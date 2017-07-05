Мировая фейк-империя и борьба с ней

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Выступление главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT на российско-китайском форуме СМИ, прозвучавшее убедительно для президента России, содержало в себе, по сути, три простых тезиса.
Второй: все, что понадобилось четвертой власти, чтобы стать тоталитарной, — это начать врать, причем наперегонки и бесстрашно, не особо заботясь о разоблачениях и последствиях для репутации (и это понятно, ведь инстанцией, выдающей репутации, являются они же — медиа).
Фактически на реальный мир СМИ передовых стран наложен фейковый, искаженный медиаблизнец, который эффективно рисует для публики параллельную картину Вселенной.
И третий: противостоять этой транснациональной сверхдержаве фейков могут только СМИ стран, которые и новому медиатоталитаризму противостоят. И которые являются зачастую его главными мишенями. И еще — противоборствовать они должны вместе (на конкретной встрече речь шла о России и Китае, но есть ведь и другие страны БРИКС, и страны, в эту пятерку не входящие, но имеющие сходные проблемы с "мировым медиагегемоном").
Что тут стоит отметить.
Медиа на Западе внезапно стали выполнять функцию держателя идеологии — не от хорошей жизни. Долгие десятилетия они играли роль всего лишь "агитатора и пропагандиста" при реальных идеологических центрах власти — и эта роль их вполне устраивала. В самых развитых и передовых государствах Запада, особенно во второй половине XX столетия, журналисты даже позволяли себе иметь какой-никакой кодекс чести и время от времени сопротивляться слишком уж откровенному политическому давлению (кстати, они и сами немало страдали от идеологического контроля — вспомнить хотя бы Охоту на ведьм в тех же США в 1950-х).
Однако дальше с западными политэкономическими элитами случилось худшее, что может вообще случиться: они всех победили.
Пожалуй, лет на двадцать условная либеральная демократия стала идеологическим монополистом, так же, как США с хвостом из союзников — монополистом силовым. Все противники "Большой Идеи Запада" либо рассыпались, как советский коммунизм, либо изменились, как коммунизм китайский, либо маргинализировались и выродились — как "социализм третьего мира".
Помимо прочего, результатом этого стало резкое падение уровня политической мысли на Западе вообще. Институты, изучающие не только постсоветское пространство, но и в целом альтернативные мировые культуры, — отчасти позакрывались, отчасти были посажены на голодный паек. Мировой гегемон, несмотря на продолжающуюся как бы экспансию, по сути, резко перестал интересоваться миром и, как следствие, понимать его.
Ну и вот. Пока хорошо слежавшиеся западные элиты объявили "конец истории" и наслаждались своей гегемонией, время от времени вторгаясь и бомбя, мир продолжал меняться. И однажды изменился до такой степени, что для воздействия на него понадобились новые инструменты и ходы.
И тут мощно выступила разросшаяся, благодаря интернету, медиасфера. Новое поколение умненьких молодых людей, вооруженных понятиями "социальные медиа", "фейсбук-революции" и проч., сумело провести подряд несколько впечатляющих акций, позже известных как "цветные революции". Что вызвало у заказчиков понятную эйфорию.
С этого момента медиамашине Запада, тесно сросшейся с политэкономическими элитами, был дан карт-бланш. Фактически медийные пушки перестали быть инструментами и стали заодно мозговыми центрами — что в Америке, что в Европе, что в других странах (вспомним зашкаливающий процент представителей "медиакласса" среди идеологов киевского Майдана).
Но штука вся в том, что и этот период доминирования оказался ограничен во времени. Потому что нации, увернувшиеся от демократизации в 90-е и период "цветных революций", отрастили себе собственные социальные медиа, и собственные СМИ, умеющие с ними работать, а некоторые даже полезли на чужую (ну то есть формально, конечно, всеобщую, но тоже формально) территорию соцсетей западных. Что и вызвало гигантскую многолетнюю истерику вокруг "RТ и Sputnik — агентов мягкой силы Путина".
А новых прихватов и технологий у умненьких медиапрофессионалов "цветных революций" пока что нет.
Поэтому в какой-то момент авторитетные, ведущие, уважаемые — и всё такое — западные СМИ просто сорвались. И вместо изобретения новых форм интерпретации реальности, как прежде, принялись просто придумывать альтернативную.
Так появились и "кровавые мальчики Алеппо", и "Путин убил моих детей в "Боинге", и невероятно злобные цитаты из RT и Sputnik, которые озвучивает французский президент и которые никак не удается найти в самих российских медиа.
…А теперь — самое главное.
Поэтому, как представляется, по-настоящему успешным противостояние фейк-пропаганде станет тогда, когда китайские журналисты и блогеры начнут перепроверять новости через российские СМИ, а наши отечественные — через Синьхуа и CCTV.
…Сами жители западных стран неизбежно подтянутся. Даже если не захотят и продолжат жить в альтернативном мире своих медиапузырей. Существовать мозгами в виртуальном мире, а тушкой в реальном — весьма чревато (что и показывает нынешняя внутренняя обстановка в тех же Соединенных Штатах). Так что жизнь рано или поздно заставит интересоваться правдой.