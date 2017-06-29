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Что показала Россия на Международном военно-морском салоне в Петербурге

14:5329.06.2017
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© РИА Новости / Александр ХроленкоДелегация ОАЭ на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге 2017Делегация ОАЭ на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге 2017
© РИА Новости / Александр Хроленко

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Восьмой Международный военно-морской салон (MBMC-2017) в Санкт-Петербурге собрал более 400 компаний-участников, включая 49 иностранных.

Корабельные артустановки АК-176МА и А-192М и другие новинки МВМС-2017
© Ruptly
Корабельные артустановки АК-176МА и А-192М и другие новинки МВМС-2017
Выставка традиционно вызывает интерес десятков тысяч зарубежных кораблестроителей и военных моряков. Если в первом салоне в 2003 году участвовали представители 22 стран, то на восьмой прибыли уже 52 зарубежные делегации.

У причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории представлено около 50 современных кораблей и судов Военно-Морского Флота, в том числе сторожевой корабль проекта 11540 "Ярослав Мудрый", корвет проекта 20380 "Стойкий", базовый тральщик проекта 12700 "Александр Обухов", малый ракетный корабль проекта 21631, десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 и недавно построенный фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров". Это мирная и все же убедительная демонстрация силы.

© РИА Новости / Александр ХроленкоМеждународный военно-морской салон в Санкт-Петербурге 2017
© РИА Новости / Александр Хроленко
Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге 2017

В фокусе высоких технологий

Российское государство сегодня ставит задачу — сформировать в оборонной сфере научно-технический задел на базе прорывных технологий, задействовать для этого интеллектуальный потенциал всего научного сообщества. В Санкт-Петербурге можно увидеть, насколько эффективно эта задача выполняется. Здесь представлены отечественные гиганты ОПК — Объединенная судостроительная компания (ОСК), Ростех, Крыловский государственный научный центр, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", концерн ПВО "Алмаз-Антей", совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace, известные западные и восточные фирмы — NSI Bvba (Бельгия), ODU GmbH & Co. KG, Penatair Technical Solutions GMBH, (Германия), Eliche Radice S.P.A, Explorer Cases by GT Line srl, SORMEC s.r.l. (Италия), China Shipbuilding Trading Co.,Ltd., Hudong Heavy Machinery Co., Ltd. (Китай).

С первого дня стартовали переговоры, конференции и круглые столы. Запланировано около 30 деловых мероприятий. Четыре международные научно-практические конференции охватят информационные технологии в судостроении, комплексное моделирование морских транспортных систем.

© РИА Новости / Александр ХроленкоДелегация Алжира на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге 2017
© РИА Новости / Александр Хроленко
Делегация Алжира на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге 2017

Стенд Объединенной судостроительной корпорации на Международном Военно-Морском салоне в Санкт-Петербурге. 28 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Страны Азии и Америки интересуются российской военно-морской техникой
Больше других российской продукцией для Военно-морских сил интересуются Вьетнам, Индия, Китай, Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины. Идут переговоры с Уругваем, Перу и Бразилией. Военная делегация ОАЭ надолго остановилась у макета патрульного корабля проекта 22160, который можно назвать корветом с возможностями эсминца. А высшие офицеры пакистанских ВМС были увлечены подводными лодками.

У стенда головной научно-исследовательской организации отечественной судостроительной промышленности "Крыловский государственный научный центр" всегда многолюдно. Центр разрабатывает концептуальные проекты перспективных надводных кораблей, повышает скрытность подводных лодок и малозаметность надводных кораблей, занимается темой электродвижения.

© РИА Новости / Александр ХроленкоДелегация Пакистана на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге 2017
© РИА Новости / Александр Хроленко
Делегация Пакистана на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге 2017

Лодка проекта Лада. Архивное фото
© Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"
"Лада" для ВМФ: Россия будет развивать воздухонезависимые подводные силы
Советник генерального директора Крыловского центра Валерий Половинкин в комментарии РИА Новости отметил: "На МВМС-2017 наряду с известными проектами "Шторм" и "Шквал" мы представляем два новых проекта универсального десантного корабля УДК-Э "Прибой" и перспективного корвета, предназначенного для ведения боевых, охранных и демонстрационных действий в ближней морской зоне. Особый интерес участников и гостей салона вызывают гидроакустическое (звукоизолирующее) покрытие для корпусов подводных лодок "Гроза-1", вибропоглащающее палубное покрытие "Стиль" для надводных кораблей и подводных лодок, которое по характеристикам превосходит зарубежные аналоги".

Стратегическое направление

Создание высокотехнологичных кораблей XXI века требует от ученых, инженеров и конструкторов оригинальных решений. Назрела необходимость строгого научно-методического сопровождения изделий на протяжении всего их жизненного цикла. Формат салона позволяет специалистам ОПК и ВМФ генерировать необходимые алгоритмы роста боевых возможностей ВМФ России.

Малый десантный корабль на воздушной подушке Евгений Кочешков на Международном Военно-Морском салоне в Санкт-Петербурге. 28 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Путин отметил важность Международного военно-морского салона для России
Для страны, избравшей путь ускоренного развития, инновации обязательны. Стратегия российской экономики на период до 2020 года требует пятикратного роста инновационной активности и десятикратного роста экспортного потенциала — за десятилетие. И военно-морской "акцент" стратегии не случаен. Россия имеет 45 тысяч километров морских границ, более 100 тысяч километров внутренних водных маршрутов. На российском шельфе находится около 25 процентов всех мировых запасов углеводородного сырья. Более 80 процентов внешнеторговых перевозок страны приходится на долю морского транспорта и, по прогнозу Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота (ЦНИИМФ), объемы перевалки грузов через российские порты до 2030 года возрастут в два раза.

© РИА Новости / Александр ХроленкоДелегация Алжира на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге 2017
© РИА Новости / Александр Хроленко
Делегация Алжира на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге 2017

Для обеспечения собственной экономической безопасности и международной стабильности в Мировом океане России необходим мощный Военно-Морской Флот. И предприятия отечественного ОПК будут плотно загружены заказами ВМФ до середины нынешнего века.

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