Бассейн без воды: станет ли Египет трамплином России на Ближний Восток

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

В понедельник, 29 мая, в Египте с визитом побывали российский министр иностранных дел Сергей Лавров, а также его тезка и коллега по кабмину — глава Минобороны Сергей Шойгу. Российских чиновников принимал лично президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, после чего они уже проводили переговоры со своими египетскими визави — главой МИД Арабской Республики Самехом Шукри и министром обороны Сидхи Субхи.

Борщ перевесил

Столь теплый прием объясняется просто: в последние годы российско-египетские отношения переживают ренессанс, ведь бросивший в 70-х годах Москву ради Вашингтона Каир возвращается, можно сказать, в родную гавань. Новая жена его очень, очень разочаровала — она красивая, богатая, но слишком уж капризная. В Египте еще долго не забудут о том, как американцы угрожали заморозить поставки оружия египтянам, если те не вернут к власти свергнутого президента-исламиста Абдель Фаттаха ас-Сиси. Да, Трамп выглядит куда более адекватнее Обамы: американский президент заинтересован исключительно в результате и не станет отвлекаться на такие мелочи, как права человека, негуманное отношение египетских властей к исламистам, а также ужесточение контроля за неправительственными организациями (закон об этом ас-Сиси подписал аккурат в день визита Лаврова и Шойгу). Однако конгресс будет — и вряд ли пройдет мимо вышеозначенного закона, который правозащитники уже окрестили "смертным приговором" для целого ряда неправительственных организаций в стране. И до тех пор, пока Трамп не выдрессирует Капитолий и американцы снова не начнут проводить целостную политику, полагаться на Вашингтон частично можно, но полностью уже опасно.

Именно поэтому Египет стал искать нового партнера — предсказуемого, прагматичного и надежного, — коего и нашел в лице России. Отчасти именно поэтому повестка переговоров в ходе визита Лаврова и Шойгу была весьма обширна. Помимо двустороннего сотрудничества, это, по сути, все ближневосточные дела. По словам российского МИД, на переговорах "значительное внимание было уделено проблематике совместной эффективной борьбы с терроризмом, преодоления сирийского кризиса, ближневосточного урегулирования, обстановки в Ливии, Йемене, Ираке, перспективы создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения".

С кем вы?

Однако это не значит, что сторонам просто найти общий язык — слишком уж разные наши государства, их интересы и понимание собственного суверенитета. Возможно, поэтому проблемы возникли по всем трем основным пунктам повестки дня — борьбе с терроризмом, борьбе с терроризмом в Ливии, а также борьбе за кошелек российских туристов.

Сергей Лавров уже призвал Каир вместе бороться против терроризма — и этот призыв, скорее всего, услышан. Ни для кого не секрет, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил войну исламистам, а они — ему. Последний теракт против христианских паломников показал, что исламские террористы не просто уничтожают египетских военных и чиновников, а наносят сложные удары по всему режиму, которые одновременно бьют по нескольким его столпам. По внешнему имиджу ас-Сиси, его взаимоотношениям с влиятельным христианским меньшинством, обещанию "навести порядок в стране" (основному лозунгу, под которым он приходил к власти). "Мы ждем, что Россия использует свой потенциал для сотрудничества с нами против террористических организаций", — отметил Самех Шукри.

Ты сюда бомби

Но вот только готовы ли египтяне реально бороться с международным исламским терроризмом? Очень навряд ли, ведь они сильно зависят от основной страны — спонсора этого терроризма — Саудовской Аравии. Эр-Рияд и его союзники-вассалы из числа стран Залива являются основными инвесторами и кредиторами египетской экономики, на саудовские деньги происходит перевооружение египетской армии (в том числе и закупаемым в России оружием). Именно поэтому Египет, по словам бывших высокопоставленных чиновников этой страны, не готов идти на конфликт с Саудами. Да, у страны, безусловно, есть определенный карт-бланш (на борьбу с террористами на Синайском полуострове), а также пространство для маневра (например, возможность не посылать египетскую армию воевать за саудовские интересы в Йемене), однако Каир не рискнет воевать с саудовскими миньонами в Сирии. Поэтому какой-то серьезной поддержки от него тут ждать не стоит.

Впрочем, египтяне готовы сотрудничать с Москвой в деле борьбы с терроризмом не в Сирии, а в другой — "разрешенной" Эр-Риядом — стране. Так, Египет хочет подтянуть Россию к ливийской операции. Напомним, что Каир очень беспокоит не только гражданская война у западного соседа (начавшаяся со времени свержения Каддафи), но и то, что в Ливии окопалось множество исламских террористических группировок, мечтающих начать Drang nach Osten. Пока, правда, не через прямое вторжение, а посредством терактов, раскачивающих режим ас-Сиси, — собственно, по мнению египетских властей, атака на паломников была совершена именно ливийскими "гастролерами". "Присутствие (в Ливии. — Прим. ред.) террористов и их тренировочных лагерей, служащих отправными пунктами для атак, на египетской территории является прямой угрозой для национальной безопасности Египта", — отметил Самех Шукри.

Именно поэтому президент ас-Сиси поддерживает борющегося против исламистов ливийского генерала Халифу Хафтара деньгами, оружием и авиаударами. Но направить войска ему на помощь не может: ливийцы египтян не любят, и интервенция лишь консолидирует племена вокруг противников Хафтара. А вот если речь пойдет о многосторонней операции с участием Египта, Алжира, европейских государств и России, причем под эгидой ООН — это уже другое дело.

Но вот хочет ли Москва подтягиваться к ливийской операции? С одной стороны, предложение очень заманчивое и несет в себе не столько прямую экономическую выгоду (Кремль в качестве оплаты собственного беспокойства, скорее всего, зарезервирует важные контракты по экономическому восстановлению страны), но и политическую: Москва застолбит за собой роль главного стабилизатора исламского мира, ключевого борца с терроризмом, а заодно получит бесценный опыт реального, полевого сотрудничества с Западом в деле устранения этой ключевой угрозы для современной цивилизации. Кто знает, может, на основе этого сотрудничества и начнется процесс нормализации российско-европейских отношений?

Однако стоят ли эти плюшки (отметим, лишь потенциальные — французам тоже обещали за поддержку противников Каддафи нефтегазовые месторождения страны, а потом просто кинули) тех рисков, которые возьмет на себя Россия? Ливия — набор племенных обществ, попытка установить там порядок через политический компромисс между вождями обречена на провал. Единственный шанс — действовать как Каддафи (кого можно — истребить и запугать, кого нельзя — купить и запугать потом, когда можно будет). Это уже серьезные имиджевые риски. Наконец, Москва не резиновая — она уже активно участвует в сирийской операции, а также тратит ресурсы на стабилизацию ситуации на Украине. Поэтому если египтяне (точнее, стоящие за ними страны Запада) не смогут предложить Москве хорошую цену, Кремль воздержится от ливийского тура.

Между кошельком и гордостью

Одним из самых сложных моментов двусторонних отношений остается вопрос с российскими туристами, которых отлучили от египетских курортов. Напомним: Москва запретила авиасообщение с Египтом после теракта в октябре 2015 года (когда взрыв бомбы, пронесенной на борт компании "Когалымавиа" в египетском аэропорту, унес жизни более 200 человек). Однако это было почти два года назад, и, по словам Самеха Шукри, никаких препятствий для возобновления авиарейсов нет: самая современная техника для контроля пассажиров закуплена, сотрудничество с российскими ведомствами осуществляется в полном объеме, многие их требования выполнены. Но полеты до сих пор не возобновлены, и египтян это сильно раздражает. "Отсрочка возвращения российских туристов, продолжающийся запрет на авиасообщение создают негативную атмосферу, усиливают позиции противников сближения с Россией", — отметил в беседе с РИА Новости замглавы комитета по национальной безопасности парламента Египта генерал Хамди Бахит. Кое-кто говорит даже о том, что запрещая турпоездки в Страну пирамид Москва просто занимается нечестным протекционизмом, принуждая россиян отдыхать в Крыму.

Версия о протекционизме специалистами опровергается. По словам главы Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, российские пляжные курорты принимают гостей летом, когда в Египте слишком жарко для нормального отдыха. "Так что мы не конкурируем, мы друг друга дополняем", — подчеркнул чиновник. Причина сохранения запрета в другом: Сергей Лавров дал понять, что Кремль требует выполнения всех выставленных Египту условий по безопасности. "Принципиально важно довести до конца расследование, а также осуществить практические шаги, которые были согласованы между нашими сторонами и полное осуществление которых позволит приступить к практическому возобновлению полетов", — говорит глава российского МИД. В частности, Москва требует присутствия в египетских аэропортах российских экспертов по безопасности. Каир же считает это покушением на свой суверенитет.

Египтян, конечно, можно и нужно понять — их страна стремится вернуться на должность лидера арабского мира и не может позволить себе такое демонстративное унижение, связанное с недоверием к ее способности контролировать ситуацию в собственных аэропортах. Однако Москву и ее стремление "дуть на воду" тоже нужно и можно понять: она не может позволить себе еще один теракт против российских граждан на Ближнем Востоке. Кремль не готов жертвовать российскими интересами ради того, чтобы египтяне к нам тепло относились. Для России учитывать интересы партнеров, но не учитывать свои — все равно что прыгать с египетского трамплина в бассейн без воды. Со всеми вытекающими.