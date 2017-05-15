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О чем Порошенко красноречиво умолчал и что подтасовал на пресс-конференции

17:2715.05.2017
(обновлено: 17:37 15.05.2017)
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции. 14 мая 2017 годаПрезидент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции. 14 мая 2017 года
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко. Март 2017 года
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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Украина ждет досрочных парламентских выборов и отмашки от Трампа
В воскресенье, 14 мая, президент Украины Петр Порошенко провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов, копившиеся у них более 10 месяцев. Именно столько не встречался в таком формате глава государства с представителями СМИ.

Сама пресс-конференция неслучайно состоялась именно в этот день. С одной стороны, президенту есть о чем отчитаться: накануне Украина получила безвизовый режим с Евросоюзом, а еще провела и с помпой закрыла престижный международный конкурс Евровидение.

© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкВытоптанная клумба с символикой Евровидения в центре Киева
© РИА Новости . Стрингер
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Вытоптанная клумба с символикой Евровидения в центре Киева

Но главная причина, по которой президент провел пресс-конференцию именно в этот день, все-таки в другом. Как мы писали месяц назад, именно 14 мая истекал месячный перерыв, который негласно взяла для себя украинская власть, чтобы определиться со своими дальнейшими планами.

И теперь в этих планах появилась конкретика.

Денег будет меньше, а проблем больше

Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Политолог прокомментировал заявления Климкина о давлении США на Россию
С середины апреля президент Украины ожидал внятного ответа из Вашингтона: какой будет дальнейшая судьба Минских соглашений, будет ли администрация президента Трампа поддерживать режим Порошенко в сложившейся на нынешний момент ситуации, как будут складываться дальнейшие отношения украинской власти с администрацией президента США. От этого во многом зависела и дальнейшая внутренняя политика страны. 

На прошлой неделе, после того как в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, такое понимание у украинского руководства появилось. И оно в определенной мере отразилось в прошедшей в воскресенье пресс-конференции главы украинского государства.

© Фото : аккаунт посольства Украины в США в сети FacebookПрезидент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : аккаунт посольства Украины в США в сети Facebook
Президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

В течение месячной паузы, которую держало украинское руководство в ожидании месседжей из Вашингтона, стало известно, что администрация президента США снизит финансовую помощь Украине в три раза. Правда, это касается не только Украины, а в целом финансовой помощи США другим странам.

Но для Украины это особенно важно, поскольку финансовая помощь из США шла в основном на поддержку реформ и прежде всего борьбу с коррупцией.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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Именно финансовые вливания США идут на зарплату сотрудников органов, проводящих на Украине независимую (от украинской власти) борьбу с коррупцией — это Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и другие.

Каким образом дальше будет финансироваться деятельность этих структур, пока непонятно. Возможно, финансирование будет урезано, возможно, потребуются вливания из госбюджета, что поставит эти структуры под контроль государственных органов и прежде всего президента. В любом случае, как это ни странно звучит, президенту Украины снижение финансирования украинских реформ со стороны США, пускай он и не говорит это официально, на руку.

Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : аккаунт посольства Украины в США в сети Facebook
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Хуже для Порошенко другое. Администрация Дональда Трампа однозначно хочет добиваться реализации Минских соглашений. Более того, как стало ясно после встречи Трампа с министром иностранных дел Украины Климкиным, администрация президента США предполагает назначить кого-то из своих высших чиновников "ответственным за Украину".

У Обамы это был вице-президент Джо Байден, который, курируя Украину, особо не входил в ситуацию с реализацией Минских соглашений. А вот Трамп, похоже, хочет, чтобы куратор отвечал и за это. Неслучайно по результатам встреч и переговоров в различных форматах руководства России с нынешней администрацией США выяснилось, что США могут (хотя это еще и не до конца решенный вопрос) войти в нормандский формат по переговорам о Минских соглашениях. А это полностью изменит ситуацию с их реализацией. Тогда Порошенко придется заняться реализацией политической части соглашений, которую он сейчас виртуозно оттягивает.

© РИА Новости . Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 года
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 года

Новые обстоятельства с далекоидущими выводами

Реализация политической части Минских соглашений возможна лишь при принятии соответствующих законов в Верховной раде (закона об амнистии участников конфликта, закона о Луганской и Донецкой областях как особых территориях, назначение выборов в местные органы власти и так далее). Потому что принять эти законы при нынешнем составе парламента Украины невозможно. Поэтому Порошенко, чтобы "соответствовать требованиям США", необходимо распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы.

Солдаты ВСУ. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe Images
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Собственно, не говоря о выборах как об одном из важнейших инструментов реализации Минских соглашений, Порошенко на прошедшей вчера пресс-конференции дал достаточно прозрачно понять украинскому обществу, что наступают сложные времена:

"Много новых обстоятельств, которые мы должны взять во внимание в нормандском формате. И чего мы добиваемся? Мы подчеркиваем необходимость составления и принятия "дорожной карты" Минского процесса — что и когда должно произойти", — сказал Порошенко.

Но тактика неизменна — во всем виновата Россия

Марш участников Организации украинских националистов С14, протестующих против акции Бессмертный полк в Киеве. 9 мая 2017 года
© РИА Новости . Стрингер
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Националисты на Украине выходят из-под контроля власти
Реализация Минских соглашений чревата для президента Украины полной потерей контроля над государством. Во-первых, в новом составе Верховной рады у Порошенко не будет большинства, более того, его политическая сила может оказаться в оппозиционном меньшинстве.

Во-вторых, на Украине есть не контролируемые Порошенко и его командой, но хорошо управляемые его политическими конкурентами радикальные группировки, которые в случае начала реализации Минских соглашений резко активизируются и могут из маргинальных образований быстро превратиться в реальную силу, угрожающую режиму.

© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015

Поэтому Порошенко, оттягивая такой печальный для себя финал, все еще пытается прицепить к ответственности за срыв Минских соглашений Россию. И поэтому, говоря о необходимости создания "дорожной карты", не забыл и свою старую шпаргалку про российскую ответственность.

"Единственный, кто этому (созданию "дорожной карты") препятствует, это Россия, — заявил Порошенко на пресс-конференции. — Мы не видим никаких конструктивных шагов", — подчеркнул президент, сославшись на очередной обстрел Авдеевки, во время которого погибли мирные жители.

Ситуация в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Климкин заявил о возможном участии США в урегулировании в Донбассе

Стандартные обвинения России в том, что она является полноценным участником реализации Минских соглашений, а не гарантом (как Германия и Франция) их выполнения, — традиционный прием "перевода стрелок", который использует президент Порошенко.

И надо честно признать, этому во многом способствует позиция США и новой администрации президента Трампа, по сути продолжающих санкционную политику в отношении России.

Не будь этого, вполне возможно, Порошенко и его команда давно бы приступили к реализации политической части соглашений, и конфликт на Украине мог быть исчерпан.

При полном отсутствии экономики

Прошедшая пресс-конференция была примечательна еще одним важным обстоятельством. Она показала полный провал экономической и финансовой политики Украины. Хотя это стало ясно по косвенным причинам. Выступая перед украинскими журналистами, президент всячески избегал давать оценку экономической ситуации в стране. То есть, если судить по стенограмме, экономики на Украине вообще нет.

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
S&P: Украине предстоит выплатить более $20 миллиардов долга за три года
"Президент не сказал ничего нового и, что самое важное, не сказал ничего о том, что действительно важно для страны, — считает бывший руководитель правительства Украины Сергей Арбузов. — О том, когда начнется реальное восстановление экономики, когда закончится война, когда у нас нормализуются отношения с соседями и появится реальный экономический рост, когда наступит гражданский мир внутри страны. Неудивительно, что слова президента практически не вызвали никакой реакции в обществе — пресс-конференцию президента обсуждали меньше, чем выходку пранкера в финале Евровидения", — заявил Арбузов в эксклюзивном комментарии РИА Новости.

© Фото : из личного архива Сергея АрбузоваБывший премьер-министр Украины Сергей Арбузов
© Фото : из личного архива Сергея Арбузова
Бывший премьер-министр Украины Сергей Арбузов

Правда, была одна тема, на которую президента все же вынудили высказаться украинские журналисты. Речь шла о законе о гарантировании государством 100 процентов вкладов граждан во всех государственных банках.

Но тут история вышла анекдотическая. Лучше бы Порошенко здесь промолчал.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
В Киеве заявили, что уже ощутили негативный эффект от блокады Донбасса

Дело в том, что соответствующий закон по настоянию президента парламент принял в конце прошлого года. Но президент его до сих пор не подписал, и поэтому этот закон можно было бы уже отправить в урну. И вот теперь на пресс-конференции Петр Порошенко заявил, что закон не подписан потому, что власть пытается просчитать возможные риски в случае подписания и введения его в действие.

"То есть сначала Верховной радой по предложению главы государства принимается важный для экономики документ, а затем полгода длится его изучение, как же он повлияет на ситуацию, — удивляется Арбузов. — Это хорошо демонстрирует уровень государственного управления, который сейчас есть в Украине. В нормальных странах и при нормальном госуправлении, как правило, все делается наоборот".

Про свободу слова, Евровидение и футболку сына

Задержание пранкера во время выступления певицы Джамалы на финале международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве. 14 мая 2017
© REUTERS / Stringer
Порошенко прокомментировал выходку пранкера в финале Евровидения
Значительная часть пресс-конференции была посвящена второстепенным, неважным для всей страны вопросам, типа вышедшего без штанов на сцену в финале Евровидения пранкера, про первую леди Марину Порошенко, которая ведет теперь на украинском ТВ телепередачу, посвященную физзарядке, и про сына президента, надевшего на Хэллоуин футболку с надписью Russia. Пересказывать и анализировать эту часть пресс-конференции Порошенко не имеет смысла, так как она абсолютно неинтересна в качестве мнения главы государства о действительных проблемах страны.

Как впрочем, нет возможности проанализировать и ту часть встречи, которая была посвящена расследованию резонансных преступлений — убийству Павла Шеремета и расследованию событий 2 мая у одесского Дома профсоюзов.

© РИА Новости . Александр ПолищукПерейти в фотобанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года
© РИА Новости . Александр Полищук
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Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года

И в том, и в другом случае украинская власть, напомню, сразу же, еще до начала расследования, поспешила обвинить в этих преступлениях спецслужбы РФ. За прошедшее время стало очевидным, что это не так.

Символика международного конкурса эстрадной песни Евровидение в центре Киева. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Путин считает, что Киев неспособен проводить Евровидение
Более того, как доказали украинские журналисты, представившие свои расследования по убийству журналиста Шеремета, скорее всего, к этому преступлению имеют отношения как раз спецслужбы Украины. За что Порошенко поблагодарил журналистов.

Но президент, пообещавший в свое время взять это расследование под личный контроль, обильно соря словами и эмоциями, по сути следствия ничего конструктивного сказать не смог. Или просто не захотел.

И это в целом характеризует отношение украинской власти к свободе слова. О мертвых, как говорится, либо хорошо, либо ничего.

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