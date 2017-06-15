Дмитрий Киселев

Это похоже на детскую загадку. В одном поезде едут судьи. В другом — бюрократы. Поезд с судьями едет в четыре раза медленнее поезда с бюрократами. Вопрос: когда поезд с судьями догонит поезд с бюрократами? Ответ: никогда.

Так и с Европейским судом общей юрисдикции, что работает в Люксембурге. Два года назад я решил там оспорить в судебном порядке персональные санкции, которые Евросоюз ввел против меня. По ходу тяжбы, пока медленно проворачивались шестеренки судебной ветви власти Евросоюза, колесики другой ветви — исполнительной — крутились куда более резво. Раз в полгода аргументы в пользу санкций дополнялись все новыми формулировками. То есть пока мы в Люксембурге оспаривали в суде ложное утверждение, что я "поддержал введение российских войск на Украину" ("supporting the deployment of Russian forces in Ukraine") — а я этого никогда не делал, — в Брюсселе тем временем добавляли новые доводы в пользу санкций. Из последнего списка грехов — мое сообщение в программе "Вести недели", что Крымский мост выдержит восьмибалльное землетрясение.

На практике это означает, что юркие евробюрократы заведомо непобедимы, поскольку дела против них в судах продвигаются со скоростью улитки. Как говорится, устанешь пыль глотать. Таким образом, любой гражданин России, решившийся оспорить в судебном порядке санкции против него, фактически лишен права на защиту. Мне, например, не дали возможности лично принять участие в судебном заседании по моему же делу. Разбирательство шло заочно, хотя я письменно обратился с просьбой присутствовать. А даже если бы и предоставили такую возможность, то сама процедура устроена так, что отменить санкции невозможно. Прочувствовал на личном опыте.

Остается лишь насладиться изощренностью формулировок вердикта. После окончания слушаний суд работал над этими строками почти девять месяцев.