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"Первый" уже второй: на домашних пультах многие перепрограммируют кнопки?

19:1412.01.2017
(обновлено: 13:11 13.01.2017)
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Проект Синяя птица, 2016 год, телеканал Россия 1
© Фото: пресс-служба телеканала "Россия 1"

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Больше смысла — меньше чернухи и пошлости. На телеканале "Россия 1" попытались обновить развлекательные форматы, добавили аналитических дискуссионных шоу и серьёзных и исторических сериалов.

Многолетнее противостояние двух телегигантов в 2016 году окончилось победой "России 1".

По итогам 2016 года он стал самым популярным в стране телеканалом, впервые обогнав Первый по числу зрителей (данные компании Mediascope, экс-TNS Россия).

Долгожданная победа "России 1"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Кадр из сериала "София", 2016 год, телеканал "Россия 1"
Среднегодовая доля "России 1" (18+) выросла с 13,4% до 13,6%, тогда как доля "Первого канала" упала с 14,3% до 13,3% — то есть Первый канал за год стало смотреть примерно на 7% меньше зрителей.

И это, безусловно, ощутимая потеря — не только статуса, но и потенциального дохода. Рынок телерекламы в 2016 году составил почти 150 миллиардов рублей. Естественно, что в борьбе за долю аудитории каналы таким образом бьются и за долю этого рекламного пирога.

Среднегодовые доли аудитории
Впрочем, разница между двумя лидерами по итогам 2016 года невелика — около 0,3%.
Девушка и молодой человек смотрят телевизор
© Fotolia/ Serg Zastavkin
Исследование: "Россия 1" впервые обогнала Первый канал по числу зрителей

Однако, если "Россия 1" в прошлом году наращивала аудиторию, то Первый канал и НТВ (третье место) её теряли.

К декабрю "Россия 1" имела уже максимальную долю в 15%.

Такого уровня доли, как подчеркивают в программной дирекции "России 1", ни в одном месяце 2016 года не достигал ни один телеканал.

По аудитории старше четырех лет "Россия 1" также вышла на первое место с долей 12,9%, Первый канал закончил год с 12,7%.

Отмечу, что бессменный до недавнего времени лидер телеэфира бился до последнего. В конце года Первый предпринял попытки избавиться от низкорейтинговых программ.

Вратарь сборной России по хоккею Илья Сорокин во время тренировки перед началом Кубка Первого канала
© РИА Новости. Илья Питалев
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Первый канал заменил матч хоккейной сборной России на "Давай поженимся!"

Так, 10 декабря стало известно, что канал решил прервать показ второго сезона "Обратной стороны Луны" (было показано лишь 8 серий из 16-ти). Объяснение — сериал не преодолел долю, необходимую для того, чтобы остаться в эфире.

Еще более громкой стала история с удалением из сетки трансляций хоккея — своего же турнира- Кубка Первого канала, первый матч которого имел очень низкий рейтинг.

В результате в пятницу, 16 декабря, Первый канал показал вместо хоккея программу "Давай поженимся". А, к примеру, в воскресенье, во время матча сборной России против финнов (вышел на "Матч ТВ"), вообще подогнал тяжелую артиллерию — голливудскую мелодраму "Красотка". Но выиграть в битве титанов это не помогло. 

Как второй канал стал первым

На телеканале "Россия 1" увеличение доли объясняют ростом аудитории региональных новостей, обновлением дискуссионных шоу по будням, обновлением кинопоказа, запуском и реновацией развлекательных форматов в выходные.

В информационно-аналитическом вещании крупных телеканалов — предсказуемые результаты. Лидерство в телерейтингах и ежегодных опросах зрителей российского ТВ удерживают "Вести недели" с Дмитрием Киселевым, комментарии которого часто разлетаются на цитаты по соцсетям  и СМИ.

Ведущий программы Вести недели Дмитрий Киселев
© Фото: Вести.Ru
"Вести недели": 15 лет в эфире

У "Вестей недели" — практически всегда ощутимый разрыв с ближайшими конкурентами по информационно-аналитическому вещанию.

 По итогам года средняя доля лидера составила 16,5%. На втором месте с долей 14,2% — "Воскресное время" Первого канала (с нового сезона программу ведет Валерий Фадеев). Замыкают тройку лидеров "Акценты недели" (НТВ, 9,7%).

Средняя доля аудитории итоговых аналитических программ

Новый проект "России 1" — "60 минут" — среди наиболее рейтинговых общественно-политических программ по будням — с долей 14,3% (в первой половине года в этом слоте канал имел в среднем 12,7%). Программа "Вечер"/"Поединок" с Владимиром Соловьёвым"  успешно закрепилась в позднем прайме (после 23.00), долевые показатели этого слота выросли почти до 16 процентов.

Топ-20 сериалов 2016 года

По количеству самых рейтинговых сериалов в 2016 году лидировал Первый канал. Самые популярные из них — "Мажор-2", "Красная королева", "Лестница в небеса", "Мажор", "Ищейка", "Семейный альбом". Из двадцати топовых сериалов года 12 вышли именно в эфире Первого канала, остальные — на "России1" (самые высокие рейтинги — у "Софии", "Тайн следствия" и "Челночниц").

© Фото предоставлено пресс-службой Телеканала "Россия 1"
Анна Ковальчук, сериал "Тайны следствия", 16 сезон, 2016 год

Если рассматривать не среднегодовые рейтинги программ, фильмов и сериалов, а их отдельные выходы, то практически весь ТОП-10 — опять же у Первого канала (у "России 1" самым популярным был выпуск программы "Удивительные люди" от 6 ноября — он на 5 месте топовой десятки).

 На первом месте —  традиционно — Новогоднее обращение президента, затем идут трансляция военного парада и выпуск новостей 9 мая, шоу "Лучше всех!", фильм "Любовь и голуби", в десятку также вошли отдельные выпуски "Голос. Дети" и "Голос".

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Дима Билан и Полина Гагарина на съемках новогодней программы на Первом канале
Заметно вырос интерес зрителей к детскому всероссийскому конкурсу "Синяя птица" ("Россия 1") —  в этом сезоне у него улучшились рейтинги (в некоторые недели цифры были выше, чем у "Голоса" на Первом). Это, подчеркну, не адаптированный зарубежный проект, а оригинальная разработка "России-1" — в жюри при этом были приглашены звёзды культуры и классического искусства: Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Евгений Евтушенко и другие.

Хотя на Первом канале, безусловно, были яркие программы и сериалы, ТК "Россия 1" в этом году в целом показал себя как более стабильный канал, сумевший, в отличие от конкурентов, нарастить аудиторию.

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