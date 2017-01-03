Переиздание "Майн кампф" стало бестселлером в Германии

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Переизданная книга Адольфа Гитлера "Майн кампф" (Mein Kampf) с критическими комментариями, подготовленная Институтом современной истории (IfZ) в Мюнхене, стала хитом продаж в Германии в 2016 году, сообщает газета Tagesspiegel.
Как рассказал газете директор Института современной истории Андреас Виршинг, за год было продано 85 тысяч книг вместо изначально планируемых 4 тысяч, в конце января выйдет уже шестой тираж.
По словам Виршинга, готовится и французское издание. "Но это не будет перевод слово-в-слово. Перевод будет сокращен и переработан", — сказал он.
Mein Kampf ("Моя борьба") была написана в 1924 году, Гитлер писал ее в заключении. Сочинение считается идеологическим фундаментом национал-социализма, при жизни фюрера книга издавалась миллионными тиражами. До 1945 года Mein Kampf была переведена на 18 языков, было продано более 12 миллионов экземпляров книги. В апреле 2010 года Mein Kampf Гитлера была внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов.