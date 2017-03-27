Защита не гарантирована: почему США не желают признавать ошибки

Владимир Лепехин

В тот день, когда в палате представителей конгресса США прошли беспрецедентные слушания по делу о якобы имевшем место вмешательстве России в американские президентские выборы, я оказался в Вашингтоне.

Затем в течение нескольких дней, во время встреч с американскими политиками, чиновниками Госдепа, аналитиками, сотрудниками российского посольства и общественными активистами наблюдал ту атмосферу, которая царит сегодня в американском истеблишменте.

Первый и самый главный вывод этих наблюдений состоит в том, что политическая ситуация на данный момент в США не просто плохая, а очень плохая. Не в том смысле, что она действительно отвратительная, но в том, что так считают сегодня многие американцы.

Корень американской русофобии находится внутри самих США

Упомянутые выше слушания в конгрессе по явно вымышленному поводу продолжались пять часов и чрезвычайно возбудили всю Америку.

По мнению американских политических аналитиков, так громко русская тема не звучала в США со времен Карибского кризиса. Однако если в ноябре 1962 года за резким ростом антисоветской истерии в этой стране была вполне реальная основа в виде размещения советских ядерных ракет на Кубе (которые появились там в ответ на размещение в Турции американских ракет средней дальности, накрывающих почти всю европейскую часть СССР, включая Москву), то сегодняшний резкий рост в США русофобских настроений не имеет под собой никакой иной основы, кроме собственных американских проблем и страхов.

Проще говоря, корень охватившей Вашингтон (про всю Америку не скажу) очередной охоты на ведьм в виде мифических "русских хакеров" и "агентов Путина" находится в самих Штатах — в тех кризисных процессах, которые привели американский политический класс к серьезному расколу.

Специалисты по американской истории отмечают, что такого непринятия новой власти со стороны старой не наблюдалось в США со времени передачи дел и полномочий от администрации Герберта Гувера сотрудникам администрации Франклина Рузвельта. А вот такого, чтобы сотрудники Госдепа, будучи уволенными или увольняясь в знак протеста, из ненависти к новому президенту уничтожали документы и саботировали его решения, не наблюдалось, как я полагаю, с момента противостояния Томаса Джефферсона и Джона Адамса в 1800 году.

Как и Джон Адамс более двухсот лет назад, Барак Обама перед уходом постарался назначить на самые разные посты в Госдепе, конгрессе и судебных органах свою креатуру, и теперь проблема чистки госаппарата становится для Трампа и его команды серьезной головной болью. Хотя кадровый голод и почти парализованный Госдеп — это, как я полагаю, проблема не нового главы государства, а развращенного американского чиновничества: сотрудники федеральных ведомств явно не готовы к тем переменам, которые сулит власти избрание Трампа.

Я побывал в Госдепартаменте США в пятницу днем; действительно, коридоры и кабинеты Госдепа были по большей части пусты.

В американском обществе поселился страх. Было бы странно иметь расколотые элиты и сплоченное общество. С моей точки зрения, глубокие противоречия в американских элитах — следствие фактического начала холодной гражданской войны внутри самого общества.

О какой гражданской войне идет речь?

Речь, разумеется, идет не о противостоянии республиканцев и демократов, поскольку многие республиканцы также не приемлют избрание главой США Дональда Трампа. А некоторые демократы отдают себе отчет в том, что организованные в конгрессе слушания о связях команды Трампа с русскими — смесь клоунады с операцией прикрытия.

Речь также не о традиционном противостоянии цветного населения белому. За последние 16 лет (при Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме) США раскололись на прямо противоположные лагеря по целому ряду новых признаков: по отношению к гендерной проблематике, государственной миграционной политике, налоговой системе и т.п.

Впрочем, главный внутренний конфликт современной Америки — противостояние людей адекватных (руководствующихся в своем поведении здравым смыслом) и неадекватных, оболваненных идеологией так называемой политкорректности. Отсюда и нарастающий в стране глубокий политический кризис, вызванный нежеланием неадекватных американцев осознать новую реальность, посмотреть в глаза правде и приступить к решению насущных проблем.

Главная особенность новой реальности кроется в утрате Соединенными Штатами своей "исключительности". О ней чрезмерно много и часто говорил в период своего президентства Барак Обама. Однако же русофобией и мифами о всесилии России сторонники Обамы ударили прежде всего именно по американской исключительности, по тому духу лидерства, который всегда был основой самоощущения большинства граждан США.

Как может быть мировым лидером страна, результаты выборов президента которой зависят от страны с "разодранной в клочья" экономикой? Как может быть исключительной страна, в которой из года в год нарастают проблемы, с которыми она справиться не в состоянии?

Впервые за все время существования США у американцев появились сомнения в могуществе своей страны и способности своего руководства защитить страну от террористов, России, инопланетян и прочих реальных и мифических угроз.

И этого — как показали слушания в конгрессе — не гарантируют ни глава ФБР, ни руководство АНБ.

Американский истеблишмент не готов к переменам

В американском обществе поселились многочисленные страхи и неуверенность в том, что США — самая свободная страна мира. И главный страх американцев сегодня — это страх перед грядущими переменами.

В США никогда не было революций, и даже те серьезные изменения в политической системе страны, которые все же происходили (например, в результате "революции 1800 года" Томаса Джефферсона, гражданской войны 1861-65 годов, "нового курса" Франклина Рузвельта и т.п.), не касались основ американского государства.

Начиная с сентября 2001 года, когда оказалось, что США бессильны перед террористами, сознание многих американцев стало меняться. И теперь, когда Америка стала уязвимой даже для "русских хакеров", это сознание подверглось очередному шоку.

Парадокс ситуации в том, что сегодня, когда Дональд Трамп призвал американцев вновь стать сильными ("Make America great again!"), американские элиты стали основным субъектом сопротивления главе государства. Что происходит по названной выше причине — истеблишмент боится перемен.

Все понимают, что администрация Обамы позорно провалила внешнюю политику США. Что, например, затеянная Обамой реформа здравоохранения привела почти к катастрофе (стоимость медицинских страховок для среднего класса выросла в три раза, но малообеспеченные американцы так и не получили доступа к медицинскому обслуживанию; Obamacare оказалась выгодной только нескольким крупным медицинским компаниям), но никто не знает, что с этим делать. Никто не понимает, что делать с нарастающим притоком мигрантов, с ростом наркомании, социальным расслоением и нарастанием полицейщины. Не знают, а потому страшно боятся перемен. И в этом — главная проблема современных США.

На встречах с американскими политиками, настроенными на улучшение российско-американских отношений, из уст последних по-прежнему звучали догмы двадцатилетней давности. Про то, например, что "НАТО — оборонный блок", что США не имеют никакого отношения к событиям на Украине, а Госдеп имеет право на устранение правительства любой страны, если это правительство ему не нравится. И все это продолжают говорить американцы, симпатизирующие России. А что в таком случае говорить о тех, кто видит в русских врагов?

И все же в современных Соединенных Штатах происходит кое-что такое, что внушает определенный оптимизм. И этот оптимизм связан с самим фактом избрания Дональда Трампа главой государства.

Это значит, что значительная часть американского общества — в отличие от элит — настроена на серьезные перемены, в то время как у противников Трампа нет серьезных аргументов для того, чтобы им противостоять. Так что переменам в США быть.