Интернет — массовое оружие граждан. И с ним надо учиться обращаться

Сергей Колясников, для РИА Новости

Интернет все-таки становится реальной силой, причем делаем его таким мы. На эту мысль меня натолкнула ситуация с красноярскими депутатами, которые "случайно" повысили себе зарплату в два раза, за что были жестоко осмеяны сначала отдельным журналистом, а затем и всей страной:

"Законопроект вообще касался исчисления стажа службы, по нему было заключение Счетной палаты, что он денег не требует, он прошел комитет. А оказывается, на сессии два депутата внесли новую редакцию, никому об этом не сказали, никого не предупредили. По факту мы проголосовали, не зная этого нюанса, что там появились какие-то коэффициенты. Правда для многих вскрылась через неделю", — рассказывает депутат.

Ситуацию пришлось экстренно отматывать назад, удвоение зарплаты, видимо, не состоится.

Кардинальное отличие данной ситуации от "громких" материалов Навального прошлых лет, когда начинали суетиться СМИ и чиновники, в том, что в данном случае у разоблачения нет конкретного интересанта или выгодоприобретателя. Принуждение чиновников к миру и закону произошло в наших общих интересах, касается это Красноярска или целой Государственной думы. "Коллективный разум" начинает вполне себе ощутимо менять реальность.

Вернее, иногда это коллективный разум, а иногда, по Юнгу, "коллективное бессознательное". То, которое "является общим для разных людей, не зависит от индивидуального опыта и истории развития индивида, представляет собой некий единый "общий знаменатель" для разных людей. Коллективное бессознательное, в отличие от индивидуальной (личной) формы бессознательного, основывается на опыте не конкретного человека, а общества в целом".

Поэтому не все получается идеально. Так, если выход на свободу воспитательницы детского сада Евгении Чудновец (была осуждена за репост материала с издевательствами над ребенком, который экспертиза классифицировала как распространение детской порнографии) был логичным и правильным, то условный и впоследствии еще урезанный срок блогеру Соколовскому-Сайбапталову, с наличием в деле распространения сильно смахивающих на экстремистские журналов (аналог Шарли Эбдо) и целой кипы роликов, удивил. Особенно учитывая отказ гражданина признать вину (что в принципе является одним из оснований для применения условного срока).

В условиях традиционно высоких моральных устоев нашего общества "коллективный разум" действует, по большей части, правильно и в соответствии с этими устоями. Но манипуляциям и влиянию, тем не менее, поддается.

© Фото : из личного архива Антона Мамаева Антон Мамаев © Фото : из личного архива Антона Мамаева Антон Мамаев

Дело "российского Хокинга" — осужденного за разбой парализованного инвалида — хороший тому пример. Всколыхнувшееся общество требовало освобождения, не вдаваясь в детали и суть уголовного дела. Да, будет неверно отправлять инвалида-разбойника на этап, где он может погибнуть, но полная индульгенция за преступные деяния только лишь на основании физических изъянов, знаете ли, прецедент нехороший.

Как бы не получилось по инерции, в перспективе, требовать свободы для больного раком на последней стадии насильника и убийцы.

Так что одного "коллективного бессознательного" мало, и от нас, как его частичек, требуется все же включать индивидуальный разум и разбираться в ситуации, о чем писал и говорил ранее.

В подтверждение вышесказанного могу привести еще один сильный пример, когда общественная интернет-энергия не просто повернула несправедливость вспять, но и спасла людей. Это дело о стрельбе в цыганском поселке в Екатеринбурге, когда толпа цыганских и связанных с ними боевиков приехала убивать семью. В итоге семья осталась целой, хоть и слегка подраненной, а у нападавшей стороны образовалось несколько трупов и множество раненых. Впрочем, спасшимся от этого было не легче, поскольку "вал" в СМИ был отнюдь не в их пользу.

И лишь скрупулезное выяснение деталей с мощной дальнейшей оглаской повернули "реку", причем сделано это было именно "снизу".

Бывают, кстати, и обратные случаи — когда одна сторона уголовно-бытового конфликта активно пиарится, а вторая "по совету адвоката" молчит и в итоге оказывается осужденной и судом, и общественностью.

Я это все к чему. Мир изменился, и все мы сейчас — информационное общество. А это означает появление новых, незнакомых ранее законов и тенденций, правил и требований.

Все мы вместе, огромное "коллективное информационное бессознательное", активное и любопытное, большей частью правильное, но эта сила и мощь не отменяет необходимости для каждого изредка выключать эмоции и разбираться в ситуации, а разобравшись, пытаться донести это до всего "организма" в целом.