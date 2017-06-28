Оснащенный "Калибрами" фрегат вскоре войдет в состав Черноморского флота

© РИА Новости / Владимир Вяткин Перейти в фотобанк Игорь Касатонов: 25 лет назад Россия могла лишиться Черноморского флота Представленный на Международном военно-морском салоне фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в ближайшее время будет принят в состав Черноморского флота, сообщил журналистам в среду заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.

"Среди представленных ВМФ на салоне в этом году кораблей — третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", который уже скоро войдет в состав Черногорского флота. Напомню, что этот корабль оснащен таким оружием как ракеты "Калибр", — сказал он.