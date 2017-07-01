Радужный занавес: Германия отгораживается от России гей-кордоном

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Внезапность, с которой вчера в Германии (как пишет немецкая пресса, "еще неделю назад никто не мог бы предположить, что это произойдет") гомосексуалистам вдруг выдали право венчаться и усыновлять детей, поразила многих.
Немного о самом законе. По сути, единственное реальное изменение в законодательстве — это право на гей-усыновление. В остальном "зарегистрированные партнерства", в которые вступали гомосексуалисты до сих пор, не отличались от собственно брачных пар ничем. Они даже получали почти те же налоговые льготы.
Так что главный триумф прогрессивной части общества — в самом эйфорическом чувстве, что пал еще один, один из последних, бастион традиции.
(Демография в Германии — это, напомним, больная тема. Численность населения там падает уже не первый год, а само население стареет. Несмотря на постоянный и систематический подвоз нового, молодого и бойкого населения — из Восточной Европы, из Турции, Африки и пр. Собственно немцы семейные пары образуют не очень охотно, большая часть домохозяйств "состоит из одного человека", а среди граждан с высшим образованием модно детей не иметь вообще).
Тем не менее Меркель и ее правящая коалиция ХДС/ХСС решили резко поменять отношение к однополым бракам.
И понятно почему.
Во-первых, впереди выборы, и голоса гомосексуалистов с лесбиянками, пусть и составляющих несколько процентов граждан, не лишние. К тому же Меркель может не опасаться, что обидевшиеся на нее консервативные избиратели пойдут и проголосуют за конкурентов. Потому что конкуренты — это социал-демократы, левые и зеленые, которые за права секс-меньшинств выступают куда громче и дольше. То есть в политическом смысле такое решение — чистый профит.
Ну и, наконец, в-третьих.
Теперь Германия в целом и Меркель в частности становятся в полном смысле слова "лидерами свободного мира". Как мы помним, после того, как в США вопреки всем ожиданиям победил национализм и популизм в лице Трампа, а не свобода и либеральная демократия в лице Клинтон, новой Клинтон пришлось резко назначить немецкую канцлерин.
А для того, чтобы быть лидером Свободного Мира по либеральной версии, пришлось довершить некоторые формальности.
В частности, привести в передовой вид брачное законодательство.
И вот тут начинается интересное для нас.
Дело в том, что параллельно со всем этим фестивалем передовитости в Германии (как и в других европейских странах) происходит медленное закручивание гаек в отношении, так сказать, "проявлений несвободы". В апреле нижняя палата парламента одобрила запрет на ношение мусульманских головных уборов (бурка-хиджаб-никаб) госслужащими. В мае были ужесточены правила соискания убежища — нацеленные, безусловно, на мигрантов с Ближнего Востока. На очереди, весьма вероятно, и "мусульманские" детские учреждения. В соседней Австрии недавно, напомним, глава МИД призвал к ликвидации мусульманских детсадов как потенциального рассадника джихадистских идей.
Чтобы понять, как выглядит в официозном немецком пиаре разница между свободным и несвободным миром — можно посмотреть на карту, опубликованную государственным ресурсом Deutsche Welle накануне обсуждения гей-закона в Бундестаге.
Как легко заметить, Свободный Мир на карте весь зеленый или, на худой конец, желтый. Недостаточно свободный мир — оранжевый. А дальше идет краснота, где однополые отношения преследуются в уголовном порядке, и чернота, где за них вообще казнят.
Карта, кстати, утверждает, что у нас в России однополые отношения уголовно преследуются. То есть официальное германское СМИ врет и не краснеет — но тут понятно, почему: мы же с вами относимся к Несвободному Миру, перед которым, прямо как семьдесят лет назад, надо опустить идеологический занавес. Тут вранье целесообразно и оправдано.
…Правда, этот занавес теперь не железный, а радужный. Но тут ничего не поделаешь. Какая эпоха, такие и черчилли.