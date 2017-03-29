В Пентагоне призвали готовиться к "звездным войнам"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Стратегическом командовании Вооружённых сил США считают, что американские военные должны быть готовы к боевым действиям в космосе, сообщает Space.com.

Как заявил заместитель главы ведомства вице-адмирал Чарлз Ричард, США должны открыто продемонстрировать, что имеют возможность вести боевые действия и в космосе. По его мнению, подобная стратегия должна предотвратить распространение конфликтов в околоземное пространство. "Я полагаю, лучший способ предотвратить войну — это подготовиться к ней, и мы должны дать всем понять, что готовы вести войну до победы везде, включая космическое пространство", — цитирует издание слова адмирала.

По словам Ричарда, превосходство США в военно-космической отрасли сегодня находится под угрозой со стороны России и Китая, которые успешно развивают противоспутниковое оружие. "Хотя мы не находимся в состоянии войны в космосе, нельзя сказать, чтобы наш космос можно было бы назвать мирным", — подчеркнул он.

Ричард также заявил, что противостояние мировых держав вновь стоит на повестке дня наиболее остро за последние 15-20 лет, что затрагивает и космическую сферу. По его словам, США должны препятствовать также "плохому поведению" в космосе, такому, как, например, испытания китайского противоспутникового оружия в 2007 году, в результате которых на орбите появилось более 3 400 объектов, относящихся к космическому мусору.

В США неоднократно заявляли о том, что космические программы России и Китая могут представлять угрозу спутниковой группировке страны. Американские космические аппараты используются для ведения разведки, обеспечения связи в труднодоступных регионах, навигации кораблей, беспилотных летательных аппаратов, а также управления полетом ракет и авиабомб. Российская сторона выступала с инициативами демилитаризации космического пространства, однако соответствующий проект резолюции, внесенный на рассмотрение Генассамблеи ООН, был заблокирован США.