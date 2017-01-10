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Мыльный PR-пузырь президента Обамы

12:3810.01.2017
(обновлено: 13:07 10.01.2017)
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Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik

Игорь Пшеничников, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ), для РИА Новости

Барак Обама, кроме всего прочего, войдет в историю как самый продвинутый в области public relations президент США, который поставил работу со СМИ во главу угла своей деятельности.

Президент США Барак Обама в Вашингтоне. 14 декабря 2016 года
© REUTERS/ Yuri Gripas
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"Большинство людей согласится с тем, что президент Обама — мастер коммуникаций. Обама по-настоящему первый публичный лидер в США, который умело использует всю мощь целого набора современных средств массовой информации. Этот президент использует как традиционные, так и новые возможности в области СМИ, чтобы его послания распространились оперативно и повсеместно". Так квалифицировал работу Обамы и его команды по связям с общественностью директор известной PR-компании Kwittken Аарон Квитткен, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, а представительства – в Лондоне  и Торонто.

PR предполагает информационное сопровождение некой реальной деятельности. Если таковой нет, или вместо нее — одни провалы, тогда PR становится дымовой завесой для этих провалов. PR превращается в мыльный пузырь, который невозможно накачивать бесконечно. Он лопается.

С Обамой именно это и случилось. Обама строил из себя "клёвого парня", каким не был. В результате пузырь лопнул, и все увидели, что Обама не умён, не компетентен, не сдержан, и даже плохой актер, не сумевший сыграть того самого "клёвого парня".

© Фото: Brian Skerry / National Geographic
Обама и названная в честь него тропическая рыбка Tosanoides obama

"Отец нации"

Не успев вступить в должность, Обама начал светиться на различных публичных мероприятиях. Начались бесконечные фотосессии в Белом доме и вне его. Обама выступал по поводу и без повода то там, то здесь – и везде с пафосом, который не был подкреплен существом события.

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik
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Уже в августе 2009 года, спустя восемь месяцев после занятия Обамой президентского кресла, местные журналисты обратили внимание, что новый президент успел появиться на 15 мероприятиях в городских ратушах. За это время PR-команда Белого дома распространила 800 снимков президента, он провел четыре больших пресс-конференции (его предшественник Джордж Буш-младший провел столько же за все время своего президентства).

С благосклонного разрешения Обамы его пиарщики строили из него образ "отца нации". Обама всё время хотел быть первым и единственным во всём. Он пытался выставлять себя и "главным в стране профессором", и "главным проповедником", и "главным отцом" — главным во всём. И эта манера стала, по мнению журнала New York Magazine, основной чертой его президентства. 

"Таковы  привычки президента в отношении СМИ. Все уяснили: он полагает, что каждый день есть кто-то, кто желает его видеть и слышать. Он в информационном бизнесе — почти так же, как в политике", — отмечал  New York Magazine, приводя слова Эда Гиллеспи (Ed Gillespie), бывшего председателя Республиканского Национального комитета и советника Джорджа Буша-младшего: "Этот президент — как контент-провайдер". 

Избраннный президент США Дональд Трамп в Пенсильвании. 16 декабря 2016 года
© AFP 2017/ Don Emmert
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Не надо быть психологом, чтобы понять, что всё выше сказанное — свидетельство одновременно и глубокого комплекса неполноценности Барака Обамы, и его крайней заносчивости и гордыни. Он всё время себя чувствует ущербным. Именно этим объясняются и судорожные действия администрации Обамы по введению всё новых и новых санкций против России, и нагнетание антироссийского допингового скандала в международном спорте, и метания в разные стороны по поводу признания-непризнания действующих в Сирии боевиков террористами или "умеренной оппозицией".

© AP Photo/ Susan Walsh
Президент США Барак Обама на церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло, Норвегия. 10 декабря 2009

Этим, кстати, объясняется и то, что команда Обамы добилась присуждения ему Нобелевской премии мира в 2009 году, то есть в год его вступления в должность президента. За какие такие заслуги? Я уже не раз писал, что Норвежский Нобелевский комитет — отнюдь не самостоятельный орган, каким он, вероятно, был на заре своей деятельности. И сегодня всесильной американской администрации ничего не составляет "уговорить" "неподкупных и независимых" членов этого  комитета. Между тем, всем было настолько очевидна несправедливость и предвзятость решения о присуждении Обаме Нобелевской премии мира, что даже его секретарь Гейр Лундестад был вынужден заявить позже: "Барак Обама не оправдал тех надежд, которые на него возлагались". Но так или иначе, Нобелевская премия мира была положена пиарщиками Обамы в зачет себе и шефу.

Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Нью-Йорке. 9 ноября 2016
© AP Photo/ John Locher
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За чей счет банкет?

Желание Обамы быть на виду и "оперативно и повсеместно" распространять свои мысли обходилось американской казне довольно дорого. По данным американского издания Accuracy in Media, только в начале президентства Обамы оплата счетов на "коммуникационные услуги" и услуги спичрайтеров президента превышала 100 тысяч долларов в неделю. И только на одни зарплаты сотрудникам службы по связям с общественностью Белого дома выделялось почти 5 млн долларов год. Это не считая услуг различных так называемых "новых медиа" типа социальных сетей в интернете. 

Accuracy in Media насчитала 66 сотрудников, которые так или иначе были вовлечены в пиаровскую работу Белого дома. Это – пресс-секретари и их помощники, специалисты по коммуникациям с общественностью, специалисты по "новым медиа", спичрайтеры, а также 11 сотрудников вновь образованного в систем е президентской администрации "Офиса по вовлечению общественности" (Office of Public Engagement).

Кроме того, в администрации Обамы работала специальная группа из 13 человек (с общей зарплатой в  1 090 200 долларов в год), которая занималась организацией различных мероприятий (то, что называют event management). Для сравнения: при Джордже Буше этой работой занималось только три человека с общим фондом зарплаты в 335 500 долларов в год.

Вид на Манхэттен в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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При Буше только два сотрудника занимались "новыми медиа", то есть сайтом Белого дома. Это были руководитель сайта с зарплатой в 84 000 в год и его помощник с зарплатой в 34 000. Вокруг Обамы крутилось уже девять сотрудников из сферы "новых медиа" с общей зарплатой в 700 000 долларов в год. Их должности были названы примерно так:  "директор новых медиа", "креативный директор новых медиа", "помощник директора по видео и email-контенту и дизайну" и т.п.. 

По названиям должностей понятно, чем занимались эти люди. Они "окучивали" весь интернет, все его возможности. "Команда пиарщиков Обамы занималась созданием онлайн-видео, вела блоги, занималась другими интерактивными мероприятиями, включая мероприятия при жестком контроле прессы в городских общественных помещениях, создавая таким образом информационно-пропагандистскую смесь", — признаёт Accuracy in Media.

Но помогло ли это Обаме?

© AFP 2017/ Tim Sloan
Первая инаугурация Барака Обамы. 20 января 2009 года

А король-то — голый

Обама всё время хотел кем-то казаться, потому и сделал ставку на PR. Он не уяснил древнюю мудрость: надо быть, а не казаться. Ставка Обамы на "развешивание лапши" привела к плачевным последствиям как во внутренней, так и во внешней политике.

Кадр из фильма Барри
© Black Bear Pictures, 2016
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Что касается широко распропагандированной реформы здравоохранения – главного "достижения" администрации Обамы, известного как  Obamacare, — так она была одним из факторов того, почему сторонник этой реформы Хиллари Клинтон проиграла выборы. В целом внутренняя политика Обамы, на информационное сопровождение которой ушли миллионы долларов налогоплательщиков, и которую намеревалась продолжать Клинтон, не выдержала испытания президентскими выборами.

Что касается внешней политики Обамы, то ее результаты характеризуются, прежде всего, крайним ухудшением отношения с Россией и доведением мира до грани третьей мировой войны. Разве случайно то, что большинство жителей США и Западной Европы опасаются скорого начала третьей мировой войны. В чем причина этой массовой паники на Западе? Кто завёл сознание западного человека в тупик?

А чего стоит только истерика с принятием всё новых и новых антироссийских санкций в последние месяцы правления Обамы! Это истерика неудачника, которую нельзя назвать некой формой международных отношений.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Пушков назвал лидерство Путина в Forbes провалом Обамы по изоляции России

Сознание по крайней мере половины американцев, которые проголосовали за Трампа, еще не помрачилось от информационно-пропагандистской смеси, которую через СМИ лила на весь мир администрация Обамы.

Мыльный пузырь лопнул. Пиарщики Обамы сыграли для него такую же роль, какую играли портные и королевская свита в сказке Ганса Христиана Андерсена "Новое платье короля". Обманщики-портные врали сановникам, сановники врали королю, мол, платье восхитительное. А платье никто не шил, платья не было.

Роль обманщиков-портных и свиты сыграли для Обамы такие, как выше упомянутый Аарон Квитткен, который превозносил пиаровские способности Обамы. Но Обама, видимо, не читал Андерсена.

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