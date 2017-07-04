Симоньян: СМИ России и Китая должны вместе противостоять фейковым новостям

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Средства массовой информации России и Китая должны совместно противостоять фейковым новостям наподобие сюжета о сирийском мальчике Омране, заявила главный редактор телеканала RT, главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в ходе третьего форума СМИ России и Китая.
"Вот типичный пример с мальчиком Омраном. Вы видели, конечно, эту картинку: этот мальчик весь в крови и в копоти, который стал символом западного мейнстрима в борьбе с так называемым режимом (президента Сирии Башара) Асада. Мы нашли семью этого мальчика, эта семья поддерживает режим Асада", — сказала Симоньян.
"Семья нам рассказала, как гуманитарные организации выхватили буквально этого мальчика у них из рук, не дав оказать ему первую помощь, фотографировали, отдали это журналистам, растиражировали эту историю, которая является абсолютнейшим фейком", — рассказала она.
Она пояснила, что именно поэтому телеканал RT открыл доступ к своему видеоагентству Ruptly для китайских СМИ. "Мы обмениваемся регулярно материалами и с удовольствием замечаем, что китайские СМИ в огромном количестве пользуются этими материалами", — уточнила главред RT.