Суд Лондона рассмотрит дело по долгу Украины перед РФ в ускоренном порядке

ЛОНДОН, 29 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона рассмотрит дело о долге Украины перед Россией по евробондам на три миллиарда долларов в ускоренном порядке. Как передает корреспондент РИА Новости, такое решение огласил судья Уильям Блэр.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Как объяснял российский Минфин, Москва исходила из того, что у Киева нет реальных шансов оспорить требование о выплате долга по облигациям.

В Минэкономразвития расценили решение Лондона как прецедент для защиты интересов России и пообещали тщательно его изучить. Во Внешэкономбанке согласились, что оно положительное для Москвы, однако отметили, что процесс вряд ли будет быстрым. В свою очередь юрист, представлявший одну из сторон конфликта, сообщил журналистам, что дальнейшие слушания могут занять от шести до девяти месяцев.

Между тем Киев намерен до 8 апреля представить Высокому суду возражения и дополнительные материалы. Глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что страна продолжит отстаивать свою позицию. Позже министр написал в Facebook, что на следующем заседании, которое пройдет не ранее конца апреля, суд рассмотрит апелляцию Киева на ускоренное рассмотрение дела.

Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией, и судья Блэр, старший брат бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, удалился для вынесения решения.

Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в пользу России в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по ценным бумагам. Позже Киев предложил Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения Украина не сделала, поэтому исход дела определяет суд.