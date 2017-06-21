Запад — о русских без цензуры. Что на самом деле сказала Алексиевич

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, как и положено большинству лауреатов, практически забытая за прошедшие пару лет, — снова в топе. В былинном во всех отношениях интервью улыбчивая русскоязычная журналистка, чье творчество, как известно из всех справок, "проникнуто чувством сострадания и гуманизма", выдала целую пачку дистиллированных откровений.

1) Снос памятников на Украине, запрет русского языка: "Это сопротивление России. Это единственный способ сделать нацию. Вы, русские, вели себя еще хуже. Двести лет".

2) Убийство Бузины: "Я понимаю. То, что он говорил, вызывало ожесточение".

2) О России: "Пришло очень сервильное поколение, совершенно несвободные люди, очень много поклонников Путина, трудно говорить, когда Россия превратится в свободную страну".

3) "Свободные люди — это люди с европейским взглядом на вещи, более гуманитарные. Они отличаются даже на уровне пластики. Вот эта девушка, бармен в кафе, где мы беседуем, — она несвободна. Она не может прямо сказать, что думает про это государство. Она не скажет, а там любой человек скажет".

4) "Я не хочу об этом говорить, я не хочу это слушать, я не была в Донбассе и не поеду. Не морочьте мне голову этой ерундой, которой забита ваша голова. Вы так легко поддаетесь всякой пропаганде. Это на вашей совести, на совести Путина. Давайте уже заканчивать ваше идиотское интервью. У меня уже нет сил на него. Вы просто набор пропаганды. Вы знаете, мне не нравится наше интервью, и я вам его запрещаю печатать".

Больше всего публику, надо думать, поразила не злобность нобелевского лауреата, а запредельный уровень лауреатского интеллекта. То есть там, где должна быть мысль, обалдевший народ прочел совершенно неотцензуренный мозгом поток, так сказать, базовых идейных установок.

Но в этой невключенности мозга, уважаемые читатели, есть один поучительный плюс для всех нас.

Ибо журналистка Светлана должна рассматриваться не как писатель. Точно такие же реплики килотоннами пишут десятки тысяч злобных пожилых и не очень современников под публикациями в СМИ и социальных сетях.

Но журналистка Светлана — это не просто злобный пожилой современник. А такой, которому выдали официальный и освященный столетней европейской традицией статус. Она признана носителем и ретранслятором идей, которые приняты Европой — или, шире, обобщенным Западом. И шпарит о нас с вами строго в рамках того, что дозволено и приветствуется.

То есть в ее исполнении мы наглядно и без закатывания в хитрые формулировочки ознакомились с тем, что о нас можно и положено думать носителям "европейского взгляда на вещи".

© AFP 2017 / TT News Agency/Marcus Ericsson Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года белорусская писательница Светлана Алексиевич в Стокгольме. Декабрь 2015 года © AFP 2017 / TT News Agency/Marcus Ericsson Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года белорусская писательница Светлана Алексиевич в Стокгольме. Декабрь 2015 года

Поэтому можно перестать смеяться над старушкой и задуматься о том, что, собственно, она ретранслирует.

Фонит она, в общем, очень простой волной, суть которой сводится к следующему: "Эти русские не совсем люди".

На этих русских не распространяются те нормы гуманизма и сострадания, к которым могут апеллировать нации настоящие. Это ведь только между нормальными людьми — свободными, с европейским взглядом на вещи — немыслимо оправдание убийств, снос памятников, запрет языков и гонения на какие-нибудь нации.

Еще нормальные люди могут даже испытывать гуманизм к разного рода дикарям — если те, разумеется, осознают свою отсталость и признают превосходство свободы и европейского взгляда. Существует, в конце концов, многовековая традиция изображения добрых дикарей, которые открыты миссионерству, огненной воде и бусам.

Но русские не относятся к добрым дикарям. Согласно упомянутой почтенной западной традиции, они относятся к дикарям злым — тем, что миссионеров не принимают, огненной воды и бус не берут, а насильственные попытки себя цивилизовать встречают градом стрел. В случае с русскими все даже еще хуже, потому что вместо стрел у этих дикарей откуда-то (не иначе как от дьявола) сверхзвуковые истребители, "Калибры" и ядерное оружие, не говоря о неуловимых хакерах. То есть просто высадиться к ним и принудить к покорности невозможно, а значит, они не просто злые дикари, а какая-то нечеловеческая угрожающая сила.

Поэтому мы год за годом наблюдаем то, что нам кажется западным лицемерием: почему они регулярно замечают и раскручивают страдания свои и других народов, но холодно и равнодушно реагируют (если реагируют вообще) на страдания российские?

Нет тут никакого лицемерия, уважаемые читатели. Просто мы за скобками, мы не числимся в списках рода людского на уровне нормального западного культурного официоза. Любые гонения на нас, притеснения нас, убийства нас — имеют оправдание и объяснение, потому что мы, по их мерке, лишены того, что делает людей настоящими. У нас нет Свободы, мы ее не хотим и мы ей сопротивляемся.

Просто обычно этот мистический расизм упаковывается хитрыми западными интеллектуалами в формулировочки, сквозь которые не пробьешься.

Бесхитростная немолодая тетя, принявшая бусы, катехизис и огненную воду и тем заслужившая статус Доброго Дикаря, который стремится к свободе, — она, как уже было сказано, шпарит полученные установки напрямую.

И за это ей можно даже сказать спасибо.