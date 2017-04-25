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Президент Марин Ле Пен: в 2017-м еще рано, в 2027-м уже поздно

18:5625.04.2017
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© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкЛидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 годаЛидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Михаил Демурин, для РИА Новости

По итогам первого тура выборов президента Франции окончательно утвердился во мнении, что вопросу, кто в итоге выйдет на них победителем, у нас в стране придается слишком большое значение. Не стоят эти выборы раздуваемого вокруг них ажиотажа. Более того, отсутствие сдержанности в подаче сюжетов, отражающих нынешнюю предвыборную гонку во Франции, вызывает лишь воспоминания о "трампомании", охватившей в 2016 году наши политические круги и СМИ и закончившейся предсказуемым разочарованием.

Рейтинги кандидатов в президенты Франции
© РИА Новости, Инфографика
Итоги первого тура выборов президента Франции

Кандидат в президенты Франции, лидер движения Вперёд! (En Marche) Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Итальянский политик назвал Макрона "элегантным буратино"
Другой причиной спокойного отношения к тому, кто в конце концов окажется в Елисейском дворце, является мое неверие в способность большинства современных французов — как политиков, так и рядовых граждан — помыслить творчески и проявить политическую решительность. После сообщения о том, что в преддверии второго тура выборов такой самобытный политик, как Марин Ле Пен, оказалась в одиночестве, а все остальные в большей или меньшей степени продемонстрировали готовность оставаться в рамках привычной схемы, мой скепсис лишь усилился. Схема же проста: стать президентом Франции должен тот, кого, как ранее и Франсуа Олланда, "вырезал" заокеанский "папа Карло".

Наконец, на подходе к этому вопросу не может не сказываться понимание, что нам самим сегодня очень нужны в политике и решительность, и творческий подход. Что толку уповать на то, что где-то там, в том числе во Франции, к власти придет более расположенный к России деятель, если мы знаем, что реальная власть сосредоточена совсем в других руках?

И все же, несмотря на безразличие к исходу этих конкретных выборов, будущее Европы в долгосрочном плане, которое во многом зависит от будущего Франции, не может нас не волновать.

Открытие орума Ежегодное собрание мусульман в Париже, Франция. 14 апреля 2017
© AFP 2017 / Lionel Bonaventure
Мусульмане решают судьбу выборов во Франции
Не хочется, согласитесь, оказаться по соседству с бывшим культурным собратом, который прогнулся под напором людей чужой культуры, приезжающих не с целью жить европейской жизнью, а имея в виду заполонить ее и переформатировать по своим лекалам. Тем более что эти лекала весьма далеки от того, что мы привыкли понимать под мусульманской традицией в России.
Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБорьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСреди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкК "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.Жан-Люк Меланшон проголосовал на выборах
© REUTERS / Stephane Mahe
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.Сторонники кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке, во время первого тура президентских выборов.
© AFP 2017 / Philippe Huguen
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.Марин Ле Пен голосует на выборах президента
© REUTERS / Pascal Rossignol
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНедалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Недалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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В регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.
© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы экс-премьер Франсуа Фийон на избирательном участке
© REUTERS / Christophe Archambault/Pool
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
© REUTERS / Philippe LaurensonЯвка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.Люди на избирательном участке в Марселе, Франция. 23 апреля 2017
© REUTERS / Philippe Laurenson
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.
© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.Люди стоят в очереди на избирательном участке в Мартр-Толозан, Франция
© AFP 2017 / Pascal Pavani
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.Президент Франции Франсуа Олланд на избирательном участке
© AFP 2017 / Georges Gobet
На выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
© REUTERS / Philippe LaurensonНесмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.Жители голосуют на избирательном участке в Марселе во время первого тура президентских выборов во Франции
© REUTERS / Philippe Laurenson
Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУрна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИзбирательный участок в Париже.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Избирательный участок в Париже.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПомимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
© AFP 2017 / Charly TriballeauГолосование на одном из избирательных участков в Кане.Избирательный участок в Кане, Франция
© AFP 2017 / Charly Triballeau
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.
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Понимаю всю условность в современных обстоятельствах этого понятия — "европейская жизнь", но, думаю, и читатель понимает, что, в принципе, я имею в виду. Понятно, что это не та Европа, где извращенцы чувствуют себя лучше, чем нормальные мужчины и женщины и традиционные семьи. И не та, в которой даже само по себе сомнительное понятие "политкорректности" извращено до такой степени, что заставляет оправдывать приезжих насильников из опасения ущемить их "национальные чувства". И тем более не та, в которой понятие свободы сводится к "свободе" издеваться над религиозными чувствами других людей или "во имя демократии" выливать на политических оппонентов потоки компромата и ставить их на место давлением на  родственников, полицейскими рейдами и судебным преследованием.

