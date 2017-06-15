Гордость и предубеждения: ЕС наказывает Восточную Европу за ксенофобию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации
Евросоюз решил навести дисциплину в своих рядах. И начал с самых главных бузотеров — Польши и Венгрии, к которым примкнула и Чехия.
Слепое пятно
Вот уже несколько лет Брюссель находится в состоянии конфликта с "Вышеградской фрондой" — группой националистически настроенных стран Восточной Европы под неформальным руководством Польши. Формально суть конфликта, по мнению Брюсселя, в "антидемократических тенденциях в Венгрии и Польше". "Варшаве ставят в вину реформу Конституционного трибунала и усиление государственного контроля над СМИ, а премьера Виктора Орбана критикуют за изменения конституции, шум вокруг Центрально-Европейского университета и различные истории о коррупционной составляющей в распределении европейских субсидий", — поясняет РИА Новости доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский. В издании Politico эти государства называют "слепым пятном в европейском верховенстве закона". Однако на деле речь идет о более глубинном разногласии — степени евроинтеграции.
Протесты на улицах Будапешта в поддержку Центрально-Европейского университета, принадлежащего фонду Джорджа Сороса, в Будапеште. Март 2017 года
Если Брюссель видит выход из нынешнего кризиса Евросоюза в углублении евроинтеграции, то переживающая ренессанс национализма Восточная Европа не готова делегировать полномочия Брюсселю. "Политика безопасности — это государственная политика, а не европейская", — говорит министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак. "Вопросы, которые влияют на рынок труда, на безопасность, <…> должны быть решены государствами, а не международными институтами. Мы не позволим переложить возможность принятия таких решений с государств на европейские институты", — уверяет министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский.
Апогеем конфликта стала история с приемом беженцев. Еще в 2015 году Брюссель принял решение разделить бремя содержания огромного числа прибывших в ЕС мигрантов между всеми странами. Разделить не поровну, а по справедливости, исходя из потенциала и возможностей стран-участниц. И от Польши, Чехии и Венгрии, по сути, требовалось немного. Из 160 тысяч беженцев, находящихся на тот момент в Италии и Греции, Польша должна была принять 10 тысяч, Чехия — 1,6 тысячи, Венгрия — 1,3 тысячи. То есть их доли составляли для Польши 0,02% от общего населения страны, для Чехии — 0,015%, а для Венгрии — 0,013%. Мизерные доли, которые к тому же могли быть полезными для этих стран. По словам программного директора РСМД Ивана Тимофеева, "Восточная Европа могла бы принять минимальное количество беженцев в пилотном режиме, освоить технологии приема мигрантов, научиться с ними работать. Увеличение притока мигрантов в Европу неизбежно, и эту проблему рано или поздно придется решать".
Беженцы заходят в миграционный пункт Реске, Венгрия
Однако восточноевропейские элиты отказались исполнять это соглашение. "Большинство этих людей не беженцы, а мигранты. Они прибыли в ЕС незаконно и не хотят селиться в Польше. Их придется расселять силой", — говорил Витольд Ващиковский. Формально его точка зрения имеет право на существование, но все прекрасно понимают, что это лишь отговорка — в тех же Польше и Венгрии население довольно ксенофобски настроено, особенно по отношению к мусульманам, и тамошние элиты просто не хотели для себя лишних проблем с электоратом.
Цена гордости
В Брюсселе точку зрения восточноевропейских членов, мягко говоря, не разделяли. Они понимали чувствительность этих стран в миграционном вопросе, однако следствием этой чувствительности становилась диспропорция: в ЕС, получается, есть страны, которые берут на себя бремя проблем, а есть те, которые проблемы не решают, но благами пользуются. "Этакие бесплатные пассажиры. Речь, по сути, шла об общеевропейском вызове", — говорит РИА Новости Иван Тимофеев.
Западноевропейские элиты уже давно предложили оштрафовать "зайцев" за "безбилетный проезд". "Если страны продолжат последовательно уклоняться при решении миграционного вопроса или заниматься налоговым демпингом в ущерб соседям, то они не должны больше получать миллиардные выплаты из Брюсселя", — говорил канцлер Австрии Кристиан Керн. — Выборочная солидарность должна в будущем привести и к выборочной готовности к выплатам".
Более конкретно выразился кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Мартин Шульц. "Если солидарность стала дорогой с односторонним движением, значит, придется при следующем планировании общеевропейского бюджета увязать расходы на беженцев, например, с выплатами для аграрного сектора", — отметил политик.
Руководство Евросоюза, конечно, долгое время пыталось избегать крайних мер (все-таки ЕС сейчас не в том состоянии, чтобы усугублять разногласия в своих рядах) и хотело договориться с восточноевропейской фрондой по-хорошему. Однако подход к снаряду не удался, и терпение еврочиновников лопнуло. "Еврокомиссия приняла решение открыть процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за невыполнение решения по расселению беженцев", — говорится в документе Еврокомиссии. По сути, речь идет о подготовке к введению санкций против "нарушителей". "Те, кто хочет получать выгоды от солидарности, например, при распределении европейских фондов, должны проявлять солидарность", — отметил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в Брюсселе
Вопрос серьезный, ведь суммы на выравнивание экономического положения стран Центральной и Восточной Европы идут колоссальные. "Только Польше из европейских фондов предназначается 106 миллиардов евро на бюджетный период 2014-2020 годов, причем основная масса выплат должна поступить в конце этого срока", — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.
Да, конечно, Польша уверяет, что такого рода санкции незаконны. По словам министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского, вопросы приема мигрантов и выделения европейских средств "нельзя объединять, так как европейские субсидии закреплены в трактатах, соглашениях, касающихся экономического сотрудничества. <…> Это компенсация для экономически слабых государств за открытие своего рынка для сильных, крупных стран Западной Европы". Однако, к сожалению для пана Ващиковского, Брюссель и не пытается увязывать эти вопросы напрямую. Так уж получилось, что ЕС просто урежет субсидии "вышеградцам" по совсем иным причинам. "В Берлине и Брюсселе уже, по сути, принято решение о дальнейшем многоскоростном формате развития европейской интеграции, и идея спонсирования вышеградских стран в него не очень укладывается. Другой причиной почти неизбежного сокращения помощи является позиция Великобритании, которая не собирается отчислять средства в европейские фонды в период ведения переговоров о выходе из ЕС", — поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский.
Кто тут власть?
В Восточной Европе ультиматум не принимают и на угрозы пока отвечают угрозами. Поляки обвиняют ЕС в шантаже и намерены законодательно закрепить свою позицию. Польский президент Анджей Дуда уже заявил о необходимости провести референдум по вопросу о том, стоит ли стране выполнять указания Брюсселя по беженцам. По его словам, референдум может состояться в 2019 году одновременно с парламентскими выборами. Референдум должен стать защитой от возможного изменения подхода к вопросу со стороны нового польского правительства.
Венгрия (которая этот референдум уже провела, и более 90% пришедших на него людей отказались принимать беженцев) устами Виктора Орбана утверждает, что Брюссель, потворствующий притоку мигрантов и осуждающий венгерские власти за политику по обеспечению безопасности страны, "открыто поддерживает террористов". И что Будапешт ни на какие уступки не пойдет. "Забор на южной границе Венгрии будет стоять до тех пор, пока я — премьер-министр этой страны", — говорит Орбан. Некоторые же чешские политики предлагают пойти на радикальные ответы. "При процессах принятия решения мы присутствуем и сегодня, но мы не принимаем решения, — заявил бывший президент страны Вацлав Клаус. — Из всего этого исходит единственно возможный и одновременно единственно необходимый вывод: пришло время начать готовить выход нашей страны из Европейского союза".
Беженцы на сербской границе ждут возможности перейти на венгерскую сторону на КПП "Хоргош-Реске" (Венгрия)
Это, конечно, так себе угроза. "В ответ им могут сказать, что если они не хотят делить общие риски, то могут вернуться к своему суверенитету. Не надо забывать, что на сегодняшний день Восточная Европа является потребителем европейских благ, а Западная Европа — поставщиком. Поэтому не Восточной Европе диктовать правила игры в ЕС", — говорит Иван Тимофеев. Однако страны Вышеградской группы все же уверены, что ничего им Брюссель не сделает, а если и захочет сделать, то они смогут пошантажировать руководство ЕС блокированием каких-то важных резолюций (например, войти в сговор с Лондоном не дать возможности провести идею "жесткого" Brexit). "ЕС и так находится в перманентном кризисе, и жесткие действия в отношении четырех стран могут только усилить его, а в отношении Германии укрепить опасения, связанные с ее доминированием в Европе. Всеобщего и даже просто широкого консенсуса по вопросу наказания вышеградских стран в Европе не будет", — уверяет Дмитрий Офицеров-Бельский.
Эта уверенность, впрочем, может встать Восточной Европе боком, ведь для Брюсселя на кону не просто ликвидация "слепого пятна", но и сам принцип общеевропейской солидарности. Если позволить полякам и венграм так попирать европейские нормы, то где гарантия, что так не будут поступать другие? И поскольку у еврочиновников больше инструментов давления, Брюссель медленно, постепенно, с компромиссами продавит свои правила. "Восточной Европе, конечно, может помочь некоторое снижение остроты проблемы (пик прошел, в Сирии постепенно налаживается жизнь, в Ливии постепенно наводят порядок). Но если будет очередной взрыв — Ближний Восток и Северная Африка могут себя как угодно повести, — то Восточной Европе придется все-таки пойти на серьезные уступки и разделить риски", — считает Иван Тимофеев.