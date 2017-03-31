Не убрать, а понять: США меняют точку зрения на Асада

Владимир Лепехин
Уход Башара Асада с поста главы государства больше не является приоритетом США в отношении Сирии. Такое заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли опубликовали в минувший четверг некоторые западные СМИ. "Нашим приоритетом больше не является цель убрать Асада", — отметила Хейли. "Наш приоритет — реально понять, что делать, с кем мы должны работать, чтобы изменить жизнь народа Сирии. <…> Концентрироваться на Асаде так, как это делала предыдущая администрация, мы не можем", — сказала она.
Синхронность и однозначный смысл этих заявлений со стороны особо приближенных к президенту США Дональду Трампу политиков говорит о том, что в обоих случаях была озвучена одна из важнейших позиций новой официальной внешнеполитической стратегии американского руководства в отношении Сирии и Ближнего Востока как такового.
Догмы рушатся — и это обнадеживает
Один из бывших руководителей Пентагона во время конфиденциального обсуждения с коллегами из РФ сирийской проблемы пожаловался на то, что между российскими и американскими военными "нет доверия". И что российские разведчики не делятся с американской стороной разведданными и иной информацией в зоне боевых действий в Сирии… (О том, почему подобными данными, например о местоположении террористических группировок, не делится с российскими ВКС американская сторона, бывший представитель Пентагона как-то умолчал). Пришлось объяснять коллеге, что доверие между названными сторонами в Сирии невозможно в принципе, и причиной тому — разное отношение России и США к Башару Асаду.
Попросту говоря, русские и американцы находятся в Сирии по разные стороны баррикад: российские ВКС защищают государственность этой страны и, следовательно, законную власть, в то время как военные США стремятся уничтожить правящий в Сирии режим.
Я предложил своему собеседнику заключить пари по поводу того, что уже в скором времени установка американского руководства по этой проблеме изменится, но американский генерал отказался, посчитав такое предложение шуткой. И вот теперь мне приходится сожалеть, что пари не состоялось: представители Госдепа огласили изменение официальной позиции США по отношению к Башару Асаду гораздо быстрее, чем я ожидал.
Позиция стран Евросоюза по Сирии России уже не интересна
Это значит, что отказа от аналогичных штампов следует ждать и на любых других направлениях политики Госдепа, включая Россию, Украину и другие страны Восточной Европы и Евразии.
Словом, внешняя политика США все-таки меняется, несмотря на саботаж решений Трампа частью американской номенклатуры и еврочиновников, продолжающих задирать до небес свою и без того завышенную самооценку.
Особенно характерно это для Парижа, который, по утверждению представителей МИД РФ, стремится увязать оказание помощи Сирии с отставкой Башара Асада. "Парадоксальной является позиция, в соответствии с которой уход законного президента государства-члена ООН объявляется условием оказания помощи населению этой страны", — заявила на брифинге в четверг представитель МИД РФ Мария Захарова.
С моей точки зрения, с учетом вчерашних заявлений Рекса Тиллерсона и Никки Хейли интриги и "надувания щек" министрами иностранных дел этой и любых других стран Евросоюза становятся не просто неинтересными. Они все более смешны, даже карикатурны.
Россия и США вплотную подходят к тому, чтобы приступить к согласованной политике в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, вне аккомпанемента со стороны назойливых, но бесполезных соучастников от стран ЕС.
Думаю, что начиная с утра пятницы европейские политики и чиновники начнут разворачиваться на 180 градусов и менять свою позицию по отношению к Асаду на прямо противоположную. Но поезд Москва — Вашингтон — Дамаск, увы, не нуждается в остановках в Брюсселе или Берлине.
Следите не за словами, а за руками Трампа
Полагаю, что следить нужно не за публичными заявлениями Трампа и не за тем, как он смотрит в сторону Путина или кого-то еще из российского руководства. Следить необходимо за руками: за реальными решениями и поступками главы США.
Отказ, пусть даже временный и частичный, от важнейшей американской стратагемы — установки на охоту за неугодными лидерами приговоренных к захвату стран (как это было с Хусейном, Милошевичем, Каддафи, Януковичем, Асадом и т.п.) и их непременное устранение любым возможным способом и любой ценой — одно из таких принципиально важных решений.
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