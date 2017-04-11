С мертвым львом не говорят: Британия похоронила свою внешнюю политику

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости
Отказ Бориса Джонсона от намеченного на 10 апреля визита в Москву политологи восприняли не только как стремление Запада выступать единым фронтом.
Brexit поставил перед британцами целый спектр вопросов о том, как жить дальше. Одним из них была судьба британской дипломатии. Некоторые оптимисты уверяли, что, сбросив европейский балласт, Великобритания станет проводить независимую внешнюю политику и снова станет великой державой — как во времена, когда над ней никогда не заходило солнце.
Реалисты же уверяли, что времена величия прошли, и сейчас, выйдя из-под крыши Брюсселя, Лондон вынужденно окажется под крышей Вашингтона. Реалисты оказались правы, и ярким доказательством их правоты стала история с визитом Бориса Джонсона в Россию.
В поисках кильватера
Все-таки Великобритания была одним из лидеров русофобского лагеря Европы, и российская сторона, по словам представителей российского МИД, собиралась провести с Джонсоном "обстоятельный и откровенный разговор по всему комплексу международных проблем". А также обсудить отношения Москвы и Лондона, "по сути, загнанные британской стороной в тупик".
Однако за двое суток до визита Борис Джонсон решил не ехать. Формальным поводом стала химическая атака в Сирии, которая, по словам Джонсона, "в корне изменила положение дел", и поэтому вместо визита в Москву британский министр стал готовиться к заседанию G7, в частности продвигать идею наказания России.
"Мы обсудим возможность введения новых санкций против сирийский военных, а также против российских военных, которые были вовлечены в координацию действий сирийских коллег и тем самым оказались запятнаны поведением режима Асада", — отметил глава британской дипломатии.
Реальной же причиной стала не история с химоружием (которая случилась неделю назад), а реакция на нее Соединенных Штатов в виде ракетного удара по сирийской базе. В Лондоне расценили это как начало возможного обострения российско-американских отношений, поэтому отказались от самостоятельной дипломатии на российском направлении до прояснения позиции Вашингтона, дабы затем снова встроиться в кильватер.
Британия на бэк-вокале
Собственно, сам Джонсон факт делегирования полномочий Тиллерсону подтверждает — по его словам, у Рекса Тиллерсона, который приедет в Москву 12 апреля, будет "абсолютный мандат" на переговоры между Западом и Россией.
Например, вести диалог об условиях и модальностях отказа Москвы от поддержки режима Башара Асада.
В Великобритании считают верными оба варианта и поведение своего министра "на бэк-вокале" воспринимают крайне неоднозначно. По словам представителя Шотландской национальной партии Алекса Салмонда, Борис Джонсон "выглядел глупо, как человек, которому нельзя поручить проведение таких дипломатических переговоров, поскольку он может следовать своей линии или сказать что-то, что будет противоречить американской линии".
"Мы не должны перекладывать на американцев задачу донесения до России роли, которую она должна играть (на Ближнем Востоке. — прим. Г.М.). Джонсон должен был поехать в Москву и сам сказать это русским", — говорит высокопоставленный член Лейбористской партии Джон Макдоннелл.
Однако визит хотя бы показал самостоятельность Британии, ее способность вести собственную дипломатическую линию и защищать собственные интересы, иногда отличные от американских.
Сейчас же Лондон продемонстрировал обратное. "Решение об отмене поездки Бориса Джонсона в Москву лишний раз подтверждает сомнения в наличии добавленной стоимости от разговора с британцами, которые по большинству актуальных проблем современности не имеют собственной позиции и реального влияния на ход международных дел, оставаясь "в тени" своих стратегических партнеров", — говорят на Смоленской площади.
На Ближнем Востоке, в Пакистане и Индии, Восточной Азии все увидели, что солнце зашло, а лев умер. С мертвым львом не разговаривают — его лишь пинают те, кто хочет таким образом самоутвердиться. Сдачи-то все равно не будет.