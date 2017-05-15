Суть момента: борьба больших денег против очень больших денег

Владимир Лепехин
В минувшую пятницу зарубежные и российские СМИ обильно комментировали позицию бывшего члена палаты представителей США, а ныне главы Института мира и процветания Рона Пола по сокращению расходов на содержание американского правительства и ликвидации Федеральной резервной системы, которая, с его точки зрения, является не только главным источником экономических проблем страны, но и виновником назревающего в Соединенных Штатах коллапса системы госуправления.критиковал Федрезерв и обещал заставить эту структуру рефинансировать американский долг.
С моей точки зрения, дискуссия в американском истеблишменте по поводу будущего ФРС может продолжаться сколь угодно долго и вряд ли приведет к упразднению этой структуры. А потому нас должны волновать в данный момент не столько перспективы Федрезерва, сколько те причины, которые определяют будущее самих США, от состояния которых зависит судьба мира, как такового, и России — как одного из его геополитических полюсов.
Цель больших денег — новый передел мира
В статье "Миссия Трампа — завершить глобализацию мира без ядерной войны" автор этих строк сравнил президентство Дональда Трампа с президентством Джона Кеннеди, который 55 лет назад тоже покусился на святая святых — всевластие ФРС. Покусился — и поплатился своей жизнью.
Нужно понимать, что ФРС, в которую сегодня входят 2762 из 7363 американских банков, а главное — 12 федеральных резервных банков, по факту является подлинным, хотя и теневым правительством США, разбитым для оптимального контроля за страной на 12 федеральных округов.
Полагаю, что Рон Пол, безусловно, прав в своих требованиях реформировать систему госуправления в США и в связи с этим ограничить влияние ФРС на американское правительство. Другое дело, насколько реалистичны его предложения.
В любом случае в связи с нарастающей в США дискуссией о путях и перспективах модернизации мировой финансовой системы — как ключевого основания смены модели глобализации мира — следует более подробно рассмотреть суть текущего момента в его геополитическом аспекте.
Суть же этого момента состоит, как я полагаю, в очередном обострении борьбы больших (западных) денег против очень больших (мировых) денег.
Каковы интересы и идеология западных денег — и прежде всего доллара ФРС (называемого долларом США), ставшего доминирующей в мире валютой? Это интересы глобальной монополии группы транснациональных банков и финансовых компаний (владельцев ФРС) и идеология монополистической же модели глобализации с центром в Вашингтоне. Это, следовательно, идеология американской "исключительности", "морального превосходства" США, их геополитического лидерства и т.п. — то есть всего того, что мы слышим из уст большинства американских политиков в течение последних десятилетий.
В период президентства Джорджа Буша, а затем и Барака Обамы эта группа интересов подвела мир к мысли о целесообразности начала большой (мировой) войны, назначив врагом "всего прогрессивного человечества" первоначально лидеров "авторитарных", то бишь нелояльных Вашингтону режимов (Милошевич, Хусейн, Мубарак, Бен Али, Каддафи, Асад, Янукович и проч.), а затем и Россию.
Большая (мировая, цивилизационная) война нужна этой группе для достижения прежде всего двух глобальных задач: во-первых, схлопывания надутого ими гигантского финансового пузыря объемом более 20 триллионов долларов (повешенного на американскую экономику в виде внешнего долга США) под предлогом самого факта войны, но самое главное — для осуществления нового передела мира в собственных интересах.
Ялтинские договоренности, установившие по итогам Второй мировой войны относительную многополярность мира, очевидно уже не устраивают эту группу глобалистов. А между тем мировая элита, как уже было сказано выше, это ведь не только владельцы ФРС и американский истеблишмент. Это также группы влияния, заинтересованные в том, чтобы США не зарывались и возвращали свои долги.
Развилка: многополярный мир или мировая война
Растущий объем ВВП Китая, усиление Индии, Индонезии, Латинской Америки и т.п., рост удельного веса в мировой экономике стран третьего мира — все это база для формирования многополярной модели мироустройства. При этом нужно понимать, что объективная и все нарастающая потребность большинства геополитических игроков и национальных государств в многополярном мире совершенно не обязательно будет реализована в ближайшие годы или даже десятилетия.
Дело в том, что в мире существует только один-единственный и универсальный фактор глобализации, приводящий все процессы в любом обществе к одному и вполне понятному знаменателю. Это деньги. Независимо от того — доллары это или банальное золото.
Вот почему конкуренция моделей глобализации представляет собой в первую очередь не борьбу идеологий и даже не противоборство тех или иных государств за свои интересы и жизненное пространство, но борьбу мировых финансовых систем и их центров.
Суть современного момента состоит, стало быть, в борьбе совокупности мировых валют и национальных финансовых систем против монополии доллара ФРС.
Основными же инструментами субъектов многополярного мира, помимо локальных военных конфликтов, наверняка станут и уже становятся национальные выборы и референдумы.
Начало входу мира в стадию регионализации положил Brexit. В ноябре прошлого года в США президентом страны был избран ставленник американских изоляционистов Дональд Трамп. Седьмого мая во Франции президентом был избран изоляционист Эммануэль Макрон. Следующий рубеж — выборы в Германии. Впрочем, кто бы ни победил на выборах в ФРГ, процесс регионализации, а значит, укрепления ряда национальных валют и обособления нескольких ведущих транснациональных (цивилизационных) финансовых систем и экономик, продолжится.
В России, Китае, Индии и иных незападных державах смены лидеров не требуется, поскольку названные страны априори развиваются и действуют в парадигме многополярного мира.
А вот о том, на какие провокации готов будет пойти мировой гегемон, мы поговорим в следующей статье.