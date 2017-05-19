Когда мир станет "незападным": место России на Шелковом пути

Алексей Маслов, для РИА Новости
Мы живем в западном мире — то есть в мире, построенном на западных стандартах. Даже тем, кто живет в Азии, сегодня приходится пользоваться западными понятиями, вплоть даже до взгляда на историю (откройте школьный учебник — и вы привычно увидите там в основном историю западной культуры).
Вот и эксперты-международники жонглируют западными концепциями развития, "акторами" и "парадигмами", не обращая внимания на массу тонкостей в политической культуре Азии. Экономисты, будучи вполне уверенными, что концепции экономики, созданные в западном мире, вполне применимы и для азиатского, уверенно рассуждают об особенностях китайского рынка, не разу не заглянув, как он устроен изнутри.
Этот западноцентричный подход вполне успешно укреплял наше самомнение на протяжении всего XX века. К тому же казалось, что и Азия постепенно начинает ему следовать.
Но однажды кто-то должен был заявить, что Азия имеет свое видение развития мира. Эту роль взял на себя Китай, предложив инициативу "Один пояс — один путь".
Очень китайское начало
Пока мы пытаемся различить в этой концепции знакомые для западного сознания черты каких-то политических альянсов и новых экономических платформ, Китай развивает ее вполне по-китайски. То есть не так, как обычно принято в том мире, который был сформирован до его вступления в активную игру.
…Кампания начиналась по вполне традиционному китайскому сценарию. Сначала было опубликовано несколько фундаментальных статей китайских ученых. Затем, в конце 2013 года, председатель КНР Си Цзиньпин официально провозгласил начало развития китайской инициативы. Она затрагивала ряд сухопутных коридоров — Экономический пояс Шелкового пути и ряд морских путей — Морской шелковый путь.
Совокупно они и стали именоваться "Один пояс — один путь".
Проект сразу же был объявлен международным. В 2014 году был создан Фонд Шелкового пути с капиталом в 40 миллиардов долларов, который призван поддерживать в том числе китайские компании, выходящие на внешние рынки. Свою роль должен сыграть и находящийся под контролем Китая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций со 100 миллиардами долларов зарегистрированного капитала. Солидные цифры сыграли свою роль — соседи же Китая сразу почувствовали интерес к получению инвестиций и с радостью поддержали идею.
В самом названии Новый шелковый путь (НШП) есть, конечно, некоторое лукавство. Обычно понятие "Шелковый путь" ассоциируется с Китаем, чем и воспользовалось китайское руководство, перезапустив этот термин уже как новую политическую концепцию (во время первых визитов Си Цзиньпина в республики Центральной Азии он говорил о единстве судьбы стран вдоль Шелкового пути). Вообще-то, строго говоря, Китай просто монополизировал концепцию, опять-таки выдуманную европейцами. Само понятие "Шелковый путь" было введено немцем Фердинандом фон Рихтовеном в его лекции в 1877 году, причем для обозначения только поставок шелка из Китая и только в эпоху Хань (206-220 годы н.э.). В реальности никакого единого пути не существовало — имелась просто многовекторная трансконтинентальная торговля, часть путей которой выходила из Китая, а часть вообще никак с ним не была связана.
Тем не менее, воспользовавшись раскрученным названием, сегодня Пекин в сухопутном плане намечает связать ряд районов Китая, прежде всего малоразвитых западных регионов, со странами Европы через Центральную и так называемую внутреннюю Азию. Морской путь должен связывать южные провинции Китая с растущими экономиками Юго-Восточной Азии и потом идти вокруг Индии, через африканские порты и далее в Средиземное море.
Китай предложил несколько транспортных и экономических коридоров, которые в некотором приближении повторяют древние торговые пути: новый Евразийский сухопутный коридор, коридор Китай — Монголия — Россия, экономический коридор Бангладеш — Китай — Индия — Мьянма, экономический коридор Китай — Пакистан, экономический коридор Китай — Индокитай, коридор Китай — Центральная Азия — Западная Азия и, наконец, Морской путь.
Но у идеи изначально была и другая сторона, не чисто экономическая. Обычно ее любят именовать геостратегической, но здесь лучше подходит слово "цивилизационная", хотя Китай пытается никак ее не выпячивать. Суть в том, что наступает время новых правил и новых ролей, где Китай не просто хочет сыграть заглавную роль, но и взять на себя ответственность.
Непотопляемый план
В самом начале Китай сформулировал пять направлений работы:
1) упрощение условий торговли,
2) развитие транспортной связанности,
3) развитие финансовых связей,
4) политическое взаимодействие и
5) развитие контактов между людьми.
При этом никаких точных планов или этапов намечено не было, как нет их и сейчас.
Но именно в аморфности состоит его "непотопляемость" — нельзя будет сказать, успешен он или нет. И то, что смущает многих партнеров по проекту, оказывается для Китая большим плюсом. Можно менять правила игры в зависимости от ситуации.
(Можно менять, кстати, даже реальность задним числом. Стремительный рост числа проектов в рамках "Одного пояса — одного пути", измеряемый уже тысячами, объясняется тем, что Китай просто объявляет давно существующие проекты частью Экономического пояса Шелкового пути. Так, проект моста Падма в Пакистане был объявлен в 2010 году, а развитие коридора Китай — Пакистан, который связывает Кашгар с пакистанским портом Гвадар, начато аж в 2002 году.
Запад недоумевает: зачем эти неторопливые многочисленные обсуждения, масса пустых деклараций, сотни конференций ежегодно?
Но это как раз вполне по-китайски: посмотреть, как мир реагирует на идею объединения вокруг Китая с его стремлением сделать мир более открытым и доступным не только для тех западных стран, которые и создавали современные правила игры.
И в этом плане Пекинский форум "Один пояс — один путь" 14-15 мая 2017 года стал первым смотром сил: руководство Китая собрало вокруг себя союзников этой идеи, многие из которых являются к тому же и крупными "грантополучателями" из Поднебесной.
Не все так просто
Что пытается донести Китай до потенциальных участников суперпроекта? Прежде всего — разъяснить, что он дружелюбен ко всему миру, что он дает новый импульс к развитию и, самое главное, он не только не противоречит интересам стран-участниц, но, наоборот, лишь способствует совместному развитию.
К тому же проект открыт для всех — любая страна может присоединиться к проекту, подписав соответствующий документ, и таких стран сегодня, как утверждает китайское руководство, уже более пятидесяти (правда, на форуме присутствовали 28 глав государств).
И да, действительно, в плане присоединения проект вполне демократичен, и Китай ничуть не лукавит, увязывая присоединение к этой инициативе с потенциальным предоставлением инвестиций.
И все же проект находится в рамках вполне азиатской культурной традиции. Присоединиться к нему может каждый, признав лидерство Китая в идее переустройства мира. Но вот участвовать в совместном форматировании проекта невозможно. Просто нет такого механизма.
Это плохо? С точки зрения западной культуры, конечно. Ведь считается, что мы для того и встречаемся, чтобы обсудить, поспорить, выработать оптимальное (или в крайнем случае консенсусное) решение. Даже такие консервативные по своему характеру объединения, как ШОС, АТЭС, БРИКС, АСЕАН, предусматривают весьма бурные дискуссии в попытках по возможности удовлетворить мнения всех участников.
Российская альтернатива
Для стран ситуация, казалось бы, очень "черно-белая": либо просто отвергнуть проект (так делают США, ряд стран Европы, а также Индия), либо принять все как есть, согласившись с китайскими правилами игры и взамен получив не только инвестиции, но и включенность, пусть и не на первых ролях, в крупнейший проект XXI века (на это охотно идут центральноазиатские руководители).
Но есть и третий путь — идея взаимодополняющих проектов.
Это то, что предложила Россия, причем впервые еще в 2015 году. Позже она неоднократно уточняла это предложение. Последний раз это сделал В. В. Путин на форуме в Пекине. Суть российского варианта — в том, чтобы сотрудничать как с уже существующими объединениями — ЕАЭС, ШОС, АСЕАН — так и в рамках проекта "Один пояс — один путь".
В этом случае многочисленные региональные проекты обретут свой смысл, а десятки стран будут ощущать себя в большей безопасности, чем сегодня.
Казалось бы, отличная идея, которая могла бы устроить все страны, но она, кажется, абсолютно не вписывается в планы Пекина. Если бы Китай стремился к равноправной экономической кооперации между блоками стран, то у нас не зависли бы почти 40 транспортных проектов, которые предложила Россия и Евразийская экономическая комиссия. Но Китай старается вкладываться только в то, что полностью контролирует.
Поэтому российская инициатива пока не услышана.
Более того: китайская пресса уже сделала вывод, что на форуме Путин поддержал проект "Один пояс — один путь". А на китайских картах Россия теперь изображается как часть одной из "экономик одного пояса".
Но это и понятно: без нас карты смотрятся не так солидно.
Итого
…К проекту "Новый шелковый путь" нельзя подходить с критериями бизнес-проекта: для Пекина это широкое геополитическое наступление на все области сразу.
Хотя китайские инвестиции в Россию в рамках этого проекта пока что нитевидны, считается, что без России Китай не обойдется. Обычно приводят простой довод: через Россию возить товары ближе и дешевле.
Но Китай готов без очевидной экономической отдачи забросить за рубеж десятки миллиардов долларов (и он регулярно это делает). А значит, речь все же идет далеко не только о тарифах и ценах. Взаимодействие между Россией и Китаем рассчитывается не на калькуляторе.
Роль России в том, что она — единственный реальный крупный партнер, который готов брать на себя риски по строительству новой мировой реальности, а не быть статистом в китайском проекте.