Мировая фейк-империя и борьба с ней

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Выступление главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT на российско-китайском форуме СМИ, прозвучавшее убедительно для президента России, содержало в себе, по сути, три простых тезиса.

Первый: на наших глазах родилась новая форма тоталитарного контроля граждан передовых, информационных и свободных, по идее, стран. Этот контроль осуществляется не с помощью тоталитарных государств, а посредством уважаемых и авторитетных мировых СМИ.

Второй: все, что понадобилось четвертой власти, чтобы стать тоталитарной, — это начать врать, причем наперегонки и бесстрашно, не особо заботясь о разоблачениях и последствиях для репутации (и это понятно, ведь инстанцией, выдающей репутации, являются они же — медиа).

Фактически на реальный мир СМИ передовых стран наложен фейковый, искаженный медиаблизнец, который эффективно рисует для публики параллельную картину Вселенной.

И третий: противостоять этой транснациональной сверхдержаве фейков могут только СМИ стран, которые и новому медиатоталитаризму противостоят. И которые являются зачастую его главными мишенями. И еще — противоборствовать они должны вместе (на конкретной встрече речь шла о России и Китае, но есть ведь и другие страны БРИКС, и страны, в эту пятерку не входящие, но имеющие сходные проблемы с "мировым медиагегемоном").

Что тут стоит отметить.

Медиа на Западе внезапно стали выполнять функцию держателя идеологии — не от хорошей жизни. Долгие десятилетия они играли роль всего лишь "агитатора и пропагандиста" при реальных идеологических центрах власти — и эта роль их вполне устраивала. В самых развитых и передовых государствах Запада, особенно во второй половине XX столетия, журналисты даже позволяли себе иметь какой-никакой кодекс чести и время от времени сопротивляться слишком уж откровенному политическому давлению (кстати, они и сами немало страдали от идеологического контроля — вспомнить хотя бы Охоту на ведьм в тех же США в 1950-х).

Однако дальше с западными политэкономическими элитами случилось худшее, что может вообще случиться: они всех победили.

Пожалуй, лет на двадцать условная либеральная демократия стала идеологическим монополистом, так же, как США с хвостом из союзников — монополистом силовым. Все противники "Большой Идеи Запада" либо рассыпались, как советский коммунизм, либо изменились, как коммунизм китайский, либо маргинализировались и выродились — как "социализм третьего мира".

Помимо прочего, результатом этого стало резкое падение уровня политической мысли на Западе вообще. Институты, изучающие не только постсоветское пространство, но и в целом альтернативные мировые культуры, — отчасти позакрывались, отчасти были посажены на голодный паек. Мировой гегемон, несмотря на продолжающуюся как бы экспансию, по сути, резко перестал интересоваться миром и, как следствие, понимать его.

(Чтобы понять глубину кадрового голода собственно в политической и идеологической отраслях, достаточно вспомнить, как для миссии в Москву, кода понадобилось о чем-то реально договариваться, не нашли никого моложе 94-летнего (да!) Генри Киссинджера.)

Ну и вот. Пока хорошо слежавшиеся западные элиты объявили "конец истории" и наслаждались своей гегемонией, время от времени вторгаясь и бомбя, мир продолжал меняться. И однажды изменился до такой степени, что для воздействия на него понадобились новые инструменты и ходы.

И тут мощно выступила разросшаяся, благодаря интернету, медиасфера. Новое поколение умненьких молодых людей, вооруженных понятиями "социальные медиа", "фейсбук-революции" и проч., сумело провести подряд несколько впечатляющих акций, позже известных как "цветные революции". Что вызвало у заказчиков понятную эйфорию.

© AP Photo / Alexandre Meneghini Люди празднуют известие о восстании в Триполи против режима Муаммара Каддафи © AP Photo / Alexandre Meneghini Люди празднуют известие о восстании в Триполи против режима Муаммара Каддафи

С этого момента медиамашине Запада, тесно сросшейся с политэкономическими элитами, был дан карт-бланш. Фактически медийные пушки перестали быть инструментами и стали заодно мозговыми центрами — что в Америке, что в Европе, что в других странах (вспомним зашкаливающий процент представителей "медиакласса" среди идеологов киевского Майдана).

Но штука вся в том, что и этот период доминирования оказался ограничен во времени. Потому что нации, увернувшиеся от демократизации в 90-е и период "цветных революций", отрастили себе собственные социальные медиа, и собственные СМИ, умеющие с ними работать, а некоторые даже полезли на чужую (ну то есть формально, конечно, всеобщую, но тоже формально) территорию соцсетей западных. Что и вызвало гигантскую многолетнюю истерику вокруг "RТ и Sputnik — агентов мягкой силы Путина".

А новых прихватов и технологий у умненьких медиапрофессионалов "цветных революций" пока что нет.

Поэтому в какой-то момент авторитетные, ведущие, уважаемые — и всё такое — западные СМИ просто сорвались. И вместо изобретения новых форм интерпретации реальности, как прежде, принялись просто придумывать альтернативную.

Так появились и "кровавые мальчики Алеппо", и "Путин убил моих детей в "Боинге", и невероятно злобные цитаты из RT и Sputnik, которые озвучивает французский президент и которые никак не удается найти в самих российских медиа.

© AP Photo / Aleppo Media Center, File Пострадавший при обстреле Алеппо сирийский мальчик Омран. 17 августа 2017 © AP Photo / Aleppo Media Center, File Пострадавший при обстреле Алеппо сирийский мальчик Омран. 17 августа 2017

…А теперь — самое главное.

По сути, главную силу этой мировой фейк-империи составляют не Госдеп, не USAID и не Фонд Сороса. Главную силу ее на данный момент составляют национальные "приличные" медиа, чье руководство было воспитано еще в эпоху беспрекословного почтения перед Западной Журналистикой и ее Высокими Стандартами. И которые во всех случаях предпочтут в качестве информации о любой стране (зачастую включая свою) западные ресурсы — вместе с новостями — как правило, доставляющие и их оценки, и все более откровенное вранье.

Поэтому, как представляется, по-настоящему успешным противостояние фейк-пропаганде станет тогда, когда китайские журналисты и блогеры начнут перепроверять новости через российские СМИ, а наши отечественные — через Синьхуа и CCTV.

…Сами жители западных стран неизбежно подтянутся. Даже если не захотят и продолжат жить в альтернативном мире своих медиапузырей. Существовать мозгами в виртуальном мире, а тушкой в реальном — весьма чревато (что и показывает нынешняя внутренняя обстановка в тех же Соединенных Штатах). Так что жизнь рано или поздно заставит интересоваться правдой.