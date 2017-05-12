США
12.0512 мая12:35МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

О перспективах введения глобальной цензуры в свободном мире

12:2512.05.2017
(обновлено: 12:31 12.05.2017)
0420
© Fotolia / ollyСвязанная девушка за компьютеромСвязанная девушка за компьютером
© Fotolia / olly

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Словацкий политик рассказал, как в ЕС борются с "российской пропагандой"
По Европе и окрестностям идет плотный вал конференций, посвященных модной проблеме. На них обсуждают, как свободное общество может противостоять фейковым новостям, хакерам и пропаганде. 

Речь в основном — о российской, конечно же, пропаганде. И русских хакерах, и русской дезинформации.

Чтобы понять, с какой головокружительной активностью борют сейчас русскую пропаганду эти конференции — приведем два последних примера.

С 8 по 10 мая в Берлине при поддержке германского правительства проходила международная конференция Re:publica. Среди главных тем — борьба с пропагандой и фейками.

© AFP 2017 / Tobias SchwarzУчастники международной конференции Re:publica в Берлине. 9 мая 2017
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
Участники международной конференции Re:publica в Берлине. 9 мая 2017

С 10 по 11 мая в Тбилиси под руководством ОБСЕ состоялась 14-я Южнокавказская конференция. Главные темы — те же: фейки, пропаганда и дезинформация. Пропаганда российская — идет, разумеется, отдельной почетной темой. 

Свободным народам в деле борьбы с лживой Россией квалифицированно помогают, конечно, наши соотечественники. И бывшие, и еще действующие.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В НАТО заявили, что "российская пропаганда" нацелилась на Меркель
Так, 8 мая в Берлине Гарри Каспаров из Нью-Йорка, шеф организации Human Rights Foundation, смело бросил вызов путинскому режиму (цитируем "Немецкую волну", слушавшую борца вживую):

"Распространением фейковых новостей, убежден экс-чемпион мира, активно пользуются авторитарные режимы. При этом, считает он, "первопроходцем в этом деле стал путинский режим, который применяет различные методы дезинформации, в том числе и новейшие технологии". "Мечта любого диктатора, — говорит Каспаров, имея в виду в первую очередь российского президента, — создать мир, в котором не существует абсолютной правды, не существует фактов". Когда размываются факты, когда создается некая расплывчатая реальность — одна, вторая, третья, пояснил он, тогда диктатор чувствует себя комфортно. Поэтому, считает Каспаров, очень важно понимать, что интерпретация фактов, чем занимаются и многие западные СМИ, и фейковые новости — это принципиально разные вещи. Защитные меры, которые до сих пор принимает Запад, Каспаров считает недостаточными и непродуктивными. "Надо атаковать, надо разнести вдребезги всю эту инфраструктуру", — заявил он после выступления".

На следующей конференции, в Грузии, провел семинар "Лучшие практики противодействия дезинформации и пропаганде посредством саморегулирования СМИ в России" некто Юрий Казаков — "заместитель председателя палаты медиааудитории Общественной коллегии по жалобам на прессу".

Девушки с ноутбуками на фоне логотипа Google
© AP Photo / Jens Meyer
А судьи кто? Google решил отслеживать "фейковые новости"
Я, кстати, уважаемые читатели, на этом месте специально погуглил, что за палата такая. Оказывается, у нас в стране действительно существует самоназначенный журналистский трибунал. Он состоит из преподавателей ВШЭ (куда без них), сотрудников идеологически правильных медиа (включая заблокированные в России за антироссийскую пропаганду) и просто хороших людей. Полномочий у трибунала нет, но капля камень точит. Поэтому его палаты упорно собираются, рассматривают поступившие жалобы на журналистов и даже выносят какие-то заочные приговоры. Собственно, в этом и фишка их "саморегулирования СМИ": государственной пропаганде можно противостоять, только назначив из правильных журналистов совестливых и объективных надзирателей за истиной, чье мнение для всех остальных журналистов будет страшнее любого закона.

…Но главное, конечно, в другом, уважаемые читатели. В конце концов, энтузиасты борьбы с отечеством найдутся всегда.

