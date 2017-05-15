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"Макрон - подлец без границ". Перебранка Вальса

Сюжет:
Выборы президента Франции (1140)
08:3915.05.2017
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© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкМануэль Вальс. Архивное фотоМануэль Вальс. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Максим Соколов, для РИА Новости

В древнесеверном эпосе "Старшая Эдда" лукавый божок Локи исполняется желанием навредить асам (богам): "Желчью испорчу им праздничный мед!", для чего является на пир и начинает обличать всех асов по очереди негодными словами. На Локи не действуют даже предостережения громовержца Тора – "Мерзкий, уймись, или мощный мой молот, Мйолльнир, немым тебя сделает вмиг!".

Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон. Архивное фото
© REUTERS / Stephane De Sakutin/Pool
Экс-премьер Франции назвал Олланда и Макрона "подлецами"
Глава из "Эдды", так и называемая "Перебранка Локи", разительно соответствует выступлению бывшего премьера при ушедшем президенте Олланде Мануэля Вальса. В интервью еженедельнику Journal du Dimanche, вышедшему, как явствует из названия, именно в воскресенье, 14 мая, когда Франсуа Олланд передавал свои полномочия новоизбранному Эмманюэлю Макрону, Вальс охарактеризовал и наследника, и преемника. "Олланд — подлец, но у него есть рамки. Макрон — тоже подлец, но у него отсутствуют правила поведения, нет ограничений".

Кроме того, что удачно было выбрано место и время, надо учесть, что Вальс был выдвиженцем Олланда на пост премьера в 2014 году. Тогда Олланд высказал надежду, что Вальс "сможет повести правительство в бой" и обратился к нации со словами: "Вы выразили ваше недовольство и разочарование. Я услышал ваше послание. Пришло время начать новый этап. И я доверил Мануэлю Вальсу руководство правительством Франции. Он обладает необходимыми для премьера качествами. На новом посту ему предстоит сформировать сплочённое правительство, которое сможет добиться трёх основных задач: оздоровления экономики, развития производства и социальной справедливости".

Мануэль Вальс после голосования на избирательном участке в городе Эври во втором туре праймериз социалистов
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Макрон "взрывает" Соцпартию Франции — и ранит сам себя
Народ воспринял это так, что реальным правителем Франции теперь будет деловитый Вальс, что отразилось на рейтингах. Вскоре рейтинг премьера более, чем вдвое, опережал рейтинг президента, а на обложках политических журналов он изображался в образе преемника и наследника. Возможно, Олланду это не совсем понравилось.

Что до Макрона, он проработал под началом Вальса два года в должности министра экономики, после чего ушел из правительства в августе 2016 года по собственному почину и занялся предвыборным движением "Вперед!". Вальс поступок тезки не одобрил, сочтя такое действие несолидарным.

В итоге расторопный Макрон, вовремя менявший лошадей, стал президентом, а старомодному Вальсу макроновское движение "Республика, вперёд!" (бывшее предвыборное "Вперед!") окончательно отказало в доверии, не включив его в список кандидатов на июньские выборы в Национальное Собрание. Тогда Вальс, отдавший Соцпартии 38 лет жизни (вступил семнадцатилетним) и ныне оказавшийся у разбитого корыта, возроптал и устроил перебранку, поименовав старого и молодого президентов подлецами ("méchant").

Мануэль Вальс. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Движение Макрона не включило экс-премьера в список кандидатов на выборы
Все это несколько напоминает события июня 1815 года. После того, как Наполеон, разбитый при Ватерлоо, окончательно отрекся от престола, вакуум власти пытались заполнить депутаты, сформировавшие временное правительство (Директорию, как они назвали его по старой памяти). Самым популярным политиком, набравшим больше всех депутатских голосов, был организатор республиканских побед 1793-94 годов Лазар Карно, он и должен был возглавить Директорию, но бывший министр полиции Жозеф Фуше, сговорившийся с другими директорами, посредством процедурной инновации сам стал ее главой. Затем, когда войска союзников вступили в Париж, он объявил, что в знак протеста Директория слагает свои полномочия. После чего, в условиях вновь создавшегося вакуума, бывший глава Директории предложил трон Людовику XVIII, а сам в признательность за эту комбинацию вновь сделался министром полиции, только уже не императорским, а королевским.

Между одураченным Карно и эффективным менеджером Фуше произошел диалог:

— Куда  же  мне теперь идти, подлец?

— Куда тебе угодно, дурак.

Единственное различие в том, что двести лет назад Карно взял и пошел, а сегодня Вальс, начав за упокой, закончил за здравие и пожелал Макрону успехов на посту президента, поскольку "именно под его руководством Франция может получить шанс на возрождение".

История довольно красочная, но, возможно, она не заслуживала бы такого подробного внимания – ну, разве что в смысле изучения неизменных в веках французских духовных скреп, — если бы не один важный нюанс.

Правильно или неправильно такое мнение бывшего премьера об Олланде и Макроне, в любом случае очевидно, что составил он его не во второй декаде мая, а несколько раньше.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон
© AP Photo / Christophe Ena
Французский переполох: Макрон перекраивает политическую карту
Он, тем не менее, глухо молчал – хотя его мнение о кандидате в президенты могло бы представлять общественный интерес, — а заговорил только тогда, когда игра уже была сыграна.

Конечно, лично Вальс мог так заговорить от обиды – возможно, что-то обещали, не исполнили обещанного и тут он не стерпел. Но ведь всю избирательную кампанию действовал строжайший блок в СМИ на негативные суждения об одном из кандидатов – как о покойнике, о нем говорили или хорошо, или ничего.

Если с публикацией Вальса в Journal du Dimanche блок снят, это может означать, что чтение французской прессы станет захватываюшим занятием. Благо, до выборов в Национальное Собрание меньше месяца.

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