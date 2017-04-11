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С мертвым львом не говорят: Британия похоронила свою внешнюю политику

13:2811.04.2017
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в Лукке, Италия. 11 апреля 2017 года
© REUTERS/ Max Rossi

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Отказ Бориса Джонсона от намеченного на 10 апреля визита в Москву политологи восприняли не только как стремление Запада выступать единым фронтом.

Глава МИД Британии Борис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2017/ OLI SCARFF
Посольство Великобритании уведомило Россию об отмене визита главы МИД
По сути, это отказ Британии от собственной внешней политики.

Brexit поставил перед британцами целый спектр вопросов о том, как жить дальше. Одним из них была судьба британской дипломатии. Некоторые оптимисты уверяли, что, сбросив европейский балласт, Великобритания станет проводить независимую внешнюю политику и снова станет великой державой — как во времена, когда над ней никогда не заходило солнце.

© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Человек в костюме Белого Кролика у здания Парламента в Лондоне во время акции протеста против выхода Великобритании из Европейского Союза

Реалисты же уверяли, что времена величия прошли, и сейчас, выйдя из-под крыши Брюсселя, Лондон вынужденно окажется под крышей Вашингтона. Реалисты оказались правы, и ярким доказательством их правоты стала история с визитом Бориса Джонсона в Россию.

В поисках кильватера

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth, pool
Эксперт: отмена визита главы МИД Британии в Москву была предсказуема
Самой поездке придавали достаточно большое значение — причем как в Европе, так и в России. "Повестки как таковой для этого визита так и не было придумано. Визит должен был стать скорее символическим, ведь ничего подобного не было уже много лет", — поясняет РИА Новости доцент Высшей школы экономики Дмитрий Офицеров-Бельский.

Все-таки Великобритания была одним из лидеров русофобского лагеря Европы, и российская сторона, по словам представителей российского МИД, собиралась провести с Джонсоном "обстоятельный и откровенный разговор по всему комплексу международных проблем". А также обсудить отношения Москвы и Лондона, "по сути, загнанные британской стороной в тупик".

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед началом заседания совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе
© РИА Новости. Тьерри Монасс
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Мания величия: Борис Джонсон пошел в атаку на Россию и Сирию
Европа в целом разворачивалась к Москве после многолетней конфронтации, и целый ряд европейских политиков (даже английских) понимал, что было бы неплохо опередить конкурентов и побыстрее встроиться в новый тренд. Москва же готова была принять "блудных детей".

Однако за двое суток до визита Борис Джонсон решил не ехать. Формальным поводом стала химическая атака в Сирии, которая, по словам Джонсона, "в корне изменила положение дел", и поэтому вместо визита в Москву британский министр стал готовиться к заседанию G7, в частности продвигать идею наказания России.

© REUTERS/ Max Rossi
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на саммите G7 в Лукке, Италия. 11 апреля 2017 года

"Мы обсудим возможность введения новых санкций против сирийский военных, а также против российских военных, которые были вовлечены в координацию действий сирийских коллег и тем самым оказались запятнаны поведением режима Асада", — отметил глава британской дипломатии.

Реальной же причиной стала не история с химоружием (которая случилась неделю назад), а реакция на нее Соединенных Штатов в виде ракетного удара по сирийской базе. В Лондоне расценили это как начало возможного обострения российско-американских отношений, поэтому отказались от самостоятельной дипломатии на российском направлении до прояснения позиции Вашингтона, дабы затем снова встроиться в кильватер.

Ракетный удар США по сирийской авиабазе
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетный удар США по сирийской авиабазе

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth
В посольстве России ответили на отмену визита Джонсона в Москву шуткой
"Джонсон собирался посетить Москву всего за два дня до госсекретаря Тиллерсона. Очевидно, что США и Великобритания сейчас действуют в общении с Москвой сообща, и резкий разворот Бориса Джонсона должен в определенной мере усилить позиции американской дипломатии, продемонстрировать наличие общей позиции, по крайней мере англо-саксонских стран, готовность к проведению жесткой линии в отношении Москвы и то, что США, по сути, являются единственным переговорщиком, говорящим в том числе и от лица других стран", — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Британия на бэк-вокале

Собственно, сам Джонсон факт делегирования полномочий Тиллерсону подтверждает — по его словам, у Рекса Тиллерсона, который приедет в Москву 12 апреля, будет "абсолютный мандат" на переговоры между Западом и Россией.

Например, вести диалог об условиях и модальностях отказа Москвы от поддержки режима Башара Асада.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Times: Джонсон потребует от G7 ужесточить антироссийские санкции
Сам Джонсон (взявший на себя роль громкоговорителя в санкционном вопросе для создания соответствующего фона на переговорах между Тиллерсоном и Лавровым) вести такой диалог не захотел. Или все-таки не смог?

В Великобритании считают верными оба варианта и поведение своего министра "на бэк-вокале" воспринимают крайне неоднозначно. По словам представителя Шотландской национальной партии Алекса Салмонда, Борис Джонсон "выглядел глупо, как человек, которому нельзя поручить проведение таких дипломатических переговоров, поскольку он может следовать своей линии или сказать что-то, что будет противоречить американской линии".

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

"Мы не должны перекладывать на американцев задачу донесения до России роли, которую она должна играть (на Ближнем Востоке. — прим. Г.М.). Джонсон должен был поехать в Москву и сам сказать это русским", — говорит высокопоставленный член Лейбористской партии Джон Макдоннелл.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Косачев назвал отмену визита Джонсона "неуклюжей попыткой демарша"
Эксперты, правда, сомневаются, что британский министр мог что-либо донести до Путина. "Джонсон объективно слаб для того, чтобы выдвигать России претензии. Поэтому единственное, что на этих переговорах могло произойти — в Москве выслушали бы претензии Джонсона и пожелали бы ему хорошего пути. Впрочем, мы помним историю с употреблением тяжелых выражений в беседе Лаврова и Милибэнда, так что и в этот раз она была не исключена", — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Однако визит хотя бы показал самостоятельность Британии, ее способность вести собственную дипломатическую линию и защищать собственные интересы, иногда отличные от американских.

Сейчас же Лондон продемонстрировал обратное. "Решение об отмене поездки Бориса Джонсона в Москву лишний раз подтверждает сомнения в наличии добавленной стоимости от разговора с британцами, которые по большинству актуальных проблем современности не имеют собственной позиции и реального влияния на ход международных дел, оставаясь "в тени" своих стратегических партнеров", — говорят на Смоленской площади.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2017/ KIRSTY WIGGLESWORTH
Лидер британских либерал-демократов назвал Джонсона "пуделем Вашингтона"
Кремль готов говорить с британским львом, но ему нечего обсуждать с британским пуделем. И такого мнения, судя по всему, будет придерживаться не только Кремль — отказавшись от самостоятельного визита в Москву, Борис Джонсон послал сигнал всему миру о несамостоятельности новой, постбрекзитовской Британии.

На Ближнем Востоке, в Пакистане и Индии, Восточной Азии все увидели, что солнце зашло, а лев умер. С мертвым львом не разговаривают — его лишь пинают те, кто хочет таким образом самоутвердиться. Сдачи-то все равно не будет.

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