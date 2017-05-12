О перспективах введения глобальной цензуры в свободном мире

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Речь в основном — о российской, конечно же, пропаганде. И русских хакерах, и русской дезинформации.
Чтобы понять, с какой головокружительной активностью борют сейчас русскую пропаганду эти конференции — приведем два последних примера.
С 8 по 10 мая в Берлине при поддержке германского правительства проходила международная конференция Re:publica. Среди главных тем — борьба с пропагандой и фейками.
С 10 по 11 мая в Тбилиси под руководством ОБСЕ состоялась 14-я Южнокавказская конференция. Главные темы — те же: фейки, пропаганда и дезинформация. Пропаганда российская — идет, разумеется, отдельной почетной темой.
Свободным народам в деле борьбы с лживой Россией квалифицированно помогают, конечно, наши соотечественники. И бывшие, и еще действующие.
"Распространением фейковых новостей, убежден экс-чемпион мира, активно пользуются авторитарные режимы. При этом, считает он, "первопроходцем в этом деле стал путинский режим, который применяет различные методы дезинформации, в том числе и новейшие технологии". "Мечта любого диктатора, — говорит Каспаров, имея в виду в первую очередь российского президента, — создать мир, в котором не существует абсолютной правды, не существует фактов". Когда размываются факты, когда создается некая расплывчатая реальность — одна, вторая, третья, пояснил он, тогда диктатор чувствует себя комфортно. Поэтому, считает Каспаров, очень важно понимать, что интерпретация фактов, чем занимаются и многие западные СМИ, и фейковые новости — это принципиально разные вещи. Защитные меры, которые до сих пор принимает Запад, Каспаров считает недостаточными и непродуктивными. "Надо атаковать, надо разнести вдребезги всю эту инфраструктуру", — заявил он после выступления".
На следующей конференции, в Грузии, провел семинар "Лучшие практики противодействия дезинформации и пропаганде посредством саморегулирования СМИ в России" некто Юрий Казаков — "заместитель председателя палаты медиааудитории Общественной коллегии по жалобам на прессу".
…Но главное, конечно, в другом, уважаемые читатели. В конце концов, энтузиасты борьбы с отечеством найдутся всегда.
Главное — собственно, во внезапном страхе перед неправдой, охватившей передовые информационные державы планеты.
Но на эти вопросы уже дал ответ Гарри Кимович Каспаров, явно подслушавший его у кого-то умного: то было совсем другое. Это все было не вранье, это была интерпретация фактов.
И когда французский философ и потомственный миллионер Бернар Анри-Леви мотался в Югославию, Ливию и на Майдан и объяснял, что надо срочно спасать Боснию от зверств сербов, и что надо спасти юную ливийскую демократию от кровавого Каддафи, и что нацистская Россия, "где в день рождения Гитлера людям со смуглой кожей не выйти на улицу", нагло врет о реабилитации нацизма на Украине — это тоже была интерпретация фактов.
И когда агентство Франс Пресс передает вранье анонимного источника в штабе французского президента Макрона о том, что информация о счетах Макрона "распространялась с аккаунтов, близких к российскому телеканалу RT и агентству Sputnik", — тоже интерпретация фактов.
Фейки же (с которыми нужно бороться) — это поток слухов, мнений и просто информационного шума, вышедший из-под контроля институтов, специально назначенных надзирать за медиапространством.
Тут вот в чем вся штука. На страже как бы открытого общества и свободы слова в мире сегодня стоят отнюдь не открытые, но закрытые или вообще частные конторы. Никак не подконтрольные обычным гражданам.
Единственное, что оно может делать, — это дополнять весь этот авторитетный поток собственными неавторитетными комментариями, слухами и идеями. Что оно и делает. Естественно, далеко не всегда соблюдая высокие стандарты объективной журналистики (тем более что, см. выше, их и профессионалы не соблюдают).
И, строго говоря, до минувшей осени мировая медийная элита смотрела на это информационное копошение у нее под ногами с презрением. Однако после того как в ведущей информационной державе мира внезапно одержал победу кандидат в президенты, против которого работало 95% информационного истеблишмента, а самым популярным политиком Франции стала антисистемная националистка — срочно понадобилось найти виноватого.
И его нашли и назначили, соорудив из копошащейся под ногами медиатитанов информационной мелочи настоящую, если называть вещи своими именами, теорию заговора. И раздув ее, и раскрутив, и объявив против предполагаемой закулисы (а это наша страна) крестовый поход.
А теперь — самое главное. Как представляется, нынешняя массированная кампания против Фейковых Новостей, за которыми маячит Русская Пропаганда, — не может быть объяснена одним желанием медиаэлит оправдаться за прежние провалы.
Есть вероятность, что перед нами — своеобразная информационная артподготовка. Готовящая широкие массы жителей разных стран к тому, что их отныне будут контролировать и затыкать куда жестче, чем раньше. Просто потому, что опасность от их неорганизованной медиаактивности высшей медийной бюрократией передового мира — оценена и признана серьезной.
И затыкать их, между прочим, будет не какой-то там Роскомнадзор по требованию прокуратуры — и вообще не государственные структуры. А вполне анонимные группы частных экспертов в частных конторах — соцсетях и блог-сервисах, — которым рядовые граждане доверили и свои данные, и частную переписку, и фото своих котиков, и подписали при регистрации кучу соглашений на все.
…И жаловаться на них жителям свободных стран, кстати, будет некому.