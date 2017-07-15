"Политическая педофилия": ничего грязного, только бизнес

Анатолий Вассерман, для РИА Новости
Мы в последние недели наблюдаем параллельно два потока событий. Резко оппозиционные медиа регулярно сообщают о том, как граждане побивают тут и там "волонтеров Навального" — и в то же время видим, как штаб этого блогера поздравляет, например, очередного своего волонтера с 14-летием. Налицо странное сочетание: граждан в раннеподростковом возрасте активно вовлекают в деятельность, которую сами же ее организаторы расценивают как рискованную.сообщают о том, что А. Навальный, призывавший их ранее "винтиться при каждом удобном случае", в действительности не оказывает им никакой поддержки. И даже доходят до горестных констатаций вроде "мы для него пехота".
…Многочисленные законы по борьбе с педофилией, иной раз, кстати, изрядно перегибающие палку, — когда педофилией объявляют публикацию фотографий собственных детей/внуков во время купания — оправдывают одним простым соображением. Человек развивается довольно медленно не только в физическом, но и в умственном отношении. Соответственно, до определенного возраста он в принципе не в состоянии предвидеть определенные последствия своих действий и практически любой желающий может, воспользовавшись этим, добиться от ребенка действий, причиняющих самому этому ребёнку значительный вред.
Кстати, он в этом смысле далеко не одинок. Уголовники во всем мире, в том числе и в нашей стране, тоже охотно и старательно втягивают несовершеннолетних в преступную деятельность, причем не только рассказами о блатной романтике, но и банальным "тестированием на зрелость" в форме "а слабо тебе с нами пойти ларек подломить". И если человек действительно хоть один раз поучаствует в такой акции на слабо, то далее им можно достаточно легко манипулировать, толкая его на все более преступные деяния. И опыт таких преступных сообществ у нас, к сожалению, достаточно велик, чтобы тому же Навальному и его зарубежным консультантам можно было им воспользоваться.
Так что чисто коммерчески его деятельность сейчас, по-видимому, эффективнее, чем в прошлые годы, поскольку он нашел тот контингент, с которым легко организовать очередные уличные безобразия и, таким образом, экономить силы и средства.
Что же касается этического аспекта — то у нас очень любят цитировать В.И. Ленина на тему "нравственно все, что способствует делу революции". Эту фразу изрядно перевирают — в оригинале он говорил, сколько я помню, не о деле революции, а о деле рабочего класса, то есть заботился в первую очередь все-таки именно о большой массе народа (не буду обсуждать, правильно ли он понимал интересы рабочего класса, но по крайней мере он говорил именно о них). Современные же наши революционеры говорят именно о деле революции, то есть, по сути, о том, как облегчить жизнь себе любимым, как устроить максимум безобразий при минимуме затрат.
В любом случае, говорить о морали революционера вообще трудно. А уж о морали человека, начинавшего свою деятельность со множества мелких мошенничеств и втянутого в силовые акции, в общем-то, именно в связи с тем, что эти мошенничества стали понемногу разоблачать и ему понадобилось срочно добиться статуса гонимого политика — тем более.