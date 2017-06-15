Дмитрий Киселев
Это похоже на детскую загадку. В одном поезде едут судьи. В другом — бюрократы. Поезд с судьями едет в четыре раза медленнее поезда с бюрократами. Вопрос: когда поезд с судьями догонит поезд с бюрократами? Ответ: никогда.
Так и с Европейским судом общей юрисдикции, что работает в Люксембурге. Два года назад я решил там оспорить в судебном порядке персональные санкции, которые Евросоюз ввел против меня. По ходу тяжбы, пока медленно проворачивались шестеренки судебной ветви власти Евросоюза, колесики другой ветви — исполнительной — крутились куда более резво. Раз в полгода аргументы в пользу санкций дополнялись все новыми формулировками. То есть пока мы в Люксембурге оспаривали в суде ложное утверждение, что я "поддержал введение российских войск на Украину" ("supporting the deployment of Russian forces in Ukraine") — а я этого никогда не делал, — в Брюсселе тем временем добавляли новые доводы в пользу санкций. Из последнего списка грехов — мое сообщение в программе "Вести недели", что Крымский мост выдержит восьмибалльное землетрясение.
Остается лишь насладиться изощренностью формулировок вердикта. После окончания слушаний суд работал над этими строками почти девять месяцев.