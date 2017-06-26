Заиграться с Гапоном. Откуда России угрожает новая смута

Андрей Сорокин, советник министра культуры России, для РИА Новости
Из суммы весенне-летних показателей главного официально сертифицированного оппозиционера следует очевидное, однозначное и сияющее банальностью логическое допущение:
у Навального есть крыша. Эта крыша очень влиятельная и могучая, руководящая и направляющая.
Эта крыша — не пресловутый Госдеп и не вашингтонский обком в целом. Они, как нетрудно заметить по новостным лентам, и со своими-то прямыми заботами еле управляются.
В этом месте предлагаю отказаться от соблазна погадать на пресловутых "башнях" — какая, мол, из них пользует Навального в качестве Гапона наших дней. Во-первых, спекулятивная конспирология — не наш метод, да и неблагодарный он. А во-вторых, это не имеет значения.
Во-первых, обратите внимание: протесты, которые менеджирует фигурант, — бессодержательны и абстрактны. Их информационная составляющая, как правило, некондиционная, а то и вовсе фейковая. То есть непригодная к тому, чтобы стать предметом общественного диалога и побуждением к системным решениям конкретных (пусть даже сложных и масштабных) проблем. Да вы сами видели, как "программа" Навального не выдержала критики даже Ксении Собчак.
Сравните "навальные шоу" с недавним "пятиэтажным протестом" в Москве. Там имелась внятная повестка: проект городских властей, не встретивший понимания в гражданском обществе. Гражданское общество сформулировало конкретные вопросы — и таки да, настояло на них в форме публичного протеста, что само по себе не является криминалом, а является законной формой гражданской активности. Итог известен: конструктивное общественно-государственное обсуждение проблемы, совершенствование проекта реновации, растворение протестов. Это и есть один из вариантов политического управления, как оно понимается в народовластии.
В случае же с Навальным мы наблюдаем имитацию и профанацию собственно политического процесса, имитацию и профанацию активности гражданского общества. И в конечном итоге отрицание народовластия.
Что мы, во-вторых, имеем вместо этого? Мы имеем нашумевший ролик "Он вам не Димон" с миллионными просмотрами: бессвязный набор слайдов из интернета, сопровождающийся "внушительными" схемами с кружочками, стрелочками, портретиками, названиями учреждений, а также заклинаниями про "убедительные доказательства" вместо оглашения таковых. Типичный наброс на вентилятор, примерно как "царица — немецкая шпионка и путается с Распутиным".
И — внимание! — таким образом именно в этой благодатной среде целенаправленно формируется мода на Смуту.
Но как только мы допускаем, что за такой тактикой стоит руководящая и направляющая крыша "от власти", ко всему этому добавляется важное пикантное уточнение: какой бы из придворных кланов ни крышевал Навального, какими бы побуждениями он ни руководствовался, — поощрение игр в Смуту считается вполне приемлемым политтехнологическим инструментом.
В чем здесь пикантность? Абстрактные лозунги, "царица-шпионка", "долой привилегии партократии", — это сценарий Смуты. Ровно тот сценарий, который со всей неизбежностью трижды в нашей истории приводил к краху российской государственности. И во всех трех случаях в крахе системы была неоценима и незаменима "руководящая и направляющая" роль элиты — "семибоярщины" ли, альянса ли национального капитала с аристократией и генералитетом, перестроечной ли верхушки КПСС. Финал — один и тот же.
Отсюда и берется Смута. Не из-за того, что в стране существуют проблемы — их наличие и решение есть повседневная реальность бесконечного государственного строительства. Что, кстати, было доказано после Октября: давно назревшая модернизация, вместо которой прежние элиты замутили Февраль, получилась у Советской России. Почему получилась? Потому что обновила, вновь сделав реально работающими механизмами, государственность и суверенитет. Только с ними можно реализовывать любые проекты, которые полезны именно стране, а не гешефтам отдельных ее "эффективных и успешных" представителей.
Таким образом, крышевание "менеджера протеста" Навального как Гапона на аутсорсе каких бы то ни было властных группировок — это тревожный признак утраты ценности российского суверенитета в понимании таких группировок. Это тревожный призрак Февраля. Ну или Майдана, говоря языком современных понятий.