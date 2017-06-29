Что показала Россия на Международном военно-морском салоне в Петербурге

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Восьмой Международный военно-морской салон (MBMC-2017) в Санкт-Петербурге собрал более 400 компаний-участников, включая 49 иностранных.
У причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории представлено около 50 современных кораблей и судов Военно-Морского Флота, в том числе сторожевой корабль проекта 11540 "Ярослав Мудрый", корвет проекта 20380 "Стойкий", базовый тральщик проекта 12700 "Александр Обухов", малый ракетный корабль проекта 21631, десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 и недавно построенный фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров". Это мирная и все же убедительная демонстрация силы.
В фокусе высоких технологий
Российское государство сегодня ставит задачу — сформировать в оборонной сфере научно-технический задел на базе прорывных технологий, задействовать для этого интеллектуальный потенциал всего научного сообщества. В Санкт-Петербурге можно увидеть, насколько эффективно эта задача выполняется. Здесь представлены отечественные гиганты ОПК — Объединенная судостроительная компания (ОСК), Ростех, Крыловский государственный научный центр, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", концерн ПВО "Алмаз-Антей", совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace, известные западные и восточные фирмы — NSI Bvba (Бельгия), ODU GmbH & Co. KG, Penatair Technical Solutions GMBH, (Германия), Eliche Radice S.P.A, Explorer Cases by GT Line srl, SORMEC s.r.l. (Италия), China Shipbuilding Trading Co.,Ltd., Hudong Heavy Machinery Co., Ltd. (Китай).
С первого дня стартовали переговоры, конференции и круглые столы. Запланировано около 30 деловых мероприятий. Четыре международные научно-практические конференции охватят информационные технологии в судостроении, комплексное моделирование морских транспортных систем.
У стенда головной научно-исследовательской организации отечественной судостроительной промышленности "Крыловский государственный научный центр" всегда многолюдно. Центр разрабатывает концептуальные проекты перспективных надводных кораблей, повышает скрытность подводных лодок и малозаметность надводных кораблей, занимается темой электродвижения.
Стратегическое направление
Создание высокотехнологичных кораблей XXI века требует от ученых, инженеров и конструкторов оригинальных решений. Назрела необходимость строгого научно-методического сопровождения изделий на протяжении всего их жизненного цикла. Формат салона позволяет специалистам ОПК и ВМФ генерировать необходимые алгоритмы роста боевых возможностей ВМФ России.
Для обеспечения собственной экономической безопасности и международной стабильности в Мировом океане России необходим мощный Военно-Морской Флот. И предприятия отечественного ОПК будут плотно загружены заказами ВМФ до середины нынешнего века.