О вкусной и здоровой правде: как не тащить в мозг всякую гадость

Сергей Колясников, для РИА Новости



Давно хотел поговорить о СМИ, информационных поводах, вбросах и многих неочевидных простому обывателю нюансах из этой отрасли. А таковых немало.

Помните классическое "В чем сила, американец? Неужели в деньгах?". Не знал Данила Багров, живший в "святые девяностые" (по версии Наины Ельциной), да и все мы тоже не предполагали, что сила СМИ — она именно в деньгах.

И тот СМИ танцует, кто его финансирует, даже если в шапке, к примеру, сайта стоит "Независимый, объективный, честный и неполживый портал".

Это сейчас, спустя десятилетия, когда мы воочию увидели корреляцию мировоззрения и источников финансирования, таким фактом никого не удивишь. Но это лишь верхушка айсберга, чтобы ориентироваться в информационном поле и не становиться жертвой дезинформации, коей пруд пруди (вспомнить хотя бы недавний скандал с бездоказательной русофобией CNN). Важно — в принципе понимать суть возможных манипуляций. Это тем более важно, что, даже зная об оппозиционной направленности и иностранном финансировании СМИ, мы тем не менее натыкаемся на публикуемые там новости довольно часто.

Приведу простой пример из жизни, о котором часто рассказываю на лекциях.

Довелось как-то общаться с депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Речь зашла о манипуляциях СМИ. А на столе у него стояли красивые кофейные чашки, инкрустированные малахитом. И привел я два варианта освещения этого простого факта:

— Радует, что патриотизм у некоторых наших депутатов не показной, а истинный, глубинный. Мало просто заявлять с трибуны о нашей истории, уходящей в века, сказах Бажова, хозяйке Медной горы — этим надо жить. И как раз такую жизнь, погружение в свою историю, мы и видим в этих чашках и убранстве кабинета. И все посетители, включая иностранных, также это видят, делая соответствующие, правильные выводы. Детали — они ведь и в мелочах тоже. Не говоря уже о государственном заказе для отечественных, а главное — региональных предприятий, а значит, и рабочих местах, и налогах. Вот вам и пример настоящего патриотизма — сохранение истории, забота о регионе, экономия бюджета.

— Смысл вообще обсуждать с депутатами борьбу с коррупцией, если они за бюджетный счет себе покупают такие эксклюзивные, инкрустированные малахитом приборы и посуду. Нельзя из обычных чашек напиться? Обязательно золото с серебром подавать? Сколько можно подобное двуличие терпеть, когда нас призывают потуже затянуть пояса люди, которые вместо влажной салфетки запускают руку в бюджет за сотней евро. Не говоря уже о завышенных в разы закупочных ценах и подтасовке исполнителя на этапе госзакупок. Не пора ли Следственному комитету и Генеральной прокуратуре задуматься о таких простых и очевидных вещах?

Учитывая, что поводом для встречи была организация системной помощи для беженцев из Донбасса, беседа продолжения не получила, но глаза человека я запомнил надолго.

Сам по себе информационный повод — это лежащий на земле камень. Все дело в том, куда его бросить: в окно, машину или на обочину. Именно этим и занимаются СМИ. Именно это мы и должны осознавать. Любая информация может быть вывернута как угодно, наша же задача при этом — докопаться до истины и не допустить манипулирования собой в чьих-то, чаще всего коммерческих или политических, интересах. Это, к счастью, не всегда, но возможно.

Видите новость типа "Президент продал страну, вот ужасающие доказательства и факты" — не торопитесь лайкать и репостить, посмотрите на источник. Как правило, он покажет на другой источник, и таких звеньев может быть и пять, и десять. Зачастую в самом конце, дойдя до вожделенного демократического BBC (в моей практике были и такие случаи), вы просто не найдете такой новости. Вообще. Ее там нет. И не было. Смекаете?

Видите рейтинг "99% хотят перемен в жизни, щенка бульдога и Навального президентом" — не спешите лайкать и репостить (с). Уточните, что за организация проводила опрос и кто ее учредители. А сколько людей опрошено, из каких регионов и групп? Ах, этой информации нет — ну тогда простите, это называется "100% россиян по данным интернет-опроса пользуются интернетом".

Видите сбор средств "в этой ужасной стране ребенку не помогут точно, давайте сами" и… все верно, не торопитесь. Вы, например, в курсе, что государственные детские дома в России снабжаются очень и очень серьезно? И если детский дом начинает собирать "на памперсы", рука должна тянуться не к электронному кошельку, а к сайту прокуратуры? Пообщайтесь с теми, кто "в теме", узнаете немало интересного. Тут, конечно, в большей степени речь идет о мошенниках (которые могут собирать средства просто себе в карман, сейчас это сплошь и рядом), но это реальность нашего информационного поля, общества, века, так что к месту.

С историческими "истериками" вида "вот теперь все окончательно ясно, трупами немцев завалили 100500 миллионов жертв, и один черенок от лопаты на троих" еще проще. Есть масса авторитетных историков и еще большая масса исторических же документов, было бы желание.

Поверьте: все это проверить несложно и занимает минуты — зато как преображается новость, зачастую вплоть до перемены смысла на прямо противоположный.

Безусловно, только лишь проверок мало. Необходимо оценивать картину в целом, по совокупности (сбили мальчика в Балашихе + месяц не возбуждали уголовное дело и зашевелились только после вмешательства депутата Госдумы + пропали камеры + экспертиза показала чудовищное для ребенка алкогольное опьянение + странное поведение следователя в разговоре с отцом + признание эксперта, экспертизу "просто подписал" + МВД отказалось передавать дело в СК + эксперт уехал из страны + пошла повторная экспертиза, и так далее). Согласитесь, это куда лучше, чем просто поддаваться эмоциям.

Такое отношение к новостям я склонен называть "культурой потребления информации". У нас миллионы машин на дорогах — и есть такое понятие, как культура вождения, не говоря уже о ПДД. Чем информационное поле с сотнями тысяч новостей в сутки отличается? Да ничем: также нужны и законы, и культура поведения участников, и стандарты.

Да, как и говорил выше, "сила" средств массовой информации в деньгах. Бьют туда, куда хозяева говорят, и так долго и сильно, как прикажут. Но кто предупрежден, тот вооружен. А если ты вооружен первоисточником и, главное, пониманием и жизненным опытом, то сила снова переходит к правде — и никакими деньгами ее не залить.