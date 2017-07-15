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"Политическая педофилия": ничего грязного, только бизнес

13:1815.07.2017
(обновлено: 13:39 15.07.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМолодые люди на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. 12 июня 2017Молодые люди на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. 12 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Анатолий Вассерман, для РИА Новости

Мы в последние недели наблюдаем параллельно два потока событий. Резко оппозиционные медиа регулярно сообщают о том, как граждане побивают тут и там "волонтеров Навального" — и в то же время видим, как штаб этого блогера поздравляет, например, очередного своего волонтера с 14-летием. Налицо странное сочетание: граждан в раннеподростковом возрасте активно вовлекают в деятельность, которую сами же ее организаторы расценивают как рискованную.

Марионетка в руках кукловода
© Fotolia / pict rider
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Более того: некоторые особенно шокированные "волонтеры" внезапно открывают для себя реальность — и сообщают о том, что А. Навальный, призывавший их ранее "винтиться при каждом удобном случае", в действительности не оказывает им никакой поддержки. И даже доходят до горестных констатаций вроде "мы для него пехота".

…Многочисленные законы по борьбе с педофилией, иной раз, кстати, изрядно перегибающие палку, — когда педофилией объявляют публикацию фотографий собственных детей/внуков во время купания — оправдывают одним простым соображением. Человек развивается довольно медленно не только в физическом, но и в умственном отношении. Соответственно, до определенного возраста он в принципе не в состоянии предвидеть определенные последствия своих действий и практически любой желающий может, воспользовавшись этим, добиться от ребенка действий, причиняющих самому этому ребёнку значительный вред.

Алексей Навальный на проспекте Академика Сахарова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В основе своей это рассуждение довольно здраво. И вполне понятно, что оно может быть обобщено не только на сексуальную активность, но и на многие другие виды активности. В частности, опыт событий на Площади независимости в Киеве и в 2004, и в 2014 годах показал, что молодежь можно использовать и для политических действий, наносящих ущерб в целом и самой молодежи в частности. И, насколько я могу судить, Алексей Анатольевич Навальный прибегает к тактике "политической педофилии" не только потому, что взрослые люди, как правило, участвуют в его акциях два раза — первый и последний, ибо видят, во что выливаются их действия, но потому, что организовать преступные деяния с участием несовершеннолетних проще, чем с участием совершеннолетних.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСторонники Навального на митинге на Болотной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сторонники Навального на митинге на Болотной площади. Архивное фото

Кстати, он в этом смысле далеко не одинок. Уголовники во всем мире, в том числе и в нашей стране, тоже охотно и старательно втягивают несовершеннолетних в преступную деятельность, причем не только рассказами о блатной романтике, но и банальным "тестированием на зрелость" в форме "а слабо тебе с нами пойти ларек подломить". И если человек действительно хоть один раз поучаствует в такой акции на слабо, то далее им можно достаточно легко манипулировать, толкая его на все более преступные деяния. И опыт таких преступных сообществ у нас, к сожалению, достаточно велик, чтобы тому же Навальному и его зарубежным консультантам можно было им воспользоваться.

Полицейские задерживают участницу несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поэтому я полагаю, что деятельность Навального порождена еще и банальными соображениями экономии сил. Ему, в общем-то, все труднее добывать себе финансирование — поскольку все очевиднее неэффективность его деятельности по раскачке страны. И поэтому он сейчас идет туда, где легко добывать эффектные результаты и легко формировать пушечное мясо для этих эффектных результатов.

Так что чисто коммерчески его деятельность сейчас, по-видимому, эффективнее, чем в прошлые годы, поскольку он нашел тот контингент, с которым легко организовать очередные уличные безобразия и, таким образом, экономить силы и средства.

Что же касается этического аспекта — то у нас очень любят цитировать В.И. Ленина на тему "нравственно все, что способствует делу революции". Эту фразу изрядно перевирают — в оригинале он говорил, сколько я помню, не о деле революции, а о деле рабочего класса, то есть заботился в первую очередь все-таки именно о большой массе народа (не буду обсуждать, правильно ли он понимал интересы рабочего класса, но по крайней мере он говорил именно о них). Современные же наши революционеры говорят именно о деле революции, то есть, по сути, о том, как облегчить жизнь себе любимым, как устроить максимум безобразий при минимуме затрат.

Оппозиционный политик Алексей Навальный во время рассмотрения ходатайства следствия о его домашнем аресте в Басманном суде Москвы. 2014 год
© РИА Новости / Максим Блинов
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Это не значит, что за Навальным нет общественной прослойки, выразителем интересов которого он является. Но судя по тому, какова массовая реакция на его деяния — посмотреть хотя бы на то, что творили его люди на День России и как на это реагировали десятки тысяч человек, собравшихся на Тверской — становится ясно: та группа, интересы которой он выражает, мягко говоря, не очень велика.

В любом случае, говорить о морали революционера вообще трудно. А уж о морали человека, начинавшего свою деятельность со множества мелких мошенничеств и втянутого в силовые акции, в общем-то, именно в связи с тем, что эти мошенничества стали понемногу разоблачать и ему понадобилось срочно добиться статуса гонимого политика — тем более.

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