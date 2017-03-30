Поверженный бог: о чем говорят в Китае перед встречей Си и Трампа

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Экстренная встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в неофициально объявленные раньше сроки — в "первую полную неделю" апреля, на территории США. Это подтвердили в минувшую среду в Госдепартаменте США. И хотя американской публике немного не до внешней политики, китайцы уже начали выдавать публикации на тему "мир замер в ожидании".

Самое интересное в них — довольно новое отношение китайской публики к Америке в целом: ощущается жалость. Снисходительная, слегка недоуменная, несколько озабоченная. Те же чувства, кстати, начинают прослеживаться и в России в отношении США и Запада в целом.

Кандидат оказался евреем

Можно уверенно предсказать, что ближе к саммиту возникнет всемирная волна публикаций на тему того, о чем и как договорятся лидеры двух сверхдержав. В России, помнится, знатоки загадочной китайской души успели удивиться: не может быть, ведь сейчас очередь президента США ехать в Китай, как мог Си Цзиньпин согласиться на такую странную поездку? Очень даже мог, как видим.

Но мне кажутся более интересными наблюдения не за лидерами, а за нациями в целом и их настроениями. И тут в Китае совершенно случайно возникла одна история с американским политическим романом, который был переведен на китайский и опубликован в ноябре, буквально к моменту выборов в США. Сейчас критики и политологи его прочитали и как раз к саммиту с Си Цзиньпином начали этому роману удивляться: надо же, автор оказался пророком. Книга стала знаменитой.

© AP Photo/ Andy Wong, File) Мужчина читает газету с новостью об избрании Дональда Трампа президентом США. Пекин, 10 ноября 2016 года

Называется роман "Поверженный бог" (A God in Ruins), автора зовут Леон Юрис, всю жизнь писал на еврейскую тему. Вот и здесь — описываются президентские выборы 2008 года в США (сама книга 1999 года). Герой — сирота, усыновленный католической семьей и мечтающий стать первым после Кеннеди католическим президентом США. Он почти достигает цели, но тут, на пике кампании и неожиданно для него самого, выясняется, что по крови он еврей.

Вы можете подумать, что Америка — страна не антисемитская, а вовсе даже наоборот. Расскажите это Юрису. Он со вкусом изображает президентскую кампанию, которая превращается в ад клеветы, склок и обвинений, в битву разных форм расизма. Точно такую, как мы наблюдали в прошлом году, да и сейчас наблюдаем.

Все происшедшее с книгой, повторим, было случайностью. Юрис — совершенно не гениальный, а вполне рядовой писатель. Китайцы хотели перевести и издать его книгу как раз к 2008 году, что было бы логично. Но поссорились с американскими коллегами из-за авторских прав. Договорились только сейчас. Получилось гораздо лучше: Юрис (почти забытый в США) для китайцев оказался пророком, полностью предсказавшим весь хаос и ужас прошлогодней президентской кампании.

Книга стала событием — не в США, а в Китае, присматривающемся к внутренней ситуации в державе, с которой он во многом сравнялся по мощи.

Деньги и власть

И что же пишут, в частности, о "Поверженном боге" критики, эксперты и издатели книги? А вот, например: выборы в США — хаотичная политическая драка, столкновение заговоров и клеветы, в итоге же судьба страны оказывается в зависимости от выигрыша или проигрыша одного человека. Это мнение Шэнь Ямэя, эксперта из Института международных исследований.

© AP Photo/ John Locher Женщина держит телефон с фотографией Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США

Можно, конечно, было бы ему ответить, что когда общество уже не первое десятилетие разделилось почти ровно пополам, то чашу весов может склонить любая мелочь и скандал. Вот скандалы и возникают, причем самые дикие и бредовые. То есть дело даже не в политической системе, а все-таки в расколе общества. Но и на эту тему — о расколотых и единых нациях — в Китае уже многое сейчас говорится.

Далее несколько слов сказал Гао Вэйминь, переводчик книги Юриса. Его в ней поразило вот что — автор "восхищается долларом". Он вообще-то ценит громадную политическую власть президента, но что такое власть в США? Деньги. (Один из эпизодов книги — когда американский журналист издевается над британским, говорит, что вы, англичане, управляете своей страной с помощью грубости, а мы, умные, делаем это с помощью денег).

Можно было бы предположить, что переводчик Гао занимается здесь скучной коммунистической пропагандой ушедших эпох. И напомнить, что китайская нация уже не первое тысячелетие нежно любит деньги, находится с ними (и с торговлей, и прочим бизнесом) в очень дружественных отношениях.

Но тут надо знать, что природа власти для китайца — и тоже не первое тысячелетие — никак не связана с деньгами (в идеале, конечно). Власть имеет отношение к чему-то другому — морали и прочим ценностям, а мораль выше денег. Кстати, здесь ключевое отличие китайской цивилизации от западной. И не только китайской.

Но если старая китайская коммунистическая пропаганда велась во все еще бедной и все еще униженной Западом стране, то сейчас все по-другому. Сегодняшние китайцы могут себе позволить наблюдать за Западом спокойно и, как уже было сказано, с удивлением и жалостью. И, вне всякого сомнения, это настроение общества как-то скажется на результатах как нынешней встречи Трампа и Си, так и на всем ходе событий на мировой арене.

Все это в чем-то похоже на то, что происходит сегодня в российских умах. В советский период наше общество или как минимум его идеологи пытались идейно конкурировать с Западом буквально во всем, но это не получалось, мешала собственная зависть и ощущение того, что "у них все равно все лучше". Сегодня роли поменялись. Когда мы видим политические судороги Запада или слышим то, что там говорят о России, зависть и даже раздражение уходят, а появляется… да чуть ли не сочувствие. Очень хорошее чувство.

А тут еще подтягиваются факты насчет того, что если при СССР и после развала такового люди мечтали убежать (и бежали) на Запад, то сейчас потоки миграции развернулись в обратную сторону, число тех, кто к нам приезжает, более чем вдвое превышает уезжающих.

И вот только что опубликованные факты на ту же тему из Китая. Около 80% китайцев, уезжавших с 1978 года учиться за рубеж, вернулись на родину. Они говорят, что в Китае у них больше возможностей найти хорошую работу, да и безопаснее.