Гордость и предубеждения: ЕС наказывает Восточную Европу за ксенофобию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации

Евросоюз решил навести дисциплину в своих рядах. И начал с самых главных бузотеров — Польши и Венгрии, к которым примкнула и Чехия.

Слепое пятно

© AFP 2017 / Ferenc Isza Протесты на улицах Будапешта в поддержку Центрально-Европейского университета, принадлежащего фонду Джорджа Сороса, в Будапеште. Март 2017 года © AFP 2017 / Ferenc Isza Протесты на улицах Будапешта в поддержку Центрально-Европейского университета, принадлежащего фонду Джорджа Сороса, в Будапеште. Март 2017 года

Вот уже несколько лет Брюссель находится в состоянии конфликта с "Вышеградской фрондой" — группой националистически настроенных стран Восточной Европы под неформальным руководством Польши. Формально суть конфликта, по мнению Брюсселя, в "антидемократических тенденциях в Венгрии и Польше". "Варшаве ставят в вину реформу Конституционного трибунала и усиление государственного контроля над СМИ, а премьера Виктора Орбана критикуют за изменения конституции, шум вокруг Центрально-Европейского университета и различные истории о коррупционной составляющей в распределении европейских субсидий", — поясняет РИА Новости доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский. В издании Politico эти государства называют "слепым пятном в европейском верховенстве закона". Однако на деле речь идет о более глубинном разногласии — степени евроинтеграции.

Если Брюссель видит выход из нынешнего кризиса Евросоюза в углублении евроинтеграции, то переживающая ренессанс национализма Восточная Европа не готова делегировать полномочия Брюсселю. "Политика безопасности — это государственная политика, а не европейская", — говорит министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак. "Вопросы, которые влияют на рынок труда, на безопасность, <…> должны быть решены государствами, а не международными институтами. Мы не позволим переложить возможность принятия таких решений с государств на европейские институты", — уверяет министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский.

Апогеем конфликта стала история с приемом беженцев. Еще в 2015 году Брюссель принял решение разделить бремя содержания огромного числа прибывших в ЕС мигрантов между всеми странами. Разделить не поровну, а по справедливости, исходя из потенциала и возможностей стран-участниц. И от Польши, Чехии и Венгрии, по сути, требовалось немного. Из 160 тысяч беженцев, находящихся на тот момент в Италии и Греции, Польша должна была принять 10 тысяч, Чехия — 1,6 тысячи, Венгрия — 1,3 тысячи. То есть их доли составляли для Польши 0,02% от общего населения страны, для Чехии — 0,015%, а для Венгрии — 0,013%. Мизерные доли, которые к тому же могли быть полезными для этих стран. По словам программного директора РСМД Ивана Тимофеева, "Восточная Европа могла бы принять минимальное количество беженцев в пилотном режиме, освоить технологии приема мигрантов, научиться с ними работать. Увеличение притока мигрантов в Европу неизбежно, и эту проблему рано или поздно придется решать".

Однако восточноевропейские элиты отказались исполнять это соглашение. "Большинство этих людей не беженцы, а мигранты. Они прибыли в ЕС незаконно и не хотят селиться в Польше. Их придется расселять силой", — говорил Витольд Ващиковский. Формально его точка зрения имеет право на существование, но все прекрасно понимают, что это лишь отговорка — в тех же Польше и Венгрии население довольно ксенофобски настроено, особенно по отношению к мусульманам, и тамошние элиты просто не хотели для себя лишних проблем с электоратом.

Цена гордости

В Брюсселе точку зрения восточноевропейских членов, мягко говоря, не разделяли. Они понимали чувствительность этих стран в миграционном вопросе, однако следствием этой чувствительности становилась диспропорция: в ЕС, получается, есть страны, которые берут на себя бремя проблем, а есть те, которые проблемы не решают, но благами пользуются. "Этакие бесплатные пассажиры. Речь, по сути, шла об общеевропейском вызове", — говорит РИА Новости Иван Тимофеев.

Западноевропейские элиты уже давно предложили оштрафовать "зайцев" за "безбилетный проезд". "Если страны продолжат последовательно уклоняться при решении миграционного вопроса или заниматься налоговым демпингом в ущерб соседям, то они не должны больше получать миллиардные выплаты из Брюсселя", — говорил канцлер Австрии Кристиан Керн. — Выборочная солидарность должна в будущем привести и к выборочной готовности к выплатам".

Более конкретно выразился кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Мартин Шульц. "Если солидарность стала дорогой с односторонним движением, значит, придется при следующем планировании общеевропейского бюджета увязать расходы на беженцев, например, с выплатами для аграрного сектора", — отметил политик.

Руководство Евросоюза, конечно, долгое время пыталось избегать крайних мер (все-таки ЕС сейчас не в том состоянии, чтобы усугублять разногласия в своих рядах) и хотело договориться с восточноевропейской фрондой по-хорошему. Однако подход к снаряду не удался, и терпение еврочиновников лопнуло. "Еврокомиссия приняла решение открыть процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за невыполнение решения по расселению беженцев", — говорится в документе Еврокомиссии. По сути, речь идет о подготовке к введению санкций против "нарушителей". "Те, кто хочет получать выгоды от солидарности, например, при распределении европейских фондов, должны проявлять солидарность", — отметил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Вопрос серьезный, ведь суммы на выравнивание экономического положения стран Центральной и Восточной Европы идут колоссальные. "Только Польше из европейских фондов предназначается 106 миллиардов евро на бюджетный период 2014-2020 годов, причем основная масса выплат должна поступить в конце этого срока", — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Кто тут власть?

Да, конечно, Польша уверяет, что такого рода санкции незаконны. По словам министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского, вопросы приема мигрантов и выделения европейских средств "нельзя объединять, так как европейские субсидии закреплены в трактатах, соглашениях, касающихся экономического сотрудничества. <…> Это компенсация для экономически слабых государств за открытие своего рынка для сильных, крупных стран Западной Европы". Однако, к сожалению для пана Ващиковского, Брюссель и не пытается увязывать эти вопросы напрямую. Так уж получилось, что ЕС просто урежет субсидии "вышеградцам" по совсем иным причинам. "В Берлине и Брюсселе уже, по сути, принято решение о дальнейшем многоскоростном формате развития европейской интеграции, и идея спонсирования вышеградских стран в него не очень укладывается. Другой причиной почти неизбежного сокращения помощи является позиция Великобритании, которая не собирается отчислять средства в европейские фонды в период ведения переговоров о выходе из ЕС", — поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский.

В Восточной Европе ультиматум не принимают и на угрозы пока отвечают угрозами. Поляки обвиняют ЕС в шантаже и намерены законодательно закрепить свою позицию. Польский президент Анджей Дуда уже заявил о необходимости провести референдум по вопросу о том, стоит ли стране выполнять указания Брюсселя по беженцам. По его словам, референдум может состояться в 2019 году одновременно с парламентскими выборами. Референдум должен стать защитой от возможного изменения подхода к вопросу со стороны нового польского правительства.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов Беженцы на сербской границе ждут возможности перейти на венгерскую сторону на КПП "Хоргош-Реске" (Венгрия) © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Беженцы на сербской границе ждут возможности перейти на венгерскую сторону на КПП "Хоргош-Реске" (Венгрия)

Венгрия (которая этот референдум уже провела, и более 90% пришедших на него людей отказались принимать беженцев) устами Виктора Орбана утверждает, что Брюссель, потворствующий притоку мигрантов и осуждающий венгерские власти за политику по обеспечению безопасности страны, "открыто поддерживает террористов". И что Будапешт ни на какие уступки не пойдет. "Забор на южной границе Венгрии будет стоять до тех пор, пока я — премьер-министр этой страны", — говорит Орбан. Некоторые же чешские политики предлагают пойти на радикальные ответы. "При процессах принятия решения мы присутствуем и сегодня, но мы не принимаем решения, — заявил бывший президент страны Вацлав Клаус. — Из всего этого исходит единственно возможный и одновременно единственно необходимый вывод: пришло время начать готовить выход нашей страны из Европейского союза".

Это, конечно, так себе угроза. "В ответ им могут сказать, что если они не хотят делить общие риски, то могут вернуться к своему суверенитету. Не надо забывать, что на сегодняшний день Восточная Европа является потребителем европейских благ, а Западная Европа — поставщиком. Поэтому не Восточной Европе диктовать правила игры в ЕС", — говорит Иван Тимофеев. Однако страны Вышеградской группы все же уверены, что ничего им Брюссель не сделает, а если и захочет сделать, то они смогут пошантажировать руководство ЕС блокированием каких-то важных резолюций (например, войти в сговор с Лондоном не дать возможности провести идею "жесткого" Brexit). "ЕС и так находится в перманентном кризисе, и жесткие действия в отношении четырех стран могут только усилить его, а в отношении Германии укрепить опасения, связанные с ее доминированием в Европе. Всеобщего и даже просто широкого консенсуса по вопросу наказания вышеградских стран в Европе не будет", — уверяет Дмитрий Офицеров-Бельский.

Эта уверенность, впрочем, может встать Восточной Европе боком, ведь для Брюсселя на кону не просто ликвидация "слепого пятна", но и сам принцип общеевропейской солидарности. Если позволить полякам и венграм так попирать европейские нормы, то где гарантия, что так не будут поступать другие? И поскольку у еврочиновников больше инструментов давления, Брюссель медленно, постепенно, с компромиссами продавит свои правила. "Восточной Европе, конечно, может помочь некоторое снижение остроты проблемы (пик прошел, в Сирии постепенно налаживается жизнь, в Ливии постепенно наводят порядок). Но если будет очередной взрыв — Ближний Восток и Северная Африка могут себя как угодно повести, — то Восточной Европе придется все-таки пойти на серьезные уступки и разделить риски", — считает Иван Тимофеев.