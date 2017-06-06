Репетиции нацистского переворота на Украине идут успешно

Нюра Н. Берг

Напряжение на Украине спрессовало воздух до такой степени, что его, кажется, можно резать ломтями. Люди, деморализованные и закошмаренные, ждут очередного переворота. На этот раз — в исполнении карателей и наци. Пока аналитики строят прогнозы на ближайшую и среднесрочную перспективу, обычные граждане, что называется, хребтом чуют приближение грозового фронта. То, что копилось в обществе три с половиной послемайданных года, непременно должно разрешиться страшной, чтобы не сказать апокалиптической, бурей. После 9 мая, которое стало точкой бифуркации окончательного превращения Украины в пародийный, но от этого не менее страшный рейх, националистическая орда резко усилила наступление по всем фронтам.

Все чаще звучат прямые угрозы взять управление страной в свои руки, сбросив власть, которую нацистская старшина и их биомасса обвиняют в недостаточно решительном пресечении даже малейших признаков сопротивления.

Вот только несколько событий последних недель.

Десятого мая группа радикалов, неожиданно для себя получивших в День Победы довольно яркий отпор от ветеранов Афганистана и других граждан, подожгла помещение организации "афганцев" в Николаеве и партийный офис "Оппозиционного блока" в Днепропетровске.

В Одессе попытка провести съезд женщин юга страны с антивоенной повесткой закончилась сообщением о минировании зала и нападением босоты в камуфляже на народного депутата Королевскую, которой зеленкой повредили глаза. За неделю до этого те же отморозки в балаклавах сорвали концерт певицы Светланы Лободы, которую пришлось уводить из концертного зала тайными тропами.

Во Львове группа молодых участников ультраправых группировок ворвалась в зал заседаний облсовета с требованиями немедленно принять решение об амнистии участников так называемой антитеррористической операции. На многих карателях висят обвинения в мародерстве, грабежах, изнасилованиях, убийствах мирного населения — и вот теперь командир полка "Азов" и нардеп Билецкий объявляет, что будут атакованы все областные советы, которые отказываются принимать решение об амнистии. Порошенко поставлен в известность, что и его администрация будет заблокирована, если он не подпишет соответствующий закон.

В Киеве толпа нацистских активистов вломилась на сессию городского совета, чтобы проконтролировать, как будут голосовать депутаты за переименование проспекта Ватутина в проспект гитлеровского коллаборациониста Шухевича. Депутаты не подвели, и вот теперь имя героического освободителя Киева втоптано в грязь, а икона бандеровцев Шухевич отхватил очередную стратегическую высоту в столице. Свидомые граждане целиком и полностью поддержали это решение, и типичный комментарий выглядит так: "Наконец-то на помойку истории выброшена позорная память о москальском палаче украинского народа". Намерение идеологов украинского перерождения полностью реабилитировать и возвеличить нацистских преступников — как немецких агрессоров, так и местную сволочь — декларируется совершенно ясно. Так, один из самых одиозных спикеров праворадикалов Мирослав Гай открыто пишет у себя на "Фейсбуке": "Переименуйте, наконец, улицу Новороссийскую в Киеве. Во что хотите, хоть имени Гитлера". Получает массовый одобрямс и распространение мыслевируса по Сети дальше.

Второй вопрос, который рассматривали на той же сессии депутаты Киевсовета, а это приблизительно такие же праворадикальные зверьки, как и пришедшие их контролировать ветераны АТО, — обеспечение бойцам добровольческих батальонов, едва ли не поголовно замазанных участием в тяжких преступлениях, тех же льгот и привилегий, какие власть даровала "официальным" ветеранам ВСУ.

В стране ни одно судебное заседание, в которых рассматриваются политически мотивированные дела оппонентов власти, не проходит без деятельного участия стаи хунвейбинов. Они открыто угрожают судьям, запугивают прокуроров и угрожают расправой адвокатам. И это не пустые угрозы: достаточно вспомнить убийство адвоката Грабовского и неоднократные случаи избиения судей — открыто, прямо в помещении судов. Приговоры практически надиктовываются вооруженными хозяевами положения. Под давлением нацистской общественности отменен оправдательный приговор журналисту Руслану Коцабе, и теперь ему шьют госизмену с 15 годами тюремного заключения.

