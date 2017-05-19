Киев опроверг информацию о вызове Ватиканом посла из-за "церковных законов"

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Встречи посла Украины в Ватикане Татьяны Ижевской были рабочими, критики в адрес так называемых "церковных законопроектов" не было, сообщает в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Украины Марьяну Бецу.

Ранее клирик Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), протоиерей Николай Данилевич сообщил, что посла Украины при Ватикане вызвали к папе Римскому в связи с резонансными законопроектами о статусе религиозных организаций, направленными против УПЦ МП.

"Сообщение о вызове посла не соответствует действительности. Никто ее не вызвал. У нее был ряд рабочих встреч в Государственном секретариате Ватикана, где обсуждали различные вопросы внутренней и внешней политики. В том числе, на этих встречах обсуждали и эти законопроекты. Критики со стороны Ватикана не было", — сказала Беца.

В четверг Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. В Украинской православной церкви Московского патриархата считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов. Однако парламент в четверг не успел рассмотреть эти законопроекты. Ранее в Кремле назвали недопустимыми какие-либо действия, нарушающие интересы Русской православной церкви на Украине.