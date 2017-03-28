Мнение: ПРО США вынуждает РФ начать разработку противоспутникового оружия

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американская система противоракетной обороны (ПРО) в ближайшем будущем будет представлять реальную угрозу для российской орбитальной группировки, что вынуждает Россию начать разработку аналогичной системы, которая сможет поражать американские спутники, полагают эксперты, опрощенные РИА Новости во вторник.

Ранее заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир заявил на проходящей в Женеве конференции по разоружению, что возможности ПРО США ставят под угрозу уничтожения почти все низкоорбитальные космические аппараты и космическую деятельность России и Китая.

Перспективная угроза

Американская система ПРО через 10-12 лет будет реально угрожать российской орбитальной группировке, так как испытания противоспутникового оружия ведутся в США уже давно, полагает ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.

"Это может стать угрозой через 10-12 лет, и Россия, к сожалению, пока не предпринимает никаких ответных действий, а вот Китай разрабатывает свое противоспутниковое оружие, и нам придется делать то же самое, так как космос — это самое уязвимое место американской армии", — сказал Фененко.

По его словам, испытания противоспутникового оружия ведутся американцами именно в рамках программы ПРО.

"Первый раз они его испытали в 1985 году, второй — в 2008 году. Кроме того, в принятой в 2006 году национальной космической стратегии США говорилось о необходимости создать оружие, способное поражать спутниковую группировку противника в рамках системы ПРО. Там это называлось "стратегия защиты американских космических активов", — отметил эксперт.

Он также напомнил, что в рамках программы быстрого глобального удара США выполнили несколько неудачных попыток испытания так называемого космического оружия — низколетящих орбитальных аппаратов. Затем, после безуспешных испытаний, Вашингтон сделал основную ставку на ракетную систему ASAT.

РФ должна ответить

Президент Академии геополитических проблем Константин Сивков также считает, что угроза, исходящая от американской системы противоракетной обороны, подтолкнет Россию к разработке аналогичной системы, которая сможет поразить спутники орбитальной группировки США на удалении в тысячи километров.

"Американцы проводили испытания своей ракеты SM-3, которой им удалось сбить спутник. Нам сегодня необходимо создавать свои системы ПРО, которые могут поставить под удар американские спутники – другого они не понимают, только силу", — заявил Сивков.

Он уточнил, что Россия должна создать систему, которая сможет сбивать спутники на удалении в сотни и тысячи километров.

"Создаваемая сегодня С-500 — это система ПРО театра войны, а нам нужен комплекс, который бы сбивал спутники на квазистационарной орбите в нескольких тысячах километрах над землей", — подчеркнул собеседник агентства.

Сивков отметил, что работы над противоспутниковым оружием в РФ на сегодняшний день не ведутся, однако развитие американской системы ПРО, вероятно, вынудит Россию начать такие работы.