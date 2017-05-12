О перспективах введения глобальной цензуры в свободном мире

Виктор Мараховский, для РИА Новости

По Европе и окрестностям идет плотный вал конференций, посвященных модной проблеме. На них обсуждают, как свободное общество может противостоять фейковым новостям, хакерам и пропаганде.

Речь в основном — о российской, конечно же, пропаганде. И русских хакерах, и русской дезинформации.

Чтобы понять, с какой головокружительной активностью борют сейчас русскую пропаганду эти конференции — приведем два последних примера.

С 8 по 10 мая в Берлине при поддержке германского правительства проходила международная конференция Re:publica. Среди главных тем — борьба с пропагандой и фейками.

С 10 по 11 мая в Тбилиси под руководством ОБСЕ состоялась 14-я Южнокавказская конференция. Главные темы — те же: фейки, пропаганда и дезинформация. Пропаганда российская — идет, разумеется, отдельной почетной темой.

Свободным народам в деле борьбы с лживой Россией квалифицированно помогают, конечно, наши соотечественники. И бывшие, и еще действующие.

Так, 8 мая в Берлине Гарри Каспаров из Нью-Йорка, шеф организации Human Rights Foundation, смело бросил вызов путинскому режиму (цитируем "Немецкую волну", слушавшую борца вживую):

"Распространением фейковых новостей, убежден экс-чемпион мира, активно пользуются авторитарные режимы. При этом, считает он, "первопроходцем в этом деле стал путинский режим, который применяет различные методы дезинформации, в том числе и новейшие технологии". "Мечта любого диктатора, — говорит Каспаров, имея в виду в первую очередь российского президента, — создать мир, в котором не существует абсолютной правды, не существует фактов". Когда размываются факты, когда создается некая расплывчатая реальность — одна, вторая, третья, пояснил он, тогда диктатор чувствует себя комфортно. Поэтому, считает Каспаров, очень важно понимать, что интерпретация фактов, чем занимаются и многие западные СМИ, и фейковые новости — это принципиально разные вещи. Защитные меры, которые до сих пор принимает Запад, Каспаров считает недостаточными и непродуктивными. "Надо атаковать, надо разнести вдребезги всю эту инфраструктуру", — заявил он после выступления".

На следующей конференции, в Грузии, провел семинар "Лучшие практики противодействия дезинформации и пропаганде посредством саморегулирования СМИ в России" некто Юрий Казаков — "заместитель председателя палаты медиааудитории Общественной коллегии по жалобам на прессу".

Я, кстати, уважаемые читатели, на этом месте специально погуглил, что за палата такая. Оказывается, у нас в стране действительно существует самоназначенный журналистский трибунал. Он состоит из преподавателей ВШЭ (куда без них), сотрудников идеологически правильных медиа (включая заблокированные в России за антироссийскую пропаганду) и просто хороших людей. Полномочий у трибунала нет, но капля камень точит. Поэтому его палаты упорно собираются, рассматривают поступившие жалобы на журналистов и даже выносят какие-то заочные приговоры. Собственно, в этом и фишка их "саморегулирования СМИ": государственной пропаганде можно противостоять, только назначив из правильных журналистов совестливых и объективных надзирателей за истиной, чье мнение для всех остальных журналистов будет страшнее любого закона.

…Но главное, конечно, в другом, уважаемые читатели. В конце концов, энтузиасты борьбы с отечеством найдутся всегда.

Главное — собственно, во внезапном страхе перед неправдой, охватившей передовые информационные державы планеты.

© AP Photo / Elise Amendola Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находится образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003 © AP Photo / Elise Amendola Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находится образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003

Можно, конечно, поехидничать. Можно поспрашивать, где, собственно, были все эти борцы за правду, когда наутро после падения малайзийского боинга в Донбассе вся европейская пресса цвела заголовками "Ракета Путина" и "Русские убили моих детей". Или где они были, когда некто Колин Пауэлл размахивал своей былинной пробиркой и рассказывал об оружии массового поражения, которое прячет от международного сообщества президент тогда еще целого, светского и без террористического халифата Ирака.

Но на эти вопросы уже дал ответ Гарри Кимович Каспаров, явно подслушавший его у кого-то умного: то было совсем другое. Это все было не вранье, это была интерпретация фактов.

И когда французский философ и потомственный миллионер Бернар Анри-Леви мотался в Югославию, Ливию и на Майдан и объяснял, что надо срочно спасать Боснию от зверств сербов, и что надо спасти юную ливийскую демократию от кровавого Каддафи, и что нацистская Россия, "где в день рождения Гитлера людям со смуглой кожей не выйти на улицу", нагло врет о реабилитации нацизма на Украине — это тоже была интерпретация фактов.

И когда агентство Франс Пресс передает вранье анонимного источника в штабе французского президента Макрона о том, что информация о счетах Макрона "распространялась с аккаунтов, близких к российскому телеканалу RT и агентству Sputnik", — тоже интерпретация фактов.

Фейки же (с которыми нужно бороться) — это поток слухов, мнений и просто информационного шума, вышедший из-под контроля институтов, специально назначенных надзирать за медиапространством.

Тут вот в чем вся штука. На страже как бы открытого общества и свободы слова в мире сегодня стоят отнюдь не открытые, но закрытые или вообще частные конторы. Никак не подконтрольные обычным гражданам.

Человечество решительно никак не может повлиять даже на группу анонимов, являющихся советом "Википедии", не говоря уже о "Фейсбуке" с его цензурой, — или тем более на частные медиакорпорации. И на генерируемый этими узкими закрытыми конторами поток новостей — тоже.

Единственное, что оно может делать, — это дополнять весь этот авторитетный поток собственными неавторитетными комментариями, слухами и идеями. Что оно и делает. Естественно, далеко не всегда соблюдая высокие стандарты объективной журналистики (тем более что, см. выше, их и профессионалы не соблюдают).

И, строго говоря, до минувшей осени мировая медийная элита смотрела на это информационное копошение у нее под ногами с презрением. Однако после того как в ведущей информационной державе мира внезапно одержал победу кандидат в президенты, против которого работало 95% информационного истеблишмента, а самым популярным политиком Франции стала антисистемная националистка — срочно понадобилось найти виноватого.

И его нашли и назначили, соорудив из копошащейся под ногами медиатитанов информационной мелочи настоящую, если называть вещи своими именами, теорию заговора. И раздув ее, и раскрутив, и объявив против предполагаемой закулисы (а это наша страна) крестовый поход.

А теперь — самое главное. Как представляется, нынешняя массированная кампания против Фейковых Новостей, за которыми маячит Русская Пропаганда, — не может быть объяснена одним желанием медиаэлит оправдаться за прежние провалы.

Есть вероятность, что перед нами — своеобразная информационная артподготовка. Готовящая широкие массы жителей разных стран к тому, что их отныне будут контролировать и затыкать куда жестче, чем раньше. Просто потому, что опасность от их неорганизованной медиаактивности высшей медийной бюрократией передового мира — оценена и признана серьезной.

И затыкать их, между прочим, будет не какой-то там Роскомнадзор по требованию прокуратуры — и вообще не государственные структуры. А вполне анонимные группы частных экспертов в частных конторах — соцсетях и блог-сервисах, — которым рядовые граждане доверили и свои данные, и частную переписку, и фото своих котиков, и подписали при регистрации кучу соглашений на все.

…И жаловаться на них жителям свободных стран, кстати, будет некому.