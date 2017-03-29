Суд Лондона рассмотрит дело по долгу Украины перед РФ в ускоренном порядке

ЛОНДОН, 29 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона рассмотрит дело о долге Украины перед Россией по евробондам на три миллиарда долларов в ускоренном порядке. Как передает корреспондент РИА Новости, такое решение огласил судья Уильям Блэр.
В Минэкономразвития расценили решение Лондона как прецедент для защиты интересов России и пообещали тщательно его изучить. Во Внешэкономбанке согласились, что оно положительное для Москвы, однако отметили, что процесс вряд ли будет быстрым. В свою очередь юрист, представлявший одну из сторон конфликта, сообщил журналистам, что дальнейшие слушания могут занять от шести до девяти месяцев.
Между тем Киев намерен до 8 апреля представить Высокому суду возражения и дополнительные материалы. Глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что страна продолжит отстаивать свою позицию. Позже министр написал в Facebook, что на следующем заседании, которое пройдет не ранее конца апреля, суд рассмотрит апелляцию Киева на ускоренное рассмотрение дела.
Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в пользу России в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по ценным бумагам. Позже Киев предложил Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения Украина не сделала, поэтому исход дела определяет суд.