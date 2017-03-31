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Не убрать, а понять: США меняют точку зрения на Асада

14:2131.03.2017
(обновлено: 15:38 31.03.2017)
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Граффити с изображением Башара Асада в Дамаске, Сирия
© AFP 2017/ Louai Beshara

Владимир Лепехин

Уход Башара Асада с поста главы государства больше не является приоритетом США в отношении Сирии. Такое заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли опубликовали в минувший четверг некоторые западные СМИ. "Нашим приоритетом больше не является цель убрать Асада", — отметила Хейли. "Наш приоритет — реально понять, что делать, с кем мы должны работать, чтобы изменить жизнь народа Сирии. <…> Концентрироваться на Асаде так, как это делала предыдущая администрация, мы не можем", — сказала она.

Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Тиллерсон: вопрос об уходе Асада со своего поста должны решить жители Сирии
Чуть раньше об этом же заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. "Уходить Асаду или нет, это решение примет сирийский народ", — отметил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу во время своего однодневного официального визита в Анкару.

Синхронность и однозначный смысл этих заявлений со стороны особо приближенных к президенту США Дональду Трампу политиков говорит о том, что в обоих случаях была озвучена одна из важнейших позиций новой официальной внешнеполитической стратегии американского руководства в отношении Сирии и Ближнего Востока как такового.

Догмы рушатся — и это обнадеживает

Директор ФБР Джеймс Коми и директор АНБ Майкл Роджерс на слушаниях о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 20 марта 2017 года
© AFP 2017/ Nicholas Kamm
Защита не гарантирована: почему США не желают признавать ошибки
По итогам поездки в США я уже писал, что на встречах с американскими политиками, настроенными на улучшение российско-американских отношений, из уст последних по-прежнему звучали догмы двадцатилетней давности. Мои американские собеседники периодически оказывались неспособными обсуждать важнейшие мировые проблемы. Например, проблему реальной и совместной борьбы с международным терроризмом. И виной тому — догмы, одна из которых звучит так: "Асад — кровавый диктатор, и он должен уйти. <…> Просто потому, что он нам не нравится".

Один из бывших руководителей Пентагона во время конфиденциального обсуждения с коллегами из РФ сирийской проблемы пожаловался на то, что между российскими и американскими военными "нет доверия". И что российские разведчики не делятся с американской стороной разведданными и иной информацией в зоне боевых действий в Сирии… (О том, почему подобными данными, например о местоположении террористических группировок, не делится с российскими ВКС американская сторона, бывший представитель Пентагона как-то умолчал). Пришлось объяснять коллеге, что доверие между названными сторонами в Сирии невозможно в принципе, и причиной тому — разное отношение России и США к Башару Асаду.

Война с терроризмом
© Инфографика
Хроника борьбы с терроризмом в Сирии

Попросту говоря, русские и американцы находятся в Сирии по разные стороны баррикад: российские ВКС защищают государственность этой страны и, следовательно, законную власть, в то время как военные США стремятся уничтожить правящий в Сирии режим.

Пункт временного размещения беженцев Жибрин в Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости
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Москва дала оценку попыткам Парижа увязать помощь Сирии с отставкой Асада
"Мы сможем вам доверять только тогда, когда вы перестанете видеть главного своего врага в Асаде и переключите внимание на борьбу с террористами", — так я попытался объяснить своему визави азы взаимодействия военных разведок России и США применительно к Сирии. "Ну, это совершенно невозможно, — ответил представитель Пентагона. — США никогда не согласятся признать власть Асада".

Я предложил своему собеседнику заключить пари по поводу того, что уже в скором времени установка американского руководства по этой проблеме изменится, но американский генерал отказался, посчитав такое предложение шуткой. И вот теперь мне приходится сожалеть, что пари не состоялось: представители Госдепа огласили изменение официальной позиции США по отношению к Башару Асаду гораздо быстрее, чем я ожидал.

Позиция стран Евросоюза по Сирии России уже не интересна

Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Гатилов рассказал, почему Россия не будет обсуждать с США судьбу Асада
Изменение американским руководством главной установки по ближневосточному региону свидетельствует о том, что Трамп и его команда ломают устаревшие стереотипы на ключевом для США внешнеполитическом направлении.

Это значит, что отказа от аналогичных штампов следует ждать и на любых других направлениях политики Госдепа, включая Россию, Украину и другие страны Восточной Европы и Евразии.

Словом, внешняя политика США все-таки меняется, несмотря на саботаж решений Трампа частью американской номенклатуры и еврочиновников, продолжающих задирать до небес свою и без того завышенную самооценку.

Особенно характерно это для Парижа, который, по утверждению представителей МИД РФ, стремится увязать оказание помощи Сирии с отставкой Башара Асада. "Парадоксальной является позиция, в соответствии с которой уход законного президента государства-члена ООН объявляется условием оказания помощи населению этой страны", — заявила на брифинге в четверг представитель МИД РФ Мария Захарова.

Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже. Архивное фото
© AFP 2017/ Clemens Bilan
В МИД Франции прокомментировали блокировку резолюцию Совбеза ООН по Сирии
Накануне Россия и Китай солидарно заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, в котором ряд западных стран попытались вновь приписать руководству Сирии применение химического оружия. При этом министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро обвинил Россию (забыв про Китай и еще четыре страны, не поддержавшие проект резолюции) в том, что та заблокировала предложение западных стран, в то время как "речь идет об очень серьезной ответственности по отношению к сирийскому народу и ко всему остальному человечеству".

С моей точки зрения, с учетом вчерашних заявлений Рекса Тиллерсона и Никки Хейли интриги и "надувания щек" министрами иностранных дел этой и любых других стран Евросоюза становятся не просто неинтересными. Они все более смешны, даже карикатурны.

Россия и США вплотную подходят к тому, чтобы приступить к согласованной политике в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, вне аккомпанемента со стороны назойливых, но бесполезных соучастников от стран ЕС.

Думаю, что начиная с утра пятницы европейские политики и чиновники начнут разворачиваться на 180 градусов и менять свою позицию по отношению к Асаду на прямо противоположную. Но поезд Москва — Вашингтон — Дамаск, увы, не нуждается в остановках в Брюсселе или Берлине.

Следите не за словами, а за руками Трампа

Плакат с изображением президента Сирии Башара Асада на одной из улиц Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Постпред США при ООН: уход Асада больше не является приоритетом США в Сирии
Многие российские политики и эксперты продолжают негодовать по поводу того, что новый президент США не торопится встречаться с Владимиром Путиным. Что от Трампа якобы следует ожидать любых сюрпризов, а американский истеблишмент все равно не даст президенту перезагрузить отношения с Москвой. Но думаю, что встреч лидеров России и США, а также взаимных обменов любезностями в ближайшее время не будет просто потому, что не надо давать пребывающим в состоянии шока американским демократам лишнего повода для русофобии и навешивания на Трампа и членов его команды соответствующих ярлыков.

© AP Photo/ Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп говорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным

Полагаю, что следить нужно не за публичными заявлениями Трампа и не за тем, как он смотрит в сторону Путина или кого-то еще из российского руководства. Следить необходимо за руками: за реальными решениями и поступками главы США.

Отказ, пусть даже временный и частичный, от важнейшей американской стратагемы — установки на охоту за неугодными лидерами приговоренных к захвату стран (как это было с Хусейном, Милошевичем, Каддафи, Януковичем, Асадом и т.п.) и их непременное устранение любым возможным способом и любой ценой — одно из таких принципиально важных решений.

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото
© AFP 2017/ Delil Souleiman
Курды нужны США как альтернатива Дамаску, считает политолог
Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника на президентском посту, как видим, похоже, не хочет убивать Башара Асада, не горит желанием сбрасывать бомбы на головы несчастных сирийцев или ливийцев. Понятно, что принципиальная смена позиции Госдепа по Асаду — это еще не окончательное решение руководства США. Это позиция самого Трампа, которую еще предстоит протащить через конгресс и силовые структуры страны. Но продолжаем следить за руками нового американского лидера и надеяться на лучшее.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
eugen145
Следить нужно не за руками (ногами, и др. частями тела) Д. Трампа, а делать свою собственную реальную политику совместно со всеми заинтересованными в этом странами мира...
15:46
31.03.2017
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