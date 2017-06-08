Необитаемая Украина завтрашнего дня

Нюра Н. Берг

Украина, моя прекрасная родина, — чудесный край, истекающий молоком и медом. В ней есть всё для счастливой жизни — мягкий климат, реки и моря, горы и долины, почти 9% мирового чернозема, образованное население, красивые города. Где еще плодиться и размножаться, если не на этих райских пажитях?

Однако все годы незалежности население Украины последовательно сокращалось. И если на момент сбрасывания советских оков со своих прекрасных ног Ненька насчитывала в своих границах 52 миллиона граждан, то теперь их число, даже по самым оптимистическим (то есть официозным) оценкам, не дотягивает до 42 миллионов — вместе с Крымом и Донбассом. Более реалистичные ученые называют цифру в 35 миллионов и подчеркивают, что все оценки весьма приблизительны, ибо последняя перепись населения проводилась в 2001 году, а намечавшаяся было на 2016-й вновь отложена. И это понятно — как можно жонглировать числом избирателей и рисовать от балды победителя, если нельзя научно установить точное число голосовавших? Кому нужны точные цифры в стране, где таблица умножения заменена революционной целесообразностью?

По основным демографическим показателям — продолжительность жизни, доля трудоспособного населения, рождаемость — страна уверенно занимает последние позиции в Европе. Ряд западных ученых считает, что Украина к 2030 году подойдет с показателями в 25-28 миллионов, а 2050-й встречать на родине будут и вовсе всего лишь миллионов 15 аборигенов. Собственно, любители конспирологии, читающие разнообразные, более или менее убедительно сфальсифицированные, "планы Даллеса", могут торжествующе заявить: ну вот, вы нам говорите, что плана нет, но все идет ровно по заложенному в нем сценарию. Никаких заводов и фабрик, а только бескрайние поля, на которых зловещая фирма "Монсанто" выращивает свои генномодифицированные химеры, и лишь изредка встречается обслуга — она в вышиванках спивае "Несе Галя воду". Ее научили читать и писать в пределах начальной школы — и ладно. На востоке — ряды вышек для добычи сланцевых газов, на юге — сколько глаз видит аквакультурные фермы с поедающим отбросы пангасиусом, город Ровно срыт под ровно в ходе добычи янтаря, лысые Карпаты — идеальное место для съемок футуристических ужастиков, зона для сталкеров и мародеров.

Катастрофическое обезлюживание страны идет уверенными темпами, и тому имеется несколько причин.

Поскольку вся идея незалежной Украины базируется на одном ките "Подальше от России", то из нее логически вытекают все действия украинских властей. С самого начала обретения независимости рвались экономические связи с Россией, закрывались предприятия, основой работы которых была кооперация с Россией, умирали целые отрасли промышленности. Несмотря на то что в незалежность страна вошла самой богатой и процветающей республикой СССР, ей удалось рекордно быстро разбазарить значительную часть советского наследия и обеспечить своим гражданам один из самых низких уровней жизни среди бывших социалистических сестер. Сначала уезжали специалисты и квалифицированные рабочие, а потом население потянулось на заработки в Россию и Европу целыми косяками — на сезонные работы уезжало до полумиллиона человек ежегодно, и часть из них домой уже не возвращались. На Западной Украине появились целые агломерации, население которых составляли старики и дети: все трудоспособные граждане батрачили на стройках в России, прислугой в богатых московских домах, сборщиками клубники и разделывателями рыбы на польских плантациях и норвежских морских платформах или санитарами в богадельнях Европы. Домой они приезжали на краткие побывки и непременно в день выборов — чтобы, значит, отдать голос за политиков, обещающих дальнейшую борьбу с москальскими имперцами и процветание на своей Богом данной земле, от которой они сбежали на чужбину (где, пройдя муки и страдания, в большинстве своем укоренились).

Уезжали, конечно, на заработки и жители востока и центра Украины, но не в таких циклопических масштабах.

Итак, трудовая эмиграция сильно сократила фактическое население Украины — хотя у многих батраков остались украинские паспорта, живут они, как правило, за пределами Неньки.

И все же отъезд в дальнее зарубежье сильно тормозился препонами, которые Европа жестоко ставила перед теоретически горячо любимыми украинцами, и это — строгая визовая политика. На сегодняшний день минимум 40% граждан Украины работают в ЕС нелегально, со всеми вытекающими последствиями, главное из которых — полная социальная незащищенность.

