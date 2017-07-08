Медицинская реформа Украины: приказано выжить. Причем всех

Нюра Н. Берг

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун чудо как хороша. Не в смысле внешности — тут даже самые продвинутые эстеты не находят слов. А в смысле полной конгруэнтности идей и действий американской уроженки концепции постмайданного обустройства Украины, ключевой чертой которой является неуклонное и принципиальное игнорирование реальности.

К министру мы еще вернемся, а пока несколько слов о собственно реальности. На Украине только за последние месяцы отмечено несколько случаев гибели от ботулизма — болезни, которая успешно лечится с помощью соответствующей сыворотки. Вот только сыворотки как раз и нет. Отмечено также несколько случаев гибели от бешенства и столбняка — по той же причине. Нет сывороток. Украина перестала закупать в России сыворотки и вакцины от ряда самых опасных инфекций, не организовав производство собственных, то есть наплевав на собственных граждан в рамках виртуальной гибридной войны с собственной головой.

Украина перестала закупать сыворотки и вакцины вообще, рассчитывая почти исключительно на гуманитарную помощь. Осенью прошлого года ЮНИСЕФ таки помог завезти в страну после длительного перерыва какое-то количество этих препаратов, но лишь для части болезней.

Ситуация последовательно и неуклонно ухудшается все постмайданные годы. Украинские медицинские эксперты предсказывают эпидемии туберкулеза, дифтерии и полиомиелита, бешенства, столбняка и ботулизма, но министерство здравоохранения на такие мелочи внимания не обращает. Оно увлечено реформой, которая призвана добить остатки все еще худо-бедно работающей советской системы, и окормлением наемных промоутеров, везде и всюду пиарящих эту реформу на специально выделенные гранты.

Чтобы понять, какого уровня менеджер возглавляет министерство и обеспечивает указанную реформу, достаточно вспомнить лишь несколько фактов. Ульяна и Марк Супруны, украинские националисты из США, были гиперактивными майданщиками и так полюбились президенту Порошенко, что он предложил пани Супрун стать исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Археологические раскопки в глубинах Интернета так и не помогли до конца прояснить, в какой именно отрасли медицины и в качестве кого обреталась эта смелая женщина, какое образование она получила и какой опыт работы в медицине нажила (Википедия пишет, что работала рентгенологом, источник не указан). Будучи в первую очередь профессиональным активистом, Супрун смело ввязалась в обустройство туземного здравоохранения, руководствуясь, похоже, лишь генеральным принципом неуклонного сокращения населения. На Украине крайне мутное прошлое Ульяны пошло ей только в плюс — почти вся украинская власть имеет мутное прошлое.

С первых дней Супрун зарекомендовала себя скорее патологоанатомом украинского здравоохранения, нежели его терапевтом. Журналистам хорошо запомнились ее хамство и внезапные уходы с пресс-конференций, отважные импровизации о том, что первым делом на Украине следует облегчить экспорт донорских органов на Запад, а также великолепное научное антре про то, что украинские ученые разработали новые беспилотники из грибов для доставки медикаментов на поле боя. Вопрос, какие грибы употребляет сама пани Супрун и где таковые произрастают, остался без ответа.

Некоторое время назад Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло было против нее уголовное дело по обвинению в выведении четырех миллиардов гривен из бюджета министерства за рубеж через международные организации, да тут же и закрыло по смехотворному формальному основанию.

В аккаунте министра Супрун в "Фейсбуке", как и на странице ее парламентской визави Ольги Богомолец, вы найдете преимущественно страдания по украинскому языку с требованиями его агрессивной имплантации в социальное тело Неньки, поздравления в адрес украинских спецслужб, посты с прославлениями новых героев украинского пантеона, а также горячую поддержку карателей Донбасса и карательной операции как таковой. В мае Ульяна возглавила безуспешный крестовый поход против того, чтобы президентом 70-ой Ассамблеи ВОЗ стал представитель России. До всего есть дело большому нацсердцу Супрун, но где здесь здравоохранение, не спрашивайте.

Между тем оно таки присутствует. В проекте реформы, уже однажды проголосованной Верховной радой с видимым отвращением.

О том, что украинское здравоохранение нуждается в радикальном реформировании, долго твердили все постмайданные министры. Первым был Олег Мусий, замешанный в покраже гуманитарных медикаментов из закромов майдана и вывозе их в неизвестном направлении — злые языки утверждали, что для последующей продажи в собственной аптечной сети. За это он был вознагражден депутатским мандатом, который открыл в нем невиданные ранее залежи порядочности и сделал борцом с коррупцией. Потом к нам приехал варяг Квиташвили, вносивший свой вклад в разрушение украинской медицины как-то вяло, без необходимого огонька. И уже его сменила Ульяна Супрун, которая наконец поставила дело на промышленные рельсы со всей страстью и решимостью холодного экспериментатора над биомассой.

Начало этой великолепной менеджерской деятельности ознаменовалось тем, что были заморожены все тендеры по закупке жизненно важных препаратов. Отныне это дело под видом борьбы с коррупцией отдано на откуп международным организациям, что окончательно добивает фармацевтическую отрасль самой Украины и открывает широчайшие возможности для сбывания в страну лежалых импортных медикаментов сомнительной безопасности и качества. В свое время большую помощь иностранным фармацевтическим фирмам уже оказала Юлия Тимошенко, купившая несколько тонн препарата Тамифлю с истекшим сроком годности. Это была разовая афера, по крайней мере из публичных. Супрун же поставила дело на поток и действует вполне в парадигме украинской власти — сделать приятное кураторам.

В результате активных действий Ульяны украинское здравоохранение разрушается значительно более высокими темпами, чем у прежних боссов. Больницы практически не финансируются — в них не поставляется даже та часть медикаментов, которая раньше использовалась на проведение неотложных операций у экстренных пациентов, либо у социально незащищенных больных. Известные украинские врачи, в том числе имеющие международный авторитет, например кардиохирург Борис Тодуров, констатируют гибель системы здравоохранения, которую теперь намерены, фигурально выражаясь, реформировать методом усекновения головы и введения смертельных доз цианидов.

Эмоциональный педиатр-публицист Евгений Комаровский, который в свое время рьяно поддержал майдан, сегодня буквально кричит об отсутствии обезболивающих для раковых больных, о практически полном прекращении закупок для них лекарств, о том, что аптеки завалены "фуфломицином" (подделками), о переполненности больниц, где пациентов лечить можно разве что добрым словом и пассами… Сывороток, говорит Комаровский, нет, и, что еще страшнее, нет юридических механизмов для их закупки. Поэтому родственники больных везут их из России в чемоданах. Доктор прогнозирует эпидемии, детские гробы, массовую гибель пожилых людей, лишенных элементарной помощи, и обвальный рост онкозаболеваний. Депутаты Рады безмолвствуют в ответ — все они лечатся заграницей. А в космосе ведь некому услышать твой крик.

Министр Супрун продолжает увлеченно грезить о том, что онкобольных нужно лечить профилактикой, и устраивает оздоровительную зарядку под Верховной радой вместе с небольшой, но щедро питаемой группой наемных презентаторов в одинаковых футболках. Параллельно с этим в СМИ выступают члены пары-тройки так называемых пациентских организаций, которые выражают полную готовность стать удобрением для опытов Супрун.

Однако даже в крайне специфической Верховной раде проект реформы удалось в первом чтении протолкнуть только с помощью так называемого кнопкодавства — один депутат голосовал за троих, а то и пятерых.

Генеральная концепция реформы заключается том, чтобы де-факто полностью отменить статью 49-й Конституции о бесплатном здравоохранении. Планируется закрыть львиную долю больниц, ввести сооплату медицинской помощи, когда часть денег вносит государство, а часть — пациент. При этом не приводятся никакие расчеты. Нет классификации болезней, нет протоколов лечения, нет базового пакета услуг. Как в этой ситуации можно сделать их тарификацию? Не определены никакие социальные гарантии для врачей закрываемых больниц, не прописаны форматы медицинского обслуживания для жителей небольших городов и сел. На вопросы встревоженных врачей и пациентов, а также журналистов Супрун просто не реагирует: где это видано, чтобы колонизаторы отчитывались перед туземцами?

Хотя вот в Раде Ульяна как раз выступила с полным драматического накала манифестом. Рассказав депутатам и заодно всей стране, как умирают в больнице дети без лекарств, она объявила, что ее реформа ситуацию радикальным образом поправит, хотя из дальнейшего изложения выходило, что ровно наоборот. Из госбюджета предлагается финансировать только первичную и экстренную помощь. Участковый врач, который наберет себе 2 тысячи пациентов, живописует Супрун, сможет получать аж 120 тысяч гривен в год. Украинская националистка, приехавшая из страны, где ежегодный доход врача измеряется сотнями тысяч, а то и миллионами долларов, соблазняет украинских врачей четырьмя тысячами зеленых в год. Но вот уже прием у узкого специалиста, лабораторные исследования, операции придется оплачивать преимущественно из своего кармана. Как это сочетается с призывом к гражданам быть сознательными и стараться выявлять у себя болезнь на ранних стадиях?

По сути, речь идет о полном переходе на платную медицину. На фоне запредельного роста тарифов и цен это просто добивает население. Намеченная централизация бюджета здравоохранения, а это 80 миллиардов гривен, в одни руки — великолепная коррупционная схема, ведь кабмин через организуемую Национальную службу здоровья получает возможность распиливать средства, что называется, в один клюв.

Цивилизованные страны, в сторону которых Украина вроде как двинулась строго после майдана, тратят на медицину примерно 10% государственного бюджета. Украина сегодня — 2,7%. Супрун говорит, мол, нам хватит и 2,5…

Пропагандистская машина четвертый год небезуспешно внушает нищему украинскому народу, что главное "мы прогнали Януковича, стали свободными и европейскими". Под это дело проталкиваются совершенно межеумочная медицинская и откровенно людоедская пенсионная реформы.

Насколько хватит терпения у граждан, окастрюленных майданом? Бог весть.