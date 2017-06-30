О вкусной и здоровой правде: как не тащить в мозг всякую гадость

Сергей Колясников, для РИА Новости
Давно хотел поговорить о СМИ, информационных поводах, вбросах и многих неочевидных простому обывателю нюансах из этой отрасли. А таковых немало.
Помните классическое "В чем сила, американец? Неужели в деньгах?". Не знал Данила Багров, живший в "святые девяностые" (по версии Наины Ельциной), да и все мы тоже не предполагали, что сила СМИ — она именно в деньгах.
Это сейчас, спустя десятилетия, когда мы воочию увидели корреляцию мировоззрения и источников финансирования, таким фактом никого не удивишь. Но это лишь верхушка айсберга, чтобы ориентироваться в информационном поле и не становиться жертвой дезинформации, коей пруд пруди (вспомнить хотя бы недавний скандал с бездоказательной русофобией CNN). Важно — в принципе понимать суть возможных манипуляций. Это тем более важно, что, даже зная об оппозиционной направленности и иностранном финансировании СМИ, мы тем не менее натыкаемся на публикуемые там новости довольно часто.
Приведу простой пример из жизни, о котором часто рассказываю на лекциях.
Довелось как-то общаться с депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Речь зашла о манипуляциях СМИ. А на столе у него стояли красивые кофейные чашки, инкрустированные малахитом. И привел я два варианта освещения этого простого факта:
— Смысл вообще обсуждать с депутатами борьбу с коррупцией, если они за бюджетный счет себе покупают такие эксклюзивные, инкрустированные малахитом приборы и посуду. Нельзя из обычных чашек напиться? Обязательно золото с серебром подавать? Сколько можно подобное двуличие терпеть, когда нас призывают потуже затянуть пояса люди, которые вместо влажной салфетки запускают руку в бюджет за сотней евро. Не говоря уже о завышенных в разы закупочных ценах и подтасовке исполнителя на этапе госзакупок. Не пора ли Следственному комитету и Генеральной прокуратуре задуматься о таких простых и очевидных вещах?
Учитывая, что поводом для встречи была организация системной помощи для беженцев из Донбасса, беседа продолжения не получила, но глаза человека я запомнил надолго.
Сам по себе информационный повод — это лежащий на земле камень. Все дело в том, куда его бросить: в окно, машину или на обочину. Именно этим и занимаются СМИ. Именно это мы и должны осознавать. Любая информация может быть вывернута как угодно, наша же задача при этом — докопаться до истины и не допустить манипулирования собой в чьих-то, чаще всего коммерческих или политических, интересах. Это, к счастью, не всегда, но возможно.
Видите рейтинг "99% хотят перемен в жизни, щенка бульдога и Навального президентом" — не спешите лайкать и репостить (с). Уточните, что за организация проводила опрос и кто ее учредители. А сколько людей опрошено, из каких регионов и групп? Ах, этой информации нет — ну тогда простите, это называется "100% россиян по данным интернет-опроса пользуются интернетом".
Видите сбор средств "в этой ужасной стране ребенку не помогут точно, давайте сами" и… все верно, не торопитесь. Вы, например, в курсе, что государственные детские дома в России снабжаются очень и очень серьезно? И если детский дом начинает собирать "на памперсы", рука должна тянуться не к электронному кошельку, а к сайту прокуратуры? Пообщайтесь с теми, кто "в теме", узнаете немало интересного. Тут, конечно, в большей степени речь идет о мошенниках (которые могут собирать средства просто себе в карман, сейчас это сплошь и рядом), но это реальность нашего информационного поля, общества, века, так что к месту.
Поверьте: все это проверить несложно и занимает минуты — зато как преображается новость, зачастую вплоть до перемены смысла на прямо противоположный.
Безусловно, только лишь проверок мало. Необходимо оценивать картину в целом, по совокупности (сбили мальчика в Балашихе + месяц не возбуждали уголовное дело и зашевелились только после вмешательства депутата Госдумы + пропали камеры + экспертиза показала чудовищное для ребенка алкогольное опьянение + странное поведение следователя в разговоре с отцом + признание эксперта, экспертизу "просто подписал" + МВД отказалось передавать дело в СК + эксперт уехал из страны + пошла повторная экспертиза, и так далее). Согласитесь, это куда лучше, чем просто поддаваться эмоциям.
Да, как и говорил выше, "сила" средств массовой информации в деньгах. Бьют туда, куда хозяева говорят, и так долго и сильно, как прикажут. Но кто предупрежден, тот вооружен. А если ты вооружен первоисточником и, главное, пониманием и жизненным опытом, то сила снова переходит к правде — и никакими деньгами ее не залить.