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Заиграться с Гапоном. Откуда России угрожает новая смута

11:4726.06.2017
(обновлено: 11:56 26.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАлексей Навальный на проспекте Академика Сахарова. Архивное фотоАлексей Навальный на проспекте Академика Сахарова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Андрей Сорокин, советник министра культуры России, для РИА Новости

Из суммы весенне-летних показателей главного официально сертифицированного оппозиционера следует очевидное, однозначное и сияющее банальностью логическое допущение:
у Навального есть крыша. Эта крыша очень влиятельная и могучая, руководящая и направляющая.

Эта крыша — не пресловутый Госдеп и не вашингтонский обком в целом. Они, как нетрудно заметить по новостным лентам, и со своими-то прямыми заботами еле управляются.

Горожане и полиция во время акции против коррупции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Москалькова отметила опасность участия детей в несанкционированных акциях
Нет, эта руководящая и направляющая крыша — доморощенная. Причем не какая-то полуподпольная "пятая колонна": наоборот, она глубоко интегрирована в государственную власть. Только оттуда могло прийти целеуказание на действующего главу правительства. Только оттуда могло прийти одобрение немотивированного беззакония 12 июня, да еще и под прикрытием несовершеннолетнего контингента. Только оттуда могли поступить гарантии, что за все за это фигуранту ничего не будет.

В этом месте предлагаю отказаться от соблазна погадать на пресловутых "башнях" — какая, мол, из них пользует Навального в качестве Гапона наших дней. Во-первых, спекулятивная конспирология — не наш метод, да и неблагодарный он. А во-вторых, это не имеет значения.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты шестого состава. 20 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин отметил разницу в отношении к акциям протеста в России и на Западе
А что имеет значение?

Во-первых, обратите внимание: протесты, которые менеджирует фигурант, — бессодержательны и абстрактны. Их информационная составляющая, как правило, некондиционная, а то и вовсе фейковая. То есть непригодная к тому, чтобы стать предметом общественного диалога и побуждением к системным решениям конкретных (пусть даже сложных и масштабных) проблем. Да вы сами видели, как "программа" Навального не выдержала критики даже Ксении Собчак.

Сравните "навальные шоу" с недавним "пятиэтажным протестом" в Москве. Там имелась внятная повестка: проект городских властей, не встретивший понимания в гражданском обществе. Гражданское общество сформулировало конкретные вопросы — и таки да, настояло на них в форме публичного протеста, что само по себе не является криминалом, а является законной формой гражданской активности. Итог известен: конструктивное общественно-государственное обсуждение проблемы, совершенствование проекта реновации, растворение протестов. Это и есть один из вариантов политического управления, как оно понимается в народовластии.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкУчастники митинга на улице Вавилова против сноса пятиэтажек в Москве. 28 мая 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Участники митинга на улице Вавилова против сноса пятиэтажек в Москве. 28 мая 2017

В случае же с Навальным мы наблюдаем имитацию и профанацию собственно политического процесса, имитацию и профанацию активности гражданского общества. И в конечном итоге отрицание народовластия.

Что мы, во-вторых, имеем вместо этого? Мы имеем нашумевший ролик "Он вам не Димон" с миллионными просмотрами: бессвязный набор слайдов из интернета, сопровождающийся "внушительными" схемами с кружочками, стрелочками, портретиками, названиями учреждений, а также заклинаниями про "убедительные доказательства" вместо оглашения таковых. Типичный наброс на вентилятор, примерно как "царица — немецкая шпионка и путается с Распутиным".

Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Миронов назвал неэтичными действия Навального по организации акции 12 июня
То есть мы имеем ложную (или как минимум поверхностную) повестку, густо насыщенную бессодержательными лозунгами и мемами "против всего плохого", которые вызывают живой отклик в юных сердцах с чистыми помыслами, естественной для возрастного самоутверждения бунтарской энергетикой и объективным отсутствием опыта критического анализа. Ведь коррупция это плохо?— Конечно. — Ату, вали уточек!

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМолодые люди на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. 12 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Молодые люди на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. 12 июня 2017

И — внимание! — таким образом именно в этой благодатной среде целенаправленно формируется мода на Смуту.

Но как только мы допускаем, что за такой тактикой стоит руководящая и направляющая крыша "от власти", ко всему этому добавляется важное пикантное уточнение: какой бы из придворных кланов ни крышевал Навального, какими бы побуждениями он ни руководствовался, — поощрение игр в Смуту считается вполне приемлемым политтехнологическим инструментом.

В чем здесь пикантность? Абстрактные лозунги, "царица-шпионка", "долой привилегии партократии", — это сценарий Смуты. Ровно тот сценарий, который со всей неизбежностью трижды в нашей истории приводил к краху российской государственности. И во всех трех случаях в крахе системы была неоценима и незаменима "руководящая и направляющая" роль элиты — "семибоярщины" ли, альянса ли национального капитала с аристократией и генералитетом, перестроечной ли верхушки КПСС. Финал — один и тот же.

Полицейские задерживают участницу несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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День России у оппозиции: митинг на Сахарова и задержания на Тверской
И мотивация — одна и та же: совершенно естественная по-человечески забота имущих классов и аристократических кланов о приумножении собственного благополучия. Настолько естественная забота, что значение собственно России по умолчанию сводится к кормовой базе, питающей это благополучие. И следовательно, государственность и суверенитет воспринимаются государственной же элитой не как базовые исторические ценности, а как товар с теми или иными потребительскими свойствами: полезно для гешефта — пускай будет, выучим заклинания про патриотизм, не полезно — сдадим по остаточной стоимости.

Отсюда и берется Смута. Не из-за того, что в стране существуют проблемы — их наличие и решение есть повседневная реальность бесконечного государственного строительства. Что, кстати, было доказано после Октября: давно назревшая модернизация, вместо которой прежние элиты замутили Февраль, получилась у Советской России. Почему получилась? Потому что обновила, вновь сделав реально работающими механизмами, государственность и суверенитет. Только с ними можно реализовывать любые проекты, которые полезны именно стране, а не гешефтам отдельных ее "эффективных и успешных" представителей.

Таким образом, крышевание "менеджера протеста" Навального как Гапона на аутсорсе каких бы то ни было властных группировок — это тревожный признак утраты ценности российского суверенитета в понимании таких группировок. Это тревожный призрак Февраля. Ну или Майдана, говоря языком современных понятий.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кремль не согласен с позицией США о "мирных" участниках акций 12 июня
Историческими ответами России на подобные шалости семибоярщины или крупного национального капитала (а они всегда более тесно интегрированы в зарубежные центры идеологий и решений, это объективно, это надо понимать) в прежние разы были ополчение Минина-Пожарского и Красный Октябрь. Но в нашем случае хотелось бы, чтобы государство сумело воспользоваться своей суверенностью и сработать превентивно. Предотвращение опасности, которую несет "призрак Февраля", — стоит и жесткой национализации элит, и отказа от "навальных шоу" в пользу реальной проблематики.

 

 

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