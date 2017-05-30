Бассейн без воды: станет ли Египет трамплином России на Ближний Восток

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В понедельник, 29 мая, в Египте с визитом побывали российский министр иностранных дел Сергей Лавров, а также его тезка и коллега по кабмину — глава Минобороны Сергей Шойгу. Российских чиновников принимал лично президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, после чего они уже проводили переговоры со своими египетскими визави — главой МИД Арабской Республики Самехом Шукри и министром обороны Сидхи Субхи.
Борщ перевесил
Столь теплый прием объясняется просто: в последние годы российско-египетские отношения переживают ренессанс, ведь бросивший в 70-х годах Москву ради Вашингтона Каир возвращается, можно сказать, в родную гавань. Новая жена его очень, очень разочаровала — она красивая, богатая, но слишком уж капризная. В Египте еще долго не забудут о том, как американцы угрожали заморозить поставки оружия египтянам, если те не вернут к власти свергнутого президента-исламиста Абдель Фаттаха ас-Сиси. Да, Трамп выглядит куда более адекватнее Обамы: американский президент заинтересован исключительно в результате и не станет отвлекаться на такие мелочи, как права человека, негуманное отношение египетских властей к исламистам, а также ужесточение контроля за неправительственными организациями (закон об этом ас-Сиси подписал аккурат в день визита Лаврова и Шойгу). Однако конгресс будет — и вряд ли пройдет мимо вышеозначенного закона, который правозащитники уже окрестили "смертным приговором" для целого ряда неправительственных организаций в стране. И до тех пор, пока Трамп не выдрессирует Капитолий и американцы снова не начнут проводить целостную политику, полагаться на Вашингтон частично можно, но полностью уже опасно.
Именно поэтому Египет стал искать нового партнера — предсказуемого, прагматичного и надежного, — коего и нашел в лице России. Отчасти именно поэтому повестка переговоров в ходе визита Лаврова и Шойгу была весьма обширна. Помимо двустороннего сотрудничества, это, по сути, все ближневосточные дела. По словам российского МИД, на переговорах "значительное внимание было уделено проблематике совместной эффективной борьбы с терроризмом, преодоления сирийского кризиса, ближневосточного урегулирования, обстановки в Ливии, Йемене, Ираке, перспективы создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения".
С кем вы?
Сергей Лавров уже призвал Каир вместе бороться против терроризма — и этот призыв, скорее всего, услышан. Ни для кого не секрет, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил войну исламистам, а они — ему. Последний теракт против христианских паломников показал, что исламские террористы не просто уничтожают египетских военных и чиновников, а наносят сложные удары по всему режиму, которые одновременно бьют по нескольким его столпам. По внешнему имиджу ас-Сиси, его взаимоотношениям с влиятельным христианским меньшинством, обещанию "навести порядок в стране" (основному лозунгу, под которым он приходил к власти). "Мы ждем, что Россия использует свой потенциал для сотрудничества с нами против террористических организаций", — отметил Самех Шукри.
Ты сюда бомби
Именно поэтому президент ас-Сиси поддерживает борющегося против исламистов ливийского генерала Халифу Хафтара деньгами, оружием и авиаударами. Но направить войска ему на помощь не может: ливийцы египтян не любят, и интервенция лишь консолидирует племена вокруг противников Хафтара. А вот если речь пойдет о многосторонней операции с участием Египта, Алжира, европейских государств и России, причем под эгидой ООН — это уже другое дело.
Однако стоят ли эти плюшки (отметим, лишь потенциальные — французам тоже обещали за поддержку противников Каддафи нефтегазовые месторождения страны, а потом просто кинули) тех рисков, которые возьмет на себя Россия? Ливия — набор племенных обществ, попытка установить там порядок через политический компромисс между вождями обречена на провал. Единственный шанс — действовать как Каддафи (кого можно — истребить и запугать, кого нельзя — купить и запугать потом, когда можно будет). Это уже серьезные имиджевые риски. Наконец, Москва не резиновая — она уже активно участвует в сирийской операции, а также тратит ресурсы на стабилизацию ситуации на Украине. Поэтому если египтяне (точнее, стоящие за ними страны Запада) не смогут предложить Москве хорошую цену, Кремль воздержится от ливийского тура.
Между кошельком и гордостью
Одним из самых сложных моментов двусторонних отношений остается вопрос с российскими туристами, которых отлучили от египетских курортов. Напомним: Москва запретила авиасообщение с Египтом после теракта в октябре 2015 года (когда взрыв бомбы, пронесенной на борт компании "Когалымавиа" в египетском аэропорту, унес жизни более 200 человек). Однако это было почти два года назад, и, по словам Самеха Шукри, никаких препятствий для возобновления авиарейсов нет: самая современная техника для контроля пассажиров закуплена, сотрудничество с российскими ведомствами осуществляется в полном объеме, многие их требования выполнены. Но полеты до сих пор не возобновлены, и египтян это сильно раздражает. "Отсрочка возвращения российских туристов, продолжающийся запрет на авиасообщение создают негативную атмосферу, усиливают позиции противников сближения с Россией", — отметил в беседе с РИА Новости замглавы комитета по национальной безопасности парламента Египта генерал Хамди Бахит. Кое-кто говорит даже о том, что запрещая турпоездки в Страну пирамид Москва просто занимается нечестным протекционизмом, принуждая россиян отдыхать в Крыму.
Египтян, конечно, можно и нужно понять — их страна стремится вернуться на должность лидера арабского мира и не может позволить себе такое демонстративное унижение, связанное с недоверием к ее способности контролировать ситуацию в собственных аэропортах. Однако Москву и ее стремление "дуть на воду" тоже нужно и можно понять: она не может позволить себе еще один теракт против российских граждан на Ближнем Востоке. Кремль не готов жертвовать российскими интересами ради того, чтобы египтяне к нам тепло относились. Для России учитывать интересы партнеров, но не учитывать свои — все равно что прыгать с египетского трамплина в бассейн без воды. Со всеми вытекающими.