Еще хуже обстоит дело с судами над самими карателями. В тех редких случаях, когда преступления настолько страшны и отвратительны, что их не удается скрыть, в судебные заседания врывается толпа в балаклавах и требует немедленно отпустить подсудимых. Бал правит самое отвратительное социальное дно — психопаты без образования, каких-либо навыков труда и обучения, берегов и дна. И у них все получается!

Известный в украинском секторе социальных сетей нацистский идеолог и юрист (!) Куринный пишет, осуждая "парализованную украинскую власть, которая все еще не может как следует расправиться" со своими критиками: "События вокруг добробатов и нацкорпуса показывают, что скоро украинство обрастет мускулами, достаточными, чтобы вершить правосудие самостоятельно".

Куринный кокетничает — украинство полным ходом линчует уже сегодня. Показательна история с преподавателем Киевского университета строительства и архитектуры Максименко, которого совершенно бездоказательно обвинили в избиении 9 мая некой девушки. Ректор университета, на которого оказали давление, мгновенно, в приступе панической атаки, уволил преподавателя, хотя и признает, что не видел ни одного документального доказательства его вины. Выбросили "сепара" и с другого места работы. Единственный установленный факт в этой истории — избиение самого преподавателя. Сам он крайне деморализован и бороться не намерен: "Вы же видите, за меня вступиться некому, все молчат и боятся". Конечно, боятся, ибо нет ничего страшнее, чем сращивание власти, силовых структур и бандитов.

Собственно, и способы правосудия, о котором мечтает то самое "украинство", известны: лагеря, расстрелы, повешения и, как любит публично грезить один особо свидомый патриот родом из Луганска, вынужденный каждый день демонстрировать лояльность и превосходить в кровожадности бандеровцев с Галичины, освежевания.

О такой мелкой рутине, как ежедневные нападения на водителей такси и маршруток с воспитательными мордобоями, хамские атаки на продавцов и клерков за использование не той мовы, как массовые доносы на соседей и учителей, знакомых и родню по обвинению в сепаратизме и неполном восторге величием Украины, — можно даже не упоминать. Социальные сети звенят ненавистью и подстрекательством.

Власть и радикальные группировки сегодня срослись, что называется, головами и хвостами. Значительная часть депутатов и есть самые одиозные бандиты с опытом карательной операции. И этот кровожадный крысиный король правит страной, совершенно не чуя под собою земли. Однако рано или поздно наступает момент, когда бандиты решают, что полностью зависимые от них депутаты и министры — лишнее звено в пищевой цепи. Сегодня атаке собственной опричнины подвергается даже породивший всю эту криминальную армию министр МВД Аваков, уверенный, что лично ему ничего не грозит, ведь он обставился собственной верной охраной. Ан нет, сегодня они требуют и его отставки, ведь полиция, обычно меланхолично наблюдающая за тем, как метелят стариков и женщин, отжимают бизнес, устраивают публичные аутодафе за использование русского языка, внезапно подала признаки жизни 9 мая. Несмотря на то что Аваков мгновенно отправил в отставку начальника областной полиции Днепропетровска, ответка прилетела как от вскормленных им же тонтон-макутов, так и от мэра Филатова, который пригрозил создать личную опричнину.

Собственно, никак иначе и быть не могло. События всегда подчиняются своей внутренней логике, даже если самонадеянному оператору кажется, что сферы вращает он. Когда украинские олигархи создавали свои частные армии и сытно прикармливали футбольных фанов и других радикалов ввиду использования их для обеспечения собственной безопасности, рейдерского захвата чужого бизнеса и расправ с конкурентами, они были совершенно спокойны. Подвела спесивая уверенность в том, что они будут вечно управлять этой сворой голодных псов, дергая их за поводки и ошейники. Но ведь совершенно очевидно, что владелец даже одной бойцовской собаки, плохо воспитанной и недостаточно дрессированной, всегда находится в опасности. В какой-то момент она может перестать считать альфой хозяина и перегрызть ему горло. Когда же в управлении находится целая свора вечно голодных псов с подорванной психикой, вероятность внезапно потерять статус повелителя и подвергнуться сколь угодно агрессивной атаке вырастает многократно.

Напившиеся горячей крови, ощутившие свою стайную силу и абсолютную безнаказанность, не встречающие и минимального отпора от запуганных граждан, власти и официальных силовых органов, радикалы желают теперь всего без изъятия. Репетиции переворота повсюду проходят удачно, без сучка и задоринки.

К решительному бою, кажется, все готово.