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Интернет — массовое оружие граждан. И с ним надо учиться обращаться

11:2714.07.2017
(обновлено: 11:37 14.07.2017)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаЛюди смотрят в интернете сюжет новостейЛюди смотрят в интернете сюжет новостей
© РИА Новости / Кирилл Брага

Сергей Колясников, для РИА Новости

Интернет все-таки становится реальной силой, причем делаем его таким мы. На эту мысль меня натолкнула ситуация с красноярскими депутатами, которые "случайно" повысили себе зарплату в два раза, за что были жестоко осмеяны сначала отдельным журналистом, а затем и всей страной:

"Законопроект вообще касался исчисления стажа службы, по нему было заключение Счетной палаты, что он денег не требует, он прошел комитет. А оказывается, на сессии два депутата внесли новую редакцию, никому об этом не сказали, никого не предупредили. По факту мы проголосовали, не зная этого нюанса, что там появились какие-то коэффициенты. Правда для многих вскрылась через неделю", — рассказывает депутат.

Ситуацию пришлось экстренно отматывать назад, удвоение зарплаты, видимо, не состоится.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. 9 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Победить "борзоту": что Путин сделает с местным начальством
Кардинальное отличие данной ситуации от "громких" материалов Навального прошлых лет, когда начинали суетиться СМИ и чиновники, в том, что в данном случае у разоблачения нет конкретного интересанта или выгодоприобретателя. Принуждение чиновников к миру и закону произошло в наших общих интересах, касается это Красноярска или целой Государственной думы. "Коллективный разум" начинает вполне себе ощутимо менять реальность.

Вернее, иногда это коллективный разум, а иногда, по Юнгу, "коллективное бессознательное". То, которое "является общим для разных людей, не зависит от индивидуального опыта и истории развития индивида, представляет собой некий единый "общий знаменатель" для разных людей. Коллективное бессознательное, в отличие от индивидуальной (личной) формы бессознательного, основывается на опыте не конкретного человека, а общества в целом".

Евгения Чудновец. Архивное фото
© Фото : аккаунт Евгении Чудновец в социальной сети ВКонтакте
Чудновец потребует шесть миллионов рублей компенсации морального вреда
Поэтому не все получается идеально. Так, если выход на свободу воспитательницы детского сада Евгении Чудновец (была осуждена за репост материала с издевательствами над ребенком, который экспертиза классифицировала как распространение детской порнографии) был логичным и правильным, то условный и впоследствии еще урезанный срок блогеру Соколовскому-Сайбапталову, с наличием в деле распространения сильно смахивающих на экстремистские журналов (аналог Шарли Эбдо) и целой кипы роликов, удивил. Особенно учитывая отказ гражданина признать вину (что в принципе является одним из оснований для применения условного срока).

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкБлогер Руслан Соколовский в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Блогер Руслан Соколовский в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга

В условиях традиционно высоких моральных устоев нашего общества "коллективный разум" действует, по большей части, правильно и в соответствии с этими устоями. Но манипуляциям и влиянию, тем не менее, поддается.

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / quetzalcoat /
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Дело "российского Хокинга"  — осужденного за разбой парализованного инвалида — хороший тому пример. Всколыхнувшееся общество требовало освобождения, не вдаваясь в детали и суть уголовного дела. Да, будет неверно отправлять инвалида-разбойника на этап, где он может погибнуть, но полная индульгенция за преступные деяния только лишь на основании физических изъянов, знаете ли, прецедент нехороший.

© Фото : из личного архива Антона МамаеваАнтон Мамаев
© Фото : из личного архива Антона Мамаева
Антон Мамаев

Как бы не получилось по инерции, в перспективе, требовать свободы для больного раком на последней стадии насильника и убийцы.
Так что одного "коллективного бессознательного" мало, и от нас, как его частичек, требуется все же включать индивидуальный разум и разбираться в ситуации, о чем писал и говорил ранее

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Госдуме попросили считать диагноз Мамаева основанием для освобождения
В подтверждение вышесказанного могу привести еще один сильный пример, когда общественная интернет-энергия не просто повернула несправедливость вспять, но и спасла людей. Это дело о стрельбе в цыганском поселке в Екатеринбурге, когда толпа цыганских и связанных с ними боевиков приехала убивать семью. В итоге семья осталась целой, хоть и слегка подраненной, а у нападавшей стороны образовалось несколько трупов и множество раненых. Впрочем, спасшимся от этого было не легче, поскольку "вал" в СМИ был отнюдь не в их пользу.

И лишь скрупулезное выяснение деталей с мощной дальнейшей оглаской повернули "реку", причем сделано это было именно "снизу".

Бывают, кстати, и обратные случаи — когда одна сторона уголовно-бытового конфликта активно пиарится, а вторая "по совету адвоката" молчит и в итоге оказывается осужденной и судом, и общественностью.

Видеоблогер Саша Спилберг во время выступления в Госдуме
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
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Я это все к чему. Мир изменился, и все мы сейчас — информационное общество. А это означает появление новых, незнакомых ранее законов и тенденций, правил и требований.

Все мы вместе, огромное "коллективное информационное бессознательное", активное и любопытное, большей частью правильное, но эта сила и мощь не отменяет необходимости для каждого изредка выключать эмоции и разбираться в ситуации, а разобравшись, пытаться донести это до всего "организма" в целом.

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