Украинство против христианства

Анатолий Вассерман, для РИА Новости



Ватикан обеспокоен возможностью принятия "законов против православия", сообщили источники. Сегодня посла Украины вызвали к папе римскому для дачи разъяснений.

Официальный Киев, правда, яростно отрицает новость и утверждает, что "встречи были рабочими" и "о законопроектах не говорилось".

Речь идет, напомним, о двух законопроектах, практически напрямую направленных против единственной канонической православной церкви на Украине — Украинской православной церкви Московского патриархата. Первый законопроект требовал от "церквей, чьи организационные центры находятся в государстве-агрессоре", согласовывать с государством кандидатуры своих митрополитов и епископов. Второй — узаконивал отъем церквей раскольниками у православных путем рейдерства: согласно проекту, все, что требуется для рейдерского захвата прихода, — это привоз туда на нескольких автобусах нужной толпы "активистов", которые объявляют себя его прихожанами и голосуют о переходе под юрисдикцию раскольничьей церкви.

Законопроекты должны были рассматриваться вчера в Верховной раде, однако из-за жесткой реакции как зарубежных стран, так и православных самой Украины (под окнами ВС Украины проходил 10-тысячный молебен о спасении православия) подавляющее большинство депутатов решило не дразнить судьбу и организовало отсутствие кворума. Однако риск того, что законопроекты вернутся, остается.

…Чтобы оценить инициативы киевских властей, желательно сначала отметить два пункта.

Во-первых, значительная часть западных спонсоров текущего киевского режима считает отделение церкви от государства фундаментальной ценностью — собственно, разве что в Германии существует между ними некая связь, да и та в форме официального церковного налога. А вот, скажем, в Америке существует несколько сот разнообразных официально признанных религиозных направлений. Они конкурируют между собой, и если какое-то попытается добиться особой помощи от государства, остальные налетят и заблокируют его усилия.

То есть, с точки зрения западных спонсоров, эти украинские действия, мягко говоря, сомнительны.

Во-вторых, что стоит напомнить. Собственно, никакого украинского патриархата не существует — и в ближайшие десятилетия не предвидится. Канон православной церкви предусматривает давний и устоявшийся порядок создания новых патриархатов, и он весьма сложен. Создание Московского патриархата заняло сотню лет — от первых изъявлений желания получить собственный патриарший престол с русской стороны и до получения соответствующего конечного одобрения и признания со стороны вселенской православной церкви.

Конечно, надо сделать поправку на тогдашние коммуникации, но и сегодня пройти этот путь можно лишь за многие десятилетия.

Так вот. В данном контексте те, кто называет себя сегодня "Киевским патриархатом", с точки зрения всех существующих православных патриархий, не просто самозванцы, а раскольники, погубившие собственную душу и сейчас пытающиеся утянуть с собою в ад всех, кто им по недознанию или недомыслию поверит.

Таким образом, любые попытки распространения влияния "Киевского патриархата", с точки зрения Церкви, являются величайшим преступлением.

С точки же зрения критической, предлагаемые меры вполне укладываются в общую концепцию Украины и украинства.

Напомню: еще в 1864 году польский политик, а затем священник Валериан Калинка опубликовал своего рода программный текст, месседж которого в переводе на современный язык звучит так: "Пусть полякам не удалось сделать русских, проживающих на завоеванной Речью Посполитой территории, поляками. Но нам по крайней мере надо добиться, чтобы они перестали быть русскими".

Именно к этому и сводится идея украинства. Отсюда идет преступный лозунг "Украина не Россия". Почему он преступен, собственно, видно по преступлениям, которые совершаются под ним и ради отрыва жителей Северного Причерноморья от остальных русских.

Создание преступной, с точки зрения Церкви, организации "Киевский патриархат" и попытка ввести закон о легальном отъеме церквей, а равно и попытка фактически назначать служителей светской властью (что с точки зрения практически любой церкви — преступление) — лишь продолжение реализации этого преступного лозунга.

Нынешние события, обоснованно вызвавшие беспокойство и резкое неприятие даже у многовекового оппонента православия — Рима, — наглядно показывают, что люди, лозунг "Украина не Россия" поддерживающие, готовы уничтожать не только тела, но и души.

Но союзников им в этом, кажется, не найти.