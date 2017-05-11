Франс Пресс опубликовало опровержение RT о распространении слухов о Макроне

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Информационное агентство Франс Пресс (AFP) опубликовало опровержение RT о распространении слухов об офшорных счетах избранного президента Франции Эммануэля Макрона.

RT потребовал от Франс Пресс дать опровержение материалу, касающемуся распространения фейковых новостей о наличии у Макрона офшорного счета на Багамах. В статье анонимный источник агентства из штаба лидера движения "Вперед" рассказывает, как, по его мнению, распространялись эти новости и приводит аккаунты в социальных сетях сайтов, которые, как он предполагает, "близки" к телеканалу RT и агентству Sputnik.

"Мы можем лишь констатировать, что эти лживые утверждения, нанесшие нам вред, продолжают циркулировать и распространяться", — сказала директор службы внешних связей RT Анна Белкина, отметив, что агентство без каких-либо оснований упоминает российский телеканал в контексте распространения фейков.

При этом текст опровержения не был опубликован в полном объеме, несмотря на то, что такое требование содержалось в письме.

В электронном письме, полученном Франс Пресс во вторник, 9 мая, RT подчеркнул, что не публиковал материалов о данной истории ни на одной из платформ телеканала, пока Макрон не подал иск о клевете. В пресс-службе Sputnik сообщили о намерении агентства обратиться к юристам по факту обвинений штаба Эммануэля Макрона.