Главное — собственно, во внезапном страхе перед неправдой, охватившей передовые информационные державы планеты.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян заявила, что ждет от НАТО обвинений RT во взломе выборов в Лимпопо
Можно, конечно, поехидничать. Можно поспрашивать, где, собственно, были все эти борцы за правду, когда наутро после падения малайзийского боинга в Донбассе вся европейская пресса цвела заголовками "Ракета Путина" и "Русские убили моих детей". Или где они были, когда некто Колин Пауэлл размахивал своей былинной пробиркой и рассказывал об оружии массового поражения, которое прячет от международного сообщества президент тогда еще целого, светского и без террористического халифата Ирака.

© AP Photo / Elise AmendolaГоссекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находится образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003
© AP Photo / Elise Amendola
Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находится образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003

Но на эти вопросы уже дал ответ Гарри Кимович Каспаров, явно подслушавший его у кого-то умного: то было совсем другое. Это все было не вранье, это была интерпретация фактов.

И когда французский философ и потомственный миллионер Бернар Анри-Леви мотался в Югославию, Ливию и на Майдан и объяснял, что надо срочно спасать Боснию от зверств сербов, и что надо спасти юную ливийскую демократию от кровавого Каддафи, и что нацистская Россия, "где в день рождения Гитлера людям со смуглой кожей не выйти на улицу", нагло врет о реабилитации нацизма на Украине — это тоже была интерпретация фактов.

Вид города Рига в Латвии
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Испанским военным в Латвии предрекли "информационную войну" с Россией

И когда агентство Франс Пресс передает вранье анонимного источника в штабе французского президента Макрона о том, что информация о счетах Макрона "распространялась с аккаунтов, близких к российскому телеканалу RT и агентству Sputnik", — тоже интерпретация фактов.

Фейки же (с которыми нужно бороться) — это поток слухов, мнений и просто информационного шума, вышедший из-под контроля институтов, специально назначенных надзирать за медиапространством.

Тут вот в чем вся штука. На страже как бы открытого общества и свободы слова в мире сегодня стоят отнюдь не открытые, но закрытые или вообще частные конторы. Никак не подконтрольные обычным гражданам.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян: даже Reuters заметило, что у Макрона нет примеров "фейков" RT
Человечество решительно никак не может повлиять даже на группу анонимов, являющихся советом "Википедии", не говоря уже о "Фейсбуке" с его цензурой, — или тем более на частные медиакорпорации. И на генерируемый этими узкими закрытыми конторами поток новостей — тоже.

Единственное, что оно может делать, — это дополнять весь этот авторитетный поток собственными неавторитетными комментариями, слухами и идеями. Что оно и делает. Естественно, далеко не всегда соблюдая высокие стандарты объективной журналистики (тем более что, см. выше, их и профессионалы не соблюдают).

И, строго говоря, до минувшей осени мировая медийная элита смотрела на это информационное копошение у нее под ногами с презрением. Однако после того как в ведущей информационной державе мира внезапно одержал победу кандидат в президенты, против которого работало 95% информационного истеблишмента, а самым популярным политиком Франции стала антисистемная националистка — срочно понадобилось найти виноватого.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
За гранью: американские СМИ во время визита Лаврова впали в истерику

И его нашли и назначили, соорудив из копошащейся под ногами медиатитанов информационной мелочи настоящую, если называть вещи своими именами, теорию заговора. И раздув ее, и раскрутив, и объявив против предполагаемой закулисы (а это наша страна) крестовый поход.

А теперь — самое главное. Как представляется, нынешняя массированная кампания против Фейковых Новостей, за которыми маячит Русская Пропаганда, — не может быть объяснена одним желанием медиаэлит оправдаться за прежние провалы.

© Fotolia / DOC RABE MediaГазета с фейковыми новостями на столе
© Fotolia / DOC RABE Media
Газета с фейковыми новостями на столе

Есть вероятность, что перед нами — своеобразная информационная артподготовка. Готовящая широкие массы жителей разных стран к тому, что их отныне будут контролировать и затыкать куда жестче, чем раньше. Просто потому, что опасность от их неорганизованной медиаактивности высшей медийной бюрократией передового мира — оценена и признана серьезной.

Второй тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Туск: избранием Макрона французы сказали "нет" тирании фейковых новостей

И затыкать их, между прочим, будет не какой-то там Роскомнадзор по требованию прокуратуры — и вообще не государственные структуры. А вполне анонимные группы частных экспертов в частных конторах — соцсетях и блог-сервисах, — которым рядовые граждане доверили и свои данные, и частную переписку, и фото своих котиков, и подписали при регистрации кучу соглашений на все.

…И жаловаться на них жителям свободных стран, кстати, будет некому.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена