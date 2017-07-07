"Полицейские били меня пять часов": еще о манипуляциях

Сергей Колясников, для РИА Новости



Продолжаем разговор о манипуляциях в медиа и соцсетях.

предыдущем материале мы основательно разобрали работу с источниками, различные вбросы, а также жонглирование фактами, когда информационный повод может быть легко "вывернут" в любую сторону. Сегодня поговорим о самом содержании новостей.

Очевидно, что кричащий заголовок и побольше "мяса и грязи" — залог широкого распространения новости, охвата и читаемости. Эта самая очевидность привела к тому, что даже текст о посещении губернатором зоопарка с высокой вероятностью будет озаглавлен как "Губернатор попал под лошадь". Утрирую, конечно, но не сильно, — просмотрите топ "Медиаметрикса".

Понятно, что подобные техники повсеместно используются оппозицией (я бы даже сказал, в первую очередь — именно оппозицией). Тут достаточно вспомнить приснопамятного Ильдара Дадина, которого толпы сотрудников колонии избивали по несколько раз в сутки, ситуацию довели в итоге до президента, а вот далее машина правосудия немного забуксовала. Ибо "пострадавший" отказался даже от независимого медосвидетельствования и врача, предоставленного сторонниками. Оно и понятно: если ты розовый и сытый как поросенок, а заявляешь, что тебя избивали цепями, неудобно получается.

Почему я вспомнил про Дадина? По двум причинам. Во-первых, помню, как разносили по соцсетям посты о нем вида "Ильдар страдает за всех нас" и "Ильдар, мы с тобой".

А вот вторая причина куда интереснее — и "горит" она в соцсетях прямо сейчас, пока вы читаете эту статью:

В этой новости прекрасно все: и толпа полицейских, которая десять минут избивала юного отрока ногами, и операция на мозге (судя по отсутствию бинтов, пациент зажил феноменально быстро). Да и для человека, которого избивали ногами вперемешку с приемами самбо, он выглядит удивительно целым.

Впрочем, это не мешает всеми силами юных "креаклов" разносить пост по соцсетям, порождать сотни лайков и репостов, гневные выкрики и всплески ненависти в комментариях. Оскорбляют! Не дают спать! Щелкают по ушам резинкой, которую сняли с пачек денег, заплаченных за террор и уничтожение всего светлого и прекрасного в "этой стране".

Более того, это готовый "медийный сюжет". Ведь такое беспроигрышное сочетание: тут и штаб Навального, и избиваемый часами активист, спать не дают — опять же. Материалы про кабальные договоры и сотни выселенных и ограбленных людей в Карелии, или про тщетные попытки предпринимателя в Свердловской области обратить внимание Следственного комитета на поддельные экспертизы и лжесвидетелей в его деле, или про забытых военных пенсионеров-пограничников, которым не выдают квартиры, — расходятся куда хуже.

Но вернемся к манипуляциям.

Лучший пример эмоционального подрыва под громкий заголовок привел на днях один гражданин в Facebook:

Вы не поверите, но в комментариях к данному посту у меня в блоге — только один из пяти дочитал до конца и понял, что речь про США. Догадываетесь, о чем писали остальные?

Тут уместно вспомнить Дэвида Огилви, мэтра рекламы прошлого века, среди материалов которого есть очень верные и до сих пор действующие заметки о заголовках. Приведу некоторые:

— Заголовки читает в пять раз большее число читателей, чем основной текст.

— Еще лучше, если в заголовке содержится какая-нибудь новость: такие заголовки вспоминают на 27% больше людей, чем заголовки без новостей.

— Мои любимые заголовки. Для ланолина как средства против облысения: "Вы когда-нибудь видели лысую овцу?". Для средства против геморроя: "Пришлите нам доллар, и мы вылечим ваш геморрой, или оставайтесь со своим долларом и со своим геморроем".

Как видим, за прошедшие десятилетия не многое изменилось, разве что теперь заголовки больше используются для политических манипуляций — на фоне их массы рекламные статьи просто незаметны.

Тем не менее знать и разбираться в таких приемах и примерах в наш информационный и продвинутый век — необходимо. В первую очередь — чтобы не позволять манипулировать собой в чьих-то коммерческих или политических корыстных интересах.

Так что, перефразируя известную цитату Ленина ("Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов"), скажем так: необходимо за любой громкой новостью разыскивать интересы тех, кто ее инициировал или оплатил.