США
14.0714 июля16:44МСК
USD59.88-0.30
EUR68.36-0.45
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Олесь Бузина и его недруги: за правду убивают, за ложь вознаграждают

16:3514.07.2017
0280
© РИА Новости / Владимир ЛепехинКнига Если вам скажут, что я умер, не верьте… писателя Олеся БузиныКнига Если вам скажут, что я умер, не верьте… писателя Олеся Бузины
© РИА Новости / Владимир Лепехин

Владимир Лепехин, для РИА Новости

Сегодня известному украинскому писателю и журналисту Олесю Бузине исполнилось бы 48 лет. Яркую жизнь его, как известно, прервали выстрелы в спину бандитов-бандеровцев, имена которых "не установлены" до сих пор. Впрочем, в день рождения Олеся следует говорить не о его смерти, но о бессмертии.

Дениса Полищука, подозреваемого в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины, выносят из СИЗО на руках. 23 июня 2015. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Киевская прокуратура назвала подозреваемых в убийстве Олеся Бузины

Несколько месяцев назад автор этих строк в статье "Олесь Бузина остается символом подлинной Украины" заметил, что Олесь в момент его убийства "фактически являлся символом подлинной Украины — страны двуязычной, интернациональной, яркой и, несмотря ни на что, братской". Так вот, он остается символом подлинной и свободной Украины и сегодня. Олесь Бузина жив, свидетельством чего является не только память о нем и нарастающие тиражи его произведений, но также те страх и ненависть, которые по-прежнему испытывают неонацисты всех мастей, сталкиваясь с цитатами из текстов великого украинского писателя.

Олесь Бузина как водораздел

Страх и ненависть движут киевским режимом, представители которого делают все, чтобы замылить расследование преступления. Два с половиной года длилось так называемое следствие по делу об убийстве Олеся — и то только потому, что мать писателя Валентина Павловна Бузина ежедневно и настойчиво заставляла прокуратуру продолжать следственные действия.

Книга Если вам скажут, что я умер, не верьте…
© РИА Новости / Владимир Лепехин
На Украине запретили фильм об убитом журналисте Олесе Бузине

Она обращалась в Верховную раду, миссию ООН по правам человека, в представительство ОБСЕ на Украине и в другие украинские и международные структуры, но везде вместо поддержки получала в основном чиновные отговорки. "Бузина — сепаратист, а потому достоин смерти" — вот негласный ответ киевской хунты. В результате дело об убийстве Олеся Бузины до сих пор не передано в суд.

Но это — одна сторона проблемы. Другая ее сторона состоит в том, что самое, пожалуй, громкое политическое убийство на Украине последних лет стало уже не просто резонансным. Оно стало сверхзнаковым. 

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЦветы и свечи у посольства Украины в Москве в память об убитом в Киеве журналисте Олесе Бузине. Апрель 2015 года
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Цветы и свечи у посольства Украины в Москве в память об убитом в Киеве журналисте Олесе Бузине. Апрель 2015 года

Сам образ Олеся Бузины становится своего рода камертоном не только для каждого украинца, но для каждого человека русской (в широком смысле) культуры: украинцев, россиян, белорусов.

Действительно, что может быть более наглядным и показательным с точки зрения размежевания представителей вот этой некогда единой русской нации на враждующие лагеря, чем образ названного писателя и журналиста?

К настоящему времени в отношении к Олесю образовался своего рода водораздел, незримая, но вполне ясная граница между Украиной независимой и настоящей и Украиной холопской и фашиствующей, между братскими чувствами и нацистской злобой, между порядочностью и средоточием пороков, между подлинной высокой культурой и агрессивно-примитивным селянством.

Граффити-портрет журналиста Олеся Бузины. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
В Киеве обеспокоены нагнетанием вокруг расследования убийства Бузины

В последнее время отношение к Олесю, его взглядам и творчеству стало показательным не только с точки зрения противостояния политической или мировоззренческой позиции тех или иных людей; оно стало определяющим и с точки зрения оценки собственно литературного творчества. В частности, пишущая на русском языке, но с русофобских позиций нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич в своем известном интервью в июне этого года высказалась в том духе, что понимает мотивы тех, кто убил Олеся Бузину, фактически поставив себя в позицию его антипода и, следовательно, антиписателя и антигражданина. И это ее по сути нацистское заявление тоже стало резонансным.

Вот он — еще один водораздел: между яркой, живой, честной украинской аутентичной прозой, проникнутой любовью к материнской культуре и уважением к братским культурам, с одной стороны, и плакатной, лицемерной и примитивно-маргинальной публицистикой, проникнутой ненавистью к культуре своего народа и раболепием перед чужими культурами, — с другой.