В 2013-м публика вышла на Майдан под генеральным лозунгом "Хочу кружевные трусики и в ЕС", но за истекшие почти четыре года удалось реализовать (кое-кому) только первую часть мечты. Подписанная Ассоциация для Украины так и не стала частью пути в ЕС — зато оказалась глубоко невыгодной, чего уже никакими трусиками не прикрыть.

© AP Photo / Sergei Chuzavkov Центр выдачи загранпаспортов Киеве © AP Photo / Sergei Chuzavkov Центр выдачи загранпаспортов Киеве

Но вот на днях вступает в силу вымечтанный несколькими поколениями незалежников пресловутый безвиз с Евросоюзом, позволяющий бороздить туристические тропы ЕС безо всяких препон. Сюрпрайз подоспел ровно к тому моменту, когда число платежеспособных туристов упало до неприличного уровня, но украинский сектор интернета, не ослабляя переможной истерики, чешет по темникам примерно одно и то же: теперь каждый студент или пенсионер сможет за 100 евро съездить к подножию Эйфелевой башни и осмотреть эти ваши парфеноны с колизеями.

Вряд ли Европа ждала толпы фланирующих по Елисейским полям безденежных прохожих, от которых, кроме туристической нагрузки на инфраструктуру, ничего не получить. Но пойти на уступки пришлось, ибо было уже просто непристойно дальше тянуть.

Так вот. Легко предположить, что удельный вес собственно туристов в потоке стоящих на низком старте пионеров украинского безвиза будет ускользающе мал. По данным соцопросов, 30% украинцев готовы делать ноги с родины хоть сегодня и отнюдь не экскурсантами. Граждане намерены искать заробитчанского счастья, и, надо сказать, есть одна страна (Польша), которая с радостью примет толпу украинцев, обваливающих рынок труда готовностью работать, как говорят сами поляки, "за дурно" (за копейки). Характерно, что среди соискателей вакансий критически преобладают майданные скакуны.

Стремительно разрушающаяся экономика просто не может предложить гражданам рабочие места. Число вакансий для политологов, культурологов, активистов, наемных комментаторов в интернете, рейдеров и охранников все же не бесконечно, кое-кто зарабатывал и более скучными профессиями, а вот им применения все меньше. За постмайданное время Украина потеряла более двух с половиной миллионов рабочих мест, полмиллиона предпринимателей закрыли бизнес. Поэтому фактор массовой эмиграции будет только усиливаться. Конечно, через какое-то время еврочиновники поймут очевидное: шедевры живописи и архитектуры интересуют украинцев не так горячо, как возможность остаться в ЕС — хотя бы и на нелегальном положении. Но пока бюрократическая машина Европы провернет все свои шестеренки, несколько сот тысяч точно воспользуются окном возможностей.

Другой важный фактор — резкое урезание финансирования социальных программ и здравоохранения. Многодетные и одинокие матери, дети-инвалиды, граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями, "афганцы", чернобыльцы — пострадали все. Государство больше не закупает в необходимом количестве даже вакцины и сыворотки — например, от кори и дифтерии, бешенства и ботулизма, а ведь там счет времени при заражении идет на часы. В эти дни объявлено об отказе от импорта российских медицинских препаратов, которые в большинстве своем в несколько раз дешевле европейских. И это при том, что едва ли не 80% лекарств в аптеках сегодня — фальсификаты. Все это вкупе с практически похеренными программами профилактики сказывается на заболеваемости и смертности. По крайней мере, мужчины, средняя продолжительность жизни которых примерно 65 лет, будут умирать сразу по выходе на пенсию, возраст которой МВФ велит увеличить.

Смертность на Украине давно превышала рождаемость, но в последние годы это превышение увеличилось — смертность обгоняет рождаемость в полтора раза.

…Итак, подведем итоги. Высокая эмиграционная готовность, мрачные прогнозы на будущее, обнищание граждан, дикий рост криминальной статистики, разрушенное здравоохранение, падение рождаемости и, наконец, гражданская война и карательная операция в Донбассе. Сюда же можно отнести отсутствие социальных лифтов для молодежи, грандиозную коррупцию, поражение в правах целых страт населения, уголовную диктатуру вернувшихся из зоны так называемой АТО карателей — эти и другие факторы украинской депопуляции не оставляют никаких оснований даже для умеренного оптимизма.

Перспективы дальнейшего обезлюживания Украины предсказать несложно. И поскольку мы не верим в тайные ложи, управляющие планетой, остается констатировать: одна большая политическая нация добровольно, то стройными колоннами, то маршем, а то и паническим галопом, не просто убежала от своего возможного величия, но вошла в число исчезающих народов.