"Макрон - подлец без границ". Перебранка Вальса

Максим Соколов, для РИА Новости
В древнесеверном эпосе "Старшая Эдда" лукавый божок Локи исполняется желанием навредить асам (богам): "Желчью испорчу им праздничный мед!", для чего является на пир и начинает обличать всех асов по очереди негодными словами. На Локи не действуют даже предостережения громовержца Тора – "Мерзкий, уймись, или мощный мой молот, Мйолльнир, немым тебя сделает вмиг!".
Кроме того, что удачно было выбрано место и время, надо учесть, что Вальс был выдвиженцем Олланда на пост премьера в 2014 году. Тогда Олланд высказал надежду, что Вальс "сможет повести правительство в бой" и обратился к нации со словами: "Вы выразили ваше недовольство и разочарование. Я услышал ваше послание. Пришло время начать новый этап. И я доверил Мануэлю Вальсу руководство правительством Франции. Он обладает необходимыми для премьера качествами. На новом посту ему предстоит сформировать сплочённое правительство, которое сможет добиться трёх основных задач: оздоровления экономики, развития производства и социальной справедливости".
Что до Макрона, он проработал под началом Вальса два года в должности министра экономики, после чего ушел из правительства в августе 2016 года по собственному почину и занялся предвыборным движением "Вперед!". Вальс поступок тезки не одобрил, сочтя такое действие несолидарным.
В итоге расторопный Макрон, вовремя менявший лошадей, стал президентом, а старомодному Вальсу макроновское движение "Республика, вперёд!" (бывшее предвыборное "Вперед!") окончательно отказало в доверии, не включив его в список кандидатов на июньские выборы в Национальное Собрание. Тогда Вальс, отдавший Соцпартии 38 лет жизни (вступил семнадцатилетним) и ныне оказавшийся у разбитого корыта, возроптал и устроил перебранку, поименовав старого и молодого президентов подлецами ("méchant").
Между одураченным Карно и эффективным менеджером Фуше произошел диалог:
— Куда же мне теперь идти, подлец?
— Куда тебе угодно, дурак.
Единственное различие в том, что двести лет назад Карно взял и пошел, а сегодня Вальс, начав за упокой, закончил за здравие и пожелал Макрону успехов на посту президента, поскольку "именно под его руководством Франция может получить шанс на возрождение".
История довольно красочная, но, возможно, она не заслуживала бы такого подробного внимания – ну, разве что в смысле изучения неизменных в веках французских духовных скреп, — если бы не один важный нюанс.
Правильно или неправильно такое мнение бывшего премьера об Олланде и Макроне, в любом случае очевидно, что составил он его не во второй декаде мая, а несколько раньше.
Конечно, лично Вальс мог так заговорить от обиды – возможно, что-то обещали, не исполнили обещанного и тут он не стерпел. Но ведь всю избирательную кампанию действовал строжайший блок в СМИ на негативные суждения об одном из кандидатов – как о покойнике, о нем говорили или хорошо, или ничего.
Если с публикацией Вальса в Journal du Dimanche блок снят, это может означать, что чтение французской прессы станет захватываюшим занятием. Благо, до выборов в Национальное Собрание меньше месяца.