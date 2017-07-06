Зачем Навальному притворяться "Единой Россией"

Максим Соколов, для РИА Новости



Иные сюжеты революционной борьбы повторяются ровно через сто лет.

Утром 5 июля 1917 года в Петрограде юнкерами были заняты редакция и типография газеты "Правда". Юнкера обыскали здание, избив при этом нескольких сотрудников, поломав мебель и выкинув в Мойку свежеотпечатанные газеты.

Утром 5 июля 2017 года в Новосибирске сотрудники полиции и Центра по противодействию экстремизму заблокировали предвыборный штаб Алексея Навального и изъяли часть агитационных материалов. Координатор штаба рассказал, что накануне вечером в штаб привезли 250 тысяч газет с агитацией за Навального, пачки с которыми еще в типографии замаскировали под агитационные материалы "Единой России", и намеревались распространить по всей Сибири и Дальнему Востоку. Часть тиража волонтеры выкинули из окон со стороны черного хода.

Точная рифма, придуманная историей, поразительна, но скажем слово и в защиту большевиков. Они, конечно, делали все, чтобы взбаламутить общественную жизнь и на этой волне прийти к власти, но по крайней мере не выдавали свою печатную агитацию за кадетскую "Речь". Тут они, в отличие от сторонников А. А. Навального, начертавших на своих знаменах девиз "Не врать и не воровать", все-таки не прибегали к откровенному подлогу.

В современной же оппозиционной практике прямой подлог не считается чем-то неприличным. В дни московской кампании за реновацию жилищного фонда на дверях подъездов появлялись подложные объявления от имени местной управы, выдержанные в решительном стиле приказа германского командования "Жиды города Киева" — жильцам предлагалось в 48 часов собрать свои пожитки и реновироваться.

При обсуждении освободительного подлога немногочисленные чистоплюи указывали, что так негоже, но большая часть прогрессивно настроенных людей возражала, что, поскольку это действует и поднимает гнев масс, то и нечего быть святее папы римского. С прелестными письмами Алексея Анатольевича, вероятно, будет то же самое. Борьбу не ведут в белых перчатках.

Здесь наблюдается существенное отличие России от Европы. Отнюдь не рассматривая современную Европу как счастливую Аркадию — там тоже грязи хватает, все же отметим, что агитационный подлог там не считается comme il faut.

Лидер "Непокоренной Франции" Ж. Л. Меланшон — деятель весьма левый и весьма решительный, в стиле "краткого курса" его можно даже назвать троцкистским извергом. Однако в ходе недавней президентской, а затем парламентской кампании он отнюдь не позволял себе распространять подметные письма от имени макроновского штаба.

В ФРГ левые Сары Вагенкнехт и правые из "Альтернативы для Германии" тоже не грешат подлогами от имени ХДС/ХСС. Аналогично и в Италии с популистами из партии Cinque stelle ("Пять звездочек").

Возможно, дело в высоких моральных принципах Меланшона, Вагенкнехт, etc., но кроме моральных есть еще сугубо прагматические соображения — "единожды солгавши, кто тебе поверит?". Люди, возможно, сколь угодно цинические, но намеренные играть вдолгую, не позволяют себе некоторых вещей, поскольку понимают, что сегодняшним днем политика не исчерпывается. Будет еще день завтрашний, в котором неудобно фигурировать с репутацией мошенника. Люди спросят: "Как же так?", и будет некрасиво.

Правда, это соображение оказывается существенным лишь в том случае, если после победы предполагается соблюдать хоть какие-то приличия.

Если не предполагается, то спрашивать грядущего победителя: "Как же так?" будет некому и негде. См. хоть опыт тех же большевиков, пришедших к власти.

Так что, освободившись от химеры, именуемой совестью, борцы-освободители недвусмысленно указывают, как они намерены себя вести, если они придут к власти.