает топовые бренды, шепча притягательные слова, и часто обсуждает, в стиле героев "Додескадена" А.Куросавы, то, какую виллу с гаражом для спорткаров он возьмет, когда его гениальный эксклюзивный стартап по перепродаже эксклюзивных сервисов для эксклюзивных людей оценит эксклюзивный инвестор.

Инклюзивность предполагает обратное — то, что самым лучшим результатом действия будет являться пусть небольшое, но позитивное изменение, касающееся многих. Инклюзивность прямо говорит, что улучшение школьной программы скажется через десяток лет лучшей эффективностью труда, а массовая доступная медицина — здоровьем людей. Людей, а не особых "специальных людей".

Эксклюзивность отрицает инклюзивность, а вот инклюзивность совершенно не против, чтобы эксклюзивность существовала, — просто считает ее вторичной. Безусловно, от этого эксклюзивность аж трясет.

История их взаимоотношений, пожалуй, одна из самых интересных историй наших времен постконфуцианского "исправления слов".

Автомобиль Tesla Motors Model 3
© Фото : Tesla Motors
Автоэксперт об электромобиле Tesla Model 3: Маск — гениальный маркетолог
Инклюзивность создала по всей советской стране бесплатные спортивные секции, в которых любой желающий, причем после работы, мог заниматься каким-нибудь видом спорта под руководством тренера с профильной подготовкой и знакомством со спортом с научной точки зрения — и даже самый конченый лодырь и раздолбай со временем мог получить спортивный разряд, а не-лодырь — первый, а то и стать кандидатом или даже мастером спорта. Эксклюзивность родила элитарные клубы с дорогим членством, где посмотревший ролики на ютьюбе человек, могущий подтянуться один раз, запросто может вести индивидуальные тренировки по подтягиваниям, просто докупив полтора десятка сертификатов с экзотическими названиями и одевшись в модную экипировку. А когда занимающийся под его неусыпным и недешевым наблюдением клиент не достигает результатов — отработано подвести к мысли: "Что же, ну а что делать, да, увы, но есть тут одно средство — очень новое, американское, вообще безвредное, его Сталлоне даже употребляет, только это секрет — так вот, можно взять через меня и совсем недорого…".

© РИА Новости / Александр ШтольЛюди во время тренировки в спортзале
© РИА Новости / Александр Штоль
Люди во время тренировки в спортзале

Инклюзивность вывела на орбиту сотни спутников, решающих множество задач для народного хозяйства — от предсказания погоды до картографии. Эксклюзивность годами неудачно бьется над темой "чтобы афроамериканская певица могла выложить селфи с орбиты, затратив не четыре миллиона долларов, а три", называя эту тему ключевой целью и искренне приравнивая потенциальное снижение ценника на услугу (путем непубличного переложения части расходов на государство, например) к прогрессу в отрасли, в которой эта услуга потребляется, а при вопросах "вы точно уверены, что полет на Марс надо начинать с презентации ракеты, ролика на ютьюбе в разрешении 4К и акцента на том, что внутри будут рестораны высокой кухни — ведь что-то такое уже было у Яна Вайсса в "Доме из тысячи этажей"?" — огрызаться чем-то типа "ну то есть вы, раз такое спрашиваете, полностью отрицаете любой прогресс и хотите на телегах ездить, да?"

© AP Photo / Jae C. HongКабина космического корабля SpaceX Dragon V2 в штаб-квартире SpaceX в Хоторне, штат Калифорния
© AP Photo / Jae C. Hong
Кабина космического корабля SpaceX Dragon V2 в штаб-квартире SpaceX в Хоторне, штат Калифорния
Автомобиль Denza EV на Шанхайском автосалоне 2017. 19 апреля 2017
© AFP 2017 / Stringer
Нехай Шанхай. Что, кроме лапши, можно найти на крупнейшем автосалоне Китая

Инклюзивность создала массовый электротранспорт — одна только китайская компания BYD производит в год более сотни тысяч электроавтобусов, технического транспорта и других электромобилей, поставляя их по всему земному шару от Южной Америки до Лондона (знаменитые двухэтажные лондонские автобусы в их электрическом варианте — китайские) и перевозя миллионы пассажиров. Эксклюзивность в ответ более 10 лет пытается сделать массовым мелкосерийный электрический спорткар, который при массе более двух тонн (ну, как микроавтобус), потребляя соответствующее число ресурсов (от износа покрышек и смазки до электричества и принудительно заменяемых на обязательном ТО комплектующих), перевозит обычно одного человека, притом с комфортом уровня обычной машины экономкласса, хотя обладает ценой на уровне премиум-сегмента. И сбытом масштабов "за всю историю все модели в сумме — примерно как у одной китайской фирмы один вид электрокаров за год". Если же спросить "а зачем" — поступит все тот же сверхскоростной и безмозглый ответ: "Ну то есть вы, раз такое спрашиваете, полностью отрицаете прогресс и хотите на телегах ездить, да?".

© AP Photo / Chuck BurtonАвтомобиль Tesla во время зарядки
© AP Photo / Chuck Burton
Автомобиль Tesla во время зарядки

Эксклюзивность отчаянно доказывает, что переход количества в качество неотвратим. Вот видите обмазанный черной икрой глубоко позолоченный спорткар уставшего от передозов арабского юноши, наследного шейха? Это все очень правильно и хорошо, потому что от этих огромных затрат обязательно и неизбежно разовьется автоиндустрия, объясняет эксклюзивность. Ведь если она, индустрия, может от этого развиться, то точно это сделает, без вариантов. Инклюзивность устало парирует: "Я такое же с 1980-х годов слышу — про то, например, что арабские шейхи отдают детей в самые дорогие американские университеты, поэтому их деньги святы, ведь на полезное дело идут. Ну и где эти саудовские научные центры и пачки патентов — исключая, конечно, безусловный успех в вопросах бытового применения ряда веществ двойного назначения?". Про телегу, в общем, примерно понятно и в этом случае.

Беспилотный автомобиль Tesla Model S. Архивное фото
© AFP 2017 / Odd Andersen
Маск-шоу, новая версия. На триумфальный провал одной Tesla

Раундов много, и оба участника в хорошей форме.

Столкновение концепций такого уровня чревато разве что тем, что в силу масштабности сражения не все увидят, чем закончилось.

Хотя прикинуть, к чему ведет вера в светлую путеводную звезду эксклюзивности, которая объясняет, что надо любой ценой дать шанс сделать что-то уникально-шикарно-невообразимое, а очистками и обрезками с этого есть возможность накормить всех остальных, сделав этакое фондю мирового масштаба (но все же из обрезков чьего-то личного сыра), — можно.

Для этого достаточно открыть любой околонаучный паблик во "ВКонтакте" или специализированный сайт, торгующий чувством дрожи и приобщения к свершениям.

Каким конкретно свершениям? Ну а зачем вы спрашиваете. Или хотите опять на телегах ездить, да?

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