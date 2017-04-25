Президент Марин Ле Пен: в 2017-м еще рано, в 2027-м уже поздно

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года

Михаил Демурин, для РИА Новости

По итогам первого тура выборов президента Франции окончательно утвердился во мнении, что вопросу, кто в итоге выйдет на них победителем, у нас в стране придается слишком большое значение. Не стоят эти выборы раздуваемого вокруг них ажиотажа. Более того, отсутствие сдержанности в подаче сюжетов, отражающих нынешнюю предвыборную гонку во Франции, вызывает лишь воспоминания о "трампомании", охватившей в 2016 году наши политические круги и СМИ и закончившейся предсказуемым разочарованием.

Другой причиной спокойного отношения к тому, кто в конце концов окажется в Елисейском дворце, является мое неверие в способность большинства современных французов — как политиков, так и рядовых граждан — помыслить творчески и проявить политическую решительность. После сообщения о том, что в преддверии второго тура выборов такой самобытный политик, как Марин Ле Пен, оказалась в одиночестве, а все остальные в большей или меньшей степени продемонстрировали готовность оставаться в рамках привычной схемы, мой скепсис лишь усилился. Схема же проста: стать президентом Франции должен тот, кого, как ранее и Франсуа Олланда, "вырезал" заокеанский "папа Карло".

Наконец, на подходе к этому вопросу не может не сказываться понимание, что нам самим сегодня очень нужны в политике и решительность, и творческий подход. Что толку уповать на то, что где-то там, в том числе во Франции, к власти придет более расположенный к России деятель, если мы знаем, что реальная власть сосредоточена совсем в других руках?

И все же, несмотря на безразличие к исходу этих конкретных выборов, будущее Европы в долгосрочном плане, которое во многом зависит от будущего Франции, не может нас не волновать.

Не хочется, согласитесь, оказаться по соседству с бывшим культурным собратом, который прогнулся под напором людей чужой культуры, приезжающих не с целью жить европейской жизнью, а имея в виду заполонить ее и переформатировать по своим лекалам. Тем более что эти лекала весьма далеки от того, что мы привыкли понимать под мусульманской традицией в России.

Понимаю всю условность в современных обстоятельствах этого понятия — "европейская жизнь", но, думаю, и читатель понимает, что, в принципе, я имею в виду. Понятно, что это не та Европа, где извращенцы чувствуют себя лучше, чем нормальные мужчины и женщины и традиционные семьи. И не та, в которой даже само по себе сомнительное понятие "политкорректности" извращено до такой степени, что заставляет оправдывать приезжих насильников из опасения ущемить их "национальные чувства". И тем более не та, в которой понятие свободы сводится к "свободе" издеваться над религиозными чувствами других людей или "во имя демократии" выливать на политических оппонентов потоки компромата и ставить их на место давлением на родственников, полицейскими рейдами и судебным преследованием.

Отвечающая интересам России традиционная Европа связана с политиками типа Марин Ле Пен (соответственно, ее недавнее приглашение в Москву и встреча с президентом Владимиром Путиным являются полностью логичным жестом); а вот отдаляющаяся от своей исконной традиции и в силу этого проще управляемая извне — с именем Эммануэля Макрона.

Нельзя сказать, что традиционная Европа есть нечто преимущественно дружественное России, это не так. Но, по крайней мере, с ней мы жили до последнего времени в близких системах координат. К тому же за последние три века в России сформировалась привычка "учиться" у Европы, и это далеко не всегда вредная привычка. Она вредна только в том случае, если нас побуждают учиться только у Европы, всему, что в ней есть, и не для совершенствования собственных культурных основ, а с целью скорейшего и прочного их забвения.

Есть чему нам поучиться и на примере нынешней французской выборной кампании. Вот, например, Эммануэль Макрон заявляет, что намерен стать президентом "патриотов" перед лицом угрозы прихода к власти "националистов". Слышать это в сегодняшнем французском контексте смешно: "Национальный фронт" и есть самая патриотичная политическая сила современной Франции.

К сожалению, предвыборная линия Марин Ле Пен тоже не лишена популистской составляющей. Заключается она не в обращении к патриотическим чувствам, не в стремлении пробудить или упрочить национальное самосознание французов, а в конъюнктурном разыгрывании проблемы терроризма как главной угрозы.

Ле Пен — серьезный политик и не может не понимать, что ее предложения в области иммиграционной политики проблему терроризма не решат. Терроризм — не производное от миграции; терроризм — это инструмент переформатирования мира (как и манипулирование миграционными потоками).

Соответственно, потоки можно ограничить, но если надо будет надавить на французское руководство, используя инструмент террора, — такое давление продолжится и в том случае, если Марин Ле Пен придет к власти. Скорее всего, оно в этом случае даже усилится.

Францию надо спасать в первую очередь не от условного "терроризма" и даже не от его конкретных проявлений — это просто каждодневная работа спецслужб, — а от внутреннего разложения французской нации, наглядно проявляемого в ходе наблюдаемых нами политических событий в этой стране и в концентрированном виде выраженного в фигуре Эммануэля Макрона. Это долгосрочная многотрудная работа, и укрепление позиций "Национального фронта" по итогам текущей выборной кампании — только этап на этом пути.

Что касается прихода Марин Ле Пен в Елисейский дворец уже в этом мае, то он не просто маловероятен: он был бы в сегодняшних обстоятельствах даже вреден. Он точно не способствовал бы решению той важнейшей задачи, которую поставила перед собой и своими соратниками сама Марин Ле Пен, — объединить всех французов. Сейчас это просто не получится.

В более широком плане такое развитие событий можно было бы сравнить с неподготовленным захватом важной позиции в ходе военных действий недостаточными силами. Уже через короткое время "победитель" будет разгромлен или взят в плен с соответствующими последствиями и для боевого духа войск и для перспектив всей дальнейшей кампании.

Поэтому 2017 год для Ле Пен как президента — это еще рано: пусть Макрон покорячится со всеми теми проблемами, которые будут трепать Францию и Европу в ближайшие пять лет. А французы на неприятии его реальной политики продолжат происходящую в них переоценку своих политико-культурных реалий и задач.

Но в 2027-м будет уже поздно.