США
15.0615 июня09:30МСК
USD57.03+0.12
EUR63.95+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Гордость и предубеждения: ЕС наказывает Восточную Европу за ксенофобию

09:0015.06.2017
(обновлено: 09:18 15.06.2017)
03150
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкСотрудники венгерской полиции и мигранты у сербско-венгерской границыСотрудники венгерской полиции и мигранты у сербско-венгерской границы
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации

Евросоюз решил навести дисциплину в своих рядах. И начал с самых главных бузотеров — Польши и Венгрии, к которым примкнула и Чехия.

Слепое пятно

Здание МИД ФРГ в Берлине. Архивное фото
© AFP 2017 / Johannes Eisele
В Германии раскритиковали принятый в Венгрии "закон об иностранных агентах"
Вот уже несколько лет Брюссель находится в состоянии конфликта с "Вышеградской фрондой" — группой националистически настроенных стран Восточной Европы под неформальным руководством Польши. Формально суть конфликта, по мнению Брюсселя, в "антидемократических тенденциях в Венгрии и Польше". "Варшаве ставят в вину реформу Конституционного трибунала и усиление государственного контроля над СМИ, а премьера Виктора Орбана критикуют за изменения конституции, шум вокруг Центрально-Европейского университета и различные истории о коррупционной составляющей в распределении европейских субсидий", — поясняет РИА Новости доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский. В издании Politico эти государства называют "слепым пятном в европейском верховенстве закона". Однако на деле речь идет о более глубинном разногласии — степени евроинтеграции.

© AFP 2017 / Ferenc IszaПротесты на улицах Будапешта в поддержку Центрально-Европейского университета, принадлежащего фонду Джорджа Сороса, в Будапеште. Март 2017 года
© AFP 2017 / Ferenc Isza
Протесты на улицах Будапешта в поддержку Центрально-Европейского университета, принадлежащего фонду Джорджа Сороса, в Будапеште. Март 2017 года

Если Брюссель видит выход из нынешнего кризиса Евросоюза в углублении евроинтеграции, то переживающая ренессанс национализма Восточная Европа не готова делегировать полномочия Брюсселю. "Политика безопасности — это государственная политика, а не европейская", — говорит министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак. "Вопросы, которые влияют на рынок труда, на безопасность, <…> должны быть решены государствами, а не международными институтами. Мы не позволим переложить возможность принятия таких решений с государств на европейские институты", — уверяет министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Раскол ЕС: Россия и Украина спасают Восточную Европу от мигрантов
Апогеем конфликта стала история с приемом беженцев. Еще в 2015 году Брюссель принял решение разделить бремя содержания огромного числа прибывших в ЕС мигрантов между всеми странами. Разделить не поровну, а по справедливости, исходя из потенциала и возможностей стран-участниц. И от Польши, Чехии и Венгрии, по сути, требовалось немного. Из 160 тысяч беженцев, находящихся на тот момент в Италии и Греции, Польша должна была принять 10 тысяч, Чехия — 1,6 тысячи, Венгрия — 1,3 тысячи. То есть их доли составляли для Польши 0,02% от общего населения страны, для Чехии — 0,015%, а для Венгрии — 0,013%. Мизерные доли, которые к тому же могли быть полезными для этих стран. По словам программного директора РСМД Ивана Тимофеева, "Восточная Европа могла бы принять минимальное количество беженцев в пилотном режиме, освоить технологии приема мигрантов, научиться с ними работать. Увеличение притока мигрантов в Европу неизбежно, и эту проблему рано или поздно придется решать".

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовБеженцы заходят в миграционный пункт Реске, Венгрия
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Беженцы заходят в миграционный пункт Реске, Венгрия

Однако восточноевропейские элиты отказались исполнять это соглашение. "Большинство этих людей не беженцы, а мигранты. Они прибыли в ЕС незаконно и не хотят селиться в Польше. Их придется расселять силой", — говорил Витольд Ващиковский. Формально его точка зрения имеет право на существование, но все прекрасно понимают, что это лишь отговорка — в тех же Польше и Венгрии население довольно ксенофобски настроено, особенно по отношению к мусульманам, и тамошние элиты просто не хотели для себя лишних проблем с электоратом.

Цена гордости

Сотрудники венгерской полиции и мигранты у сербско-венгерской границы. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Раскол в ЕС: Венгрия и Польша не хотят принимать мигрантов
В Брюсселе точку зрения восточноевропейских членов, мягко говоря, не разделяли. Они понимали чувствительность этих стран в миграционном вопросе, однако следствием этой чувствительности становилась диспропорция: в ЕС, получается, есть страны, которые берут на себя бремя проблем, а есть те, которые проблемы не решают, но благами пользуются. "Этакие бесплатные пассажиры. Речь, по сути, шла об общеевропейском вызове", — говорит РИА Новости Иван Тимофеев.

Западноевропейские элиты уже давно предложили оштрафовать "зайцев" за "безбилетный проезд". "Если страны продолжат последовательно уклоняться при решении миграционного вопроса или заниматься налоговым демпингом в ущерб соседям, то они не должны больше получать миллиардные выплаты из Брюсселя", — говорил канцлер Австрии Кристиан Керн. — Выборочная солидарность должна в будущем привести и к выборочной готовности к выплатам".

Более конкретно выразился кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Мартин Шульц. "Если солидарность стала дорогой с односторонним движением, значит, придется при следующем планировании общеевропейского бюджета увязать расходы на беженцев, например, с выплатами для аграрного сектора", — отметил политик.

Флаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото
© Fotolia / dziewul
Расселение мигрантов не остановит их поток, считают в Польше
Руководство Евросоюза, конечно, долгое время пыталось избегать крайних мер (все-таки ЕС сейчас не в том состоянии, чтобы усугублять разногласия в своих рядах) и хотело договориться с восточноевропейской фрондой по-хорошему. Однако подход к снаряду не удался, и терпение еврочиновников лопнуло. "Еврокомиссия приняла решение открыть процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за невыполнение решения по расселению беженцев", — говорится в документе Еврокомиссии. По сути, речь идет о подготовке к введению санкций против "нарушителей". "Те, кто хочет получать выгоды от солидарности, например, при распределении европейских фондов, должны проявлять солидарность", — отметил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в Брюсселе

Вопрос серьезный, ведь суммы на выравнивание экономического положения стран Центральной и Восточной Европы идут колоссальные. "Только Польше из европейских фондов предназначается 106 миллиардов евро на бюджетный период 2014-2020 годов, причем основная масса выплат должна поступить в конце этого срока", — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
© AFP 2017 / Philippe Huguen
Эксперт о расследовании ЕК против трех стран ЕС: это будет длиться годами
Да, конечно, Польша уверяет, что такого рода санкции незаконны. По словам министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского, вопросы приема мигрантов и выделения европейских средств "нельзя объединять, так как европейские субсидии закреплены в трактатах, соглашениях, касающихся экономического сотрудничества. <…> Это компенсация для экономически слабых государств за открытие своего рынка для сильных, крупных стран Западной Европы". Однако, к сожалению для пана Ващиковского, Брюссель и не пытается увязывать эти вопросы напрямую. Так уж получилось, что ЕС просто урежет субсидии "вышеградцам" по совсем иным причинам. "В Берлине и Брюсселе уже, по сути, принято решение о дальнейшем многоскоростном формате развития европейской интеграции, и идея спонсирования вышеградских стран в него не очень укладывается. Другой причиной почти неизбежного сокращения помощи является позиция Великобритании, которая не собирается отчислять средства в европейские фонды в период ведения переговоров о выходе из ЕС", — поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский.

Кто тут власть?

В Восточной Европе ультиматум не принимают и на угрозы пока отвечают угрозами. Поляки обвиняют ЕС в шантаже и намерены законодательно закрепить свою позицию. Польский президент Анджей Дуда уже заявил о необходимости провести референдум по вопросу о том, стоит ли стране выполнять указания Брюсселя по беженцам. По его словам, референдум может состояться в 2019 году одновременно с парламентскими выборами. Референдум должен стать защитой от возможного изменения подхода к вопросу со стороны нового польского правительства.

Президент Польши Анджей Дуда
© Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши допустил проведение референдума о принятии беженцев
Венгрия (которая этот референдум уже провела, и более 90% пришедших на него людей отказались принимать беженцев) устами Виктора Орбана утверждает, что Брюссель, потворствующий притоку мигрантов и осуждающий венгерские власти за политику по обеспечению безопасности страны, "открыто поддерживает террористов". И что Будапешт ни на какие уступки не пойдет. "Забор на южной границе Венгрии будет стоять до тех пор, пока я — премьер-министр этой страны", — говорит Орбан. Некоторые же чешские политики предлагают пойти на радикальные ответы. "При процессах принятия решения мы присутствуем и сегодня, но мы не принимаем решения, — заявил бывший президент страны Вацлав Клаус. — Из всего этого исходит единственно возможный и одновременно единственно необходимый вывод: пришло время начать готовить выход нашей страны из Европейского союза".

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовБеженцы на сербской границе ждут возможности перейти на венгерскую сторону на КПП "Хоргош-Реске" (Венгрия)
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Беженцы на сербской границе ждут возможности перейти на венгерскую сторону на КПП "Хоргош-Реске" (Венгрия)

Это, конечно, так себе угроза. "В ответ им могут сказать, что если они не хотят делить общие риски, то могут вернуться к своему суверенитету. Не надо забывать, что на сегодняшний день Восточная Европа является потребителем европейских благ, а Западная Европа — поставщиком. Поэтому не Восточной Европе диктовать правила игры в ЕС", — говорит Иван Тимофеев. Однако страны Вышеградской группы все же уверены, что ничего им Брюссель не сделает, а если и захочет сделать, то они смогут пошантажировать руководство ЕС блокированием каких-то важных резолюций (например, войти в сговор с Лондоном не дать возможности провести идею "жесткого" Brexit). "ЕС и так находится в перманентном кризисе, и жесткие действия в отношении четырех стран могут только усилить его, а в отношении Германии укрепить опасения, связанные с ее доминированием в Европе. Всеобщего и даже просто широкого консенсуса по вопросу наказания вышеградских стран в Европе не будет", — уверяет Дмитрий Офицеров-Бельский.

Беженцы на границе Словении и Австрии. Архивное фото
© AP Photo / Manu Brabo
Беженцы: сумерки Европы
Эта уверенность, впрочем, может встать Восточной Европе боком, ведь для Брюсселя на кону не просто ликвидация "слепого пятна", но и сам принцип общеевропейской солидарности. Если позволить полякам и венграм так попирать европейские нормы, то где гарантия, что так не будут поступать другие? И поскольку у еврочиновников больше инструментов давления, Брюссель медленно, постепенно, с компромиссами продавит свои правила. "Восточной Европе, конечно, может помочь некоторое снижение остроты проблемы (пик прошел, в Сирии постепенно налаживается жизнь, в Ливии постепенно наводят порядок). Но если будет очередной взрыв — Ближний Восток и Северная Африка могут себя как угодно повести, — то Восточной Европе придется все-таки пойти на серьезные уступки и разделить риски", — считает Иван Тимофеев.

 

 

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена