О победе Макрона над французами: "фабрика согласий" снова работает

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Как уже всем сообщено, кандидат в президенты Франции Макрон выиграл последние дебаты у кандидата в президенты Франции Ле Пен.
Согласно опросу, проведенному среди полутора тысяч телезрителей телекомпанией BFMTV, 63% нашли его "более убедительным".
Это, разумеется, говорит не о том, что кандидат Макрон действительно победил кандидата Ле Пен в споре.
Все кампании последних лет показали, что опросы после теледиспутов — вещь, если очень мягко выражаться, не вполне точная. Вот, скажем, огненный пример одного такого триумфа: "Вашингтон, 10 октября. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла дебаты со своим противником, кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, заявили респонденты блиц-опроса CNN и компании ORC. Клинтон считают победителем дебатов 57%, Трампа — 34%".
Чем это триумфальное шествие кончилось, мы знаем.
Дело не в этом.
Дело даже не в том, что Марин Ле Пен, судя по всему, действительно проигрывает кампанию — она и так прыгнула выше головы, сумев выскочить из исторически сковавшего ее и ее партию образа "скинхедов и фашистов".
Главный урок завершившейся фактически вчера французской президентской кампании вообще не в противниках Макрона.
Мы увидели, по сути, влажный сон политтехнолога, какую-то густую пелевинщину.
Франсуа Олланд, напомним, не просто непопулярный президент. Он президент настолько непопулярный, что его рейтинг одобрения вообще ни разу за все время его правления не доползал до 50%-ной отметки, в среднем колеблясь где-то между 11 и 20%. Он был настолько нелюбим, что — один из немногих французских президентов — не стал даже пытаться выдвинуть себя на второй срок.
Иными словами, европейская бюрократическая элита на французском своем полигоне доказала, что реальная политика, реальные действия, реальная программа — это все веники. Что на так называемый популизм она все еще в состоянии ответить, собравшись, ультрапопулизмом ("Макрон говорит каждому то, что тот хочет услышать").
То есть даже чудовищно непопулярному курсу достаточно сменить интерфейс на более дружественный к пользователю и гибкий, чтобы вновь заработала "фабрика согласий". То есть выработанный за предыдущие десятилетия механизм выдавливания из электората "да" — в ответ на заранее подготовленные для него элитами планы и программы.
Вернее, в данном случае все еще плачевнее: продавливают у электората одно, а реализовывать, безусловно, будут совершенно другое. Реализовали же "социалистические" кабинеты при Олланде целый комплекс либеральных реформ, которые никак не пилятся в представления о социалистической политике.
И когда Макрон грозится "реформировать или разрушить Евросоюз" — это тоже следует воспринимать даже не "с долей скептицизма", а просто как элемент сценического антуража. Гамлету положено ходить со шпагой и объясняться с Офелией, даже если его играет женщина.
Ну вот и кандидату в нынешние французские президенты положено критиковать и грозиться в сторону "брюссельской бюрократии", даже если он плоть от плоти ее.
Однако руководящая и направляющая, хорошо слежавшаяся и сцепившаяся с общеевропейской французская элита твердо намерена никаких перемен не допустить.