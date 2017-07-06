США
6.076 июля10:56МСК
USD59.58+0.35
EUR67.68+0.38
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Зачем Навальному притворяться "Единой Россией"

10:5306.07.2017
(обновлено: 10:55 06.07.2017)
070
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАлексей Навальный. Архивное фотоАлексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

Максим Соколов, для РИА Новости

Иные сюжеты революционной борьбы повторяются ровно через сто лет.

Оппозиционный политик Алексей Навальный во время рассмотрения ходатайства следствия о его домашнем аресте в Басманном суде Москвы. 2014 год
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Гапонинг" как бизнес. Сколько заработает блогер Навальный на сей раз

Утром 5 июля 1917 года в Петрограде юнкерами были заняты редакция и типография газеты "Правда". Юнкера обыскали здание, избив при этом нескольких сотрудников, поломав мебель и выкинув в Мойку свежеотпечатанные газеты.

Утром 5 июля 2017 года в Новосибирске сотрудники полиции и Центра по противодействию экстремизму заблокировали предвыборный штаб Алексея Навального и изъяли часть агитационных материалов. Координатор штаба рассказал, что накануне вечером в штаб привезли 250 тысяч газет с агитацией за Навального, пачки с которыми еще в типографии замаскировали под агитационные материалы "Единой России", и намеревались распространить по всей Сибири и Дальнему Востоку. Часть тиража волонтеры выкинули из окон со стороны черного хода.

Алишер Усманов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
"Тьфу на тебя!": Усманов опубликовал видеообращение к Навальному

Точная рифма, придуманная историей, поразительна, но скажем слово и в защиту большевиков. Они, конечно, делали все, чтобы взбаламутить общественную жизнь и на этой волне прийти к власти, но по крайней мере не выдавали свою печатную агитацию за кадетскую "Речь". Тут они, в отличие от сторонников А. А. Навального, начертавших на своих знаменах девиз "Не врать и не воровать", все-таки не прибегали к откровенному подлогу.

В современной же оппозиционной практике прямой подлог не считается чем-то неприличным. В дни московской кампании за реновацию жилищного фонда на дверях подъездов появлялись подложные объявления от имени местной управы, выдержанные в решительном стиле приказа германского командования "Жиды города Киева" — жильцам предлагалось в 48 часов собрать свои пожитки и реновироваться.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАлексей Навальный на проспекте Академика Сахарова, где проходит митинг против сноса пятиэтажек в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный на проспекте Академика Сахарова, где проходит митинг против сноса пятиэтажек в Москве

При обсуждении освободительного подлога немногочисленные чистоплюи указывали, что так негоже, но большая часть прогрессивно настроенных людей возражала, что, поскольку это действует и поднимает гнев масс, то и нечего быть святее папы римского. С прелестными письмами Алексея Анатольевича, вероятно, будет то же самое. Борьбу не ведут в белых перчатках.

Политик Алексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЦИК: организация предвыборных штабов для поддержки Навального незаконна

Здесь наблюдается существенное отличие России от Европы. Отнюдь не рассматривая современную Европу как счастливую Аркадию — там тоже грязи хватает, все же отметим, что агитационный подлог там не считается comme il faut.

Лидер "Непокоренной Франции" Ж. Л. Меланшон — деятель весьма левый и весьма решительный, в стиле "краткого курса" его можно даже назвать троцкистским извергом. Однако в ходе недавней президентской, а затем парламентской кампании он отнюдь не позволял себе распространять подметные письма от имени макроновского штаба.

В ФРГ левые Сары Вагенкнехт и правые из "Альтернативы для Германии" тоже не грешат подлогами от имени ХДС/ХСС. Аналогично и в Италии с популистами из партии Cinque stelle ("Пять звездочек").

Возможно, дело в высоких моральных принципах Меланшона, Вагенкнехт, etc., но кроме моральных есть еще сугубо прагматические соображения — "единожды солгавши, кто тебе поверит?". Люди, возможно, сколь угодно цинические, но намеренные играть вдолгую, не позволяют себе некоторых вещей, поскольку понимают, что сегодняшним днем политика не исчерпывается. Будет еще день завтрашний, в котором неудобно фигурировать с репутацией мошенника. Люди спросят: "Как же так?", и будет некрасиво.

Правда, это соображение оказывается существенным лишь в том случае, если после победы предполагается соблюдать хоть какие-то приличия.

Если не предполагается, то спрашивать грядущего победителя: "Как же так?" будет некому и негде. См. хоть опыт тех же большевиков, пришедших к власти.

Так что, освободившись от химеры, именуемой  совестью, борцы-освободители недвусмысленно указывают, как они намерены себя вести, если они придут к власти.

 

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена