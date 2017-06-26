Заиграться с Гапоном. Откуда России угрожает новая смута

Андрей Сорокин, советник министра культуры России, для РИА Новости



Из суммы весенне-летних показателей главного официально сертифицированного оппозиционера следует очевидное, однозначное и сияющее банальностью логическое допущение:

у Навального есть крыша. Эта крыша очень влиятельная и могучая, руководящая и направляющая.

Эта крыша — не пресловутый Госдеп и не вашингтонский обком в целом. Они, как нетрудно заметить по новостным лентам, и со своими-то прямыми заботами еле управляются.

Нет, эта руководящая и направляющая крыша — доморощенная. Причем не какая-то полуподпольная "пятая колонна": наоборот, она глубоко интегрирована в государственную власть. Только оттуда могло прийти целеуказание на действующего главу правительства. Только оттуда могло прийти одобрение немотивированного беззакония 12 июня, да еще и под прикрытием несовершеннолетнего контингента. Только оттуда могли поступить гарантии, что за все за это фигуранту ничего не будет.

В этом месте предлагаю отказаться от соблазна погадать на пресловутых "башнях" — какая, мол, из них пользует Навального в качестве Гапона наших дней. Во-первых, спекулятивная конспирология — не наш метод, да и неблагодарный он. А во-вторых, это не имеет значения.

А что имеет значение?

Во-первых, обратите внимание: протесты, которые менеджирует фигурант, — бессодержательны и абстрактны. Их информационная составляющая, как правило, некондиционная, а то и вовсе фейковая. То есть непригодная к тому, чтобы стать предметом общественного диалога и побуждением к системным решениям конкретных (пусть даже сложных и масштабных) проблем. Да вы сами видели, как "программа" Навального не выдержала критики даже Ксении Собчак.

Сравните "навальные шоу" с недавним "пятиэтажным протестом" в Москве. Там имелась внятная повестка: проект городских властей, не встретивший понимания в гражданском обществе. Гражданское общество сформулировало конкретные вопросы — и таки да, настояло на них в форме публичного протеста, что само по себе не является криминалом, а является законной формой гражданской активности. Итог известен: конструктивное общественно-государственное обсуждение проблемы, совершенствование проекта реновации, растворение протестов. Это и есть один из вариантов политического управления, как оно понимается в народовластии.

В случае же с Навальным мы наблюдаем имитацию и профанацию собственно политического процесса, имитацию и профанацию активности гражданского общества. И в конечном итоге отрицание народовластия.

Что мы, во-вторых, имеем вместо этого? Мы имеем нашумевший ролик "Он вам не Димон" с миллионными просмотрами: бессвязный набор слайдов из интернета, сопровождающийся "внушительными" схемами с кружочками, стрелочками, портретиками, названиями учреждений, а также заклинаниями про "убедительные доказательства" вместо оглашения таковых. Типичный наброс на вентилятор, примерно как "царица — немецкая шпионка и путается с Распутиным".

То есть мы имеем ложную (или как минимум поверхностную) повестку, густо насыщенную бессодержательными лозунгами и мемами "против всего плохого", которые вызывают живой отклик в юных сердцах с чистыми помыслами, естественной для возрастного самоутверждения бунтарской энергетикой и объективным отсутствием опыта критического анализа. Ведь коррупция это плохо?— Конечно. — Ату, вали уточек!

И — внимание! — таким образом именно в этой благодатной среде целенаправленно формируется мода на Смуту.

Но как только мы допускаем, что за такой тактикой стоит руководящая и направляющая крыша "от власти", ко всему этому добавляется важное пикантное уточнение: какой бы из придворных кланов ни крышевал Навального, какими бы побуждениями он ни руководствовался, — поощрение игр в Смуту считается вполне приемлемым политтехнологическим инструментом.

В чем здесь пикантность? Абстрактные лозунги, "царица-шпионка", "долой привилегии партократии", — это сценарий Смуты. Ровно тот сценарий, который со всей неизбежностью трижды в нашей истории приводил к краху российской государственности. И во всех трех случаях в крахе системы была неоценима и незаменима "руководящая и направляющая" роль элиты — "семибоярщины" ли, альянса ли национального капитала с аристократией и генералитетом, перестроечной ли верхушки КПСС. Финал — один и тот же.

И мотивация — одна и та же: совершенно естественная по-человечески забота имущих классов и аристократических кланов о приумножении собственного благополучия. Настолько естественная забота, что значение собственно России по умолчанию сводится к кормовой базе, питающей это благополучие. И следовательно, государственность и суверенитет воспринимаются государственной же элитой не как базовые исторические ценности, а как товар с теми или иными потребительскими свойствами: полезно для гешефта — пускай будет, выучим заклинания про патриотизм, не полезно — сдадим по остаточной стоимости.

Отсюда и берется Смута. Не из-за того, что в стране существуют проблемы — их наличие и решение есть повседневная реальность бесконечного государственного строительства. Что, кстати, было доказано после Октября: давно назревшая модернизация, вместо которой прежние элиты замутили Февраль, получилась у Советской России. Почему получилась? Потому что обновила, вновь сделав реально работающими механизмами, государственность и суверенитет. Только с ними можно реализовывать любые проекты, которые полезны именно стране, а не гешефтам отдельных ее "эффективных и успешных" представителей.

Таким образом, крышевание "менеджера протеста" Навального как Гапона на аутсорсе каких бы то ни было властных группировок — это тревожный признак утраты ценности российского суверенитета в понимании таких группировок. Это тревожный призрак Февраля. Ну или Майдана, говоря языком современных понятий.

Историческими ответами России на подобные шалости семибоярщины или крупного национального капитала (а они всегда более тесно интегрированы в зарубежные центры идеологий и решений, это объективно, это надо понимать) в прежние разы были ополчение Минина-Пожарского и Красный Октябрь. Но в нашем случае хотелось бы, чтобы государство сумело воспользоваться своей суверенностью и сработать превентивно. Предотвращение опасности, которую несет "призрак Февраля", — стоит и жесткой национализации элит, и отказа от "навальных шоу" в пользу реальной проблематики.