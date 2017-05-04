США
4.054 мая11:28МСК
USD57.09+0.14
EUR62.32+0.17
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

О победе Макрона над французами: "фабрика согласий" снова работает

11:0804.05.2017
05700
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПервый тур президентских выборов во Франции. Архивное фотоПервый тур президентских выборов во Франции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Как уже всем сообщено, кандидат в президенты Франции Макрон выиграл последние дебаты у кандидата в президенты Франции Ле Пен.

Согласно опросу, проведенному среди полутора тысяч телезрителей телекомпанией BFMTV, 63% нашли его "более убедительным".

Эйфелева башня в Париже. Архивное Фото.
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
"Дух поражения" и "война против всех": как прошли дебаты Макрона и Ле Пен

Это, разумеется, говорит не о том, что кандидат Макрон действительно победил кандидата Ле Пен в споре.

Все кампании последних лет показали, что опросы после теледиспутов — вещь, если очень мягко выражаться, не вполне точная. Вот, скажем, огненный пример одного такого триумфа: "Вашингтон, 10 октября. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла дебаты со своим противником, кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, заявили респонденты блиц-опроса CNN и компании ORC. Клинтон считают победителем дебатов 57%, Трампа — 34%".

Чем это триумфальное шествие кончилось, мы знаем.

Дело не в этом.

Дело даже не в том, что Марин Ле Пен, судя по всему, действительно проигрывает кампанию — она и так прыгнула выше головы, сумев выскочить из исторически сковавшего ее и ее партию образа "скинхедов и фашистов".

© AFP 2017 / StringerЛидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на теледебатах
© AFP 2017 / Stringer
Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на теледебатах

Главный урок завершившейся фактически вчера французской президентской кампании вообще не в противниках Макрона.

Мы увидели, по сути, влажный сон политтехнолога, какую-то густую пелевинщину.

Кандидаты в президенты Франции — основатель движения Вперед Эммануэль Макрон и лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен на теледебатах
© REUTERS / Eric Feferberg/Pool
Эксперт: есть большая опасность для Макрона в день выборов
Увидели, что у французской бюрократической (а также экономической и медийной) элиты при наличии твердого намерения обнаружились-таки возможности одолеть любые досадные последствия рекордно провального правления своего предыдущего президента.

Франсуа Олланд, напомним, не просто непопулярный президент. Он президент настолько непопулярный, что его рейтинг одобрения вообще ни разу за все время его правления не доползал до 50%-ной отметки, в среднем колеблясь где-то между 11 и 20%. Он был настолько нелюбим, что — один из немногих французских президентов — не стал даже пытаться выдвинуть себя на второй срок.

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
© REUTERS / Eric Feferberg/Pool
Во время дебатов Ле Пен обогнала Макрона в соцсетях, но уступила по опросам
И тогда (формально ниоткуда) был извлечен 39-летний экс-министр экономики в правительстве этого непопулярного президента. Ответственный, на всякий случай, за одну из самых непопулярных реформ эпохи этого президента. И этот человек, не совершив ничего аналогичного действиям, обеспечившим, например, "путинский взлет" конца 90-х, не успевший представить еще даже программы, заслуживший обидное прозвище "господин плексиглас", — за несколько месяцев набрал космическую высоту в рейтингах и записал в свое движение с глубоко содержательным названием "Вперед!" 400 тысяч членов. И вот-вот въедет в Елисейский дворец.

Иными словами, европейская бюрократическая элита на французском своем полигоне доказала, что реальная политика, реальные действия, реальная программа — это все веники. Что на так называемый популизм она все еще в состоянии ответить, собравшись, ультрапопулизмом ("Макрон говорит каждому то, что тот хочет услышать").

© AFP 2017 / StringerОснователь движения "Вперед" Эммануэль Макрон на теледебатах
© AFP 2017 / Stringer
Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон на теледебатах

То есть даже чудовищно непопулярному курсу достаточно сменить интерфейс на более дружественный к пользователю и гибкий, чтобы вновь заработала "фабрика согласий". То есть выработанный за предыдущие десятилетия механизм выдавливания из электората "да" — в ответ на заранее подготовленные для него элитами планы и программы.

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Ле Пен предложила альтернативное Евросоюзу объединение

Вернее, в данном случае все еще плачевнее: продавливают у электората одно, а реализовывать, безусловно, будут совершенно другое. Реализовали же "социалистические" кабинеты при Олланде целый комплекс либеральных реформ, которые никак не пилятся в представления о социалистической политике.

И когда Макрон грозится "реформировать или разрушить Евросоюз" — это тоже следует воспринимать даже не "с долей скептицизма", а просто как элемент сценического антуража. Гамлету положено ходить со шпагой и объясняться с Офелией, даже если его играет женщина.

Ну вот и кандидату в нынешние французские президенты положено критиковать и грозиться в сторону "брюссельской бюрократии", даже если он плоть от плоти ее. 

© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolКандидаты в президенты Франции — основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на теледебатах
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Кандидаты в президенты Франции — основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на теледебатах

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Claude Paris
Клинцевич: Макрон сразу забудет о возможном Frexit, если станет президентом
…Хотелось бы, конечно, завершить фразой "но выборы могут принести сюрприз". Но на это, строго говоря, шансов немного. Разумеется, президент Ле Пен для России была бы интереснее, чем президент Макрон, — по той же причине, по которой для России было интереснее избрание Трампа, а не Клинтон. При Макроне, который есть "новый интерфейс Олланда" (на что вчера упорно давила кандидат Ле Пен), — совершенно точно не поменяется ничего. При Ле Пен — не было бы никаких гарантий перемен, но были бы шансы на эти перемены.
Однако руководящая и направляющая, хорошо слежавшаяся и сцепившаяся с общеевропейской французская элита твердо намерена никаких перемен не допустить.

Итоги первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Итоги первого тура президентских выборов во Франции
Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена