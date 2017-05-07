"Французский бунт против Европы": почему Ле Пен есть что праздновать

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Как будут в ближайшие дни трактовать итоги французских выборов (заметим, вполне ожидавшиеся) — примерно понятно.
Это вполне объяснимо. Для еврочиновничества важнейшая из задач — продемонстрировать, что курс продолжается, никакого "заката ЕС" нет, а случившийся в 2016-м подъем "политических маргиналов" был просто эпизодом, нервной реакцией на наплыв беженцев 2015-го.
Все это будет выстроено в цепочку, призванную показать: "откат от идеологии прогресса и глобализации", в прошлом году намеченный победой Д. Трампа и Брекзитом, — благополучно завершён.
…В действительности эта пропагандисткая картинка предельно далека от реальности. И вот почему.
Во-вторых, если в далеком 2002-м против общепризнанного пугала "Национального фронта" удалась мобилизация избирателя, и не дотянувший в первом туре до 20% голосов республиканец Жак Ширак во втором разгромил Ле Пена-отца со счетом 82:18, то на этих выборах мы наблюдали совершенно иное.
Радикальные голлисты из "Вставай, Франция" — вошли с недавним "пугалом" в коалиционные отношения.
Ультралевые избиратели Меланшона (фактически поделившего третье место с Фийоном) — решили преимущественно бойкотировать второй тур.
К тому же Ле Пен-отец во втором туре сумел прибавить лишь 1% голосов к результатам первого. А Ле Пен-дочь прибавила почти в полтора раза.
Кстати, еще зимой во втором туре социологи ей обещали против Макрона лишь 34%.
То есть в действительности во Франции мы видим никакое не поражение антибрюссельских и антиглобалистских сил, а напротив — их продолжающийся подъем.
На самом деле самое главное уже произошло — и теперь никуда не уйдет.
Антиглобалистский западноевропейский национализм вырвался из политического гетто, в котором он торчал несколько десятилетий, и перестал быть для массового избирателя экзистенциальным злом и безусловным страшилой.
В то время как одержанная — пусть и с помощью некоторого шулерства — победа истеблишмента во Франции привела всего лишь к тому, что представителю этого самого истеблишмента Макрону предстоит продолжать тот же курс, что привел к нынешнему кризису обеих правящих партий.
В итоге есть основания полагать, что через пять лет Ле Пен — возможно, нынешняя, а возможно, и дозревшая до президентской кампании "третья Ле Пен", Марион-Марешаль, которой в 2022-м будет тридцать два — вновь выйдет во второй тур против растерявшего новизну Макрона. И это произойдет в год, когда результаты его "центристской альтернативы" (ее называют даже "центристской революцией") будут уже вполне очевидны.
К тому же партия остается с прежней чистой репутацией "не использованной альтернативы для Франции". И к выборам-2022 придет с ней же.
В отличие от очередного "кандидата от богатых и высокопоставленных", как бы ни звучала в двадцать втором его фамилия и какое бы громкое название политтехнологи ни придумали его группе поддержки.
И в других европейских странах — в той же Германии, где запоздало выкристаллизовались собственные "альтернативщики" — вероятно, будет в ближайшие годы происходить то же самое.
Поэтому говорить о подавлении бунта европейцев против евробюрократии по меньшей мере преждевременно.