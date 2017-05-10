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Русское и советское остается главной опорой антифашизма

14:2810.05.2017
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© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники акции Бессмертный полк в МосквеУчастники акции Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Владимир Лепехин

Празднования Дня Великой Победы в России, на Украине и в других постсоветских странах еще раз опровергли утверждения русофобов о том, что победа СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов — уходящая тема и якобы все менее интересна новому поколению россиян.

Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) во время празднования Дня Героев у памятника Степану Бандере в центре Львова. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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Западные СМИ открыли для себя реванш нацистов на Украине

В условиях, когда сознание и мировоззрение российской молодежи формируется все меньше на рассказах очевидцев событий 70-летней давности и все больше на основе отрывочной, искаженной, а иногда и попросту фальсифицированной информации, правда о Великой Победе советского народа над фашизмом становится нужной нам как воздух, как важнейшая опора сохранения и укрепления нашего государства.

Системное поругание памяти о Великой Отечественной войне

Вместе с упразднением Советского Союза и отказом российских элит от коммунистической идеи в постперестроечной России чуть было не отказались и от Великой Победы. Во всяком случае, при сохранении многих формальных атрибутов этой Победы (статуса праздника 9 Мая, памятников и мемориалов, льгот ветеранам Великой Отечественной войны и т.д.) в период либеральных реформ ее значение было существенно принижено как в школьных учебниках по истории, так и в политической практике нового правящего класса.

Участники акции Бессмертный полк. Архивное фото
© РИА Новости . Егор Еремов
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Посол России прокомментировал запрет "Бессмертного полка" в Таджикистане

Автор этих строк в бытность свою депутатом Государственной думы России первого созыва приложил немало усилий для разработки и принятия в России федерального закона "О запрещении нацистской символики и литературы", а также внесения соответствующих антинацистских норм в ФЗ "О противодействии политическому экстремизму". Однако же формирование в нашей стране соответствующих правовых механизмов противодействия неонацизму растянулось чуть ли не на два десятилетия, поскольку в новой России нашлись силы, препятствующие внедрению соответствующих запретов на реабилитацию "чумы XX века" уже тем, что приравнивали фашизм к коммунизму.

Лишь в ноябре 2014 года — уже значительно позже государственного переворота в Киеве — в российское законодательство были внесены нормы, распространяющиеся не только на нацистскую символику и литературу времен Второй мировой войны, но также на неонацистские (бандеровские и им подобные) риторику и деятельность.

К сожалению, к этому времени зоологический антикоммунизм отдельных российских политиков распространился на неприятие всего советского, раз за разом оказывающееся откровенно русофобским.

Парад в честь Дня Победы в Луганске. Архивное фото
© РИА Новости . Олеся Потапова
В Луганске прошел парад Победы с участием военной техники
В результате в современной России, помимо уже традиционных акций в духе анти-Сталин, оказались возможными такие пертурбации, как установка в Санкт-Петербурге памятной доски одному из организаторов блокады Ленинграда, дискредитация подвигов советских людей в годы Великой Отечественной войны (Зои Космодемьянской, героев-панфиловцев и других), попытки оправдать власовщину, примирить с ней потомков советских воинов-победителей и т.д.

© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" во время шествия по улицам Владивостока
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Участники акции "Бессмертный полк" во время шествия по улицам Владивостока

Все это наряду с кинофильмами об "интеллигентных" и рефлексирующих гитлеровцах, публичным обвинением россиян в "красном фашизме" — разрушает память об Отечественной войне и нивелирует в гражданах России способность к сопротивлению "ценностному инфантилизму".

Германский реваншизм как база свидомого мифотворчества

Сам Запад давно расписался в неспособности и нежелании сохранять память об истории и итогах Второй мировой войны.
Одним из ключевых направлений атак на память о самой страшной войне в истории человечества стала тенденция к "очеловечиванию" собственно Адольфа Гитлера. Так, в конце 2015 года в Германии огромным тиражом была переиздана его книга "Майн кампф".

Торжественный прием от имени В.В.Путина по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Путин рассказал, чем обернулось бы поражение в войне для российской нации

В ФРГ и других странах Европы все чаще проводятся акции, снимающие табу с тиражирования имени (и, следовательно, идей) вождя Третьего рейха и закрепляющие его новый — "человеческий" образ. В частности, несколько месяцев назад в социальные сети был вброшен мем "Живопись Адольфа Гитлера", после чего через специально созданные аккаунты в Facebook и YouTube мировое медийное пространство было наполнено сентиментальными рассказами о биографии и творческом пути этого "непризнанного гения", а также рисунками и картинами, написанными (как утверждают промоутеры "гениального художника") самим лидером НСДАП.

На фоне искусно вызванного роста интереса западной публики к биографии Гитлера тема равной ответственности фашизма и коммунизма за развязывание Второй мировой войны становится мейнстримом, в том числе в ряде постсоветских стран.

День Победы в Днепре. Архивное фото
© РИА Новости . Захар Виноградов
Мэр Днепра заявил о прекращении финансирования ветеранских организаций
Возможно, цель подобных акций состоит в том, чтобы поменять местами "интеллигента" Гитлера и "тирана" Сталина — и в конечном счете представить нацистов освободителями Восточной Европы от "красной чумы".

Такой вот эмоционально-личностный подход к истории XX века (историческая фактология сегодня на Западе уже почти никого не интересует) активно внедряется в Прибалтике, на Украине и везде, где становится возможной "промывка мозгов" населению под руководством разного рода специалистов по дезинформации от западных спонсоров.

Украинский шизофренический "антифашистский" неонацизм

Спонсоры и кураторы киевского режима утверждают, что на Украине сегодня нет неонацизма (ведь здесь разрешено праздновать 9 Мая), однако же будем объективными: власть в Киеве в данный момент находится в руках необандеровцев, покрываемых западными реваншистами.

Избранный Президент Сербии Александр Вучич поздравил россиян с Днем Победы
Премьер Сербии поздравил россиян с Днем Победы на русском языке
И дозволение два раза в году (1 и 9 мая) пройтись по Крещатику с красными флагами объясняется вовсе не толерантностью нынешней украинской власти, но тем обстоятельством, что прямо в лоб "декоммунизировать" Незалежную — то есть уничтожить в ней все русское и советское — не удалось. Причем осуществлению на Украине полной декоммунизации помешала именно память многих украинцев о Великой Отечественной войне: о трагедии в Бабьем Яру, о подвиге молодогвардейцев, о зверствах ОУН-УПА на Западной Украине.

© РИА Новости . ШуруборПерейти в фотобанкБабий Яр - место массового уничтожения германскими оккупантами мирного населения и военнопленных в 1941-1943 гг.
© РИА Новости . Шурубор
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Бабий Яр - место массового уничтожения германскими оккупантами мирного населения и военнопленных в 1941-1943 гг.

Прошедшие 9 мая по всей Украине празднования Великой Победы показали, что многие украинцы не собираются признавать навязываемую им версию Второй мировой войны. В результате бандеровцам приходится идти в обход и прокладывать мостики к новому геноциду русских через изощренное мифотворчество и откровенную ложь. Украинский неонацизм маскируется под антифашизм и антикоммунизм — и в таком вот камуфляже пытается вскочить в последний вагон поезда под названием "европейская интеграция".

Будучи неспособным творить Добро и развивать Украину, киевский режим предлагает свои услуги западным "цивилизаторам" в качестве подручных глобального Зла и беспредельного цинизма.

Именно по этой причине в данный момент на Украине проводится мощная кампания по цивилизационной перекодировке населения — и в первую очередь по уничтожению памяти о Великой Победе. Вот почему здесь была предпринята попытка сформировать свой "Смертный полк" как альтернативу российскому "Бессмертному полку". И вот почему к установленному на Украине Дню примирения 8 мая по всей стране были понаставлены "примиренческие" плакаты с обнимашками "украинских" бойцов "радянской" (!) армии с иными как бы украинцами, сражавшимися в 1941-1945 годах в американской, британской и иных (включая германскую) армиях.

Студент-фронтовик ТГУ с товарищами, 9 мая 1945 года
© Музей истории Томского госуниверситета
Дело, "не имеющее аналогов". За что на Украине будут судить фронтовика

А как вам плакаты, установленные на трассе Киев — Одесса 2 мая с.г., с таким вот шизофреническим слоганом: "Перемогли Гiтлера, здолаемо i Путина"?

Цель всей этой вполне сознательно распространяемой шизофрении состоит в том, чтобы украинцы приняли на веру два неонацистских мифа. Во-первых, о том, что Украина была самостоятельным субъектом Второй мировой войны, а во-вторых, что она сражалась на стороне "всего прогрессивного человечества" против фашизма и коммунизма.

Именно в этом и состоит политика "евроинтеграции" по отношению к Украине.

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