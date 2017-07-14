Интернет — массовое оружие граждан. И с ним надо учиться обращаться

Сергей Колясников, для РИА Новости
Интернет все-таки становится реальной силой, причем делаем его таким мы. На эту мысль меня натолкнула ситуация с красноярскими депутатами, которые "случайно" повысили себе зарплату в два раза, за что были жестоко осмеяны сначала отдельным журналистом, а затем и всей страной:
"Законопроект вообще касался исчисления стажа службы, по нему было заключение Счетной палаты, что он денег не требует, он прошел комитет. А оказывается, на сессии два депутата внесли новую редакцию, никому об этом не сказали, никого не предупредили. По факту мы проголосовали, не зная этого нюанса, что там появились какие-то коэффициенты. Правда для многих вскрылась через неделю", — рассказывает депутат.
Ситуацию пришлось экстренно отматывать назад, удвоение зарплаты, видимо, не состоится.
Вернее, иногда это коллективный разум, а иногда, по Юнгу, "коллективное бессознательное". То, которое "является общим для разных людей, не зависит от индивидуального опыта и истории развития индивида, представляет собой некий единый "общий знаменатель" для разных людей. Коллективное бессознательное, в отличие от индивидуальной (личной) формы бессознательного, основывается на опыте не конкретного человека, а общества в целом".
В условиях традиционно высоких моральных устоев нашего общества "коллективный разум" действует, по большей части, правильно и в соответствии с этими устоями. Но манипуляциям и влиянию, тем не менее, поддается.
Как бы не получилось по инерции, в перспективе, требовать свободы для больного раком на последней стадии насильника и убийцы.
Так что одного "коллективного бессознательного" мало, и от нас, как его частичек, требуется все же включать индивидуальный разум и разбираться в ситуации, о чем писал и говорил ранее.
И лишь скрупулезное выяснение деталей с мощной дальнейшей оглаской повернули "реку", причем сделано это было именно "снизу".
Бывают, кстати, и обратные случаи — когда одна сторона уголовно-бытового конфликта активно пиарится, а вторая "по совету адвоката" молчит и в итоге оказывается осужденной и судом, и общественностью.
Все мы вместе, огромное "коллективное информационное бессознательное", активное и любопытное, большей частью правильное, но эта сила и мощь не отменяет необходимости для каждого изредка выключать эмоции и разбираться в ситуации, а разобравшись, пытаться донести это до всего "организма" в целом.