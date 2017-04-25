Президент Марин Ле Пен: в 2017-м еще рано, в 2027-м уже поздно

Михаил Демурин, для РИА Новости
По итогам первого тура выборов президента Франции окончательно утвердился во мнении, что вопросу, кто в итоге выйдет на них победителем, у нас в стране придается слишком большое значение. Не стоят эти выборы раздуваемого вокруг них ажиотажа. Более того, отсутствие сдержанности в подаче сюжетов, отражающих нынешнюю предвыборную гонку во Франции, вызывает лишь воспоминания о "трампомании", охватившей в 2016 году наши политические круги и СМИ и закончившейся предсказуемым разочарованием.
Другой причиной спокойного отношения к тому, кто в конце концов окажется в Елисейском дворце, является мое неверие в способность большинства современных французов — как политиков, так и рядовых граждан — помыслить творчески и проявить политическую решительность. После сообщения о том, что в преддверии второго тура выборов такой самобытный политик, как Марин Ле Пен, оказалась в одиночестве, а все остальные в большей или меньшей степени продемонстрировали готовность оставаться в рамках привычной схемы, мой скепсис лишь усилился. Схема же проста: стать президентом Франции должен тот, кого, как ранее и Франсуа Олланда, "вырезал" заокеанский "папа Карло".
Наконец, на подходе к этому вопросу не может не сказываться понимание, что нам самим сегодня очень нужны в политике и решительность, и творческий подход. Что толку уповать на то, что где-то там, в том числе во Франции, к власти придет более расположенный к России деятель, если мы знаем, что реальная власть сосредоточена совсем в других руках?
И все же, несмотря на безразличие к исходу этих конкретных выборов, будущее Европы в долгосрочном плане, которое во многом зависит от будущего Франции, не может нас не волновать.
Не хочется, согласитесь, оказаться по соседству с бывшим культурным собратом, который прогнулся под напором людей чужой культуры, приезжающих не с целью жить европейской жизнью, а имея в виду заполонить ее и переформатировать по своим лекалам. Тем более что эти лекала весьма далеки от того, что мы привыкли понимать под мусульманской традицией в России.
Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
Недалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.
В регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.
© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.
© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
На выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
Избирательный участок в Париже.
Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.
Понимаю всю условность в современных обстоятельствах этого понятия — "европейская жизнь", но, думаю, и читатель понимает, что, в принципе, я имею в виду. Понятно, что это не та Европа, где извращенцы чувствуют себя лучше, чем нормальные мужчины и женщины и традиционные семьи. И не та, в которой даже само по себе сомнительное понятие "политкорректности" извращено до такой степени, что заставляет оправдывать приезжих насильников из опасения ущемить их "национальные чувства". И тем более не та, в которой понятие свободы сводится к "свободе" издеваться над религиозными чувствами других людей или "во имя демократии" выливать на политических оппонентов потоки компромата и ставить их на место давлением на родственников, полицейскими рейдами и судебным преследованием.
Отвечающая интересам России традиционная Европа связана с политиками типа Марин Ле Пен (соответственно, ее недавнее приглашение в Москву и встреча с президентом Владимиром Путиным являются полностью логичным жестом); а вот отдаляющаяся от своей исконной традиции и в силу этого проще управляемая извне — с именем Эммануэля Макрона.
Нельзя сказать, что традиционная Европа есть нечто преимущественно дружественное России, это не так. Но, по крайней мере, с ней мы жили до последнего времени в близких системах координат. К тому же за последние три века в России сформировалась привычка "учиться" у Европы, и это далеко не всегда вредная привычка. Она вредна только в том случае, если нас побуждают учиться только у Европы, всему, что в ней есть, и не для совершенствования собственных культурных основ, а с целью скорейшего и прочного их забвения.
Есть чему нам поучиться и на примере нынешней французской выборной кампании. Вот, например, Эммануэль Макрон заявляет, что намерен стать президентом "патриотов" перед лицом угрозы прихода к власти "националистов". Слышать это в сегодняшнем французском контексте смешно: "Национальный фронт" и есть самая патриотичная политическая сила современной Франции.
К сожалению, предвыборная линия Марин Ле Пен тоже не лишена популистской составляющей. Заключается она не в обращении к патриотическим чувствам, не в стремлении пробудить или упрочить национальное самосознание французов, а в конъюнктурном разыгрывании проблемы терроризма как главной угрозы.
Ле Пен — серьезный политик и не может не понимать, что ее предложения в области иммиграционной политики проблему терроризма не решат. Терроризм — не производное от миграции; терроризм — это инструмент переформатирования мира (как и манипулирование миграционными потоками).
Марин Ле Пен голосует на выборах президента
Соответственно, потоки можно ограничить, но если надо будет надавить на французское руководство, используя инструмент террора, — такое давление продолжится и в том случае, если Марин Ле Пен придет к власти. Скорее всего, оно в этом случае даже усилится.
Францию надо спасать в первую очередь не от условного "терроризма" и даже не от его конкретных проявлений — это просто каждодневная работа спецслужб, — а от внутреннего разложения французской нации, наглядно проявляемого в ходе наблюдаемых нами политических событий в этой стране и в концентрированном виде выраженного в фигуре Эммануэля Макрона. Это долгосрочная многотрудная работа, и укрепление позиций "Национального фронта" по итогам текущей выборной кампании — только этап на этом пути.
Что касается прихода Марин Ле Пен в Елисейский дворец уже в этом мае, то он не просто маловероятен: он был бы в сегодняшних обстоятельствах даже вреден. Он точно не способствовал бы решению той важнейшей задачи, которую поставила перед собой и своими соратниками сама Марин Ле Пен, — объединить всех французов. Сейчас это просто не получится.
В более широком плане такое развитие событий можно было бы сравнить с неподготовленным захватом важной позиции в ходе военных действий недостаточными силами. Уже через короткое время "победитель" будет разгромлен или взят в плен с соответствующими последствиями и для боевого духа войск и для перспектив всей дальнейшей кампании.
Сторонники кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен радуются её победе в первом туре президентских выборов во Франции
Поэтому 2017 год для Ле Пен как президента — это еще рано: пусть Макрон покорячится со всеми теми проблемами, которые будут трепать Францию и Европу в ближайшие пять лет. А французы на неприятии его реальной политики продолжат происходящую в них переоценку своих политико-культурных реалий и задач.
Но в 2027-м будет уже поздно.