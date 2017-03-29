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Выкрутились: лондонский суд поддержал Россию, но деньги Украина не вернет

Сюжет:
Иск России по госдолгу Украины (66)
19:4129.03.2017
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Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне
© РИА Новости. Владимир Песня
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Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В среду, 29 марта, Высокий суд Лондона принял любопытное решение по российско-украинскому спору о кредите в три миллиарда долларов, предоставленному в декабре 2013 года Москвой правительству Януковича. Думаю, что оно войдет в учебники юридического крючкотворства с целью ухода от политической ответственности.

Высокий суд Лондона. Архивное фото
© Flickr/ Jiong Sheng
Минфин считает решение Высокого суда Лондона обязывающим Киев уплатить долг
Компания The Law Debenture Trust Corp. (которая выступала доверителем по выпуску украинских еврооблигаций на сумму в три миллиарда долларов) 16 февраля 2016 года подала иск в Высокий суд Лондона к Украине в интересах России. Ранее, в 2015 году, Украина прекратила обслуживание этого долга, допустив 21 декабря 2015 года дефолт по указанным еврооблигациям.

С этого момента экспертов интересовало не столько то, получит ли Россия свои три миллиарда, сколько то, как Высокий суд Лондона будет выходить из сложившейся ситуации. Ранее Международный валютный фонд выкрутился просто: прежде чем 17 декабря 2015 года признать украинский долг суверенным (Киев настаивал на его коммерческом характере), МВФ 8 декабря изменил собственные правила, позволив себе финансировать страны с суверенной задолженностью.

© РИА Новости. Михаил Палинчак
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Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в Киеве. Сентябрь 2015 года

Впрочем, Украине это мало помогло, поскольку с тех пор Фонд выдал Киеву всего один миллиард долларов, в сентябре 2016 года. Таким образом, МВФ и политическую поддержку Киеву оказал (теоретически кредитование возможно), и не особенно потратился (Украина рассчитывала получить в течение 2016 года около 12 миллиардов долларов).

Высокий суд Лондона оказался в более тяжелом положении. Ему надо было принять конкретное решение, причем в данном случае Украина мотивировала свой отказ от выплаты долга исключительно политическими моментами.

Власти Украины заявляли, что готовы вернуть деньги, но только после того, как Россия вернет Крым и компенсирует потери Украины от войны.

Панорама Киева. Архивное фото
© Fotolia/ кosmoos
Киеву придется выплатить Москве долг, считает экс-министр юстиции Украины

Позиция Киева достаточно любопытна. Официально Украина войну ни с кем не ведет. Власти отрицают наличие даже гражданского конфликта. Требование компенсации потерь означает, что Высокий суд Лондона должен признать Россию участницей официально отсутствующей войны на Украине. Также в украинское требование заложено признание Крыма аннексированной территорией, хоть это прерогатива не лондонского суда, а Совета Безопасности ООН.

© РИА Новости. Евгений Биятов
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Участники праздничных мероприятий, посвященных годовщине "Крымской весны"

Фактически Украина пыталась превратить рассмотрение иска о трех миллиардах долларов в международно-правовую легализацию судом политических претензий Киева к Москве.

Высокий суд правосудия Англии
© AFP 2017/ Daniel Leal-Olivas
В ускоренном порядке: суд Лондона решил не затягивать процесс о долге Киева
Суды, тем более в Великобритании, независимы. Однако сами судьи не могут быть независимы от своих политических предпочтений и так же, как и все остальные люди, подвержены влиянию пропаганды. С точки зрения господствующих в Британии политических воззрений Высокий суд Лондона должен был оказать поддержку Украине. Однако это разрушило бы его авторитет как независимого арбитра и привело бы к подрыву всей действующей европейской, да и мировой финансовой системы.

Мы прекрасно знаем, что сейчас любое государство может обвинить кого угодно в информационной, гибридной, хакерской и прочей агрессии. Если суд будет принимать к рассмотрению политические аргументы, то возврат ни одного кредита в мире не будет гарантирован. Достаточно просто обвинить кредитора в каком-либо из многочисленных типов "скрытой агрессии" и заручиться поддержкой одного или нескольких влиятельных членов мирового сообщества.

Любое решение суда, с точки зрения интересов Великобритании, было плохим. Судьи нашли выход.

Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
© Fotolia/ Mikhail Markovskiy
Эксперт назвал решение суда Лондона сигналом о слабой позиции Киева

В решении, обнародованном 29 марта, суд формально принял сторону России, отвергнув все украинские аргументы. Более того, судьи согласились рассмотреть иск в ускоренном порядке, без прений сторон. Фактически данное решение должно было предрешить судьбу процесса. Более того, поскольку аргументы украинской стороны были признаны юридически несостоятельными, а других формальных поводов для отказа от выплаты долга у Украины не было, Россия теоретически могла бы попытаться приступить к процедуре взыскания долга немедленно.

Однако, по заявлению главы Минфина Украины, суд признал за украинской стороной право на апелляцию, а также по просьбе Киева заморозил все возможные действия по взысканию долга.

Апелляцию на решения Высокого суда Лондона следует подавать в Верховный суд Великобритании. Он создан сравнительно недавно, в 2005 году, и получил все судебные полномочия палаты лордов и часть полномочий тайного совета. Сегодня это высшая апелляционная инстанция Великобритании по всем гражданским и большинству (кроме Шотландии) уголовных дел. Суд также имеет ограниченные полномочия в конституционной сфере — имеет право признавать незаконными подзаконные акты.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Косачев прокомментировал решение суда Лондона по долгу Украины перед РФ
Все судьи Верховного суда назначаются королевой пожизненно, но должны подать в отставку по достижении 70-летнего возраста. Срок полномочий пяти судей из 11 завершается в 2018 году. Еще три судьи должны уйти в отставку в 2020-м. То есть уже сейчас основные политические силы начинают лоббирование своих ставленников на восемь из одиннадцати мест в Верховном суде. Позиция действующих судей может повлиять на результаты этого лоббирования.

Таким образом, Высокий суд Лондона ловко ушел от ответственности за любой вариант решения. С одной стороны, он совершенно четко продемонстрировал свое намерение принять решение в пользу России, не отвлекаясь на политическую демагогию. С другой, судьи перебросили мяч старшим товарищам.

Если правительству Ее Величества так уж необходимо продавить какое-то политическое решение, пусть договаривается с судьями Верховного суда. Если те удовлетворят апелляцию Украины, то Высокий суд Лондона должен будет рассматривать дело также и с международно-политической точки зрения. Это выходит за пределы его компетенции, но ответственность ложится на высшую судебную инстанцию. Если апелляция не будет удовлетворена, то решение уже известно: Украина проиграет процесс.

© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов во время брифинга "О задолженности Украины перед Российской Федерацией в контексте реализации программы МВФ для Украины" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 12 сентября 2016

При этом сами три миллиарда мало кого интересуют. Все прекрасно понимают, что Киев ничего никому (не только России) не отдаст. Просто потому, что ему не из чего отдавать. По данным самих украинских властей, за последние три года они получили около 20 миллиардов долларов кредитов и выплатили около 20 миллиардов долларов внешнего долга (из них около 10 миллиардов — по кредитам МВФ).

Публичные слушания по иску Украины против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге, Нидерладны. 6 марта 2017
© AFP 2017/ ANP/ Bas Czerwinski
Эксперт об иске Украины против России: обвинения – "полусумасшедшие"
Государственного имущества за рубежом, которое можно было бы арестовать, у Украины практически нет. На здания посольств и консульств распространяется дипломатический иммунитет. Даже фактически подконтрольные государству компании формально являются акционерными обществами. И арест их имущества может оспариваться частными акционерами.

В общем, взять с Украины практически нечего. Поэтому на первый план и выходит политическая составляющая данного дела.

Рискну предположить, что трюк Высокого суда Лондона с апелляцией, помимо желания переложить ответственность за решение на старших товарищей, вызван еще и тем, что, по оценке российских и украинских участников процесса, апелляционное производство займет от 3 до 12 месяцев. Украина же сейчас находится в таком состоянии, что эксперты спорят лишь о том, исчезнет она до лета или все-таки доживет до осени.

Не исключено, что судьи пытаются дотянуть процесс до того счастливого момента, когда он потеряет смысл в связи с исчезновением одной из сторон.

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