Почему Горбачев закрыл советский военный космос и что из этого вышло

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

На космодром Байконур последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев прилетел 30 лет назад, 11 мая 1987 года, для того, чтобы лично закрыть государственную военно-космическую программу. Ранее состоялись советско-американские переговоры на высшем уровне в Рейкьявике, которые не повлияли на противоракетную Стратегическую оборонную инициативу (СОИ) США и дорого обошлись нашей стране.

На Байконуре Горбачев ознакомился с образцами военно-космической техники и выразил сожаление, что не знал всего этого до Рейкьявика. В гарнизонном Доме офицеров генсек в очередной раз декларировал курс на мирный космос ("новое мышление" напоминало религиозную программу непротивления злу насилием).

После визита Горбачева на космодром отечественную программу развития военно-космических систем начали сворачивать. Тему тяжелых орбитальных станций закрыли в 1989-м, затем прекратили все работы над ракетой-носителем "Энергия" и орбитальным кораблем "Буран".

От горбачевского камлания и игры в поддавки мир ничуть не изменился. И 7 мая на мысе Канаверал приземлился американский экспериментальный орбитальный самолет X-37B Orbital Test Vehicle-4, который почти два года находился в космосе с секретной миссией.

Ранее в Пентагоне сообщили, что космоплан весом около 5 тонн предназначен для работы на высотах от 200 до 750 километров , способен быстро менять орбиты и маневрировать, выполнять разведывательные задачи, доставлять в космос небольшие грузы.

Специалисты называют мини-шаттл X-37B космическим перехватчиком, то есть американская программа создания ударных вооружений на орбите благополучно пережила Рональда Рейгана. "Звездные войны" остаются реальностью XXI века. России приходится наверстывать упущенное в области военно-космических разработок, создавать новые ракеты тяжелого класса и стойкую элементную базу.

Что мы потеряли

Средства борьбы с военными спутниками противника Советский Союз создавал несколько десятилетий. Первый отечественный маневрирующий аппарат "Полет-1" вышел на околоземную орбиту в 1963 году, а перехват в космосе спутником спутника впервые успешно выполнен 1 ноября 1968 года.

По данным американского аналитического журнала The National Interest, в 1973-1976 годах СССР отправил на околоземную орбиту три военные космические станции "Алмаз". В дальнейшем состоялись десятки испытаний истребителей спутников. Последнее (в июне 1982 года) на Западе назвали "Семичасовой ядерной войной", хотя это были всего лишь учения, в ходе которых запускали наземные и морские баллистические ракеты, противоракеты, военные спутники и космический перехватчик.

Ударное космическое оружие для ведения боевых действий в космосе и из космоса создавали в НПО " Энергия ", и до начала 1980-х на одной конструктивной платформе разработали два боевых космических аппарата (КА) с различными типами бортовых комплексов вооружения — лазерным и ракетным. Меньшая масса ракетного вооружения позволяла иметь на борту больший запас топлива и предполагала применение по низкоорбитальным объектам (до 300 километров). Лазерное вооружение создавалось для боевой работы по спутникам на средневысотных и геостационарных орбитах. Планировалось создание значительной орбитальной группировки в составе ракетных КА 17Ф111 "Каскад" и лазерных КА 17Ф19 "Скиф"

Для поражения стартующих баллистических ракет и их головных блоков на пассивном участке полета для комплекса "Каскад" разработали проект ракеты-перехватчика космического базирования.

Для уничтожения особо важных наземных целей проектировали тяжелую космическую станцию в составе базовой станции 17К ДОС и автономных модулей (типа орбитального корабля "Буран") с боевыми блоками (до 15-20 единиц в одном ударном модуле). По команде модули могли отделиться от станции, занять позицию в космическом пространстве для револьверного старта высокоточных боевых блоков (планирующих ядерных зарядов).

Для противодействия американской Стратегической оборонной инициативе отечественные специалисты рассматривали возможность минирования околоземного космического пространства. Проводились исследования эффективности орбитальных бризантных облаков, полностью очищающих от космических аппаратов околоземное пространство до высоты 3000 километров.

Несмотря на огромный задел в военно-космической сфере, Михаил Горбачев с 1985 года упорно эксплуатировал тезис о мирном космосе. Под давлением ЦК КПСС госкомиссия по запуску КА "Скиф" (с боевым газодинамическим лазером мощностью 1 МВт) в начале 1987 года отменила в программе полета отстрелы мишеней и другие боевые элементы. Технический сбой при запуске космического аппарата на орбиту ускорил закрытие программы. И все же объективно "новое мышление" не могло победить в битве орбитальных технологий.

Обстановка на орбите

По военно-космическому направлению американцы заметно отставали от советских коллег. Созданием боевых космических станций в США занялись только в 1970-х (рассматривались проекты с использованием кинетического, лазерного и пучкового оружия).

Решение о разработке противоспутниковой системы американский президент Рональд Рейган объявил в 1982 году, а затем провозгласил Стратегическую оборонную инициативу. СОИ свернули в 1993-м, однако мирным космос остался лишь в мечтах человечества.

Космические технологии порождают новые способы ведения боевых действий. Сегодня на орбите находится около 1380 спутников, из которых 149 — американские аппараты военного и двойного назначения. Для сравнения: у России таких 75, у Китая — 35, у Израиля — девять, у Франции — восемь, у Британии и Германии — семь. Военно-космическими разработками занимаются все уважающие себя государства. Околоземное пространство становится все более милитаризованным.

В Стратегическом командовании Вооруженных сил США считают, что необходимо готовить военнослужащих к боевым действиям в космосе.

Глава Стратегического командования генерал Джон Хайтен подводит философскую базу неизбежности подобных конфликтов: "Американская армия готовится к следующему этапу: звездным войнам" (US military prepares for the next frontier: Space war).

Штаты втрое увеличили расходы на наступательные средства контроля в космосе — с 9,5 миллиона долларов в 2013 году до 30,7 миллиона долларов в 2016-м.

Американские журналы The Trumpet и Nautilus подробно рассказывают об особенностях космической стратегии (Space Mission Force).

Соединенные Штаты меняют методы подготовки к космическим конфликтам и традиционно готовятся уничтожать ядерные ракеты в космическом пространстве.

Отвечая на современные вызовы, даже самые миролюбивые страны, включая Россию и Китай, вынуждены разрабатывать космическое оружие.

Стоило ли с упорством, достойным лучшего применения, много лет перековывать космические мечи на орала, то есть "Каскады" и "Скифы" на кастрюли?