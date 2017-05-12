"Гапонинг" как бизнес. Сколько заработает блогер Навальный на сей раз

Оппозиционный политик Алексей Навальный во время рассмотрения ходатайства следствия о его домашнем аресте в Басманном суде Москвы. 2014 год

Оппозиционный политик Алексей Навальный во время рассмотрения ходатайства следствия о его домашнем аресте в Басманном суде Москвы. 2014 год

Илья Ремесло, юрист, для РИА Новости

Блогер и менеджер протестов Алексей Навальный в последнее время заново развил бурную деятельность. Он вновь снимает "антикоррупционные" фильмы, обвиняет известных людей в совершении преступлений, судится и выводит школьников на несанкционированные мероприятия с известными последствиями.

Так совпало, что это происходит менее чем за год до президентских выборов.

Несмотря на то что Алексей Навальный продолжает активно собирать деньги со своих сторонников "в поддержку выдвижения", он осужден по тяжкой статье и баллотироваться по факту не сможет, что подтверждают и сочувствующие ему СМИ.

А если он не собирается в действительности идти в президенты, возникает логичный вопрос: что стоит за активизацией популярного блогера? И если уж на то пошло — почему человек, позиционирующий себя как главную угрозу действующей власти, остается на свободе? В том числе тогда, когда у разоблачаемой им власти есть вполне законные основания его посадить.

"Борец с коррупцией"

Для тех, кто не следит за творчеством Алексея Навального: он сам обычно титрует себя в качестве борца с коррупцией, являясь основателем фонда с таким же названием — ФБК. Впрочем, согласно финансовым отчетам, фонд занимается не антикоррупционной работой, а околополитической деятельностью: миллионы рублей тратятся на социологию, дизайнеров, рекламщиков, графику, агитацию. При этом социологи проводят опросы по Украине и другим темам, никак не связанным с коррупцией. Отчеты также не содержат информации (как того требует закон) о конкретных антикоррупционных проектах, реализованных ФБК.

Какова цель подобных трат на непрофильную деятельность у некоммерческой организации, уставная цель которой — выявление и пресечение коррупционных нарушений? Это объяснить невозможно.

Но если мы говорим о политическом пиаре, то все встает на свои места. Тут весьма кстати и социологи (замерять рейтинги, следить за настроениями), и все остальные специалисты, которые традиционно используются при проведении выборов и для текущей политической борьбы.

Таким образом, можно предположить, что борьба с коррупцией — не самоцель Навального, а лишь средство публичного позиционирования.

"Не рефлексируйте, а распространяйте"

Несколько слов, собственно, о том, что Навальный называет "антикоррупционными расследованиями".

Об этом я, пожалуй, могу вполне компетентно судить как расследователь коррупции, имеющий награды от Общероссийского народного фронта.

Так вот. Антикоррупционное расследование предполагает тщательный и скрупулезный анализ информации — работа с базами данных, выявление аффилированности, финансовый анализ. Вот пример расследования.

Продукция же Навального этими скучными вещами не заморачивается. Она есть, по сути, рерайт и наброс. И рассчитана на людей доверчивых, в первую очередь молодых, которые еще не научились "доверять, но проверять". Сделанное им вполне укладывается в понятие политической агитации (тоже, впрочем, специфического уровня), но не в понятие борьбы с коррупцией.

Методы работы блогера с аудиторией хорошо иллюстрирует хрестоматийный пример: в ходе очередного обострения медиаактивности Алексей Навальный преподнес фейковый манифест "Единой России", в котором избирателям от имени партии в ходе одной из давних кампаний якобы давались не сбывшиеся обещания, а затем выложил и "листовку ЕР" со ссылкой на этот манифест. Внимательные читатели тут же заметили, что это явная подделка (даже логотип ЕР был взят из будущего), и стали задавать "борцу с коррупцией" неудобные вопросы.

Вместо извинений за дезинформацию Навальный выдал тогда фразу, ставшую интернет-мемом: "Вы не рефлексируйте, вы распространяйте. Пусть отбиваются".

Замечу, что все без исключения расследования Навального основаны именно на этом принципе — соврать и заставить жертву оправдываться.

Подадут в суд? Это уже было неоднократно, и практически все суды Навальный проиграл. Например, в суде с единороссом Неверовым Навальный пытался доказать свою правоту вместо регистрационных документов фотографиями из Google. Ожидаемо проиграл. Но поскольку зарабатывает он не на правоте, а на обвинениях, продолжил в том же духе.

Инструмент политической борьбы и заработка

Как верно отметил президент России, "нужно различать тех, кто действительно хочет это делать (бороться с коррупцией) и действительно укреплять государство, и тех, кто пытается это использовать как инструмент в своей собственной политической борьбе, для саморекламы".

