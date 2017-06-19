Памятка для латышек: перед тем как отказать солдату НАТО, подумай дважды

Анатолий Вассерман, для РИА Новости



Сегодня на военной базе в Латвии прошла торжественная встреча многонационального батальона НАТО, в которой приняли участие президент Латвии, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны Канады Хардж Саджан и другие официальные лица.

Накануне главком Вооруженных сил Латвии предупредил солдат из интернационального батальона НАТО о том, что нужно быть готовыми к провокациям. А министр обороны Латвии заявил, что для опасений есть основания: в соседней Литве уже недавно распространялись слухи о том, что натовские солдаты якобы изнасиловали местную девушку.

Источник провокаций очевиден: это Россия и ее местная агентура.

Что по данному поводу хотелось бы отметить.

Насколько мне известно, натовские солдаты не особо церемонятся с местными жителями даже в тех странах, которые изначально создавали НАТО. Скажем, к тому времени, когда президент де Голль вывел Францию из военной структуры НАТО, накопилось уже очень много претензий французов к тому, что американские и британские солдаты из различных, хотя и немногочисленных во Франции, структур, мягко говоря, полагали, что любая француженка должна упасть в обморок от счастья, поскольку американский или французский солдат обратил на нее внимание.

Я уж не говорю о Германии, где сохранилась традиция, установившаяся в западных зонах оккупации еще в 1945 году. Эта традиция потом, собственно, и породила легенду о двух миллионах немок, изнасилованных советскими солдатами. Легенда эта опирается на статистику одного из берлинских госпиталей, где чуть ли не каждая десятая роженица сообщала, что отец ребенка советский солдат. Впрочем, об изнасилованиях сами эти женщины не говорили ничего. Также эта статистика опирается на то, что где-то до середины 50-х годов и в СССР, и в Германии аборты были разрешены только по строжайшим медицинским показаниям или в случае, если ребенок был зачат в результате изнасилования. Естественно, в те годы практически любая женщина, желавшая избавиться от беременности, сообщала, что забеременела в результате изнасилования.

Но, повторяю, третьим источником этой легенды были массовые изнасилования немок американскими солдатами (в основном негритянскими, мстившими таким образом белым вообще за унижения, которым подвергались на родине) и французами, мстившим за оккупацию своей страны.

Но главное, что, зародившись на оккупированных территориях, такая традиция обращения с местным населением понемногу распространилась и на территории формально не оккупированные, а дружественные. И по понятным причинам полная статистика изнасилований местных жительниц натовскими солдатами не публикуется, но тех немногих случаев, что все-таки попадают в открытые источники, достаточно, чтобы признать: традиция эта давняя и не являющая признаков сокращения.

Соответственно, можно не сомневаться, что натовские солдаты, дислоцируемые на территории прибалтийских членов НАТО, будут вести себя примерно так же, как уже привыкли в других регионах.

Кроме того, полагаю, что сходная традиция бытует и в отношении многих иных правонарушений. Солдатам вообще в этом плане с давних времен позволялось довольно многое — особенно в тех армиях, которые не рассчитывают воевать в обозримом будущем. Понятно, что солдат, привыкший преступать закон, преступит и законы воинской дисциплины, и поэтому во всех воюющих армиях нещадно борются с мародерством. Хотя это вроде бы должно снимать с командования изрядную долю забот по снабжению войск — но создает куда больше проблем в части воинской дисциплины.

По этой же причине во время Великой Отечественной войны в советских войсках крайне жестко пресекали и мародерство, и изнасилования на территории Германии, тогда как войска англосаксонские в 1945-м уже не встречали практически серьезного сопротивления: немецкие войска предпочитали им сдаваться. И поэтому на территориях, оккупированных англосаксами, и мародерство, и изнасилования расцвели: командование просто не нуждалось в поддержании столь жесткой дисциплины. Собственно, как только стало ясно, что до Берлина они первыми просто не добегут, они расслабились и продвигались в основном либо там, где немцы им сдавались, либо там, где авиация превращала перед ними города в щебеночные дороги.

С учетом всей этой традиции я совершенно не сомневаюсь, что на территории тех же прибалтийских республик натовские солдаты будут вести себя в меру своей распущенности, совершенно не заморачиваясь существованием местных законов. И в этом смысле нас ждет еще очень много сообщений о коварных русских агентках (самим своим видом провоцирующих доблестных солдат НАТО) и агентах (провоцирующих тех же доблестных солдат призывным видом витрин).

Заодно местному населению дается сигнал о том, что в случае каких-нибудь конфликтов с натовскими солдатами у их недовольства будет "презумпция русской провокации".