 

 

Теледебаты кандидатов в президенты Франции. 4 апреля 2017
© REUTERS / Lionel Bonaventure/Pool
Кандидаты в президенты Франции: что они думают о России
Отвечающая интересам России традиционная Европа связана с политиками типа Марин Ле Пен (соответственно, ее недавнее приглашение в Москву и встреча с президентом Владимиром Путиным являются полностью логичным жестом); а вот отдаляющаяся от своей исконной традиции и в силу этого проще управляемая извне — с именем Эммануэля Макрона.

Нельзя сказать, что традиционная Европа есть нечто преимущественно дружественное России, это не так. Но, по крайней мере, с ней мы жили до последнего времени в близких системах координат. К тому же за последние три века в России сформировалась привычка "учиться" у Европы, и это далеко не всегда вредная привычка. Она вредна только в том случае, если нас побуждают учиться только у Европы, всему, что в ней есть, и не для совершенствования собственных культурных основ, а с целью скорейшего и прочного их забвения.

Есть чему нам поучиться и на примере нынешней французской выборной кампании. Вот, например, Эммануэль Макрон заявляет, что намерен стать президентом "патриотов" перед лицом угрозы прихода к власти "националистов". Слышать это в сегодняшнем французском контексте смешно: "Национальный фронт" и есть самая патриотичная политическая сила современной Франции.

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Ле Пен назвала Макрона слабаком
К сожалению, предвыборная линия Марин Ле Пен тоже не лишена популистской составляющей. Заключается она не в обращении к патриотическим чувствам, не в стремлении пробудить или упрочить национальное самосознание французов, а в конъюнктурном разыгрывании проблемы терроризма как главной угрозы.

Ле Пен — серьезный политик и не может не понимать, что ее предложения в области иммиграционной политики проблему терроризма не решат. Терроризм — не производное от миграции; терроризм — это инструмент переформатирования мира (как и манипулирование миграционными потоками).

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен голосует на выборах президента
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен голосует на выборах президента

Соответственно, потоки можно ограничить, но если надо будет надавить на французское руководство, используя инструмент террора, — такое давление продолжится и в том случае, если Марин Ле Пен придет к власти. Скорее всего, оно в этом случае даже усилится.

Францию надо спасать в первую очередь не от условного "терроризма" и даже не от его конкретных проявлений — это просто каждодневная работа спецслужб, — а от внутреннего разложения французской нации, наглядно проявляемого в ходе наблюдаемых нами политических событий в этой стране и в концентрированном виде выраженного в фигуре Эммануэля Макрона. Это долгосрочная многотрудная работа, и укрепление позиций "Национального фронта" по итогам текущей выборной кампании — только этап на этом пути.

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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"Ле Пен не должна стать президентом. И точка": ЕС о выборах во Франции
Что касается прихода Марин Ле Пен в Елисейский дворец уже в этом мае, то он не просто маловероятен: он был бы в сегодняшних обстоятельствах даже вреден. Он точно не способствовал бы решению той важнейшей задачи, которую поставила перед собой и своими соратниками сама Марин Ле Пен, — объединить всех французов. Сейчас это просто не получится.

В более широком плане такое развитие событий можно было бы сравнить с неподготовленным захватом важной позиции в ходе военных действий недостаточными силами. Уже через короткое время "победитель" будет разгромлен или взят в плен с соответствующими последствиями и для боевого духа войск и для перспектив всей дальнейшей кампании.

© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкСторонники кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен радуются её победе в первом туре президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Сторонники кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен радуются её победе в первом туре президентских выборов во Франции

Поэтому 2017 год для Ле Пен как президента — это еще рано: пусть Макрон покорячится со всеми теми проблемами, которые будут трепать Францию и Европу в ближайшие пять лет. А французы на неприятии его реальной политики продолжат происходящую в них переоценку своих политико-культурных реалий и задач.

Но в 2027-м будет уже поздно.

 

 

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