В случае с Навальным его "расследования", впрочем, не только инструмент для политической борьбы, но и средство для зарабатывания денег. Только официально Фонд борьбы с коррупцией тратит в год более 30 миллионов рублей, а недавно на счетах главы ФБК Рубанова обнаружили более 25 миллионов рублей неучтенных денег, которые распределялись по счетам соратников Навального.

Помимо этого, Навальный регулярно публично лжет об источниках финансирования ФБК — так, за 2015-2016 годы я обнаружил в отчетах организации финансирование от неких НКО, которое Навальный и глава фонда Рубанов отрицали. Как написал на своем сайте Навальный, "мы не получили ни копейки от грантов, иностранцев, российского бюджета или других НКО".

А в отчетах Минюсту почему-то указано совсем иное.

Наличие этих денег (и это лишь малая часть черной кассы ФБК) объясняется вполне прозаической версией.

Алексей Навальный, начинавший свою карьеру в качестве "проамериканского проекта" и официально получавший гранты от американских фондов, в настоящее время переориентировался на "внутренний рынок". За каждым его "расследованием" различимы вполне конкретные интересы групп и лиц, которым нужно создать необходимый медийный фон для атаки на определенного чиновника или конкурента.

Поскольку, в отличие от других популярных блогеров, Навальный специализируется не на кино, не на играх и не на макияже, а на политике — у него отличные возможности для заработка.

Отметим: работой в качестве юриста Алексей Навальный зарабатывает едва ли. Никто никогда не видел ни одного клиента Навального, ни одного суда с участием Навального как юриста. Неужели кто-то реально верит, что можно разъезжать по всей стране, одновременно готовить "расследования", давать интервью — и успевать работать как юрист?

Политик должен на что-то существовать, но общество вправе знать, кто его спонсоры. Нежелание Алексея Навального раскрыть истинные источники финансирования — главная ложь, которая плохо характеризует его как политика.

Здесь же скрывается ответ на вопрос, почему Алексей Навальный до сих пор на свободе, ходит с двумя условными сроками.

Некоторые говорят всерьез о "чудовищном страхе власти" перед вышедшими на улицу после последнего приговора Навальному несколькими сотнями человек.

У меня есть более здравый, как представляется, вариант ответа. Навальный просто выгоден определенным группам во власти. Не только как инструмент устранения конкурентов, но и как средство для "слива" протестов.

Кстати, вы не забыли, чем закончились протестные акции 2011-2012 годов с участием Навального? Или последняя его "коалиция" с ПАРНАС?

Виртуальный "кандидат в президенты"

Активизация Навального совершенно не случайно совпала с грядущими выборами президента. Прекрасно зная о невозможности одержать победу, Алексей Навальный, очевидно, претендует на статус "виртуального непризнанного кандидата в президенты".

Насколько мне известно, в неформальных разговорах с соратниками "президент-2018" и сам признает, что ни о каком реальном участии в выборах не может быть и речи. Верить в то, что неоднократно судимого персонажа хотя бы зарегистрируют в кандидаты, может только крайне наивный человек.

Но дело в том, что такие "крайне наивные" и составляют человеческий ресурс блогера. И этот ресурс он, надо отдать ему должное, эффективно и многоразово капитализирует.

Таким образом, и нынешняя история придумана не ради власти (к ней юрист-блогер явно не готовится). А, во-первых, ради сбора запланированного миллиарда рублей "на президентскую кампанию". И, во-вторых, ради повышения его узнаваемости.

"Гапонинг"

Все вышеизложенное наглядно подтверждает, на мой взгляд, что Алексей Навальный не является ни антикоррупционным активистом, ни "борцом с режимом". Он — обыкновенный коммерсант и пиарщик, просто очень высокооплачиваемый. И цели преследует не антикоррупционные и даже не собственно политические, а коммерческие.

Ложь при расследованиях коррупции абсолютно недопустима, она дискредитирует не только борьбу с коррупцией, но и оппозиционную деятельность — чем вполне успешно занимается Навальный. Достаточно лишь вспомнить, каким оглушительным провалом "либеральной коалиции" завершились прошлогодние выборы в законодательные собрания регионов.

Именно это, вероятно, и является главной причиной, по которой Навальный до сих пор находится на свободе. Он не только не представляет угрозы власти, но и выгоден некоторым группам влияния в ней.

Проблема лишь в том, что люди, использующие Навального в своих целях, возможно, плохо знают историю.

Очередной "поп Гапон", конечно никогда не выиграет выборы и не поднимет свой рейтинг выше статистической погрешности. Но сломать судьбы наивных, поверивших ему людей — вполне в состоянии. Как, например, было с человеком, которого Навальный повел на незаконное мероприятие, а затем отказался помогать своему покалеченному стороннику.

И какой вклад внес "гапонинг" и его поддержка властью в крушение российской государственности сто лет назад — тоже неплохо было бы помнить.