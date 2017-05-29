Готовят ли США для Никарагуа майдан

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Специальная миссия Организации американских государств (ОАГ), прибывшая 22 мая в Никарагуа, неожиданно покинула страну два дня спустя "в связи с обстоятельствами высшей силы, не связанными с миссией". Делегация ОАГ должна была провести серию встреч с правительством и представителями политических партий Никарагуа по вопросам развития избирательной системы в этой центральноамериканской стране. Кроме того, нужно было договориться о присутствии наблюдателей ОАГ на предстоящих в Никарагуа в ноябре муниципальных выборах.

Что за миссия ОАГ

Внезапный отъезд делегации ОАГ и странное тому объяснение, данное представительством ОАГ в Манагуа, вызвало в Никарагуа серию версий и спекуляций. Самая вероятная из них связывает отъезд миссии ОАГ с тем, что случилось накануне на Капитолийском холме в Вашингтоне. Но — обо всем по порядку.

Сначала несколько слов о самой ОАГ. Это региональный блок, созданный еще в 1948 году. В него входят 34 государства Американского континента (кроме Кубы, которую исключили в 1962 году после Кубинской революции и которая не захотела туда возвращаться, когда ее позвали обратно). Среди официально объявленных целей ОАГ — "обеспечение мира и безопасности на континенте; продвижение и укрепление представительной демократии при уважении принципа невмешательства; солидарная акция стран-членов в случае агрессии против одного из них; решение политических, правовых и экономических проблем, которые будут возникать между странами-членами; содействие экономическому, социальному и культурному развитию региона; ограничение обычных вооружений в целях высвобождения ресурсов экономического и социального развития государств-членов". Излишним будет объяснять, что первую скрипку в ОАГ играют США.

В январе этого года правительство президента Даниэля Ортеги подписало с ОАГ соглашение, согласно которому 120 наблюдателей ОАГ в течение трех лет должны трудиться в разных районах Никарагуа над совершенствованием избирательной системы страны. Как пишет местная пресса, это содействие, в частности, касалось отработки механизма регистрации избирателей, составления их списков и прочих процедур, связанных с избирательным процессом.

© AFP 2017 / Rodrigo Arangua Президент Никарагуа Даниэль Ортега участвует в головании во время президентских выборов. 6 ноября 2016 года © AFP 2017 / Rodrigo Arangua Президент Никарагуа Даниэль Ортега участвует в головании во время президентских выборов. 6 ноября 2016 года

Это соглашение приветствовалось никарагуанскими властями. Работа наблюдателей ОАГ гарантировала бы президенту Даниэлю Ортеге, занимающему высший государственный пост в третий раз подряд (не считая его президентского срока в 1985-1990 годах), защиту против внешних и внутренних оппонентов, лишив их даже формальных поводов для критики. Ведь участие международного сообщества в создании прозрачной избирательной системы в Никарагуа выбило бы из-под ног критиков Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) почву для разговоров о фальсификации любого типа выборов — президентских, парламентских, муниципальных.

Решение миссии ОАГ покинуть Никарагуа застало официальные власти врасплох. Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес (Denis Moncada Colindres) не нашелся, что сказать, кроме как то, что "делегация улетает в запланированные сроки". Что, мягко говоря, натяжка.

А представители парламентских партий, которые поддерживают правящий СФНО, лидером которого является Даниэль Ортега, заявили, что представители ОАГ занимаются "политическим туризмом". Коль приехали, то "обязаны выслушать" никарагуанских политиков, если ОАГ "на самом деле стремится укрепить институциональную систему" в Никарагуа.

Кто кого любит в Латинской Америке

Участие ОАГ в "укреплении институциональной системы" Никарагуа принципиально важно и для Ортеги, и для возглавляемого им СФНО, под флагами которого в Никарагуа в 1979 году была свергнута провашингтонская диктатура Анастасио Сомосы.

Дело в том, что Никарагуа при президенте Ортеге, а также Венесуэла при покойном президенте Уго Чавесе и его преемнике, нынешнем президенте Николасе Мадуро являются некими политическими эксклавами на карте Латинской Америки из-за своей открыто дружественной политики в отношении России. Красноречивые факты: Никарагуа и Венесуэла признали независимость Абхазии, а потом и Южной Осетии — после вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Соединенные Штаты традиционно считают Латинскую Америку зоной своих интересов, своим "задним двором", куда всем другим ход заказан и где, по мнению официального Вашингтона, должны действовать законы и порядки, установленные в интересах американских корпораций. Именно из США пошло выражение "банановая республика" — так уничижительно и надменно в Штатах называют латиноамериканские страны. В этом политическом контексте Никарагуа и Венесуэла стали в один ряд с Кубой, которая, по выражению Фиделя Кастро, с 1959 года является "костью в горле американского империализма".

Венесуэльский майдан

Венесуэла при Уго Чавесе перестала считать себя американскими задворками. Кроме яркой антиамериканской риторики Чавеса, это выразилось, в частности, в выводе значительной части нефтяного бизнеса из-под контроля американских корпораций. Венесуэла при Чавесе стала не меньшим раздражителем для США, чем Куба или сандинистская Никарагуа образца 1979-1990-х годов. До сих пор не умолкли разговоры о том, что Чавес мог быть отравлен американцами. Об этом открыто заявляли преемник Чавеса президент Мадуро, президент Боливии Эво Моралес и другие политики.

И вот главное, что может пролить свет на странное поведение миссии ОАГ в Никарагуа. Начавшиеся в апреле массовые выступления оппозиции в Венесуэле против президента Мадуро, который пытается продолжать независимый курс Чавеса, инспирированы Вашингтоном, и американцы этого практически не скрывают. Задача США — вернуть Венесуэлу и ее нефтяные месторождения под свой контроль.

© AFP 2017 / Federico Parra Столкновения полиции и представителей оппозиции во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017 © AFP 2017 / Federico Parra Столкновения полиции и представителей оппозиции во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017

Изначально формальным поводом для нынешних манифестаций в Венесуэле стало решение Верховного суда ограничить власть Национальной ассамблеи, где деятельность оппозиционных партий, которые в большинстве, направляется из США. Это решение власти вскоре отменили. Но сторонники оппозиции с улиц не уходят, требуя досрочных выборов.

В травле президента Мадуро активное участие принимает ОАГ, где, повторюсь, главную партию играют США. Не далее как 20 мая генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро подверг власти Венесуэлы резкой критике, сказав, что Венесуэла нуждается в "возвращении демократии" и что политический диалог страны с ОАГ "провалился по причине неосознания (властями) того, что страна нуждается в восстановлении демократии". Альмагро упирал на "необходимость защиты прав человека в Венесуэле". Как известно, под этим же предлогом разбомбили Сирию, Ирак и почти уничтожили Сирию.

Венесуэльские власти прямо обвинили ОАГ во вмешательстве во внутренние дела страны и начали процесс выхода из этой организации. Логика официального Каракаса: зачем оставаться в организации, которая используется твоими же врагами против тебя?

В Никарагуа зря надеялись на ОАГ

Чем закончатся беспорядки в Венесуэле, в ходе которых уже есть и "сакральные жертвы" — убито более 50 человек — неизвестно. Там все очень напоминает киевский Майдан образца 2014 года: недовольные граждане, массовые протесты, убитые манифестанты, захват зданий "ненавистных сатрапов". Кстати, на днях толпа сожгла родной дом покойного Уго Чавеса в городке Сабанета в штате Баринас. Сценарий везде одинаковый. Чем все закончится в Венесуэле, против которой ополчилась вся Америка в лице ОАГ, — никто предсказать не берется.

Но вернемся в Никарагуа. Свертывание миссии ОАГ в Манагуа напрямую связывают с тем, что в тот же день подкомитет палаты представителей конгресса США одобрил проект так называемого Никарагуанского акта (Nica Act). Это закон вводит жесткие условия для предоставления американских кредитов никарагуанским компаниям, а по сути — блокирует финансовую помощь Никарагуа.

Конгрессмены Илеана Рос-Лейтинен (Ileana Ros-Lehtinen) и Альбио Сайрс (Albio Sires), которые инициировали этот Акт, обосновывают необходимость его принятия коррупцией в Никарагуа и требуют от никарагуанского президента Даниэля Ортеги "решительных мер по защите борцов за права человека". Не в этом ли Штаты обвиняли Чавеса, а теперь и Мадуро?

В апреле этого года, когда стало известно о внесении данного законопроекта на рассмотрение палаты представителей, Даниэль Ортега назвал Никарагуанский акт "слепым, глухим, нерациональным документом, написанным людьми с нечувствительным рассудком".

Внезапный отъезд миссии ОАГ из Манагуа в никарагуанской столице связали как раз с тем, что в палате представителей дали ход этому антиникарагуанскому законопроекту, который скоро станет законом. В Манагуа не верят такому совпадению. ОАГ выстроилась под США в том, что касается никарагуанского вектора. Местная пресса намекает, что из Вашингтона дан сигнал: с Никарагуа — не сотрудничать.

А может, и более жестко: Ортегу — валить?

Майдан для Никарагуа

© AP Photo / Esteban Felix Повседневная жизнь в Никарагуа © AP Photo / Esteban Felix Повседневная жизнь в Никарагуа

В таком случае официальному Манагуа следует быть готовым к венесуэльскому сценарию.

Никарагуа уже пережила кровопролитную гражданскую войну 1979-1990 годов, когда финансируемые Соединенными Штатами отряды контрас пытались свергнуть правительство СФНО во главе с Ортегой за то, что сандинисты открыто встали на сторону Советского Союза и Кубы в тогдашнем противостоянии Востока и Запада.

Военным путем скинуть Ортегу у США не получилось. Его отстранили посредством так называемого "мирного процесса в Центральной Америке", инициированного Коста-Рикой под эгидой США. Тогда, в конце 1980-х, в раскрутку Национального оппозиционного союза Никарагуа (состоявшего из десятка микропартий) Штаты вбухали сотни миллионов долларов. И схема сработала: Даниэль Ортега проиграл досрочные выборы 1990 года. Президентом Никарагуа стала Виолетта Барриос де Чаморро, главными советниками которой были американские дипломаты в Манагуа.

Теперь история Никарагуа может повториться с поправкой на майданный опыт в Венесуэле.