Предатель vs созидатель — два типа сознания

Виктор Мараховский в статье "Запад — о русских без цензуры. Что на самом деле сказала Алексиевич" замечает по поводу реплики нобелевского лауреата в отношении Олеся, что "публику, надо думать, поразила не злобность нобелевского лауреата, а запредельный уровень лауреатского интеллекта. То есть там, где должна быть мысль, обалдевший народ прочел совершенно "неотцензуренный" мозгом поток, так сказать, базовых идейных установок… Но в этой невключенности мозга, уважаемые читатели, есть один поучительный плюс для всех нас. Ибо журналистка Светлана должна рассматриваться не как писатель. Точно такие же реплики килотоннами пишут десятки тысяч злобных пожилых и не очень современников под публикациями в СМИ и социальных сетях". 

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПисательница Светлана Алексиевич в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Писательница Светлана Алексиевич в Москве
Похороны журналиста Олеся Бузины в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Политологи: убийство Бузины раскроют после смены власти на Украине

С учетом сказанного допускаю, что людоедство Алексиевич вызвано не столько патологической мизантропией или искренней — вследствие некой исторической выстраданности — русофобией. Скорее всего, в оценке ею факта убийства Олеся Бузины кроется сальериевская зависть. Зависть посредственности к реальному таланту. Но вот парадокс: талантливый и яркий писатель от Бога Олесь Бузина был за свои книги и статьи убит, а квазиписатель, начетчица и очевидная серость — не единожды награждена.

Вот в этом заочном противостоянии обласканного Западом публициста-компилятора Алексиевич с убитым при поддержке того же Запада украинским писателем номер один Олесем Бузиной я лично вижу аналогию со знаковым противостоянием двух резонансных фигур второй половины XX века — высланных из СССР практически одновременно Александра Солженицына и Александра Зиновьева.

Первый за свои очевидно не столько литературные, сколько публицистические антисоветские произведения, был возвышен Западом до нобелевского лауреата по литературе, второй, будучи самым значительным русскоязычным писателем второй половины XX века, за свои антиамериканские высказывания был вычеркнут из списка номинантов на Нобелевскую премию.

Участники демонстрации держат флаг Украины у памятника Тарасу Шевченко в Харькове. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergey Bobok
В сеть выложили видео шествия в Харькове в поддержку убийц Бузины

Да и в России первый получил от новой власти и кремлевскую поликлинику на Сивцевом Вражке, и авторскую программу на федеральном телеканале, и изучение произведений в средней школе, и Дом русского зарубежья, и — государственным решением — Совет по празднованию 100-летия со дня рождения "великого писателя". Второй получил в основном ярую русофобскую ненависть со стороны евроамериканского официоза и всевозможные препоны со стороны нового "демократического" режима в самой России.

В случае с украинцем Олесем Бузиной и его невольным антиподом — "европейкой" Алексиевич — история противостояния подвижников-созидателей и предателей повторяется.

Признает ли будущая Украина своего героя

Но вернусь к Олесю. В понедельник в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция матери писателя Валентины Павловны, посвященная 48-летию писателя и очередному этапу международного конкурса его имени. На пресс-конференцию придут друзья Олеся и поклонники его таланта, лауреаты Международного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины и рядовые украинцы: представители украинских землячеств в России, активисты Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, украинские журналисты и так далее. 

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМать журналиста Олеся Бузины Валентина Бузина в Международном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мать журналиста Олеся Бузины Валентина Бузина в Международном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Цветы и свечи у посольства Украины в Москве в память об убитом в Киеве журналисте Олесе Бузине. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На месте убийства Бузины появилась доска с заявлением радикалов

Полагаю, что фигура Олеся и его образ сплачивают порядочных людей, вдохновляют тех, кто не принимает бандеровский режим в Киеве, на открытое и правдивое слово и честное литературное и публицистическое творчество. Как и общественная деятельность Валентины Павловны, которая в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" представит свою книгу о сыне под названием "Если вам скажут, что я умер, не верьте".

Мы и не верим.

Сегодня — несправедливое время. Особенно это касается современного Запада, стремящегося сбросить с себя "груз" тысячелетних традиций и нравственных устоев во имя дурно понимаемого "социального прогресса", направленного на превращение человека в свою противоположность.

Похоже, что в результате выворачивания наизнанку традиционной морали здесь давно утвердилась практика унижения гениев и возвеличивания посредственностей, наказания невиновных и награждения непричастных, а также сноса памятников реальным героям и увековечивания памяти негодяев и преступников.

И все же я уверен, что в скором будущем на Украине будут и памятники Олесю, и улицы, названные его именем, и библиотеки с его книгами и о нем, и много чего еще — в знак благодарности нации своему великому сыну.

При одном, правда, условии — если Украина будет независимой и свободной.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена