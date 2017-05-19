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Украинство против христианства

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Май 2017 (53)
16:2419.05.2017
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© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкКиево-Печерская лавра в КиевеКиево-Печерская лавра в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Анатолий Вассерман, для РИА Новости

Ватикан обеспокоен возможностью принятия "законов против православия", сообщили источники. Сегодня посла Украины вызвали к папе римскому для дачи разъяснений.

Папа Римский Франциск
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
Украинского посла вызвали к папе римскому из-за "церковных законов"
Официальный Киев, правда, яростно отрицает новость и утверждает, что "встречи были рабочими" и "о законопроектах не говорилось".

Речь идет, напомним, о двух законопроектах, практически напрямую направленных против единственной канонической православной церкви на Украине — Украинской православной церкви Московского патриархата. Первый законопроект требовал от "церквей, чьи организационные центры находятся в государстве-агрессоре", согласовывать с государством кандидатуры своих митрополитов и епископов. Второй — узаконивал отъем церквей раскольниками у православных путем рейдерства: согласно проекту, все, что требуется для рейдерского захвата прихода, — это привоз туда на нескольких автобусах нужной толпы "активистов", которые объявляют себя его прихожанами и голосуют о переходе под юрисдикцию раскольничьей церкви.

Законопроекты должны были рассматриваться вчера в Верховной раде, однако из-за жесткой реакции как зарубежных стран, так и православных самой Украины (под окнами ВС Украины проходил 10-тысячный молебен о спасении православия) подавляющее большинство депутатов решило не дразнить судьбу и организовало отсутствие кворума. Однако риск того, что законопроекты вернутся, остается.

© РИА Новости / Григорий КостинПерейти в фотобанкАкция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве
© РИА Новости / Григорий Костин
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Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве

…Чтобы оценить инициативы киевских властей, желательно сначала отметить два пункта.

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве
© РИА Новости / Григорий Костин
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Эксперты рассказали, что стоит за закопроектами против УПЦ МП
Во-первых, значительная часть западных спонсоров текущего киевского режима считает отделение церкви от государства фундаментальной ценностью — собственно, разве что в Германии существует между ними некая связь, да и та в форме официального церковного налога. А вот, скажем, в Америке существует несколько сот разнообразных официально признанных религиозных направлений. Они конкурируют между собой, и если какое-то попытается добиться особой помощи от государства, остальные налетят и заблокируют его усилия.

То есть, с точки зрения западных спонсоров, эти украинские действия, мягко говоря, сомнительны.

Во-вторых, что стоит напомнить. Собственно, никакого украинского патриархата не существует — и в ближайшие десятилетия не предвидится. Канон православной церкви предусматривает давний и устоявшийся порядок создания новых патриархатов, и он весьма сложен. Создание Московского патриархата заняло сотню лет — от первых изъявлений желания получить собственный патриарший престол с русской стороны и до получения соответствующего конечного одобрения и признания со стороны вселенской православной церкви.

© РИА Новости / Григорий КостинПерейти в фотобанкУчастники акции прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве против принятия "антицерковных" законопроектов в Верховной раде Украины
© РИА Новости / Григорий Костин
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Участники акции прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве против принятия "антицерковных" законопроектов в Верховной раде Украины

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 мая 2016
© РИА Новости / Стрингер
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Всемирный совет церквей призвал отозвать антицерковные проекты из Рады
Конечно, надо сделать поправку на тогдашние коммуникации, но и сегодня пройти этот путь можно лишь за многие десятилетия.

Так вот. В данном контексте те, кто называет себя сегодня "Киевским патриархатом", с точки зрения всех существующих православных патриархий, не просто самозванцы, а раскольники, погубившие собственную душу и сейчас пытающиеся утянуть с собою в ад всех, кто им по недознанию или недомыслию поверит.

Таким образом, любые попытки распространения влияния "Киевского патриархата", с точки зрения Церкви, являются величайшим преступлением.

С точки же зрения критической, предлагаемые меры вполне укладываются в общую концепцию Украины и украинства.

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве
© РИА Новости / Григорий Костин
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"Оппозиционный блок": законопроекты против УПЦ МП усиливают раскол Украины
Напомню: еще в 1864 году польский политик, а затем священник Валериан Калинка опубликовал своего рода программный текст, месседж которого в переводе на современный язык звучит так: "Пусть полякам не удалось сделать русских, проживающих на завоеванной Речью Посполитой территории, поляками. Но нам по крайней мере надо добиться, чтобы они перестали быть русскими".

Именно к этому и сводится идея украинства. Отсюда идет преступный лозунг "Украина не Россия". Почему он преступен, собственно, видно по преступлениям, которые совершаются под ним и ради отрыва жителей Северного Причерноморья от остальных русских.

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Костин
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Около десяти тысяч человек молятся у стен Рады "о вразумлении депутатов"
Создание преступной, с точки зрения Церкви, организации "Киевский патриархат" и попытка ввести закон о легальном отъеме церквей, а равно и попытка фактически назначать служителей светской властью (что с точки зрения практически любой церкви — преступление) — лишь продолжение реализации этого преступного лозунга.

Нынешние события, обоснованно вызвавшие беспокойство и резкое неприятие даже у многовекового оппонента православия — Рима, — наглядно показывают, что люди, лозунг "Украина не Россия" поддерживающие, готовы уничтожать не только тела, но и души.

Но союзников им в этом, кажется, не найти.

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